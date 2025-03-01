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يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام الذكاء الاصطناعي مجاني. استخدمه لإشراك المحادثات ، واكتساب رؤى ، وأتمتة المهام ، وشاهد مستقبل الذكاء الاصطناعي ، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل عائلة من طرازات AI من Google حتى تتمكن من: - احصل على المساعدة في الكتابة ، العصف الذهني ، التعلم ، والمزيد - تلخيص وإيجاد معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور أثناء الطيران - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة المعروف سابقا باسم بارد.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI عبارة عن محرك بحث يعمل بمحرك AI-CHATBOT ويجيب على استعلامات باستخدام نص تنبؤي اللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022 ، ويقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتشير إلى الروابط ضمن استجابة النص.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك الذكري اليومي. تقوم Microsoft CoPilot بتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ، وإلغاء تأمين الإبداع ، وتساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل مع تجربة الدردشة البسيطة.
Speechify
speechify.com
يعد Compleyify تطبيقًا للرسائل النصية يسهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص امتداد Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة ليست أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المدهشون هم الطلاب والمهنيون ومحبي الإنتاجية. كثير منهم لديهم اختلافات تعليمية مثل عسر القراءة و ADHD ، في حين أن العديد منهم يريدون فقط القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. مع Compleseify ، يمكنك تحويل أي كتاب أو توثيق أو موقع ويب إلى صوت ، والاستماع أثناء وجودك في السيارة ، والقيام بالغسيل ، والمشي كلبك ، والعشاء ، والعمل ، والمظلات - مهما كان روتينك اليومي! Pleinteify يمنح أيضًا Medium ، و Star Tribune ، و Direct ، وأكثر من ذلك. أضف بسهولة نصًا إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. أسس كليف ويتزمان ، الرئيس التنفيذي لدينا الذي لا يعرف الخوف ، كويسل في عام 2017 في غرفة نوم في جامعة براون حتى يتمكن من مشاركة مع الآخرين برنامج النص إلى كلام لا يصدق الذي كان يعمل عليه. يعاني كليف عسر القراءة وكان يشعر بالإحباط من الوقت والطاقة التي استغرقها قراءتها. كانت تقنية TTS المتقدمة عبارة عن Gamechanger تمامًا ، فقد سمحت له بإنهاء قراءاته أسرع 3x من القارئ العادي وللتفهم بشكل أفضل والاحتفاظ بالمعلومات. في خطاب هدفنا هو أن تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك من تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. نما Peeklyify لتوظيف أكثر من 100 من أعضاء الفريق انتشروا في جميع أنحاء العالم في غضون بضع سنوات قصيرة. نحن فخورون بالفريق المذهل مع الأعضاء الذين كانوا في السابق قادة وكبار المهندسين في شركات مثل Snapchat و Apple و Spotify و Amazon & Uber. نحن جميعًا نحب الملكية ونويه الأولوية ، ونحقق القيمة بالسرعة ، والتعلم قدر الإمكان وجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs هي شركة أبحاث ونشر صوتية منظمة العفو الدولية. يقوم فريق البحث الخاص بنا بتطوير نماذج صوتية منظمة العفو الدولية التي تولد مؤثرات واقعية ومتعددة الاستخدامات ومؤثرات صوتية واقعية. يجعل فريق منتجاتنا هذه النماذج متاحًا للمستخدمين العاديين والمحترفين والشركات لإنشاء وتوطين المحتوى. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية ، وتنشيط شخصيات ألعاب الفيديو ، والمساعدة في ما قبل الإنتاج السينمائي ، وأتمتة عمليات التوطين في الترفيه ، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي للوسائط الاجتماعية والإعلان ، وتدريب المهنيين الطبيين. كما أنه أعيد أصواتًا لأولئك الذين فقدواهم وساعدوا الأفراد الذين لديهم احتياجات إمكانية الوصول في حياتهم اليومية.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Playground AI
playground.com
