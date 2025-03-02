برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - توفالو

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يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Write On AI
writeonai.com
تُعد Write On AI المنصة الأولى لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأفراد والشركات بصياغة المحتوى المكتوب. بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر منصتنا مجموعة من الأدوات المبتكرة المصممة لتحسين إنتاجية الكتابة وجودتها. بدءًا من إنشاء مقالات عالية الجودة وحتى تحسين الكتابة باستخدام الاقتراحات الذكية، تعمل ميزة Write On AI على تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مقنع دون عناء. إن واجهتنا سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص تجعلها الأداة المفضلة للطلاب والمهنيين والشركات على حدٍ سواء.
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - أداة الكتابة والقواعد بالذكاء الاصطناعي هي أداة مساعدة قوية ومجانية للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة لرفع مستوى تجربة الكتابة الخاصة بك لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل. بنقرة واحدة فقط، قم بتبسيط سير العمل الخاص بك عن طريق إصلاح القواعد النحوية وضبط النغمات دون عناء. حقق النغمة التي تريدها، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وقم بتصحيح المشكلات النحوية والكتابة دون عناء. يعد TextAIssist مثاليًا لرسائل البريد الإلكتروني والتقارير والنسخ التسويقية، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام لرحلة كتابة سلسة وفعالة.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي المصمم لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإنتاجية عبر الإنترنت. مع أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الذكاء الاصطناعي - نحن نوفر لك كل ما تحتاجه! تم تصميم خدمتنا لمساعدة منشئي المحتوى الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
1MillionResume
1millionresume.com
ارفع مستوى مسيرتك المهنية باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي: أنشئ سيرتك الذاتية التي تحلم بها في دقائق تم تصميم AI Resume Builder الخاص بنا لتمكينك من إنشاء السيرة الذاتية المثالية لوظيفة أحلامك. مع 1millionresume، فأنت لا تقوم فقط ببناء سيرة ذاتية؛ أنت تبني مستقبلًا أكثر إشراقًا. * أنشئ سيرة ذاتية في أقل من 30 دقيقة باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية لدينا قل وداعًا لقضاء ساعات أو حتى أيام في محاذاة النص وتنسيقه. يعمل برنامج AI Resume Builder الخاص بنا على تحسين عملية إنشاء السيرة الذاتية، مما يسمح لك بصياغة سيرة ذاتية استثنائية في أقل من 30 دقيقة. سواء كنت خريجًا حديثًا يبحر في رحلتك المهنية أو محترفًا متمرسًا يتطلع إلى التحول الوظيفي، فقد تم تصميم أداة إنشاء السيرة الذاتية لدينا لتلبية احتياجاتك والقيود الزمنية. * قوالب احترافية متنوعة لكل مسار وظيفي يمكن لجمالية السيرة الذاتية أن تصنع أو تكسر انطباعك الأول لدى أصحاب العمل المحتملين. لهذا السبب يقدم موقع 1millionresume مجموعة واسعة من القوالب المصممة بشكل احترافي والمصممة خصيصًا لمختلف الصناعات والمراحل المهنية. بدءًا من التصميم الإبداعي وصولاً إلى الشركة، ابحث عن قالب يتوافق تمامًا مع مسارك الوظيفي الفريد. * تجربة ميزة الذكاء الاصطناعي في بناء السيرة الذاتية تخيل أن مساعد الذكاء الاصطناعي يفهم مهاراتك وخبراتك وأهدافك المهنية، ثم يترجمها إلى سيرة ذاتية مصممة بشكل احترافي. هذا هو بالضبط ما يفعله منشئ السيرة الذاتية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، جعلنا عملية بناء السيرة الذاتية ليست فقط فعالة وفعالة، ولكنها أيضًا مجزية بشكل لا يصدق. * خذ سيرتك الذاتية إلى آفاق جديدة في سوق العمل المتغير اليوم، تعد السيرة الذاتية المصممة بشكل جيد هي تذكرتك الذهبية لفرص جديدة. يمكن أن تكون الطرق التقليدية لإنشاء السيرة الذاتية مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يعيق نموك المهني. مع 1millionresume، نحن نجمع بين التكنولوجيا المتطورة وشغف التقدم الوظيفي لنقدم لك حلاً مبتكرًا.
