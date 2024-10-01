منصات التوظيف العالمية (GEP) - التطبيقات الأكثر شعبية - منطقة ماكاو الإدارية الخاصة الأكثر شعبية المضافة حديثًا

منصات التوظيف العالمية (GEP) هي تطبيقات برمجية كخدمة (SaaS) تمكن الشركات من التوظيف دوليًا دون الحاجة إلى تأسيس وجود قانوني في بلدان أخرى. إنهم يحققون ذلك من خلال العمل ككيان قانوني، مثل صاحب العمل المسجل (EOR)، أو منظمة أصحاب العمل المهنية (PEO)، أو وكيل السجل (AOR). يتيح هذا الإعداد للمنصة أن تكون بمثابة صاحب العمل الفعلي، مما يوفر للشركات المرونة لتوظيف العمال على مستوى العالم. في حين أن GEPs تشترك في الخصائص مع فئات الخدمات المشابهة مثل مقدمي PEO وأصحاب العمل في خدمات السجلات، إلا أنها تتميز بنهجها الذي يركز على البرمجيات والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة. على الرغم من أنها قد تقدم استشارات الموارد البشرية أو الاستشارات أو أي دعم آخر، إلا أن هذه المنصات تعمل في المقام الأول كحلول برمجية، مما يوفر للمستخدمين المرونة والتحكم من خلال لوحة معلومات مركزية.