Playground AI هي أداة إنشاء صور عبر الإنترنت مجانية للاستخدام مدعوم من الذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية احتياجات الإبداع المختلفة بما في ذلك إنشاء الفن ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والعروض التقديمية ، والملصقات ، ومقاطع الفيديو ، والشعارات ، وأكثر من ذلك. إنه يوفر طريقة صديقة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترف من خلال وظائفها المدعومة من الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة من نوعها ، وصور واقعية ، وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لتوليد صور مذهلة. يوفر هذا النظام الأساسي أيضًا "تحرير الصور المختلط" ، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في مؤلفات مقنعة ، وبالتالي توفر مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتمديد الصور إلى ما وراء حدودهم الأصلية ، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة ، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية إلى الواقع البصري. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار والآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراتها القوية ، فإن Playground AI تحافظ على التزام بسهولة الاستخدام وسهولة الوصول والشمولية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المحنكين والمبتدئين في إنشاء الصور.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer هو مزيل متقدم للكشف عن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري. يمكنه إضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي باستخدام أساليب الكتابة البشرية الطبيعية لجعله يبدو أصليًا بدرجة كافية لتجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (سابقًا poly.ai) عبارة عن منصة مبتكرة chatbot مصممة لتسهيل محادثات أعمق وأكثر سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. إنه يوفر للمستخدمين القدرة على الانخراط في الدردشات المجانية والديناميكية مع أكثر من 10 ملايين حرف فريد ، مما يعزز تجارب لعب الأدوار والمحادثات غير الرسمية على حد سواء.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
illostrationAI
illostration.com
IlllostrationAI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء رسوم توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. باستخدام Illustrator AI، يمكنك تحديد النمط الخاص بك من مكتبة ذات أنماط مختلفة، ووصف الكائن الذي تريد توضيحه، وتحسين نتائجك من خلال ترقية الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا إزالة الخلفية وإضافة خلفية مخصصة.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator هي أداة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء شخصيات ورسوم توضيحية متنوعة. يستخدم خوارزميات التعلم العميق وتقنيات توليد الصور لإنشاء تمثيلات فريدة ونابضة بالحياة لشخصيات الأنيمي من خلال نماذج مدربة. من خلال AI Anime Generator، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حصر لها لإنشاء شخصيات أنمي وتقديم صور فريدة من نوعها لشخصيات الأنيمي.
Codeium
codeium.com
Codeium هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في إجراءات البرمجة بميزات فعالة مثل إكمال أكواد الذكاء الاصطناعي والبحث والدردشة، واستهداف المطورين ومحترفي البرمجة. وهو يدعم مجموعة واسعة من أكثر من 70 لغة، وهو مدمج للعمل مع IDEs المستخدمة على نطاق واسع، مما يوفر واجهة سلسة للمستخدمين. من المحتمل أن تكون الأداة تحويلية لتجارب المطورين لأنها مصممة لتسريع عمليات الترميز وتعزيز مستويات الإنتاجية. يمكن لإمكانيات الكود التوليدي لـ Codeium أن تساعد المستخدمين في توفير وقت الترميز، وبالتالي تمكين شحنات المنتجات بشكل أسرع. Codeium متاح مجانًا وغير محدود في ميزة الإكمال التلقائي، مما يحافظ على نطاق دعم اللغة الشامل والمتنامي. علاوة على ذلك، فهو يتميز بنموذج داخلي وبنية تحتية مدربة خصيصًا تتيح وظائف الإكمال التلقائي والبحث، إلى جانب ميزة الدردشة للحصول على دعم إضافي. تتراوح عروضها من الاستخدام الفردي إلى مستوى المؤسسة، مع مجموعة متنوعة من الميزات مثل الإكمال التلقائي السريع للكود، ومساعد الدردشة AI داخل المحرر، والاستخدام غير المحدود، والدعم عبر منصات مختلفة، والتخصيص المتقدم لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك ودعم GPT-4 وغيرها، اعتمادًا على على الحزمة المختارة فهو يعمل على توسيع قدرات إكمال التعليمات البرمجية والبحث في مستودعات الترميز المختلفة.