Ava AI
hiava.ai
Ava - مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي Ava هو مساعد كتابة مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لإحداث ثورة في طريقة إنشاء المحتوى. من خلال قاعدة معرفية غنية تشمل شكسبير و10% من الإنترنت، تساعدك Ava على إنشاء مقالات ومدونات وإعلانات ورسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عالية الجودة والمزيد في ثوانٍ معدودة. قل وداعًا لمعوقات الكاتب وارفع مستوى كتابتك إلى آفاق جديدة باستخدام هذه الأداة البديهية. من خلال تبسيط عملية الكتابة بأكملها بدءًا من التفكير وحتى التنفيذ، تتيح لك Ava إمكانية إنجاز المزيد في وقت أقل مع تحسين الإنتاجية. باستخدام قوالب محددة لحالة الاستخدام مثل إطار عمل AIDA، وإطار عمل BAB لإنشاء الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني الباردة المخصصة، تسهل Ava على المسوقين ومنشئي المحتوى على حد سواء إنتاج مواد جذابة بشكل فعال والتي تلقى صدى حقيقيًا لدى جمهورهم. سواء كنت تقوم بصياغة حملات تسويقية مقنعة أو طرح أفكار جديدة لمقالات، دع Ava تكون شريكك المفضل الذي يساعدك على إطلاق العنان لإمكاناتك الإبداعية. قم بالتسجيل الآن لتجربة كفاءة لا مثيل لها في إنشاء المحتوى ولا تحدق أبدًا في صفحة فارغة مرة أخرى!
Outline.ai
outline.ai
مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. Outline هو محرر مستندات تعاوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قل وداعًا لحصار الكاتب ومرحبًا بكتابة أفضل.
Penelope AI
penelopeai.com
تستفيد Penelope AI من قوة الذكاء الاصطناعي لتوضيح الأفكار في عقلك بسرعة، وتقديم أفكار جديدة، واسترداد المعلومات التي تحتاجها بسهولة من ملفات PDF.
Remail.ai
remail.ai
Remail هو مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّنك من كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع 10 مرات. يدعم حل إعادة البريد Gmail بالإضافة إلى Outlook للإبلاغ بسهولة أو إنشاء ردود بريد إلكتروني عالية الجودة بأي لغة. Remail هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لإحداث ثورة في تجربة كتابة البريد الإلكتروني، وتمكين المستخدمين من إنشاء رسائل بريد إلكتروني بكفاءة ملحوظة. الهدف الأساسي من Remail هو تسريع عملية الاتصال عبر البريد الإلكتروني من خلال توفير ميزات مبتكرة تعمل على تحسين وقت الاستجابة والإنتاجية الإجمالية.
Writely
writelyai.com
Writely AI عبارة عن منصة كتابة مبتكرة تعمل على إنشاء المقالات والقصص القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وملخصات الفيديو في ثوانٍ. تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص، وتحاكي نماذج التعلم العميق الخاصة بها الكتابة البشرية، وتنتج مخرجات بأقل قدر من السرقة الأدبية. بفضل ميزات مثل تغيير النغمة والترجمة وتوليد الأفكار ومعالجة النص، يساعد Writely في إنشاء محتوى فعال وجذاب. يقدم WritelyCHAT المساعدة في المهام، مما يضمن توصيات موثوقة. يمكن الوصول إلى الأداة من خلال ملحق Chrome، وهي متوافقة مع أجهزة مختلفة، ولها حضور مجتمعي نشط على Instagram وLinkedIn وTwitter.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate عبارة عن منصة قوية توفر الوصول إلى أكثر من 30 نموذجًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT-4o وLLaMA 3 وGoogle Gemini Pro وClaude 3 وMistral. يتيح لك ChatLabs أيضًا استخدام مساعدي GPT المدمجين، وتحليل الملفات، والبحث في الويب، وإنشاء وكلاء AI مخصصين يعرفون كل شيء عن عملك.
