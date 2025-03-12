برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.
Google Gemini
gemini.google.com
جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.
Perplexity
perplexity.ai
تطبيق بيربلكسيتي هو محرك بحث ومساعد دردشة يستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة مستخدماً النصوص الطبيعية مع توفير مصادر المعلومات.
DeepSeek
deepseek.com
تطبيق DeepSeek يوفر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدة المؤسسات على تحسين قراراتها من خلال بحث وتحليل بيانات أكبر.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
يعد Microsoft Copilot أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتعاون عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel. يساعد في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هو تطبيق لتحسين الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم اقتراحات للقواعد والتدقيق الإملائي والنغمة لمساعدة الكتاب في جميع المجالات.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.ai هو تطبيق لتوليد الصور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكّن المستخدمين من تحويل النصوص إلى صور ذات جودة عالية بسهولة وسرعة.
ElevenLabs
elevenlabs.io
تطبيق ElevenLabs يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أصوات واقعية من النصوص، مما يسهل إنتاج المحتوى الصوتي المتنوع بعدة لغات.
Midjourney
midjourney.com
تطبيق Midjourney هو برنامج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور من أوصاف نصية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور فريدة لمحتويات متنوعة.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot هو منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين كتاباتهم من خلال أدوات مثل إعادة الصياغة، تدقيق القواعد، والملخصات.
Playground AI
playground.com
Playground AI هو أداة مجانية على الإنترنت لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكّن المستخدمين من تصميم فن وعروض تقديمية ووسائط أخرى بسهولة.
Runway
runwayml.com
Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هو أداة تصميم تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء وتحرير الصور والتصميمات بسهولة وسرعة.
AWS Console
amazon.com
وحدة تحكم AWS هي واجهة لإدارة خدمات Amazon Web Services، تتيح للمستخدمين مراقبة مواردهم والتحكم فيها عبر عدة حسابات ومناطق.
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI هو مساعد كتابة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل كتابة المحتوى مثل المقالات والرسائل مع دعم للاقتباسات وفحص الانتحال.
Blackbox
blackbox.ai
تطبيق Blackbox هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في تسريع بناء البرمجيات وتحسين جودة الكود من خلال تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات أفضل.
Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق تحويل النص إلى كلام، يوفر للمستخدمين إمكانية الاستماع للمحتوى المكتوب من كتب ومستندات وصفحات ويب بسهولة.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face هو منصة مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين بناء وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Jasper
jasper.ai
Jasper هو مساعد ذكاء اصطناعي لإنشاء محتوى سريع وعالي الجودة، يحافظ على صوت العلامة التجارية في جميع أنواع المحتوى عبر الإنترنت.
AI Writer
ai-writer.com
تطبيق AI Writer يساعد المستخدمين في توليد محتوى دقيق ومناسب بجودة عالية من عنوان فقط، ويتميز بمرونة في أنماط الكتابة.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هو تطبيق يتيح تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية تحرير الفيديو لجميع المستخدمين.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind هو واجهة دردشة تتيح لك استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي من نماذج مختلفة باستخدام مفتاح API الخاص بك. تضمن خصوصية بياناتك.
HeyGen
heygen.com
HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.
Fotor
fotor.com
Fotor هو تطبيق لتحرير الصور يولد الصور من النصوص ويقدم أدوات لتحرير الصور مثل تغيير الخلفيات وإضافة النصوص والملصقات.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen هو مساعد عمل ذكاء اصطناعي مجاني من Alibaba يقدم ميزات مثل معالجة اللغة، تحليل الصور، وإنشاء كود، مما يعزز تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI هو تطبيق مفتوح المصدر يوفر نماذج لغة متقدمة لمعالجة النصوص وتحليل البيانات، مع إمكانية تخصيصها لتلبية احتياجات الأعمال.
D-ID
d-id.com
تطبيق D-ID ينشئ مقاطع فيديو تفاعلية من الصور الثابتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تطوير محتوى تعليمي وتسويقي مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
1min.AI
1min.ai
1min.AI هو تطبيق شامل للذكاء الاصطناعي يوفر ميزات متعددة مثل توليد المحتوى والتفاعل مع نماذج AI مختلفة، مع نظام ائتمان شفاف.
Wordtune
wordtune.com
ووردتون هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة من خلال إعادة صياغة الجمل وضبط النغمة وضمان قواعد اللغة، مع دعم الترجمة والاندماج مع أنظمة شائعة.
PromeAI
promeai.com
تطبيق PromeAI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النماذج ثلاثية الأبعاد إلى صور واقعية، مما يسهل على المصممين والفنانين إنشاء رسومات عالية الجودة.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص تسويقية ومحتوى معرفي بجودة عالية بسرعة، مع دعم للعديد من اللغات.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop هو تطبيق لتحرير وإنشاء الصور باستخدام AI، يوفر أدوات مثل إزالة الخلفية وتحسين الجودة، مناسب للمستخدمين المحترفين والشخصيين.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
getimg.ai
getimg.ai
GetImg.ai هو تطبيق يتيح توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بإنشاء وتعديل الصور وفقًا لمطالبات نصية وأنماط محددة.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تطبيق DeepBrain AI يساعد الشركات في إنشاء محتوى فيديو بجودة عالية باستخدام أفاتار ذكي قابل للتخصيص، مع دعم لأكثر من 80 لغة.
DesiVocal
desivocal.com
DesiVocal هو تطبيق لتحويل النص إلى صوت باستخدام الذكاء الاصطناعي مع إمكانية تخصيص الأصوات. يدعم عدة لغات ولهجات ويستخدم في إنتاج الموسيقى والمحتوى.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice هو تطبيق لتغيير الصوت في الوقت الحقيقي في الميتافيرس، يتيح للمستخدمين تعديل أصواتهم بطرق مختلفة مع الحفاظ على المشاعر.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر مساعدة في الكتابة، تصحيح اللغة، وفحوصات الانتحال.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل اللقطات الحية إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد، مما يسهل إنتاج المؤثرات البصرية للمخرجين المستقلين.
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProwritingAid هي أداة لتحسين الكتابة تشمل مدقق قواعد وكاتب أسلوب وموجه. تقدم نصائح قابلة للتنفيذ لتحسين جودة الكتابة.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هو أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام تدعم لغات متعددة، وتوفر خيارات تخصيص واسعة لإنتاج صوت طبيعي.
Writesonic
writesonic.com
WriteSonic هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة، مع ميزات مخصصة وتحسين محركات البحث.
NovelAI
novelai.net
نوفيل أي هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الكتاب في إنشاء محتوى مكتوب، مثل الروايات والقصص التفاعلية، مع تقديم اقتراحات وتحسينات.
PolyBuzz
polybuzz.ai
بوليباز هو منصة دردشة تفاعلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل المحادثات مع أكثر من 20 مليون شخصية فريدة.
AKOOL
akool.com
Akool هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي مخصص، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور، لتحسين التسويق والتفاعل مع العملاء.
Reface
reface.ai
Reface هو تطبيق يسمح للمستخدمين بتبديل الوجوه في مقاطع الفيديو والصور المتحركة باستخدام صورة شخصية، وتحويل الصور إلى كاريكاتير.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الكتابي وإنتاج رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات متعددة.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
GPTZero
gptzero.me
تطبيق GPTZero يكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي في النصوص، ويحلل الجمل والفقارات والمستندات لتحديد مصدرها.
Fliki
fliki.ai
فليكي هو أداة لإنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين على إنتاج محتوى صوتي ومرئي بسرعة وسهولة.
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