Replit
replit.com
REPL.IT هي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو وبيئة تطوير متكاملة عبر الإنترنت (بيئة تطوير متكاملة). يأتي اسمه من الاختصار REPT ، والذي يرمز إلى "قراءة المقرأ - حلقة طباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني Amjad Masad والمصمم الأردني Haya Odeh في عام 2016. يتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات ومواقع ويب باستخدام متصفح. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع من خلال طرق مختلفة. كما أنها تستضيف "مربى" ، مسابقات الترميز بناءً على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقة من ترقية حساب مؤقت أو أموال أو عملات مشفرة أو بطاقة هدايا. A REPL AT REPL.IT هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بلغات البرمجة الأكثر شيوعًا ، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل الكود الخاص بك. في أي استبدال معين ، هناك جزءان رئيسيان - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco ، نفس التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل رمز Visual Studio. على الهاتف المحمول ، المحرر هو ACE. Repl.it لديه طبقة متميزة تسمى خطة المتسلل. يسمح بزيادة مساحة التخزين ، والرمز الخاص ، والمتعاونين غير المحدودين في مشروع ، وتشمل خطة تعليم Github 3 أشهر خالية من خطة المتسللين. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على REPL.IT ، بما في ذلك Python و Ruby و HTML و Java. تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator و Andreessen Horowitz و Bloomberg Beta وغيرها. "لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعي وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى نقاش. يستخدم هذا المنتدى من قبل العديد من المطورين في جميع أنحاء العالم لتبادل إبداعاتهم. يتم الحفاظ على نظافة المنتدى من قبل المشرفين على Repl Talk.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Trolly.ai
trolly.ai
مقالات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أسرع مرتين
ToMate AI
tomate.ai
ToMate هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يركز على إحداث ثورة في اتصالاتك عبر جميع القنوات. تم تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك على ملفات PDF والكلمات والتفوق والشبكات ورسائل البريد الإلكتروني التاريخية. استفد من قوة الكشف عن السياق القائم على الذكاء الاصطناعي وبناء الاستجابة لتوفير الوقت والتأكد من أن كل بريد إلكتروني ترسله ملائم للسياق وجذاب. يضمن ToMate AI الخصوصية من خلال مسح أي بيانات شخصية بشكل استباقي رسائل البريد الإلكتروني والمستندات، وتعزيز الثقة والأمن. يمكن استخدام ToMate في مساحة العمل الخاصة بك لأنه يتكامل مع Gmail وOutlook وWeb What'sApp وSalesforce وIntercom والمزيد. تقدم ToMate خطة مجانية للأبد تصل إلى 100 رسالة شهريًا. ابدأ في توفير ساعات لا نهاية لها من الاستجابات بفضل الذكاء الاصطناعي وزيادة رضا العملاء.
Epagestore.AI
epagestore.ai
هل تبحث عن حلول كتابة المحتوى من الدرجة الأولى؟ لا تنظر أبعد من epagestore.ai! تتضمن مجموعة خدماتنا كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، وكتابة المقالات، وإنشاء المقالات، وغير ذلك الكثير. مع فريق متخصص من الكتاب المهرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، نحن مصدرك المفضل للحصول على محتوى عالي الجودة. سواء كنت تبحث عن كتابة محتوى لتحسين محركات البحث، أو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، أو مجرد كاتب محتوى ماهر، فإن epagestore.ai هنا لمساعدتك!
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate عبارة عن منصة قوية توفر الوصول إلى أكثر من 30 نموذجًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT-4o وLLaMA 3 وGoogle Gemini Pro وClaude 3 وMistral. يتيح لك ChatLabs أيضًا استخدام مساعدي GPT المدمجين، وتحليل الملفات، والبحث في الويب، وإنشاء وكلاء AI مخصصين يعرفون كل شيء عن عملك.
Writingo
writingo.ai
Writeo هو حل فريد من نوعه مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه ودعمه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن لـ Writeo التعامل بسهولة مع إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى وقتك أو مجهودك.
