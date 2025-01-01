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برامج إدارة المنح
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برامج إدارة المنح - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة المنح كلاً من المانحين وطالبي المنح في التنقل بين مقترح المنحة وعملية منح المنح من وجهة نظر كل منهم. على الرغم من أنها تُستخدم بشكل أساسي في القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات تقديم المنح، إلا أن هذه الأدوات تخدم أيضًا الوكالات الحكومية ومنظمات البحث العلمي. تم تصميم بعض البرامج خصيصًا للتعامل مع تعقيدات التمويل العام، بما في ذلك الامتثال للوائح الحكومية، على عكس تلك التي تركز على التمويل الخاص. تعمل هذه الأدوات على تبسيط عملية الإرسال من خلال تقديم ميزات مثل إنشاء النماذج وأتمتة المهام ودعم المراجعة. يمكن للممولين تتبع ميزانيات جوائزهم، ومراقبة التقدم المحرز في المنح، وتقييم النجاح مع مرور الوقت لتقييم ما إذا كانت أولويات التمويل بحاجة إلى تعديل. من وجهة نظر إدارة المشاريع، يتيح برنامج إدارة المنح للمستخدمين الإشراف على الأنشطة الأساسية في مراحل مختلفة من كل طلب منحة، بدءًا من مرحلة ما قبل الجائزة وحتى ما بعد الجائزة.

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Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

بلومرانغ هو برنامج لإدارة المانحين يساعد المنظمات غير الربحية على تنظيم تفاعلات المانحين وتحسين جمع التبرعات.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl هو تطبيق يساعد المنظمات غير الربحية في البحث عن المنح وإدارتها، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للممولين مع أدوات لتتبع الطلبات وتواريخ الاستحقاق.

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect هو منصة برمجية شاملة للمنظمات غير الربحية تدير جمع التبرعات، الفعاليات، المتطوعين، والمانحين، مما يسهل العمليات المختلفة بشكل منظم.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

GOOD GRANTS هي منصة لإدارة المنح تساعد صانعي المنح على قبول وإدارة وتمويل طلبات المنح بطريقة فعالة ومرنة.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

أداة للاحت管理 المنح التمويلية، توفر تحليلات متقدمة وتقارير شاملة، مع حلول مؤتمتة ودمج سلس لتعزيز تأثير المنظمة.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

تطبيق Vee يربط الفرق الطوعية بالمؤسسات غير الربحية، ويساعد في تنظيم الأنشطة التطوعية والتواصل بين المتطوعين والمنظمات.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod هو تطبيق لإدارة المنظمات غير الربحية، يجمع بين محاسبة، إدارة المانحين، التسويق، وجمع التبرعات في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Keela

Keela

keela.co

Keela هو برنامج إدارة علاقات المانحين للمنظمات غير الربحية، يساعد في جمع التبرعات، وإدارة المتطوعين، وتحليل بيانات المانحين.

Untap

Untap

untapcompete.com

تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.

Optimy

Optimy

optimy.com

منصة شاملة للتأثير الاجتماعي، تسهل إدارة منح التمويل بكفاءة، وتقوم بأتمتة المهام وتتبع التوزيعات المالية.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds هو تطبيق لإدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات، يساعد الشركات في تنظيم العطاء والتطوع وإدارة المنح. يتيح التبرع لمؤسسات غير ربحية عديدة.

Charityvest

Charityvest

charityvest.org

CharityVest هو تطبيق يساعد المستخدمين في إدارة تبرعاتهم الخيرية بفعالية ومرونة، بما في ذلك الاستثمار والحد من الالتزامات الضريبية.

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