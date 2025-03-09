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يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.
DeepSeek
deepseek.com
تطبيق DeepSeek يوفر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدة المؤسسات على تحسين قراراتها من خلال بحث وتحليل بيانات أكبر.
Google Gemini
gemini.google.com
جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.ai هو تطبيق لتوليد الصور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكّن المستخدمين من تحويل النصوص إلى صور ذات جودة عالية بسهولة وسرعة.
Perplexity
perplexity.ai
تطبيق بيربلكسيتي هو محرك بحث ومساعد دردشة يستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة مستخدماً النصوص الطبيعية مع توفير مصادر المعلومات.
Runway
runwayml.com
Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.
Midjourney
midjourney.com
تطبيق Midjourney هو برنامج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور من أوصاف نصية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور فريدة لمحتويات متنوعة.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot هو منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين كتاباتهم من خلال أدوات مثل إعادة الصياغة، تدقيق القواعد، والملخصات.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop هو تطبيق لتحرير وإنشاء الصور باستخدام AI، يوفر أدوات مثل إزالة الخلفية وتحسين الجودة، مناسب للمستخدمين المحترفين والشخصيين.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen هو مساعد عمل ذكاء اصطناعي مجاني من Alibaba يقدم ميزات مثل معالجة اللغة، تحليل الصور، وإنشاء كود، مما يعزز تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هو تطبيق لتحسين الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم اقتراحات للقواعد والتدقيق الإملائي والنغمة لمساعدة الكتاب في جميع المجالات.
HeyGen
heygen.com
HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هو أداة تصميم تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء وتحرير الصور والتصميمات بسهولة وسرعة.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل اللقطات الحية إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد، مما يسهل إنتاج المؤثرات البصرية للمخرجين المستقلين.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هو تطبيق يتيح تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية تحرير الفيديو لجميع المستخدمين.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
يعد Microsoft Copilot أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتعاون عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel. يساعد في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.
Narakeet
narakeet.com
Narakeet هو تطبيق لتحويل النصوص إلى كلام بدقة عالية، حيث يقدم أكثر من 700 صوت بأكثر من 100 لغة لإنشاء محتوى صوتي ومرئي بسهولة.
Playground AI
playground.com
Playground AI هو أداة مجانية على الإنترنت لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكّن المستخدمين من تصميم فن وعروض تقديمية ووسائط أخرى بسهولة.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
AI Writer
ai-writer.com
تطبيق AI Writer يساعد المستخدمين في توليد محتوى دقيق ومناسب بجودة عالية من عنوان فقط، ويتميز بمرونة في أنماط الكتابة.
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
PlayHT
play.ht
PlayHT هو منصة توليد صوت بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صوت طبيعي، مع دعم 142 لغة و900 صوت مخصص.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مثل الشعارات وأغلفة الكتب والملصقات بسهولة وسرعة للفرق والمستخدمين.
getimg.ai
getimg.ai
GetImg.ai هو تطبيق يتيح توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بإنشاء وتعديل الصور وفقًا لمطالبات نصية وأنماط محددة.
CodePal
codepal.ai
CodePal هو الرفيق النهائي للبرمجة. إنها منصة شاملة تقدم مجموعة من أدوات ومساعدي البرمجة لمساعدة المطورين. إنه أمر رائع للطلاب والمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة والشركات الذين يرغبون في تحسين عملية التطوير الخاصة بهم. يمكن لمولدي أكواد الذكاء الاصطناعي القيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل البرمجة وتطبيق التحويلات والمعالجات على الكود والعديد من المهام الأخرى. تعد مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي مفيدة جدًا للتعلم، حيث يمكنها تقديم فهم جيد لكيفية كتابة المهمة المطروحة في التعليمات البرمجية.
SteosVoice
cybervoice.io
الحبال الصوتية للذكاء الاصطناعي للجميع. 1. إنشاء محتوى فريد. 2. مقاطع الفيديو المدبلجة، والتبرعات، والألعاب المستقلة، والتعديلات؛ 3. إنشاء البودكاست. 4. قم بتهنئة رعاتك؛ 5. اربح المال من صوتك.
Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
Type
type.ai
تطبيق النوع هو محرر مستندات يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في إنشاء وتحرير النصوص بفعالية.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice هو تطبيق لتغيير الصوت في الوقت الحقيقي في الميتافيرس، يتيح للمستخدمين تعديل أصواتهم بطرق مختلفة مع الحفاظ على المشاعر.
