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يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام الذكاء الاصطناعي مجاني. استخدمه لإشراك المحادثات ، واكتساب رؤى ، وأتمتة المهام ، وشاهد مستقبل الذكاء الاصطناعي ، كل ذلك في مكان واحد.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI عبارة عن محرك بحث يعمل بمحرك AI-CHATBOT ويجيب على استعلامات باستخدام نص تنبؤي اللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022 ، ويقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتشير إلى الروابط ضمن استجابة النص.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل عائلة من طرازات AI من Google حتى تتمكن من: - احصل على المساعدة في الكتابة ، العصف الذهني ، التعلم ، والمزيد - تلخيص وإيجاد معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور أثناء الطيران - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة المعروف سابقا باسم بارد.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك الذكري اليومي. تقوم Microsoft CoPilot بتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ، وإلغاء تأمين الإبداع ، وتساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل مع تجربة الدردشة البسيطة.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs هي شركة أبحاث ونشر صوتية منظمة العفو الدولية. يقوم فريق البحث الخاص بنا بتطوير نماذج صوتية منظمة العفو الدولية التي تولد مؤثرات واقعية ومتعددة الاستخدامات ومؤثرات صوتية واقعية. يجعل فريق منتجاتنا هذه النماذج متاحًا للمستخدمين العاديين والمحترفين والشركات لإنشاء وتوطين المحتوى. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية ، وتنشيط شخصيات ألعاب الفيديو ، والمساعدة في ما قبل الإنتاج السينمائي ، وأتمتة عمليات التوطين في الترفيه ، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي للوسائط الاجتماعية والإعلان ، وتدريب المهنيين الطبيين. كما أنه أعيد أصواتًا لأولئك الذين فقدواهم وساعدوا الأفراد الذين لديهم احتياجات إمكانية الوصول في حياتهم اليومية.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Speechify
speechify.com
يعد Compleyify تطبيقًا للرسائل النصية يسهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص امتداد Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة ليست أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المدهشون هم الطلاب والمهنيون ومحبي الإنتاجية. كثير منهم لديهم اختلافات تعليمية مثل عسر القراءة و ADHD ، في حين أن العديد منهم يريدون فقط القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. مع Compleseify ، يمكنك تحويل أي كتاب أو توثيق أو موقع ويب إلى صوت ، والاستماع أثناء وجودك في السيارة ، والقيام بالغسيل ، والمشي كلبك ، والعشاء ، والعمل ، والمظلات - مهما كان روتينك اليومي! Pleinteify يمنح أيضًا Medium ، و Star Tribune ، و Direct ، وأكثر من ذلك. أضف بسهولة نصًا إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. أسس كليف ويتزمان ، الرئيس التنفيذي لدينا الذي لا يعرف الخوف ، كويسل في عام 2017 في غرفة نوم في جامعة براون حتى يتمكن من مشاركة مع الآخرين برنامج النص إلى كلام لا يصدق الذي كان يعمل عليه. يعاني كليف عسر القراءة وكان يشعر بالإحباط من الوقت والطاقة التي استغرقها قراءتها. كانت تقنية TTS المتقدمة عبارة عن Gamechanger تمامًا ، فقد سمحت له بإنهاء قراءاته أسرع 3x من القارئ العادي وللتفهم بشكل أفضل والاحتفاظ بالمعلومات. في خطاب هدفنا هو أن تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك من تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. نما Peeklyify لتوظيف أكثر من 100 من أعضاء الفريق انتشروا في جميع أنحاء العالم في غضون بضع سنوات قصيرة. نحن فخورون بالفريق المذهل مع الأعضاء الذين كانوا في السابق قادة وكبار المهندسين في شركات مثل Snapchat و Apple و Spotify و Amazon & Uber. نحن جميعًا نحب الملكية ونويه الأولوية ، ونحقق القيمة بالسرعة ، والتعلم قدر الإمكان وجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - مساعد عمل الذكاء الاصطناعي المجاني من Alibaba Qwen. مساعد عمل الذكاء الاصطناعي المجاني من Qwen. OpenSource Free Chatgpt. مجاني من الذكاء الاصطناعي chatbot مع Qwen. مساعد الخاص بك AI المجاني. جرب Qwen Chat اليوم!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