Techxperts Ai
techxperts.tech
Techxperts عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور والنصوص. مع Techxperts، يمكنك بسهولة إنشاء محتوى عالي الجودة دون الحاجة إلى أن تكون كاتبًا أو مصممًا محترفًا. تقدم Techxperts مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إنشاء محتوى لمدونتك أو موقع الويب الخاص بك أو قنوات التواصل الاجتماعي. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن لـ Techxperts القيام بها: * كتابة أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات ومنشورات المدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد * إنشاء الصور ومقاطع الفيديو * إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة، مثل القصائد والأكواد والنصوص والمزيد * ترجمة اللغات * الكتابة بنغمات مختلفة Techxperts سهل الاستخدام. ما عليك سوى تزويد Techxperts ببعض التفاصيل حول المحتوى الذي ترغب في إنشائه، وسيقوم Techxperts بإنشاء المحتوى لك. ويمكنك بعد ذلك تعديل المحتوى حسب رغبتك.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI هو مكون إضافي لمساعد الذكاء الاصطناعي في WordPress. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل المقالات وأوصاف المنتجات ونسخ موقع الويب في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * كتابة المقالات ومشاركات المدونة والصفحات المقصودة في ثوانٍ * إنشاء أوصاف المنتج لمواقع التجارة الإلكترونية * إنشاء نسخة موقع جذابة للصفحات * إنشاء صور مدمجة لإنشاء صور مخصصة * متوفر كمكون إضافي لـ WordPress وامتداد Chrome * يتكامل مع جميع منشئي الصفحات والموضوعات الرئيسية * يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت الذي يقضيه في إنشاء المحتوى * عدد غير محدود من المستخدمين في الخطط الأعلى * وشملت الملايين من الكلمات شهريا * خطط تسعير شهرية وسنوية بأسعار معقولة * ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام تستفيد Bertha AI من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يشبه الإنسان. وفيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمله: * يزود المستخدم بيرثا بمطالبة المحتوى أو الموضوع أو الفكرة التي يريد إنشاء محتوى لها * تقوم بيرثا بتحليل الموجه وتعتمد على قاعدة بياناتها المعرفية الواسعة لإنشاء محتوى ذي صلة * يتم إرجاع المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى المستخدم في غضون ثوان * يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينه بسهولة قبل النشر تم تدريب بيرثا على مئات المليارات من المعلمات لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة مثل الكاتب البشري. لقد تعلم الذكاء الاصطناعي أساليب كتابة وموضوعات وقواعد لغوية مختلفة والمزيد لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات وسهل القراءة.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
Superflows
superflows.ai
في عالم البرمجيات سريع الخطى، يعد توفير تجربة مستخدم بديهية وسلسة أمرًا أساسيًا للنجاح. تعد Superflows في طليعة هذه الحركة، حيث تقدم مجموعة أدوات مفتوحة المصدر مصممة لدمج مساعد منتج الذكاء الاصطناعي المشابه لـ ChatGPT Copilot في برنامجك. يعمل هذا المساعد على تمكين المستخدمين من خلال توفير إرشادات الخبراء عند الطلب، وبالتالي تعزيز سهولة استخدام منتجك بشكل كبير. من خلال اعتماد Superflows، فإنك تدعو عملائك إلى عصر جديد من تفاعل المستخدم، حيث يصبح كل برنامج سهل الاستخدام مثل التحدث مع أحد الخبراء. يعيد Superflows تصور كيفية تفاعل المستخدمين مع البرامج من خلال تقديم مساعد منتج يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يكون دائمًا في متناول اليد لتقديم مشورة ومساعدة الخبراء. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمله: * لوحة معلومات بديهية: تعمل لوحة معلومات التحكم على تبسيط عملية الإعداد والتكوين. * الإجراءات السريعة: يمكن للمستخدمين تنفيذ مهام شائعة مثل إضافة خطوات إلى مسار المبيعات أو تصدير جهات الاتصال بأوامر بسيطة. * ميزة ساحة اللعب: تسمح باختبار قدرات المساعد وضبطها قبل النشر الكامل. * التكامل السلس: مع الحد الأدنى من التعليمات البرمجية، يتم تضمين Superflows في قواعد التعليمات البرمجية الموجودة، وتندمج بسهولة مع النظام البيئي لمنتجك.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer هي أداة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء ملخصات موجزة لأنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك المقالات والمدونات والمقالات. تحافظ الأداة على السياق الأصلي للمعلومات ودقتها مع إبراز النقاط الرئيسية للمادة المدخلة. من خلال واجهة المستخدم الخاصة بها، تسمح هذه الأداة للمستخدمين بتعيين طول الملخص المطلوب. يقوم الملخص أيضًا باستخراج "أفضل سطر" من المحتوى، مما يوفر فهمًا فوريًا للنقطة الرئيسية للنص. لا تتم عملية الإكمال بلغة واحدة فحسب، بل يمكنها تقديم ملخصات بلغات متعددة دون الحاجة إلى الترجمة قبل التلخيص. تعمل الأداة على تعزيز سهولة القراءة من خلال تقديم خيار الحصول على المحتوى الملخص في شكل نقاط أو سطر واحد أفضل . فهو يضمن سلامة البيانات، ويؤكد للمستخدمين أنه لا يقوم بتخزين أي بيانات شخصية. يتميز AI Summarizer بأسلوب سهل الاستخدام: يقوم المستخدمون بكتابة النص أو تحميله، وتأكيد اختبار reCAPTCHA، ثم النقر فوق زر لإنشاء الملخص. يمكن تنزيل المحتوى الملخص أو نسخه إلى الحافظة أو مسحه لجولة جديدة من التلخيص. تضيف الأداة إلى راحة المستخدم من خلال الاستخدام المجاني والإدخالات اليومية غير المحدودة. أثبت AI Summarizer أنه مفيد للأفراد في مختلف المهن من خلال تزويدهم بملخص دقيق لأي نص.
