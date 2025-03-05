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يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام الذكاء الاصطناعي مجاني. استخدمه لإشراك المحادثات ، واكتساب رؤى ، وأتمتة المهام ، وشاهد مستقبل الذكاء الاصطناعي ، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل عائلة من طرازات AI من Google حتى تتمكن من: - احصل على المساعدة في الكتابة ، العصف الذهني ، التعلم ، والمزيد - تلخيص وإيجاد معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور أثناء الطيران - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة المعروف سابقا باسم بارد.
Playground AI
playground.com
Playground AI هي أداة إنشاء صور عبر الإنترنت مجانية للاستخدام مدعوم من الذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية احتياجات الإبداع المختلفة بما في ذلك إنشاء الفن ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والعروض التقديمية ، والملصقات ، ومقاطع الفيديو ، والشعارات ، وأكثر من ذلك. إنه يوفر طريقة صديقة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترف من خلال وظائفها المدعومة من الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها ، وصور واقعية ، وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لتوليد صور مذهلة. يوفر هذا النظام الأساسي أيضًا "تحرير الصور المختلط" ، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في مؤلفات مقنعة ، وبالتالي توفر مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتمديد الصور إلى ما وراء حدودهم الأصلية ، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة ، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية إلى الواقع البصري. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار والآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراتها القوية ، فإن Playground AI تحافظ على التزام بسهولة الاستخدام وسهولة الوصول والشمولية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المحنكين والمبتدئين في إنشاء الصور.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI عبارة عن محرك بحث يعمل بمحرك AI-CHATBOT ويجيب على استعلامات باستخدام نص تنبؤي اللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022 ، ويقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتشير إلى الروابط ضمن استجابة النص.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك الذكري اليومي. تقوم Microsoft CoPilot بتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ، وإلغاء تأمين الإبداع ، وتساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل مع تجربة الدردشة البسيطة.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية ، والتعاون في الوقت الفعلي ، والتحرير الدقيق ، والمزيد. جناح إنشاء الفيديو من الجيل التالي. Runway هي شركة أبحاث رائدة في الأدوات الجديدة للخيال البشري. لقد كان في طليعة أنظمة الذكاء الاصطناعى متعددة الوسائط ، مما يضمن أن مستقبل إنشاء المحتوى يمكن الوصول إليه ، ويمكن التحكم فيه ، وتمكين المبدعين. تتمثل مهمة Runway في التأكد من أن أي شخص في أي مكان يمكنه سرد قصصه. وهي تعتقد أن تقنيات التعلم العميق المطبقة على المحتوى السمعي البصري ستغير إلى الأبد أدوات الفن والإبداع والتصميم.
Oxolo
oxolo.com
تقوم Oxolo ببناء منصة تقنية عميقة للوسائط التوليدية القائمة على الذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنيتنا، يمكن لأي شخص إنشاء مقاطع فيديو تلقائية، مثل مقاطع فيديو المنتجات والإعلانات ومحتوى الوسائط الاجتماعية وغير ذلك الكثير. نحن نقوم بإضفاء الطابع الافتراضي على أشخاص محددين من خلال إنشاء صور رمزية لروبوتات الدردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن تمييزها عن الواقع وجاهزة للمشاركة والتواصل. تعتمد مجموعتنا التقنية الكاملة على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
VEED
veed.io
VEED هي المنصة الكل في واحد للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في التسويق والمبيعات و L&D ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء فيديو 30x أسرع من أي وقت مضى. يضع Veed القوة بين يدي فريقك إلى: * سجل محتوى الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بسهولة * نسخ تلقائيا ننسى تعلم برنامج التحرير العالي والمكلف أو الاعتماد على الوكالات. VEED هو جناحك البديهي من أدوات الفيديو. يمكن للجميع من الرئيس التنفيذي إلى المتدرب استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو Pro ، دون مهارات محترفة. يتيح لك Veed Enterprise: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي * الوصول إلى مكتبة تضم 30،000+ من أصول الوسائط * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه ، و VEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى لجعل الإنتاج 10x أكثر كفاءة. يتيح لك VEED AI: * تحويل النص إلى مقاطع الفيديو مع تجسد الذكاء الاصطناعي * توليد ترجمات دقيقة تلقائيًا * قم بإزالة خلفيات الفيديو والصورة على الفور * وأكثر VEED هي البرمجيات التي تغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ. * VEED هي منصة تحرير الفيديو التي تقدم ميزات مثل الترجمة التلقائية ، والكشف عن المحتوى ، وخيارات التصميم المختلفة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ، ودقة ميزة الترجمة ، ومجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي تسمح بالتحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة المهنية. * عانى المراجعون من مشكلات مثل القيود على الميزات القائمة على مستوى العضوية وأوقات معالجة بطيئة عرضية ورغبة في ميزات أكثر تقدمًا في الخطة الأساسية.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs هي شركة أبحاث ونشر صوتية منظمة العفو الدولية. يقوم فريق البحث الخاص بنا بتطوير نماذج صوتية منظمة العفو الدولية التي تولد مؤثرات واقعية ومتعددة الاستخدامات ومؤثرات صوتية واقعية. يجعل فريق منتجاتنا هذه النماذج متاحًا للمستخدمين العاديين والمحترفين والشركات لإنشاء وتوطين المحتوى. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية ، وتنشيط شخصيات ألعاب الفيديو ، والمساعدة في ما قبل الإنتاج السينمائي ، وأتمتة عمليات التوطين في الترفيه ، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي للوسائط الاجتماعية والإعلان ، وتدريب المهنيين الطبيين. كما أنه أعيد أصواتًا لأولئك الذين فقدواهم وساعدوا الأفراد الذين لديهم احتياجات إمكانية الوصول في حياتهم اليومية.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هي منصة تحرير فيديو AI التوليدية التي تحول دون عناء لقطاتك الطويلة إلى شورتات جاهزة للفيروس بنقرة واحدة. تم تصميم OpusClip مع مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو الديمقراطي ، مما يجعل من المتمكن لأي شخص لديه قصة يرويها أو شغفها ، وليس فقط من لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
D-ID
d-id.com
D-ID هي رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعى التوليدي ، مما يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية وتجارب تفاعلية يضم أشخاصًا رقميين. تعتبر واجهة برمجة تطبيقاتها القوية فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين توليد الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للتدفق المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يمتد استوديو الواقع الإبداعي للخدمة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول المبتكر لـ D-ID ، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى ، وتجسد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Replit
replit.com
REPL.IT هي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو وبيئة تطوير متكاملة عبر الإنترنت (بيئة تطوير متكاملة). يأتي اسمه من الاختصار REPT ، والذي يرمز إلى "قراءة المقرأ - حلقة طباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني Amjad Masad والمصمم الأردني Haya Odeh في عام 2016. يتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات ومواقع ويب باستخدام متصفح. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع من خلال طرق مختلفة. كما أنها تستضيف "مربى" ، مسابقات الترميز بناءً على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقة من ترقية حساب مؤقت أو أموال أو عملات مشفرة أو بطاقة هدايا. A REPL AT REPL.IT هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بلغات البرمجة الأكثر شيوعًا ، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل الكود الخاص بك. في أي استبدال معين ، هناك جزءان رئيسيان - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco ، نفس التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل رمز Visual Studio. على الهاتف المحمول ، المحرر هو ACE. Repl.it لديه طبقة متميزة تسمى خطة المتسلل. يسمح بزيادة مساحة التخزين ، والرمز الخاص ، والمتعاونين غير المحدودين في مشروع ، وتشمل خطة تعليم Github 3 أشهر خالية من خطة المتسللين. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على REPL.IT ، بما في ذلك Python و Ruby و HTML و Java. تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator و Andreessen Horowitz و Bloomberg Beta وغيرها. "لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعي وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى نقاش. يستخدم هذا المنتدى من قبل العديد من المطورين في جميع أنحاء العالم لتبادل إبداعاتهم. يتم الحفاظ على نظافة المنتدى من قبل المشرفين على Repl Talk.
