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منصات التوظيف العالمية (GEP)
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منصات التوظيف العالمية (GEP) - التطبيقات الأكثر شعبية

منصات التوظيف العالمية (GEP) هي تطبيقات برمجية كخدمة (SaaS) تمكن الشركات من التوظيف دوليًا دون الحاجة إلى تأسيس وجود قانوني في بلدان أخرى. إنهم يحققون ذلك من خلال العمل ككيان قانوني، مثل صاحب العمل المسجل (EOR)، أو منظمة أصحاب العمل المهنية (PEO)، أو وكيل السجل (AOR). يتيح هذا الإعداد للمنصة أن تكون بمثابة صاحب العمل الفعلي، مما يوفر للشركات المرونة لتوظيف العمال على مستوى العالم. في حين أن GEPs تشترك في الخصائص مع فئات الخدمات المشابهة مثل مقدمي PEO وأصحاب العمل في خدمات السجلات، إلا أنها تتميز بنهجها الذي يركز على البرمجيات والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة. على الرغم من أنها قد تقدم استشارات الموارد البشرية أو الاستشارات أو أي دعم آخر، إلا أن هذه المنصات تعمل في المقام الأول كحلول برمجية، مما يوفر للمستخدمين المرونة والتحكم من خلال لوحة معلومات مركزية.

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Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Ontop

Ontop

getontop.com

تطبيق أونتوب هو حل متكامل للرواتب عالميًا، يتيح إدارة ودفع الموظفين الدوليين بسهولة، وإنشاء العقود بسرعة.

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

بابايا هي منصة تكنولوجيا مالية تدير الرواتب والمدفوعات عالميًا، مما يسهل الشركات في إدارة القوى العاملة والتقيد باللوائح المحلية.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

تطبيق مصاريف Trinet يساعد الشركات في إدارة وتوثيق النفقات بكفاءة، مع ميزات لتصنيف النفقات وأتمتة الموافقات وتحسين الامتثال المالي.

Worca

Worca

worca.io

Worca هو تطبيق يقدم حلولاً فعالة لإدارة الموارد البشرية، مما يسهل التوظيف والتوافق القانوني ودفع الرواتب للمشاريع العالمية.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

تطبيق Velocity Global يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين دوليًا بسهولة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية وإجراءات الدفع.

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