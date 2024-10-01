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منصات التوظيف العالمية (GEP) - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو
منصات التوظيف العالمية (GEP) هي تطبيقات برمجية كخدمة (SaaS) تمكن الشركات من التوظيف دوليًا دون الحاجة إلى تأسيس وجود قانوني في بلدان أخرى. إنهم يحققون ذلك من خلال العمل ككيان قانوني، مثل صاحب العمل المسجل (EOR)، أو منظمة أصحاب العمل المهنية (PEO)، أو وكيل السجل (AOR). يتيح هذا الإعداد للمنصة أن تكون بمثابة صاحب العمل الفعلي، مما يوفر للشركات المرونة لتوظيف العمال على مستوى العالم. في حين أن GEPs تشترك في الخصائص مع فئات الخدمات المشابهة مثل مقدمي PEO وأصحاب العمل في خدمات السجلات، إلا أنها تتميز بنهجها الذي يركز على البرمجيات والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة. على الرغم من أنها قد تقدم استشارات الموارد البشرية أو الاستشارات أو أي دعم آخر، إلا أن هذه المنصات تعمل في المقام الأول كحلول برمجية، مما يوفر للمستخدمين المرونة والتحكم من خلال لوحة معلومات مركزية.
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Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Ontop
getontop.com
حل الرواتب العالمي 3-1. مع Ontop، يمكنك البدء في بناء فريقك العالمي ببضع نقرات فقط. إدارة ودفع الفرق الدولية الخاصة بك في أي مكان في العالم. قم بتوسيع نطاق أعمالك عالميًا، وقدم خدمات مالية مدمجة لمواهبك الدولية. - تبسيط إدارة الرواتب الخاصة بك، والعثور على كل شيء في مكان واحد. - دفع القوى العاملة بأ...
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global هي شركة SaaS fintech تقدم تكنولوجيا المدفوعات العالمية وكشوف المرتبات - وهي التكنولوجيا المالية الوحيدة المصممة للقوى العاملة العالمية. يوفر الحل الآلي الشامل من Papaya الرؤية والسرعة والمرونة التي تحتاجها فرق التمويل لإدارة إنفاق القوى العاملة من البداية إلى النهاية. تعمل Papaya بمثاب...
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعما...
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (رمزها في بورصة نيويورك: TNET) هي منظمة أصحاب عمل محترفة (PEO) توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) حلول موارد بشرية متكاملة الخدمات مصممة حسب الصناعة. لتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعقيدات الموارد البشرية التي تستغرق وقتًا طويلاً، توفر TriNet إمكانية الوصول إلى خبرات رأس المال ا...
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باس...
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمل...
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنح...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان...
WorkMotion
workmotion.com
تعمل WorkMotion على تحويل أماكن العمل من خلال تسهيل التوظيف دوليًا أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن الحدود الوطنية. نحن معروفون بكفاءتنا الألمانية، ونحن أحد اللاعبين الأوروبيين الرائدين الذين يعملون على سد الفجوة بين أصحاب العمل والمواهب العالمية. ومن خلال حلولنا، نمكن الشركات من تنمية فرقها عالميًا ...
Worca
worca.io
تعمل شركة Worca، المتخصصة في حلول الموارد البشرية العالمية الفعالة من حيث التكلفة، على تمكين الشركات الناشئة في الولايات المتحدة في جميع مراحل التمويل من التوسع بكفاءة. تعمل منصة SaaS الخاصة بنا على تسهيل التوظيف السريع وتأهيل أفضل المواهب إلى جانب التكامل السلس لكشوف المرتبات والامتثال القانوني وال...
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة ش...