HeyGen
heygen.com
يمكن إجراء مقاطع فيديو AI الاحترافية فقط عن طريق الكتابة والنقر فوق وسحب ، هذا كل شيء! من خلال تجربة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص ، يمكن أن تكون AI AI-AI-AIRAINCITION AI-AIGEN هي المتحدثة الرسمية المتحدثة الرسمية التي تتحدث عن أكثر مقاطع الفيديو. لا يوجد طاقم كاميرا أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً أو وكالات فيديو أو ممثلين/ممثلة. لديك الآن استوديو فيديو شخصي في يدك! * المنتج هو أداة إنشاء الفيديو التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام AI Avatars ووظائف النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، وجودة الصورة الرمزية ومزامنة الشفاه ، والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع فيديو. * لاحظ المراجعون المشكلات المتعلقة بخدمة العملاء ، والحدود الخفية على المعاينات ، ونظام الائتمان باهظ الثمن ، ومشاكل مع ميزة ترجمة الفيديو.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Speechify
speechify.com
يعد Compleyify تطبيقًا للرسائل النصية يسهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص امتداد Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة ليست أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المدهشون هم الطلاب والمهنيون ومحبي الإنتاجية. كثير منهم لديهم اختلافات تعليمية مثل عسر القراءة و ADHD ، في حين أن العديد منهم يريدون فقط القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. مع Compleseify ، يمكنك تحويل أي كتاب أو توثيق أو موقع ويب إلى صوت ، والاستماع أثناء وجودك في السيارة ، والقيام بالغسيل ، والمشي كلبك ، والعشاء ، والعمل ، والمظلات - مهما كان روتينك اليومي! Pleinteify يمنح أيضًا Medium ، و Star Tribune ، و Direct ، وأكثر من ذلك. أضف بسهولة نصًا إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. أسس كليف ويتزمان ، الرئيس التنفيذي لدينا الذي لا يعرف الخوف ، كويسل في عام 2017 في غرفة نوم في جامعة براون حتى يتمكن من مشاركة مع الآخرين برنامج النص إلى كلام لا يصدق الذي كان يعمل عليه. يعاني كليف عسر القراءة وكان يشعر بالإحباط من الوقت والطاقة التي استغرقها قراءتها. كانت تقنية TTS المتقدمة عبارة عن Gamechanger تمامًا ، فقد سمحت له بإنهاء قراءاته أسرع 3x من القارئ العادي وللتفهم بشكل أفضل والاحتفاظ بالمعلومات. في خطاب هدفنا هو أن تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك من تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. نما Peeklyify لتوظيف أكثر من 100 من أعضاء الفريق انتشروا في جميع أنحاء العالم في غضون بضع سنوات قصيرة. نحن فخورون بالفريق المذهل مع الأعضاء الذين كانوا في السابق قادة وكبار المهندسين في شركات مثل Snapchat و Apple و Spotify و Amazon & Uber. نحن جميعًا نحب الملكية ونويه الأولوية ، ونحقق القيمة بالسرعة ، والتعلم قدر الإمكان وجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الواقعي إلى كلام مجانًا، دون الحاجة للتسجيل.
Coqui
coqui.ai
Coqui مكرس لفتح تكنولوجيا الكلام والعمل كمركز يتجمع فيه الباحثون والمطورون والممارسون في مجال الكلام. تتضمن مشاريعنا محركات STT وTTS القائمة على التعلم العميق، وجدولة المهام، وهناك المزيد في المستقبل.