Writingo
writingo.ai
Writeo هو حل فريد من نوعه مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه ودعمه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن لـ Writeo التعامل بسهولة مع إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى وقتك أو مجهودك.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI هو مكون إضافي لمساعد الذكاء الاصطناعي في WordPress. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل المقالات وأوصاف المنتجات ونسخ موقع الويب في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * كتابة المقالات ومشاركات المدونة والصفحات المقصودة في ثوانٍ * إنشاء أوصاف المنتج لمواقع التجارة الإلكترونية * إنشاء نسخة موقع جذابة للصفحات * إنشاء صور مدمجة لإنشاء صور مخصصة * متوفر كمكون إضافي لـ WordPress وامتداد Chrome * يتكامل مع جميع منشئي الصفحات والموضوعات الرئيسية * يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت الذي يقضيه في إنشاء المحتوى * عدد غير محدود من المستخدمين في الخطط الأعلى * وشملت الملايين من الكلمات شهريا * خطط تسعير شهرية وسنوية بأسعار معقولة * ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام تستفيد Bertha AI من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يشبه الإنسان. وفيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمله: * يزود المستخدم بيرثا بمطالبة المحتوى أو الموضوع أو الفكرة التي يريد إنشاء محتوى لها * تقوم بيرثا بتحليل الموجه وتعتمد على قاعدة بياناتها المعرفية الواسعة لإنشاء محتوى ذي صلة * يتم إرجاع المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى المستخدم في غضون ثوان * يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينه بسهولة قبل النشر تم تدريب بيرثا على مئات المليارات من المعلمات لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة مثل الكاتب البشري. لقد تعلم الذكاء الاصطناعي أساليب كتابة وموضوعات وقواعد لغوية مختلفة والمزيد لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات وسهل القراءة.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Trolly.ai
trolly.ai
مقالات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أسرع مرتين
Twain
twain.ai
Twain هي أداة مساعدة اتصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في صياغة رسائل المبيعات الصادرة وتحسينها. فهو يمتلك القدرة على إنشاء رسائل مخصصة بأسلوب فريد للمستخدم، وبأشكال متنوعة، بدءًا من المباشرة والجريئة وحتى الإبداعية والعادية. تلبي الأداة العديد من القنوات والسيناريوهات الصادرة، مما يسهل التشغيل السهل عبر الأنظمة الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو LinkedIn. ويقدم المساعدة من المقدمة إلى المتابعة لحالات الاقتراح والانفصال. من أجل تحفيز المشاركة، يضمن Twain رسائل موجهة نحو الهدف وموجهة نحو السياق وتعتمد على اللهجة والأهداف والسياق والتاريخ. توفر الأداة أيضًا اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين الرسائل، وتقدم بدائل وتحسينات تفصيلية. بدءًا من صياغة مقدمات قوية وحتى إنشاء رسائل متابعة والتعامل مع التعليقات، يعمل Twain على تبسيط عملية اتصالات المبيعات بشكل فعال. نظرًا لأدائه في إنتاج رسائل واضحة وذات صدى، يقدم Twain خطط تسعير مختلفة وهي خطط فريق مجانية ومحترفة ومخصصة. تم الإشادة به في الغالب من قبل المستخدمين لقدراته في تحسين نغمة الرسائل وبنيتها وطولها وخصائص توفير الوقت والقدرة على العمل بطريقة قابلة للتطوير.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine هي أداة كتابة إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي GPT-3 تمكن المستخدمين من إنشاء نسخة فعالة وعالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النص وإنشاء محتوى جذاب ومقنع ومصمم خصيصًا للجمهور المستهدف للمستخدم. يوفر TypeEngine أيضًا للمستخدمين مكتبة من القوالب تتيح لك إنشاء نسخة لمشروعك بسرعة. باستخدام TypeEngine، يمكنك إنشاء نسخة مقنعة تتحدث إلى جمهورك بطريقة طبيعية وفعالة.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي، استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التدفق وتوفير ساعات العمل. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP عبارة عن منصة عبر الإنترنت توفر أدوات متنوعة لمساعدتك في التغلب على حصار الكاتب وإنشاء محتوى سهل في وقت قصير. سواء كنت بحاجة إلى أفكار لموضوعات جديدة، أو عناوين جذابة، أو فقرات جذابة، فإن BlogNLP ستلبي احتياجاتك. يمكنك أيضًا استخدام BlogNLP لتحسين المحتوى الخاص بك لتحسين محركات البحث وسهولة القراءة، مما يضمن تصنيف منشورات مدونتك جيدًا في محركات البحث وجذب المزيد من القراء. تعمل BlogNLP باستخدام خوارزميات ذكية تحلل أسلوبك في الكتابة وتقترح الكلمات الرئيسية والعبارات ذات الصلة وحتى الفقرات بأكملها بناءً على اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات. كل ما عليك فعله هو إدخال فكرة أو موضوع، وسيتولى BlogNLP الباقي نيابةً عنك. يمكنك أيضًا تخصيص المحتوى الخاص بك عن طريق اختيار النغمة والطول والتنسيق الذي يناسب احتياجاتك.
