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برامج توصيل البقالة - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا
يعمل برنامج توصيل البقالة على تمكين متاجر البقالة والمواد الغذائية من إنشاء خدمات التوصيل دون عناء، مما يلغي ضرورة توظيف متسوقين أو سائقين مخصصين لكل متجر. يمكّن هذا البرنامج متاجر البقالة من إنشاء تواجد عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن خدمات عند الطلب. يمكن لمديري البقالة أو المتاجر الصغيرة التعاون مع هذه المنصات لإعداد صفحات طلب صديقة للعملاء. تم تصميم برنامج توصيل البقالة خصيصًا لطلب وتسليم البقالة أو الوجبات الخفيفة، وهو يشبه برنامج توصيل المطاعم/الوجبات الجاهزة أو برنامج تقديم الطعام عند الطلب. قد تتكامل هذه الأنظمة الأساسية بسلاسة مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة أو برامج نقاط البيع لتبسيط إدارة الطلبات. علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما تدمج منصات التجارة الإلكترونية وتتميز ببرامج بوابة الدفع لإجراء معاملات سلسة.
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Instacart
instacart.com
Instacart هي شركة أمريكية تدير خدمة توصيل واستلام البقالة في الولايات المتحدة وكندا. وتقدم الشركة خدماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. تتيح الخدمة للعملاء طلب البقالة من تجار التجزئة المشاركين حيث يتم التسوق بواسطة متسوق شخصي.
Gopuff
gopuff.com
يقدم Gopuff كل ما تحتاجه - توصيل الطعام والمستلزمات المنزلية وتوصيل الوجبات الخفيفة والكحول في أسواق محددة.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.
Routific
routific.com
أسهل برامج تخطيط الطريق لعمليات التسليم. من خلال الجمع بين تحسين المسار القوي وتجربة التسليم من فئة الخمس نجوم، يجعل Routific تخطيط طرق التسليم المحلية أمرًا سهلاً ومربحًا.
Locate2u
locate2u.com
مخطط الطريق وتحسين عمليات التسليم نحن نجعل من السهل تسليم الأشياء أو تتبع خدماتك. استخدم أسطولك الخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم إلى شركات التوصيل الأخرى ضمن تطبيق واحد.
Local Express
localexpress.io
منصة تجارة إلكترونية شاملة للبقالة لمحلات البقالة والمطاعم والمخابز أو أي أعمال تجارية أخرى خاصة بالصناعة للاتصال بالإنترنت.
Good Eggs
goodeggs.com
يتم تسليم البقالة الطازجة ومجموعات الوجبات بشكل سخيف في نفس اليوم.
Shelf Engine
shelfengine.com
يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.