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هو أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من مطالبات نصية. يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء فن وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى بناءً على الإدخال. بالإضافة إلى ميزة توليد الصور التي تعمل بالنيابة ، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. وتشمل هذه التغييرات في الحجم ، المحاصيل ، عدم وضوح ، شحذ ، وإضافة نص أو حدود إلى الصور. بصرف النظر عن التعديلات التقليدية ، قد يقوم المستخدمون بتحويل الصور إلى رسومات أو رسوم كاريكاتورية ، وإنشاء التصنيفات التصويرية ، ودمج الصور ، وتغيير خلفيات الصور. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات لمعالجة ميزات الوجه ، والصور الراقية ، وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد إمكانيات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات والملصقات للتسويق ، وكذلك أصول وسائل التواصل الاجتماعي مثل صور مصغرة على YouTube أو تصاميم Post Instagram. يغطي النظام الأساسي مجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل تحرير النص في الصور ، وتلوين الصور ، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور ، يقدم Fotor أدوات AI مماثلة لإنشاء وتعزيز مقاطع الفيديو وصور GIF ، مما يتيح للمستخدمين أيضًا إزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Reword
reword.co
Reword هو محرر كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على إنتاج مقالات رائعة بشكل تعاوني لقرائهم. فهو يقدم مجموعة من الميزات، مثل إمكانات البحث التي تقدم المعلومات ذات الصلة مباشرة إلى المحرر وأدوات التعاون والقدرة على تشخيص نقاط الضعف في المحتوى المكتوب. وفقًا لموقعها على الويب، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Reword "تم تدريبه على القراء" ويمكنه إضافة روابط داخلية طبيعية داخل المحتوى، مع تسليط الضوء على الأقسام الضعيفة، واكتشاف النقاط العمياء الموضعية. تتيح وظيفة التحكم في إصدار الأداة للكتاب التواصل بشكل أفضل مع جمهورهم من خلال ترقية المحتوى وتحسين رضا المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Reword ليكون شفافًا وأخلاقيًا، مع التركيز على توفير تمثيل عادل لمحتوى الكتاب والكلمات الرئيسية والعبارات. تم دمج الأداة بالكامل مع محتوى المقالة الموجودة، مما يجعل من السهل تحليل المحتوى المنشور بالفعل وتحسينه وإعادة توظيفه. مجموعة ميزات Reword التي تهدف إلى تحسين المحتوى المكتوب تجعلها أداة قيمة للشركات والناشرين والكتاب الذين يتطلعون إلى تحسين جودة المحتوى الخاص بهم، وزيادة تفاعل القراء، وفي النهاية تنمية جمهورهم.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هي أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام توفر خدمات تركيب الكلام وتدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والكورية والفيتنامية وغيرها، بالإضافة إلى أنماط صوتية متنوعة. يمكنك استخدامه لقراءة النصوص والكتب الإلكترونية بصوت عالٍ، أو تنزيل الملفات الصوتية للاستخدام التجاري (إنه مجاني تمامًا). باعتبارها أداة TTS مجانية ممتازة، يمكن لـ TTSMaker بسهولة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Free text to speech
text-to-speech.online