Jottingly
jottingly.com
Jottingly هي أفضل أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث وخالي من الانتحال وإنشاء صور AI وتحويل الصوت إلى نص وإنشاء تعليقات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إدارة أعمالك بشكل أكثر كفاءة.
JustBlog.ai
justblog.ai
يعد JustBlog.ai Blog Creator فريدًا من حيث أنه يركز على تحسين محركات البحث (SEO) والمدونات التابعة للمساعدة في دفع التجارة الإلكترونية. يمكنك استخدام AI Selection Refinement لتعديل أي قسم من مدونتك واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء روابط ذات صلة تلقائيًا. توقف عن إضاعة الوقت في كتابة مقالات مراجعة المنتجات ودع JustBlog.ai يمنحك الأدوات التي تحتاجها للفوز! باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على JustBlog.ai، يمكنك بسهولة إنشاء مدونات تقوم تلقائيًا بسحب منتجات أمازون ووضع علامة عليها بعلامة الشركاء التابعين الخاصة بك. * بلوق المادة الجيل * مقارنة المنتجات ومقالات نظرة عامة على المنتج * تحديد وتحسين أقسام المقالة باستخدام الذكاء الاصطناعي
Koala AI
koala.sh
توفر Koala AI منصة من أدوات الذكاء الاصطناعي للناشرين ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO) والمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Kroolo
kroolo.com
يعمل Kroolo على إعادة تشكيل الطريقة التي يعمل بها الأشخاص من خلال منصة إنتاجية متكاملة تمامًا مقترنة بالذكاء الاصطناعي المتطور. نحن نؤمن بأهمية جعل الإنتاجية سريعة وذكية وبسيطة بشكل جميل. كرولو ليست مجرد منصة. إنها مساحة عمل ديناميكية تم تصميمها لتجميع كل الأدوات الأساسية معًا في مساحة عمل مركزية واحدة - لا داعي للانتقال من تطبيق إلى آخر. تدمج منصتنا بسلاسة المشاريع والأهداف والمهام والمستندات والتعاون، مما يوفر حلاً شاملاً للطريقة التي تعمل بها الأعمال اليوم. الميزات الرئيسية: * كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: في قلب Kroolo يوجد محرك تنسيق قوي للذكاء الاصطناعي، Kroo AI. بفضل تجهيزه بأكثر من 1000 قالب، يضمن Kroo AI إنشاء المشاريع والأهداف والمستندات ليس بسرعة البرق فحسب، بل تكون النتائج وثيقة الصلة للغاية ومفيدة على الفور، مما يضع معيارًا جديدًا للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. * التكامل السلس: نحن ندرك أهمية الترابط في حياة العمل الرقمية اليوم. يسمح Kroolo بالتكامل الكامل مع أدوات الإنتاجية الأكثر شيوعًا. وداعًا للإدخالات المكررة وفقدان البيانات، حيث يضمن Kroolo تجربة مستخدم سلسة وموحدة. * مساحة عمل بديهية: لقد بنينا Kroolo ليكون سهل الإعداد والاستخدام. قضاء وقت أقل في تعلم كيفية عمل الأدوات، يعني المزيد من الوقت في الإنتاج. نعتقد أن هذا مهم.