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Engram
engram.us
Engram هو مدقق نحوي وإعادة صياغة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن للمتحدثين باللغة الإنجليزية غير الأصليين. يوفر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، جنبًا إلى جنب مع ChatGPT، تعديلات متطورة قائمة على السياق للحصول على نص يبدو أكثر طبيعية
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
Draftsmith
draftsmith.ai
يعمل Draftsmith، وهو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في Microsoft Word، على تغيير الطريقة التي يقوم بها المحترفون بتحسين محتواهم. فهو يدعم بشكل فريد المرحلة المتوسطة الحاسمة من الكتابة، بين المسودة الأولى والصقل النهائي، مما يقلل وقت المراجعة. باستخدام أدوات مثل تقليل عدد الكلمات، واقتراحات اللغة البسيطة، والمساعدة في إتقان اللغة الإنجليزية، يقدم Draftsmith اقتراحات على مستوى الجملة لتحسين المحتوى الحالي. أنت في مقعد القيادة. يوفر Draftsmith اقتراحات الجمل فقط عند الطلب، مما يضمن تجربة موجهة للمستخدم. تعمل شركة Draftsmith بشكل آمن على خدمة Azure OpenAI من Microsoft، وتحترم خصوصية البيانات، وتقدم حلاً موثوقًا وأخلاقيًا للذكاء الاصطناعي من أجل كتابة فائقة ومراجعات أسرع. سواء كنت تعمل على تحسين نسخة تسويقية مقنعة، أو تبسيط استجابة مقترحة معقدة، أو العمل خارج لغتك الأولى، فإن Draftsmith يتكامل بسلاسة مع سير عملك، مما يجلب قوة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى Word، مما يسمح لك بالتركيز على إنشاء قارئ مؤثر ومتعاطف محتوى ودود. احتضن أداة تتفهم الفروق الدقيقة في الكتابة الاحترافية وتحترم صوتك الفريد. إن Draftsmith هنا لمساعدتك في تحويل المسودات الكافية إلى عمل استثنائي، حتى عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة. احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام الآن على Draftsmith.ai
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
DinuAI
dinuai.com
DinuAI هي منصة SaaS مبتكرة تستغل قوة تقنية OpenAI للذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بمجموعة من الميزات الاستثنائية. DinuAI، يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى وصور فريدة وخالية من الانتحال بسهولة، مع الاستفادة من اللغات المتعددة لتعزيز تعدد الاستخدامات. إنها منصة SaaS متكاملة لإنشاء محتوى وصور ورموز ذكاء اصطناعي. لقد تم تصميمه لمساعدتك في إنشاء نصوص عالية الجودة على الفور للجميع مثل المسوقين ومؤلفي الإعلانات والصحفيين ومحترفي التجارة الإلكترونية والمعلمين ومديري الوسائط الاجتماعية والمدونين وخبراء تحسين محركات البحث وكاتب المحتوى ووكلاء الدعم وكاتب الأغاني والمزيد. يمكنك أيضًا تعديل النتيجة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تصديرها أو نقلها أو نشرها بسهولة.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI هو برنامج لإنشاء المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مستندات وصور ومحادثات فريدة ووسائط متعددة أخرى. توفر المنصة أدوات إنشاء وقوالب مخصصة لأتمتة إنتاج المحتوى. وهو يدعم لغات متعددة.