VEED
veed.io
VEED هي المنصة الكل في واحد للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في التسويق والمبيعات و L&D ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء فيديو 30x أسرع من أي وقت مضى. يضع Veed القوة بين يدي فريقك إلى: * سجل محتوى الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بسهولة * نسخ تلقائيا ننسى تعلم برنامج التحرير العالي والمكلف أو الاعتماد على الوكالات. VEED هو جناحك البديهي من أدوات الفيديو. يمكن للجميع من الرئيس التنفيذي إلى المتدرب استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو Pro ، دون مهارات محترفة. يتيح لك Veed Enterprise: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي * الوصول إلى مكتبة تضم 30،000+ من أصول الوسائط * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه ، و VEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى لجعل الإنتاج 10x أكثر كفاءة. يتيح لك VEED AI: * تحويل النص إلى مقاطع الفيديو مع تجسد الذكاء الاصطناعي * توليد ترجمات دقيقة تلقائيًا * قم بإزالة خلفيات الفيديو والصورة على الفور * وأكثر VEED هي البرمجيات التي تغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ. * VEED هي منصة تحرير الفيديو التي تقدم ميزات مثل الترجمة التلقائية ، والكشف عن المحتوى ، وخيارات التصميم المختلفة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ، ودقة ميزة الترجمة ، ومجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي تسمح بالتحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة المهنية. * عانى المراجعون من مشكلات مثل القيود على الميزات القائمة على مستوى العضوية وأوقات معالجة بطيئة عرضية ورغبة في ميزات أكثر تقدمًا في الخطة الأساسية.
Replit
replit.com
REPL.IT هي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو وبيئة تطوير متكاملة عبر الإنترنت (بيئة تطوير متكاملة). يأتي اسمه من الاختصار REPT ، والذي يرمز إلى "قراءة المقرأ - حلقة طباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني Amjad Masad والمصمم الأردني Haya Odeh في عام 2016. يتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات ومواقع ويب باستخدام متصفح. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع من خلال طرق مختلفة. كما أنها تستضيف "مربى" ، مسابقات الترميز بناءً على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقة من ترقية حساب مؤقت أو أموال أو عملات مشفرة أو بطاقة هدايا. A REPL AT REPL.IT هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بلغات البرمجة الأكثر شيوعًا ، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل الكود الخاص بك. في أي استبدال معين ، هناك جزءان رئيسيان - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco ، نفس التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل رمز Visual Studio. على الهاتف المحمول ، المحرر هو ACE. Repl.it لديه طبقة متميزة تسمى خطة المتسلل. يسمح بزيادة مساحة التخزين ، والرمز الخاص ، والمتعاونين غير المحدودين في مشروع ، وتشمل خطة تعليم Github 3 أشهر خالية من خطة المتسللين. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على REPL.IT ، بما في ذلك Python و Ruby و HTML و Java. تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator و Andreessen Horowitz و Bloomberg Beta وغيرها. "لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعي وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى نقاش. يستخدم هذا المنتدى من قبل العديد من المطورين في جميع أنحاء العالم لتبادل إبداعاتهم. يتم الحفاظ على نظافة المنتدى من قبل المشرفين على Repl Talk.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية ، والتعاون في الوقت الفعلي ، والتحرير الدقيق ، والمزيد. جناح إنشاء الفيديو من الجيل التالي. Runway هي شركة أبحاث رائدة في الأدوات الجديدة للخيال البشري. لقد كان في طليعة أنظمة الذكاء الاصطناعى متعددة الوسائط ، مما يضمن أن مستقبل إنشاء المحتوى يمكن الوصول إليه ، ويمكن التحكم فيه ، وتمكين المبدعين. تتمثل مهمة Runway في التأكد من أن أي شخص في أي مكان يمكنه سرد قصصه. وهي تعتقد أن تقنيات التعلم العميق المطبقة على المحتوى السمعي البصري ستغير إلى الأبد أدوات الفن والإبداع والتصميم.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يأخذ Undetectable.ai المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ويعززه باستخدام الاختلافات الدقيقة والفروق الدقيقة والتناقضات التي تحاكي أنماط الكتابة البشرية. والنتيجة هي نتيجة نهائية لا يمكن تمييزها عن النص الذي كتبه الإنسان.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Playground AI