Linguix Turbo
turbo.linguix.com
Linguix Turbo هو تطبيق لتوسيع النص والاختصار يمكّن مستخدمي Google Chrome من تبسيط سير العمل من خلال أتمتة مهام الكتابة المتكررة. باستخدام Linguix Turbo، يمكن للمستخدمين إنشاء قوالب مخصصة للتحيات القياسية والعبارات المستخدمة بشكل متكرر والاستجابات الجاهزة ومقتطفات النص وروابط التقويم والتوقيعات. يمكن تصميم هذه القوالب وتنسيقها بمجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك تعديلات اللون والحجم والروابط والقوائم. يمكن للمستخدمين بسهولة إدراج القوالب الخاصة بهم في أي حقل نصي داخل أي موقع ويب يمكنك الكتابة فيه. يوفر Linguix Turbo أيضًا إمكانية التعاون في الاختصارات المشتركة والبحث السريع. Linguix Turbo هي أداة إنتاجية قوية يمكنها توفير وقت ثمين للمستخدمين. قم بتنزيل التطبيق اليوم لزيادة إنتاجية فريقك وتحسين سير عملك.
MTarget
mtarget.co
MTARGET عبارة عن منصة لتسليم البريد الإلكتروني في إندونيسيا تساعد الشركات على تسليم رسائل بريد إلكتروني ضخمة وشخصية دون صيانة خوادم البريد الإلكتروني.
Article Insights
articleinsights.com
Article Insights عبارة عن منشئ محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على صياغة مقالات غنية بالكلمات الرئيسية ببضع نقرات فقط. يستخدم البرنامج مجموعات كلمات رئيسية ذكية بدلاً من الكلمات الرئيسية المفككة لاستهداف المحتوى. مجموعات الكلمات الرئيسية هذه عبارة عن بيانات يتم استخراجها من محتوى المنافسين، مما يضمن عدم تفويت المستخدمين أبدًا للكلمات الرئيسية ذات الصلة. من خلال تكامل ChatGPT، يقوم كاتب الذكاء الاصطناعي في Article Insights بإنشاء المقالات بسرعة. تتضمن جميع الخطط أرصدة الذكاء الاصطناعي لتشغيل كاتب الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من مفتاح OpenAI API الخاص بهم والوصول إلى نماذج إضافية مثل ChatGPT 3.5 وGPT-4.0 لإنشاء محتوى أكثر تقدمًا. الميزة الرئيسية هي تحليل المنافسين في Article Insights. فهو يوفر للمستخدمين نظرة عامة مرئية على الكلمات الرئيسية المستهدفة للمنافسين حتى يعرفوا الكلمات الرئيسية التي يجب التركيز عليها. وهذا يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه ينقر على الكلمات الرئيسية ذات الإمكانات العالية التي تجذب حركة المرور العضوية. تعتمد Article Insights على WordPress 6.4.3، وتستفيد من التصميم سريع الاستجابة الذي يتكيف مع أي عرض للجهاز. كما أنه يطبق أفضل الممارسات مثل الروبوتات والعلامات الوصفية لسهولة تحسين محركات البحث. من خلال عمليات تكامل OpenAI السلسة، وواجهة مستخدم بديهية، وأدوات كلمات رئيسية قوية، تسعى Article Insights جاهدة إلى جعل إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه للمستخدمين من جميع مستويات المهارة.
Arvin
arvin.chat
Arvin هو امتداد متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4. قم بالدردشة مع Arvin من أي مكان عبر الإنترنت للبحث الفوري والقراءة والإبداع.