يعد Free Text to Speech أداة قوية ومجانية عبر الإنترنت لتحويل النص إلى كلام تقوم بتحويل النص إلى صوت بشري طبيعي وسلس مع مجموعة متنوعة من التخصيصات. فهو يوفر أكثر من 100 مكبر صوت ليختار المستخدمون من بينها، ويدعم اللغات واللهجات المتعددة، ويمكنه أيضًا المزج بين اللغة الصينية والإنجليزية. كما أنه مرن من حيث تكوين معلمات الصوت، مما يسمح للمستخدمين بضبط معدل الكلام ودرجة الصوت والتعبير والتوقف المؤقت والمزيد. تُستخدم هذه الأداة على نطاق واسع في قراءة الأخبار، وملاحة السفر، والأجهزة الذكية، وبث الإشعارات، ويمكنها أيضًا تحويل محتوى النص إلى ملفات MP3 للتنزيل والحفظ. علاوة على ذلك، فهو يوفر مجموعة متنوعة من أصوات الشبكة العصبية عبر 129 لغة ومتغيرات، مما يسهل الوصول إلى جمهور عالمي. وهو مدعوم في جميع المتصفحات الرئيسية، مثل Chrome وFirefox وEdge، بالإضافة إلى WeChat. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة تجربة استخدام Chrome وFirefox والإصدار الجديد من Edge.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالميًا. يوجد في قلب عروض Dubverse.ai محرك قوي للوسائط الاصطناعية الذي يعمل على تضخيم الإبداع البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. العملية بسيطة لكنها قوية: * ترجمات الذكاء الاصطناعي: يتم إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا بلغات مختلفة، مما يعزز مشاركة المشاهد واستيعابه. * تحويل النص إلى كلام: تحويل النص إلى تعليقات صوتية طبيعية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر ديناميكية ويمكن الوصول إليها من قبل جمهور أوسع. يحتوي Dubverse.ai على مجموعة من الوظائف المصممة لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى المتنوعة: * دعم متعدد اللغات: مع دعم أكثر من 60 لغة، يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إلى جمهور عالمي دون قيود لغوية. * مجموعة مختارة من مكبرات الصوت: اختر من بين مجموعة واسعة من أصوات الذكاء الاصطناعي للعثور على التطابق المثالي مع نغمة وأسلوب الفيديو الخاص بك. * محرر البرامج النصية: يعمل محرر البرامج النصية البديهي مع الترجمة في الوقت الفعلي على تبسيط عملية التحرير. * أصوات تشبه أصوات البشر: يوفر محرك تحويل النص إلى كلام في Dubverse.ai أصواتًا تبدو طبيعية وجذابة. * المشاركة المضمنة: التعاون بسهولة مع الآخرين وجمع التعليقات في مكان واحد. * ترجمات قابلة للتنزيل: عزز تحسين محركات البحث للفيديو الخاص بك وإمكانية الوصول إليه من خلال ترجمات متعددة اللغات.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia عبارة عن منصة إنشاء فيديو منظمة العفو الدولية تقوم بتحويل النص إلى مقاطع فيديو احترافية مع تجسدات قابلة للتخصيص - لا توجد كاميرات مطلوبة. سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة ومثالية للتدريب والتسويق والتعليم ، فإنه يحدث ثورة في كيفية تواصل الشركات والمبدعين. تستخدمها الآلاف من الشركات لإنشاء مقاطع فيديو في 120 لغة ، وتوفير ما يصل إلى 80 ٪ من وقتها وميزانيتها. موثوق بها من قبل Accenture و BBC و Google و Amazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو AI بمجرد الكتابة في النص. سهل الاستخدام ، رخيص وقابل للتطوير. قم بعمل مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية - مباشرة من متصفحك
iMyFone
imyfone.com
iMyfone، مجموعة ديناميكية من الأشخاص المتحمسين لما نقوم به. مهمتنا هي تطوير برامج مبتكرة وسهلة الاستخدام وصديقة للميزانية لتجديد تجربتك. منتج النجم: 1. iMyFone D-Back: يمكنك استرداد أكثر من 18 نوعًا من الملفات بما في ذلك WhatsApp وViber وWeChat وKik وLine والصور ومقاطع الفيديو والرسائل وجهات الاتصال والملاحظات لجهاز iPhone وiPad وiPod touch. 2. iMyFone AnyTo: قم بتغيير موقع GPS إلى أي مكان على الفور، ويمكنه العمل مع التطبيقات المستندة إلى الموقع مثل ألعاب AR والمنصات الاجتماعية وما إلى ذلك. 3. iMyFone LockWiper: إزالة الأقفال المختلفة على الفور من iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo: أداة إصلاح iOS/iPadOS/tvOS احترافية لإعادة جهاز iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV إلى الوضع الطبيعي! 5. iMyFone iMyTrans(iTransor for WhatsApp): أفضل أداة لنقل WhatsApp، تدعم جميع أجهزة iPhone وAndroid.