ElevenLabs
elevenlabs.io
تطبيق ElevenLabs يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أصوات واقعية من النصوص، مما يسهل إنتاج المحتوى الصوتي المتنوع بعدة لغات.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
Blackbox
blackbox.ai
تطبيق Blackbox هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في تسريع بناء البرمجيات وتحسين جودة الكود من خلال تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات أفضل.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI عبارة عن منصة شاملة مع ChatGpt و Gemini و Claude ، و Navigator لآلاف منتجات AI العالمية. * متجر AI: أكبر نقطة بيع في Chatgate AI هي متجر AI ، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي لتجربتها ، والتي تغطي جميع أنواع الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه سيكون مفيدًا إذا تمكنت من تقسيم هذه الأدوات للعثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع ، إلا أنه لا يمكنك مناقشة مجموعة واسعة من الخيارات المعروضة. * GPTS: يوفر Chatgate AI أيضًا الوصول إلى مجموعات الدردشة المصممة لتلبية احتياجات محددة ، مثل مستشار التعليمات البرمجية ، ومساعد تحفيزي ، وأكثر من ذلك. هذه الأدوات هي في الأساس نفس ChatGPT ، ولكن مع وظيفة الطلاء الجديد لجعلها مصممة أكثر قليلاً لاحتياجات محددة. على الرغم من أن هذه التطبيقات المختلفة لا تختلف كثيرًا حاليًا ، إلا أن هناك الكثير من الإمكانات لتحسينها مع تقدم التكنولوجيا. * AI chatbots: لدى Chatgate AI أيضًا إمكانيات منظمة العفو الدولية المدمجة الخاصة بها ، مما يتيح لك استخدام مجموعة من الدردشة لطرح الأسئلة أو توسيع فكرة أو حتى إنشاء أجزاء كاملة من المحتوى ، كما فعلنا في مثالنا أعلاه.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق تحويل النص إلى كلام، يوفر للمستخدمين إمكانية الاستماع للمحتوى المكتوب من كتب ومستندات وصفحات ويب بسهولة.
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamly هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور أصلية من النصوص، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن إبداعهم بسهولة.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI هي أداة متقدمة لمساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها لتسريع عملية الكتابة وتحسين جودة المحتوى. إنه مصمم لمساعدة المستخدمين على الكتابة بشكل أسرع عبر مجالات مختلفة مثل المدونات وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإعادة الكتابة والمبيعات والإعلانات ومواقع الويب. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها من قبل خبراء الصناعة، مما يضمن أن المحتوى المقدم يمكن أن يساعد في تعزيز التصنيفات وزيادة المبيعات بغض النظر عن الصناعة. وهي متخصصة في إنتاج نسخة عالية الأداء مع اختلافات لا حصر لها بلغات متعددة، مما يسمح للشركات بالانطلاق إلى العالمية دون القلق بشأن الترجمات غير الملائمة. يتميز Craftly.AI أيضًا بأدوات مخصصة وتدريب، ويوفر التتبع والتحليلات والإصدار التلقائي. كما يوفر أيضًا مكان عمل للتعاون وتنظيم المشاريع، بما في ذلك ميزات مراقبة المشاريع وتنظيمها ومشاركتها. يدعم Craftly.AI الكتاب الأفراد والمسوقين والشركات الصغيرة والفرق الكبيرة والطلاب والمعلمين والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. بصرف النظر عن كونها أداة قيمة لمكافحة حصار الكاتب، تتألق Craftly.AI كمورد للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية كتابة النصوص الخاصة بها وتحسين الجودة الشاملة للمحتوى الخاص بها.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI هو مساعد كتابة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل كتابة المحتوى مثل المقالات والرسائل مع دعم للاقتباسات وفحص الانتحال.
Text Reader
textreader.ai
أنشئ صوتًا نابضًا بالحياة في ثوانٍ، وهو مثالي للبودكاست والتعليقات الصوتية للفيديو والتحيات الشخصية وأنظمة الهاتف IVR والمزيد.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
D-ID
d-id.com
تطبيق D-ID ينشئ مقاطع فيديو تفاعلية من الصور الثابتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تطوير محتوى تعليمي وتسويقي مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine هو مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسريع وتبسيط تطوير البرامج مع الحفاظ على خصوصية التعليمات البرمجية الخاصة بك وآمنة ومتوافقة. عزز سرعة الهندسة وجودة التعليمات البرمجية وسعادة المطورين من خلال أتمتة سير عمل البرمجة - والوصول إلى السوق بشكل أسرع - باستخدام Tabnine AI.