Automateed
automateed.com
Automateed هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية قائمة على السحابة تساعد في إنشاء محتوى وأغلفة الكتب الإلكترونية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). يساعد البرنامج المستخدمين على إنشاء مغناطيسات رئيسية وكتب إلكترونية من Kindle ومنتجات معلوماتية على واجهة مركزية. فهو يوفر ميزات مثل البحث المتخصص وإنشاء العناوين والمخطط التفصيلي والتنسيق المخصص.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI، منصة مساعدة لمحتوى الذكاء الاصطناعي للتسويق والمبيعات. من خلال مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة والميزات المبتكرة، تُحدث Beebzi.AI ثورة في الطريقة التي تنشئ بها الشركات المحتوى وتحقق نتائج غير مسبوقة. توفر منصة Beebzi.AI أكثر من 90 قالبًا، تم تصميم كل منها بدقة لتلبية كل حالة استخدام يمكن تخيلها. لقد تم تدريب هذه القوالب خصيصًا لإنشاء محتوى لم يسبق له مثيل من قبل، مما يضمن أن تكون جهود التسويق والمبيعات الخاصة بك دائمًا في طليعة الابتكار. بدءًا من منشورات المدونة الجذابة وحتى التسميات التوضيحية المقنعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تمكّنك Beebzi.AI من إنشاء محتوى جذاب يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.
Draftsmith
draftsmith.ai
يعمل Draftsmith، وهو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في Microsoft Word، على تغيير الطريقة التي يقوم بها المحترفون بتحسين محتواهم. فهو يدعم بشكل فريد المرحلة المتوسطة الحاسمة من الكتابة، بين المسودة الأولى والصقل النهائي، مما يقلل وقت المراجعة. باستخدام أدوات مثل تقليل عدد الكلمات، واقتراحات اللغة البسيطة، والمساعدة في إتقان اللغة الإنجليزية، يقدم Draftsmith اقتراحات على مستوى الجملة لتحسين المحتوى الحالي. أنت في مقعد القيادة. يوفر Draftsmith اقتراحات الجمل فقط عند الطلب، مما يضمن تجربة موجهة للمستخدم. تعمل شركة Draftsmith بشكل آمن على خدمة Azure OpenAI من Microsoft، وتحترم خصوصية البيانات، وتقدم حلاً موثوقًا وأخلاقيًا للذكاء الاصطناعي من أجل كتابة فائقة ومراجعات أسرع. سواء كنت تعمل على تحسين نسخة تسويقية مقنعة، أو تبسيط استجابة مقترحة معقدة، أو العمل خارج لغتك الأولى، فإن Draftsmith يتكامل بسلاسة مع سير عملك، مما يجلب قوة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى Word، مما يسمح لك بالتركيز على إنشاء قارئ مؤثر ومتعاطف محتوى ودود. احتضن أداة تتفهم الفروق الدقيقة في الكتابة الاحترافية وتحترم صوتك الفريد. إن Draftsmith هنا لمساعدتك في تحويل المسودات الكافية إلى عمل استثنائي، حتى عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة. احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام الآن على Draftsmith.ai
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والنصوص. مع Techxperts، يمكنك بسهولة إنشاء محتوى عالي الجودة دون الحاجة إلى أن تكون كاتبًا أو مصممًا محترفًا. تقدم Techxperts مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إنشاء محتوى لمدونتك أو موقع الويب الخاص بك أو قنوات التواصل الاجتماعي. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن لـ Techxperts القيام بها: * كتابة أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات ومنشورات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد * إنشاء الصور ومقاطع الفيديو * إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة، مثل القصائد والأكواد والنصوص والمزيد * ترجمة اللغات * الكتابة بنغمات مختلفة Techxperts سهل الاستخدام. ما عليك سوى تزويد Techxperts ببعض التفاصيل حول المحتوى الذي ترغب في إنشائه، وسيقوم Techxperts بإنشاء المحتوى لك. ويمكنك بعد ذلك تعديل المحتوى حسب رغبتك.
