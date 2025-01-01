منصات التوظيف العالمية (GEP) - التطبيقات الأكثر شعبية

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منصات التوظيف العالمية (GEP) هي تطبيقات برمجية كخدمة (SaaS) تمكن الشركات من التوظيف دوليًا دون الحاجة إلى تأسيس وجود قانوني في بلدان أخرى. إنهم يحققون ذلك من خلال العمل ككيان قانوني، مثل صاحب العمل المسجل (EOR)، أو منظمة أصحاب العمل المهنية (PEO)، أو وكيل السجل (AOR). يتيح هذا الإعداد للمنصة أن تكون بمثابة صاحب العمل الفعلي، مما يوفر للشركات المرونة لتوظيف العمال على مستوى العالم. في حين أن GEPs تشترك في الخصائص مع فئات الخدمات المشابهة مثل مقدمي PEO وأصحاب العمل في خدمات السجلات، إلا أنها تتميز بنهجها الذي يركز على البرمجيات والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة. على الرغم من أنها قد تقدم استشارات الموارد البشرية أو الاستشارات أو أي دعم آخر، إلا أن هذه المنصات تعمل في المقام الأول كحلول برمجية، مما يوفر للمستخدمين المرونة والتحكم من خلال لوحة معلومات مركزية.
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Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Ontop
getontop.com
تطبيق أونتوب هو حل متكامل للرواتب عالميًا، يتيح إدارة ودفع الموظفين الدوليين بسهولة، وإنشاء العقود بسرعة.
Papaya
papayaglobal.com
بابايا هي منصة تكنولوجيا مالية تدير الرواتب والمدفوعات عالميًا، مما يسهل الشركات في إدارة القوى العاملة والتقيد باللوائح المحلية.
Multiplier
usemultiplier.com
تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.
Borderless AI
hireborderless.com
AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Plane
plane.com
تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Remofirst
remofirst.com
تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.
Omnipresent
omnipresent.com
يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
تطبيق مصاريف Trinet يساعد الشركات في إدارة وتوثيق النفقات بكفاءة، مع ميزات لتصنيف النفقات وأتمتة الموافقات وتحسين الامتثال المالي.
Worca
worca.io
Worca هو تطبيق يقدم حلولاً فعالة لإدارة الموارد البشرية، مما يسهل التوظيف والتوافق القانوني ودفع الرواتب للمشاريع العالمية.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.
Velocity Global
velocityglobal.com
تطبيق Velocity Global يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين دوليًا بسهولة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية وإجراءات الدفع.
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