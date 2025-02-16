منصات التوظيف العالمية (GEP) - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

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منصات التوظيف العالمية (GEP) هي تطبيقات برمجية كخدمة (SaaS) تمكن الشركات من التوظيف دوليًا دون الحاجة إلى تأسيس وجود قانوني في بلدان أخرى. إنهم يحققون ذلك من خلال العمل ككيان قانوني، مثل صاحب العمل المسجل (EOR)، أو منظمة أصحاب العمل المهنية (PEO)، أو وكيل السجل (AOR). يتيح هذا الإعداد للمنصة أن تكون بمثابة صاحب العمل الفعلي، مما يوفر للشركات المرونة لتوظيف العمال على مستوى العالم. في حين أن GEPs تشترك في الخصائص مع فئات الخدمات المشابهة مثل مقدمي PEO وأصحاب العمل في خدمات السجلات، إلا أنها تتميز بنهجها الذي يركز على البرمجيات والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة. على الرغم من أنها قد تقدم استشارات الموارد البشرية أو الاستشارات أو أي دعم آخر، إلا أن هذه المنصات تعمل في المقام الأول كحلول برمجية، مما يوفر للمستخدمين المرونة والتحكم من خلال لوحة معلومات مركزية.
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WorkMotion
workmotion.com
تعمل WorkMotion على تحويل أماكن العمل من خلال تسهيل التوظيف دوليًا أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن الحدود الوطنية. نحن معروفون بكفاءتنا الألمانية، ونحن أحد اللاعبين الأوروبيين الرائدين الذين يعملون على سد الفجوة بين أصحاب العمل والمواهب العالمية. ومن خلال حلولنا، نمكن الشركات من تنمية فرقها عالميًا دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي. تعمل منصتنا على أتمتة عمليات الإعداد التي تستغرق وقتًا طويلاً، وكشوف المرتبات العالمية، وتمكن الشركات من تأهيل المواهب من أكثر من 160 دولة بطريقة سريعة وسهلة ومتوافقة. إذا كنت تريد معرفة المزيد، قم بحجز العرض التوضيحي هنا: https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
تعمل شركة Worca، المتخصصة في حلول الموارد البشرية العالمية الفعالة من حيث التكلفة، على تمكين الشركات الناشئة في الولايات المتحدة في جميع مراحل التمويل من التوسع بكفاءة. تعمل منصة SaaS الخاصة بنا على تسهيل التوظيف السريع وتأهيل أفضل المواهب إلى جانب التكامل السلس لكشوف المرتبات والامتثال القانوني والمزايا ووظائف الموارد البشرية الأخرى. توفر Worca قيمة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا من خلال منحهم فرصة القتال في معركة المواهب ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. تتيح عمليات الموارد البشرية الآلية لدينا لعملائنا إمكانية الاستعانة بنخبة من المهندسين وغيرهم من المتخصصين في مجال التكنولوجيا الذين سيضمنون إمكانية إطلاق أعمالهم ونموها وازدهارها بنجاح.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمليات تدقيق الامتثال، وإدارة القوى العاملة الدولية لديك في مكان واحد.
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة شخصية ونطاق عالمي لا مثيل له. باعتبارها أكبر صاحب عمل عالمي مسجل (المعروف أيضًا باسم International PEO) في 185 دولة وجميع الولايات المتحدة الخمسين، تعتمد أكثر من 1000 علامة تجارية على Velocity Global لبناء فرق عالمية دون تكلفة أو تعقيد إنشاء كيانات قانونية أجنبية أو تسجيلات الدولة. تقدم الشركة خدمات إضافية بما في ذلك امتثال المقاولين المستقلين لتقييم القوى العاملة، ووكيل السجل (AoR) لتبسيط المدفوعات للمقاولين. حصلت شركة Velocity Global على لقب "الرائد" في صاحب العمل العالمي لخدمات التسجيل من قبل شركة التحليل البارزة NelsonHall. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها مئات الموظفين في ست قارات.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنحاء العالم بسرعة وبشكل متوافق.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان في العالم. نحن نتعامل مع جميع واجبات إدارة التوظيف والامتثال في 160 دولة، بينما نزود موظفيك بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه ليشعروا بأنهم جزء من فريقك. نحن ندرك أن وقتك ثمين، وأنك بحاجة إلى شريك يمكنك الوثوق به لإبقاء الأمور بسيطة قدر الإمكان حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالك. التوظيف في أي مكان. كن موجودًا في كل مكان.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعمالهم وبناء فرق موزعة متنوعة. لا توجد رسوم مقدمة أو تكاليف مخفية أو عمليات تأمين طويلة الأجل. التوظيف في أكثر من 160 دولة || ادفع بأكثر من 100 عملة || احصل على دعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (رمزها في بورصة نيويورك: TNET) هي منظمة أصحاب عمل محترفة (PEO) توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) حلول موارد بشرية متكاملة الخدمات مصممة حسب الصناعة. لتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعقيدات الموارد البشرية التي تستغرق وقتًا طويلاً، توفر TriNet إمكانية الوصول إلى خبرات رأس المال البشري والفوائد وتخفيف المخاطر والامتثال وكشوف المرتبات والتكنولوجيا في الوقت الفعلي. من Main Street إلى Wall Street، تعمل TriNet على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التركيز على الأمور الأكثر أهمية، وهي تنمية أعمالها. TriNet - الناس يهمون. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة TriNet.com أو تابعنا على تويتر (@TriNet)
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global هي شركة SaaS fintech تقدم تكنولوجيا المدفوعات العالمية وكشوف المرتبات - وهي التكنولوجيا المالية الوحيدة المصممة للقوى العاملة العالمية. يوفر الحل الآلي الشامل من Papaya الرؤية والسرعة والمرونة التي تحتاجها فرق التمويل لإدارة إنفاق القوى العاملة من البداية إلى النهاية. تعمل Papaya بمثابة العقل الذي يربط بين نقاط المدفوعات العالمية وكشوف المرتبات، وتوحيد العمليات وتدفقات البيانات مع التكامل مع أدوات HCM وERP لإنشاء مصدر واحد للحقيقة. فهو يحول مدفوعات الرواتب العالمية - وهي أكبر النفقات والمسؤوليات لكل شركة - إلى أصل استراتيجي يمكن التنبؤ به.
Ontop
getontop.com
حل الرواتب العالمي 3-1. مع Ontop، يمكنك البدء في بناء فريقك العالمي ببضع نقرات فقط. إدارة ودفع الفرق الدولية الخاصة بك في أي مكان في العالم. قم بتوسيع نطاق أعمالك عالميًا، وقدم خدمات مالية مدمجة لمواهبك الدولية. - تبسيط إدارة الرواتب الخاصة بك، والعثور على كل شيء في مكان واحد. - دفع القوى العاملة بأكملها بنقرة واحدة. اختر من بين مجموعة متنوعة من طرق الدفع، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المالية. - إنشاء العقود في أقل من 5 دقائق. قم بتخصيص وتصفية وتحديث تفاصيل فريقك في ثوانٍ.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
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