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo هي واحدة من أكثر أدوات تحويل النص الصوتي إلى كلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأكثر موثوقية ورائدة بنسبة 100%، والتي تم تصميمها وتطويرها خصيصًا مع الأخذ في الاعتبار تحديات السوق الحالية للتغلب على تكلفة الحلول الحالية. سواء كنت مدربًا، أو مستخدم YouTube، أو موظفًا مستقلاً، أو شركة تعمل على مقاطع فيديو احترافية، أو تسجل الصوت لخدمات الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والاتصال الهاتفي، فقد أثبت Speakatoo أنه الأفضل من بين الآخرين. نظرًا لبساطتها ولوحة الإدارة القوية، يمكنك ببساطة تحويل أي نص إلى تعليقات صوتية بسرعة وسهولة.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
AfforAI
afforai.com
Afforai عبارة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها. Afforai هو عقلك الثاني، حيث يساعدك على استخلاص المعرفة اللانهائية لإنتاج أبحاث جديرة بالثقة. يستخدمنا الباحثون للبحث عن المعلومات وتلخيصها واستخلاصها من آلاف المستندات، بغض النظر عن الحواجز اللغوية والثقافية.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تقدم أداة Deepbrain AI مجموعة متنوعة من الآلهة الجذابة من الذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مزودة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأساليب لضمان ملاءمة مثالية لأي حاجة تجارية. توفر استوديوهات الذكاء الاصطناعى هذه الرمزية أيضًا أكثر من 80 لغة ، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الآلهة AI فقط في العديد من الأعراق والمهن ، ولكن هذه الأداة تتيح أيضًا تخصيص الآلهة لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory و Text to Video و PowerPoint to Video و ChatGPT ومبادلة الوجه والنص على الكلام. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات ، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة Deepbrain AI مفيدة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الصورة الرمزية لمجموعة من الأغراض ، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام ، توفر أداة Deepbrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتهم من صنع الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص ، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز استراتيجيتها التسويقية.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - مساعد عمل الذكاء الاصطناعي المجاني من Alibaba Qwen. مساعد عمل الذكاء الاصطناعي المجاني من Qwen. OpenSource Free Chatgpt. مجاني من الذكاء الاصطناعي chatbot مع Qwen. مساعد الخاص بك AI المجاني. جرب Qwen Chat اليوم!
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI هي منصة ثورية شرعت في مهمة إعادة تشكيل الطريقة التي نفكر بها في الحلول اللغوية في مجال المحتوى الرقمي. مع التركيز على الابتكار والجودة، طورت Wavel AI مجموعة من الأدوات المصممة لتمكين الشركات والأفراد من تحقيق أقصى قدر من إمكانات محتوى الصوت والفيديو الخاص بهم عبر لغات متعددة. تتعمق هذه المقالة في الميزات وحالات الاستخدام والفوائد العامة لاستخدام Wavel AI، وتقدم لمحة عن مستقبل توطين المحتوى بسلاسة وفعالية. يعمل Wavel AI كحل لغوي متطور، مما يعمل على تبسيط عملية توطين محتوى الفيديو والصوت. وهي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مثل الدبلجة وتوليد التعليق الصوتي وتحويل النص إلى كلام واستنساخ الصوت وغيرها. فيما يلي نظرة ثاقبة حول كيفية عمل النظام الأساسي: * الدبلجة: يمكّن Wavel AI المستخدمين من دبلجة مقاطع الفيديو بسرعة بأكثر من 20 لغة، مما يوسع نطاق منشئي المحتوى على مستوى العالم. * خدمات التعليق الصوتي: مع القدرة على إنشاء تعليقات صوتية تنقل المشاعر بأكثر من 20 لهجة، تضيف المنصة عمقًا إلى المشاريع السمعية والبصرية. * تقنية تحويل النص إلى كلام: يتوفر أكثر من 250 صوتًا عبر أكثر من 20 لغة على