playground.com
Playground AI هي أداة إنشاء صور عبر الإنترنت مجانية للاستخدام مدعوم من الذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية احتياجات الإبداع المختلفة بما في ذلك إنشاء الفن ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والعروض التقديمية ، والملصقات ، ومقاطع الفيديو ، والشعارات ، وأكثر من ذلك. إنه يوفر طريقة صديقة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترف من خلال وظائفها المدعومة من الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها ، وصور واقعية ، وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لتوليد صور مذهلة. يوفر هذا النظام الأساسي أيضًا "تحرير الصور المختلط" ، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في مؤلفات مقنعة ، وبالتالي توفر مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتمديد الصور إلى ما وراء حدودهم الأصلية ، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة ، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية إلى الواقع البصري. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار والآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراتها القوية ، فإن Playground AI تحافظ على التزام بسهولة الاستخدام وسهولة الوصول والشمولية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المحنكين والمبتدئين في إنشاء الصور.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Fliki
fliki.ai
يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت في إنشاء الفيديو، والجودة المرئية العالية لمقاطع الفيديو التي تنتجها. * ذكر المستخدمون مشكلات مثل مواطن الخلل في التعليقات الصوتية، وعدم الوضوح بشأن استخدام "الدقائق"، والأخطاء العرضية في الإصدار المجاني، والقيود في التخصيص وتحرير الفيديو.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer هو مزيل متقدم للكشف عن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري. يمكنه إضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي باستخدام أساليب الكتابة البشرية الطبيعية لجعله يبدو أصليًا بدرجة كافية لتجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي.
Descript
descript.com
Descriptive هو نوع جديد من محرر الفيديو الذي يسهل مثل مستند. الميزات التي تعمل بمنظمة العفو الدولية من Discript و Fuel Interface Fuel Youtube و Tiktok ، وأعلى البودكاست ، والشركات التي تستخدم الفيديو للتسويق والمبيعات والتدريب الداخلي والتعاون. يهدف Descriptive إلى جعل الفيديو عنصرًا أساسيًا في مجموعة أدوات كل التواصل ، إلى جانب المستندات والشرائح.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تريد شرحه بها. باستخدام AI Code Mentor، سوف تكتسب فهمًا أعمق لمنطق البرمجة، وستصبح مطورًا أفضل.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai هو منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور رائعة وواقعية من خلال مطالبات نصية وصور بسيطة. سواء كنت بحاجة إلى صور لمواد تسويقية أو إلهام للتصميم أو صور للتجارة الإلكترونية، فإن موقع Artsmart.ai يوفر لك كل ما تحتاجه. ما عليك سوى تحديد إعداد مسبق يطابق النمط الذي تبحث عنه، مثل الصورة الواقعية أو الانطباعية، وإدخال مطالبة لوصف الصورة التي تريد إنشاءها. مع Artsmart.ai، يمكنك بسهولة رفع مستوى لعبتك التسويقية وإثارة إعجاب جمهورك بمحتوى جذاب بصريًا.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Andi
andisearch.com
يبحث Andi عن الجيل القادم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. بدلاً من الروابط، يقدم لك Andi إجابات - مثل سؤال صديق ذكي. يستخدم Andi نماذج لغوية مدمجة مع البيانات الحية لإنشاء إجابات للأسئلة، ولشرح وتلخيص المعلومات المجمعة من أفضل المصادر. البحث معطل بسبب البريد العشوائي والإعلانات ورأسمالية المراقبة. يقطع آندي الفوضى ليوصلك مباشرة إلى المعرفة التي تحتاجها. فهو يعرضها بشكل مرئي بطريقة يسهل فهمها، ويحميك من تقنيات الإعلانات والإلهاءات.