Superflows
superflows.ai
في عالم البرمجيات سريع الخطى، يعد توفير تجربة مستخدم بديهية وسلسة أمرًا أساسيًا للنجاح. تعد Superflows في طليعة هذه الحركة، حيث تقدم مجموعة أدوات مفتوحة المصدر مصممة لدمج مساعد منتج الذكاء الاصطناعي المشابه لـ ChatGPT Copilot في برنامجك. يعمل هذا المساعد على تمكين المستخدمين من خلال توفير إرشادات الخبراء عند الطلب، وبالتالي تعزيز سهولة استخدام منتجك بشكل كبير. من خلال اعتماد Superflows، فإنك تدعو عملائك إلى عصر جديد من تفاعل المستخدم، حيث يصبح كل برنامج سهل الاستخدام مثل التحدث مع أحد الخبراء. يعيد Superflows تصور كيفية تفاعل المستخدمين مع البرامج من خلال تقديم مساعد منتج يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يكون دائمًا في متناول اليد لتقديم مشورة ومساعدة الخبراء. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمله: * لوحة معلومات بديهية: تعمل لوحة معلومات التحكم على تبسيط عملية الإعداد والتكوين. * الإجراءات السريعة: يمكن للمستخدمين تنفيذ مهام شائعة مثل إضافة خطوات إلى مسار المبيعات أو تصدير جهات الاتصال بأوامر بسيطة. * ميزة ساحة اللعب: تسمح باختبار قدرات المساعد وضبطها قبل النشر الكامل. * التكامل السلس: مع الحد الأدنى من التعليمات البرمجية، يتم تضمين Superflows في قواعد التعليمات البرمجية الموجودة، وتندمج بسهولة مع النظام البيئي لمنتجك.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer هي أداة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء ملخصات موجزة لأنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك المقالات والمدونات والمقالات. تحافظ الأداة على السياق الأصلي للمعلومات ودقتها مع إبراز النقاط الرئيسية للمادة المدخلة. من خلال واجهة المستخدم الخاصة بها، تسمح هذه الأداة للمستخدمين بتعيين طول الملخص المطلوب. يقوم الملخص أيضًا باستخراج "أفضل سطر" من المحتوى، مما يوفر فهمًا فوريًا للنقطة الرئيسية للنص. لا تتم عملية الإكمال بلغة واحدة فحسب، بل يمكنها تقديم ملخصات بلغات متعددة دون الحاجة إلى الترجمة قبل التلخيص. تعمل الأداة على تعزيز سهولة القراءة من خلال تقديم خيار الحصول على المحتوى الملخص في شكل نقاط أو سطر واحد أفضل . فهو يضمن سلامة البيانات، ويؤكد للمستخدمين أنه لا يقوم بتخزين أي بيانات شخصية. يتميز AI Summarizer بأسلوب سهل الاستخدام: يقوم المستخدمون بكتابة النص أو تحميله، وتأكيد اختبار reCAPTCHA، ثم النقر فوق زر لإنشاء الملخص. يمكن تنزيل المحتوى الملخص أو نسخه إلى الحافظة أو مسحه لجولة جديدة من التلخيص. تضيف الأداة إلى راحة المستخدم من خلال الاستخدام المجاني والإدخالات اليومية غير المحدودة. أثبت AI Summarizer أنه مفيد للأفراد في مختلف المهن من خلال تزويدهم بملخص دقيق لأي نص.
Engram
engram.us
Engram هو مدقق نحوي وإعادة صياغة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن للمتحدثين باللغة الإنجليزية غير الأصليين. يوفر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، جنبًا إلى جنب مع ChatGPT، تعديلات متطورة قائمة على السياق للحصول على نص يبدو أكثر طبيعية
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI هو برنامج لإنشاء المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مستندات وصور ومحادثات فريدة ووسائط متعددة أخرى. توفر المنصة أدوات إنشاء وقوالب مخصصة لأتمتة إنتاج المحتوى. وهو يدعم لغات متعددة.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
يعد Conversion Maker AI منصة رائدة لتحسين النص وإنشائه. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء نسخ تسويقية احترافية يتم بيعها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء نص واقتراحه في ثوانٍ معدودة. تقدم الخدمة وحدة فريدة لتحسين النص تم تطويرها من عدد لا يحصى من اختبارات A/B، مما يوفر نصائح احترافية حول سهولة القراءة والجمهور المستهدف ومعدل التحويل والمزيد. فهو يتكامل بسلاسة مع المتاجر عبر الإنترنت مثل Shopify أو Shopware أو Google Analytics، ويتكيف مع أسلوب كتابتك للحصول على اقتراحات نصية أفضل. تدعم الأداة حالات استخدام متنوعة، بما في ذلك إنشاء أوصاف المنتج، ومنشورات المدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد، مما يجعلها مثالية لأصحاب المتاجر ومؤلفي النصوص والوكالات وغيرهم.
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