Wavel AI، مما يوفر للمستخدمين العديد من الخيارات لتلبية احتياجات تحويل النص إلى كلام الخاصة بهم. * الترجمات والترجمات والنسخ: لا تتوقف المنصة عند خيارات الصوت فقط؛ كما يوفر أيضًا أدوات لإنشاء ترجمات دقيقة وترجمات آلية احترافية وتسجيلات صوتية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة. * استنساخ الصوت: ميزة متطورة حيث يمكن للمستخدمين استنساخ الأصوات بلغات مختلفة، مما يضيف لمسة شخصية إلى المحتوى الخاص بهم. * ميزات تحرير الفيديو: بدءًا من تحرير النصوص والتسميات التوضيحية وحتى إنشاء الترجمة، يزود Wavel AI المستخدمين بأدوات تحرير الفيديو الأساسية.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Synthesys
synthesys.io
تم تطوير منصة Synthesys بواسطة ممثلي الصوت والفيديو الموسميين جنبًا إلى جنب مع المتخصصين اللغويين والذكاء الاصطناعي الذين أدركوا الحاجة إلى إنتاج محتوى سمعي بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نؤمن بأن المحتوى المخصص والوسائط الاصطناعية هما مستقبل المحتوى. يعد إنشاء ثقافة يتم من خلالها مشاركة المحتوى القيم بسرعة وسهولة جزءًا لا يتجزأ من مهمتنا. سواء كان ذلك للعاملين لحسابهم الخاص، أو الشركات، أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص. التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
Spike
spikenow.com
Spike يحل الفوضى والتواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني ، والدردشة الجماعية ، والمستندات التعاونية ، والاجتماعات ، في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة بريد إلكتروني أفضل من خلال تطبيق Spike's Exchange Conversational الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى الدردشة. إنه مثل وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لأهم رسائلك ، بحيث يمكنك التركيز على أهم الأشياء. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يوفر Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والوثائق التعاونية في موجز موحد. التواصل والتعاون دون عناء مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين ، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والبائعين ، سواء كانوا يستخدمون الارتفاع أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني تجارية مصممة لتفاعلات الفريق ذات مغزى. الحفاظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء مجال مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للرسائل التي تضمن التواصل السلس.
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
LOVO
lovo.ai
منصة تحرير الفيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي. وفر في الوقت المحدد والموارد والصداع في جعل تسويق المنتجات والتدريب والتعلم والتطوير مقاطع فيديو. Lovo عبارة عن منصة إنشاء محتوى محترف مدعوم من الذكاء الاصطناعى والنص المتقدم إلى تقنيات الكلام لإنشاء محتوى صوتي ومرئي عالي الجودة للتسويق والإعلان والتعليم الإلكتروني والأطوار والتوطين. يفتخر Lovo بمكتبة متزايدة تضم أكثر من 500 صوت عاطفي تشبه الإنسان في أكثر من 100 لغة ، والتحكم في الصوت الحبيبي ، وواجهة سهلة الاستخدام. هذا هو السبب في أن أكثر من 1،000،000 محترف يثقون في Lovo لتلبية احتياجات محتوى الصوت والفيديو. * Lovo هي أداة نصية إلى أخرى تتيح للمستخدمين إنشاء صوت من النص ، وتقدم مجموعة متنوعة من الأصوات واللغات ، والقدرة على ضبط الأداء. * يذكر المراجعون في كثير من الأحيان الصوت الطبيعي لأصوات Lovo ، وسهولة الاستخدام ، وقدرته على توفير الوقت والمال من خلال توليد الصوت للفقرات الصغيرة أو البرامج النصية بأكملها. *أبلغ المستخدمون عن قيود في التحديدات الصوتية ، والمشكلات المتعلقة بالوضوح في بعض الأصوات ، وعدم وجود خيارات "الشعور" أو "المشاعر" في الأداة.
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