Audyo
audyo.ai
Audio هي أداة لتحرير الصوت توفر عددًا كبيرًا من الميزات المصممة لتلبية احتياجات منشئي المحتوى المعاصرين. تتضمن بعض الميزات البارزة ما يلي: * أصوات الذكاء الاصطناعي ذات الجودة البشرية. * تحرير الصوت مثل تحرير مستند. * التبديل بين أصوات المتحدثين المختلفة. * تعديل النطق باستخدام الصوتيات. * مشغل صوتي قابل للتضمين. * مشغل ويب قابل للمشاركة. * ترجمة متعددة اللغات. * مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات podcast ذات جودة الإنتاج بسهولة. توفر المنصة للمستخدمين مجموعة من الأدوات لتسجيل وتحرير الصوت والفيديو وإنشاء ملفات صوتية من المقابلات عن بعد مع ما يصل إلى 10 مشاركين. يمكن تحقيق تسجيلات بجودة الاستوديو والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتصدير السلس في نظام أساسي واحد قائم على الويب. تشتمل الأدوات على تسجيل متعدد المسارات، ونسخ الصوت، والتحرير البديهي، وتحويل النص إلى كلام، وMagic Dust، وRevoice، وإزالة الصمت، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل إزالة ضوضاء الخلفية، واكتشاف كلمات الحشو، وتحويل الصوت إلى نص. وتسجيل البودكاست وتحويل MP3 إلى نص وتحويل التنسيق. يقدم Podcastle أيضًا تطبيقات iOS وAndroid لتوفير إمكانات التسجيل أثناء التنقل. تم تصميم النظام الأساسي ليسهل على المستخدمين إنشاء ملفات بودكاست لمشاركة القصص والتواصل مع جماهيرهم، بغض النظر عن مستوى الخبرة.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هو أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من مطالبات نصية. يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء فن وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى بناءً على الإدخال. بالإضافة إلى ميزة توليد الصور التي تعمل بالنيابة ، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. وتشمل هذه التغييرات في الحجم ، المحاصيل ، عدم وضوح ، شحذ ، وإضافة نص أو حدود إلى الصور. بصرف النظر عن التعديلات التقليدية ، قد يقوم المستخدمون بتحويل الصور إلى رسومات أو رسوم كاريكاتورية ، وإنشاء التصنيفات التصويرية ، ودمج الصور ، وتغيير خلفيات الصور. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات لمعالجة ميزات الوجه ، والصور الراقية ، وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد إمكانيات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات والملصقات للتسويق ، وكذلك أصول وسائل التواصل الاجتماعي مثل صور مصغرة على YouTube أو تصاميم Post Instagram. يغطي النظام الأساسي مجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل تحرير النص في الصور ، وتلوين الصور ، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور ، يقدم Fotor أدوات AI مماثلة لإنشاء وتعزيز مقاطع الفيديو وصور GIF ، مما يتيح للمستخدمين أيضًا إزالة العلامات المائية أو الكائنات.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
Monica
monica.im
Monica هي امتداد للكروم مدعوم من ChatGPT APL ، المصمم ليكون مساعدك الشخصي للدردشة والكتابة غير المجهدة. ما عليك سوى الضغط على CMD+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو دع مونيكا تساعدك على تكوين وإدراج نص في صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في مسابقة مسابقة الويب ، دع مونيكا شرح ، ترجمة ، إعادة صياغة لك.