PicLumen
piclumen.com
تطبيق PicLumen يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد صور من النص أو الصور، مع ميزات تحرير وتحسين جودة الصور مجانًا ودون علامة مائية.
Free text to speech
text-to-speech.online
تطبيق تحويل النص إلى كلام مجاني يتيح تحويل النصوص إلى صوت بشري طبيعي، مع دعم لغات متعددة وإعدادات مخصصة.
Artsmart.ai
artsmart.ai
ArtSmart.ai هو تطبيق مولد صور يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم بإنشاء صور واقعية من نصوص ومطالبات بسيطة للماركتينغ والتصميم.
Imagine Anything
imagineanything.ai
قم بإنشاء صور AI مجانية مع تخيل أي شيء. قم بإنشاء الصور والقصاصات الفنية والرسومات والمزيد بسهولة باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا. تعتبر شركة Imagine Anything حاليًا شركة مولدة للصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكنها تعمل على إنشاء منصة شاملة للمبدعين لإضفاء الحيوية على رؤاهم. هدفها هو تقديم مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والكتب والتعليقات الصوتية والتعليقات التوضيحية والموسيقى.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام باستخدام أصوات إنسانية طبيعية، يدعم أكثر من 130 لغة ويتيح تخصيص الصوت وسرعة القراءة.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
تطبيق الصور المزيفة الحقيقية يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عالية الجودة للمستخدمين لملفات تعريف تطبيقات المواعدة.
Mixart.ai
mixart.ai
مع منشئ الصور AI المجاني الخاص بنا، أصبح إنشاء الصور وتحريرها أسهل من أي وقت مضى. استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مرئية وتخصيصها بسهولة وفقًا لرؤيتك. ابدأ في الإنشاء اليوم!
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX عبارة عن مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي شاملة ومجانية مصممة لتبسيط عمليتك الإبداعية. سواء كنت تريد تبديل الوجوه، أو تحويل النص إلى صور، أو تحرير الصور، يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
Resemble.ai
resemble.ai
تتيح تطبيق Resemble.ai إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة مع ميزات مثل الترجمة إلى 100 لغة وتعديل الصوت القائم.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هو أداة لإنشاء محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة وكفاءة.
Leelo
leelo-ai.com
تعد شركة Leelo في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث توفر أداة متطورة لتحويل النص إلى كلام (TTS) تسخر قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صوت طبيعي عالي الجودة. تعتبر هذه الأداة أحد الأصول للشركات والأفراد على حد سواء، حيث تقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات بدءًا من إنشاء الكتب الصوتية وحتى تحسينات التعليق الصوتي للمحتوى الرقمي. مع التركيز على تقديم تجربة صوتية احترافية، تعد شركة Leelo بالدقة والسلاسة والإيقاع النابض بالحياة في كل قطعة صوتية تولدها. يعد فهم الآليات الكامنة وراء أداة تحويل النص إلى كلام من Leelo أمرًا أساسيًا لتقدير قدراتها. أصبحت عملية تحويل النص المكتوب إلى كلمات منطوقة سلسة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وإليك لمحة عن كيفية عمل Leelo: * يقوم المستخدمون بإدخال النص الخاص بهم في محرر Leelo. * ثم يقومون بعد ذلك باختيار اللغة والصوت والأسلوب المطلوبين من مكتبة واسعة النطاق. * يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة النص وإنشاء صوت يمكن الاستماع إليه في الوقت الفعلي.
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزالة الخلفية وإضافة خلفية مخصصة.
Ai Sofiya
aisofiya.com
صوفيا هي أداة ذكاء اصطناعي متعددة الوظائف لا توفر تحويل TTS فحسب، بل تتميز أيضًا بقدرات إنشاء النص وروبوتات الدردشة. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات والإعدادات، مثل روبوتات الدردشة لخدمة العملاء، والمساعدين الصوتيين، وروبوتات الدردشة التعليمية، وإنشاء النصوص لمهام معالجة اللغة الطبيعية والمزيد.
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