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory عبارة عن منصة لكتابة النصوص B2B مصممة لفرق المبيعات والوكالات. هدفها الرئيسي هو مساعدة المستخدمين على توفير الوقت في مهام كتابة الإعلانات الخاصة بالمبيعات. باستخدام Copyfactory، يمكن للمستخدمين كتابة تسلسلات مبيعات A/B كاملة بأي لغة تقريبًا في ثوانٍ معدودة. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين إنشاء قوالب تخصيص خاصة بهم باستخدام أي بيانات لتحسين معدلات الاستجابة. إحدى الميزات الفريدة لـ Copyfactory هي أنها تمكن المستخدمين من تدريب الذكاء الاصطناعي على الكتابة بأسلوب مشابه لأسلوبهم الخاص. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص لفرق المبيعات والوكالات التي ترغب في توسيع نطاق جهود التخصيص الخاصة بها في تطوير المبيعات. يوفر Copyfactory إمكانية إنشاء تسلسل السحب والإفلات، حيث يمكن للمستخدمين تحديد القوالب والإجابة على بعض الأسئلة وإنشاء التسلسلات بسرعة. يسمح التحرير التعاوني في الوقت الفعلي بالحصول على تعليقات من أعضاء الفريق. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوالب تخصيص فريدة بناءً على أي بحث محتمل، باستخدام أي مصدر بيانات يرغبون فيه. يتكامل Copyfactory بسلاسة مع أدوات المبيعات الأخرى التي قد تستخدمها الفرق بالفعل، مثل Outreach وApollo وSalesloft وHubspot وPipedrive والمزيد.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Getyn
getyn.com
جيتين، شركة برمجيات رائدة في طليعة الابتكار في عالم حلول الأعمال. يلتزم فريق الخبراء المتخصص لدينا بتصميم وتطوير التطبيقات المتطورة التي تمكن الشركات من جميع الأحجام من تحقيق النجاح في المشهد التنافسي اليوم. في Getyn، نحن متخصصون في صياغة الحلول البرمجية التي تعمل على تبسيط وتعزيز الجوانب الرئيسية لعمليات عملك. بدءًا من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يساعدك على بناء اتصالات أقوى مع عملائك ووصولاً إلى برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من إشراك جمهورك وتحويله بشكل فعال، فإننا نوفر لك كل ما تحتاجه. تم تصميم حلول برامجنا المالية لتحسين إدارتك المالية، وتزويدك بالأدوات والرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة ودفع النمو.
Summary Box
summarybox.com
صندوق الملخص هو مساعدك الشخصي للويب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه يعزز تجربتك عبر الإنترنت من خلال توفير وظائف لتلخيص المحتوى والكتابة والدردشة مع صفحات الويب والمستندات التي تم تحميلها. لقد تم تصميمه لجعل تجربتك على الويب عبر أي موقع ويب أكثر تفاعلية وغنية بالمعلومات وكفاءة، سواء للبحث أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي. يعمل Summary Box بشكل أساسي كملحق للمتصفح، مما يجعله سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. بمجرد التثبيت، يمكنك النقر فوق الزر "مربع الملخص" الموجود على أي موقع ويب أو مقال للمشاركة في محادثة معه أو الحصول على ملخص أو حتى استخدامه لكتابة المحتوى. بالإضافة إلى ملحق المتصفح، يتميز Summary Box بلوحة تحكم ويب شاملة. هنا، يمكن للمستخدمين الوصول إلى نفس الأدوات المتوفرة في الامتداد للتلخيص والكتابة. علاوة على ذلك، تتيح لوحة التحكم ميزة فريدة إضافية: القدرة على تحميل مستنداتك والدردشة معها. سواء كانت مستندات شخصية، أو ملاحظات من المدرسة، أو وثائق العمل، يمكنك تحميلها كلها إلى "مربع الملخص" وطرح أي أسئلة حولها.
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