Free text to speech
text-to-speech.online
يعد Free Text to Speech أداة قوية ومجانية عبر الإنترنت لتحويل النص إلى كلام تقوم بتحويل النص إلى صوت بشري طبيعي وسلس مع مجموعة متنوعة من التخصيصات. فهو يوفر أكثر من 100 مكبر صوت ليختار المستخدمون من بينها، ويدعم اللغات واللهجات المتعددة، ويمكنه أيضًا المزج بين اللغة الصينية والإنجليزية. كما أنه مرن من حيث تكوين معلمات الصوت، مما يسمح للمستخدمين بضبط معدل الكلام ودرجة الصوت والتعبير والتوقف المؤقت والمزيد. تُستخدم هذه الأداة على نطاق واسع في قراءة الأخبار، وملاحة السفر، والأجهزة الذكية، وبث الإشعارات، ويمكنها أيضًا تحويل محتوى النص إلى ملفات MP3 للتنزيل والحفظ. علاوة على ذلك، فهو يوفر مجموعة متنوعة من أصوات الشبكة العصبية عبر 129 لغة ومتغيرات، مما يسهل الوصول إلى جمهور عالمي. وهو مدعوم في جميع المتصفحات الرئيسية، مثل Chrome وFirefox وEdge، بالإضافة إلى WeChat. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة تجربة استخدام Chrome وFirefox والإصدار الجديد من Edge.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
WriteXai
writexai.com
WriteXAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى وصور، وهي أداة إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد في إنشاء المحتوى. تستخدم المنصة معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لإنتاج مقالات عالية الجودة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى أوصاف المنتج ببضع نقرات زر واحدة. كما أنه يحتوي على مولد صور مدمج ينتج رسومات ذات صلة وجذابة بصريًا لمرافقة النص. يمكنك إنشاء صور AI، وإنشاء محتوى AI، وإنشاء نسخة من إعلانات FB، وإنشاء محتوى مدونة، وغير ذلك الكثير!
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI، أداة كتابة المقالات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي يثق بها أكثر من 11196 طالبًا وتظهر في أهم منافذ الأخبار مثل Yahoo وNewsDirect وBezinga وغيرها الكثير. وسرعان ما أصبحت منصتها الوجهة المفضلة للطلاب الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في الكتابة وتحقيق النجاح الأكاديمي. تم تصميم أداته لتزويد الطلاب بتجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يجعل إنشاء مقالات عالية الجودة ومهام كتابية أخرى أسهل من أي وقت مضى.
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher هو برنامج لاستنساخ الصوت يقوم بإنشاء كلام لا يمكن تمييزه عن مكبر الصوت الأصلي. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم الآلي لإتقان كل جانب من جوانب صوتك المستهدف. نحن نجمع بين خوارزميات معالجة الإشارات الرقمية الكلاسيكية وتقنيات النمذجة التوليدية العميقة الخاصة. النتيجة؟ صوت تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر يمثل تطابقًا فوريًا. Respeecher مخصص لأي شخص قد يستفيد من تقنية النسخ الصوتي - بدءًا من استوديوهات أفلام هوليود وحتى مطوري الألعاب. إذا كنت تريد التحكم الإبداعي الكامل في مشروعك والجودة التي لا تشوبها شائبة، فإن Respeecher هو الخيار المناسب لك.
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصياغة، وإعادة كتابة الفقرة، ومولد عنوان المدونة، ومولد الوصف، ومولد الأشخاص أيضًا، ومولد وصف المنتج، ومولد الشعار، ومولد الملخص، ومولد عرض القيمة، وإعادة كتابة الجملة. . تم تصميم كل أداة لأنواع مختلفة من المحتوى ويمكن استخدامها لإنشاء محتوى فريد وجذاب بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Frase مجموعة من الموارد، بما في ذلك الإرشادات المباشرة للمنتج والمدونة والدورة التدريبية المكثفة ومركز المساعدة. مع Frase، أصبح إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Copywritely
copywritely.com
برنامج محتوى SEO عالي الجودة: تحسين تحسين المحتوى الخاص بك. اجعل المحتوى الخاص بك مثاليًا للأشخاص ومحركات البحث.
iMyFone
imyfone.com
iMyfone، مجموعة ديناميكية من الأشخاص المتحمسين لما نقوم به. مهمتنا هي تطوير برامج مبتكرة وسهلة الاستخدام وصديقة للميزانية لتجديد تجربتك. منتج النجم: 1. iMyFone D-Back: يمكنك استرداد أكثر من 18 نوعًا من الملفات بما في ذلك WhatsApp وViber وWeChat وKik وLine والصور ومقاطع الفيديو والرسائل وجهات الاتصال والملاحظات لجهاز iPhone وiPad وiPod touch. 2. iMyFone AnyTo: قم بتغيير موقع GPS إلى أي مكان على الفور، ويمكنه العمل مع التطبيقات المستندة إلى الموقع مثل ألعاب AR والمنصات الاجتماعية وما إلى ذلك. 3. iMyFone LockWiper: إزالة الأقفال المختلفة على الفور من iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo: أداة إصلاح iOS/iPadOS/tvOS احترافية لإعادة جهاز iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV إلى الوضع الطبيعي! 5. iMyFone iMyTrans(iTransor for WhatsApp): أفضل أداة لنقل WhatsApp، تدعم جميع أجهزة iPhone وAndroid.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر لها لإنشاء شخصيات أنمي وتقديم صور فريدة من نوعها لشخصيات الأنيمي.
Thundercontent
thundercontent.com
يستخدم Thundercontent الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة المقالات الفريدة بسرعة الضوء. ⚡️أنفق أموالاً ووقتاً أقل للحصول على نتيجة أفضل.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تقدم أداة Deepbrain AI مجموعة متنوعة من الآلهة الجذابة من الذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مزودة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأساليب لضمان ملاءمة مثالية لأي حاجة تجارية. توفر استوديوهات الذكاء الاصطناعى هذه الرمزية أيضًا أكثر من 80 لغة ، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الآلهة AI فقط في العديد من الأعراق والمهن ، ولكن هذه الأداة تتيح أيضًا تخصيص الآلهة لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory و Text to Video و PowerPoint to Video و ChatGPT ومبادلة الوجه والنص على الكلام. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات ، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة Deepbrain AI مفيدة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الصورة الرمزية لمجموعة من الأغراض ، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام ، توفر أداة Deepbrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتهم من صنع الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص ، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز استراتيجيتها التسويقية.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
حافظ على كل ما تبذلونه من chatgpt وتفاعلات LLM الأخرى آمنة وخاصة. تحل تقنية GPTGuard محل البيانات الحساسة في المطالبات الخاصة بك بالبيانات الاصطناعية دون التأثير على السياق. تحصل على جميع فوائد chatgpt دون أي مخاوف خصوصية أو أمنية.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta هي أداة لإنشاء المدونات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدتك في إنتاج مقالات مذهلة بناءً على بضع كلمات رئيسية. المحتوى الذي تم إنشاؤه خالٍ من الانتحال، وسهل القراءة للغاية، ومثري بصور خالية من حقوق الملكية، ومحمي من التكرار، ويركز على تحسين محركات البحث. يمكنك أيضًا تحسينه من خلال أقسام الأسئلة الشائعة والأوصاف التعريفية. كل هذه الميزات مدعومة بنماذج مخصصة ممزوجة بـ GPT-4. بمجرد دخولك إلى لوحة التحكم عبر الإنترنت، يتم الترحيب بك بواجهة تقبل الكلمات الرئيسية والعنوان والرابط الداخلي الاختياري لموقعك. يمكنك بعد ذلك إنشاء مقالة أو مدونة مذهلة يمكن نشرها مباشرة على موقعك. يمكن إثراء هذه المدونات بصور خالية من حقوق الملكية وأوصاف تعريفية محسنة. يمكنك أيضًا إضافة أقسام الأسئلة الشائعة والفروق الدقيقة الأخرى التي تجعل القراءة متعة حقيقية.
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