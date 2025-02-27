برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام الذكاء الاصطناعي مجاني. استخدمه لإشراك المحادثات ، واكتساب رؤى ، وأتمتة المهام ، وشاهد مستقبل الذكاء الاصطناعي ، كل ذلك في مكان واحد.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI عبارة عن محرك بحث يعمل بمحرك AI-CHATBOT ويجيب على استعلامات باستخدام نص تنبؤي اللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022 ، ويقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتشير إلى الروابط ضمن استجابة النص.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل عائلة من طرازات AI من Google حتى تتمكن من: - احصل على المساعدة في الكتابة ، العصف الذهني ، التعلم ، والمزيد - تلخيص وإيجاد معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور أثناء الطيران - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة المعروف سابقا باسم بارد.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك الذكري اليومي. تقوم Microsoft CoPilot بتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ، وإلغاء تأمين الإبداع ، وتساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل مع تجربة الدردشة البسيطة.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs هي شركة أبحاث ونشر صوتية منظمة العفو الدولية. يقوم فريق البحث الخاص بنا بتطوير نماذج صوتية منظمة العفو الدولية التي تولد مؤثرات واقعية ومتعددة الاستخدامات ومؤثرات صوتية واقعية. يجعل فريق منتجاتنا هذه النماذج متاحًا للمستخدمين العاديين والمحترفين والشركات لإنشاء وتوطين المحتوى. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية ، وتنشيط شخصيات ألعاب الفيديو ، والمساعدة في ما قبل الإنتاج السينمائي ، وأتمتة عمليات التوطين في الترفيه ، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي للوسائط الاجتماعية والإعلان ، وتدريب المهنيين الطبيين. كما أنه أعيد أصواتًا لأولئك الذين فقدواهم وساعدوا الأفراد الذين لديهم احتياجات إمكانية الوصول في حياتهم اليومية.
VEED
veed.io
VEED هي المنصة الكل في واحد للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في التسويق والمبيعات و L&D ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء فيديو 30x أسرع من أي وقت مضى. يضع Veed القوة بين يدي فريقك إلى: * سجل محتوى الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بسهولة * نسخ تلقائيا ننسى تعلم برنامج التحرير العالي والمكلف أو الاعتماد على الوكالات. VEED هو جناحك البديهي من أدوات الفيديو. يمكن للجميع من الرئيس التنفيذي إلى المتدرب استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو Pro ، دون مهارات محترفة. يتيح لك Veed Enterprise: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي * الوصول إلى مكتبة تضم 30،000+ من أصول الوسائط * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه ، و VEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى لجعل الإنتاج 10x أكثر كفاءة. يتيح لك VEED AI: * تحويل النص إلى مقاطع الفيديو مع تجسد الذكاء الاصطناعي * توليد ترجمات دقيقة تلقائيًا * قم بإزالة خلفيات الفيديو والصورة على الفور * وأكثر VEED هي البرمجيات التي تغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ. * VEED هي منصة تحرير الفيديو التي تقدم ميزات مثل الترجمة التلقائية ، والكشف عن المحتوى ، وخيارات التصميم المختلفة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ، ودقة ميزة الترجمة ، ومجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي تسمح بالتحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة المهنية. * عانى المراجعون من مشكلات مثل القيود على الميزات القائمة على مستوى العضوية وأوقات معالجة بطيئة عرضية ورغبة في ميزات أكثر تقدمًا في الخطة الأساسية.
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Fliki
fliki.ai
يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت في إنشاء الفيديو، والجودة المرئية العالية لمقاطع الفيديو التي تنتجها. * ذكر المستخدمون مشكلات مثل مواطن الخلل في التعليقات الصوتية، وعدم الوضوح بشأن استخدام "الدقائق"، والأخطاء العرضية في الإصدار المجاني، والقيود في التخصيص وتحرير الفيديو.
D-ID
d-id.com
D-ID هي رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعى التوليدي ، مما يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية وتجارب تفاعلية يضم أشخاصًا رقميين. تعتبر واجهة برمجة تطبيقاتها القوية فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين توليد الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للتدفق المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يمتد استوديو الواقع الإبداعي للخدمة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول المبتكر لـ D-ID ، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى ، وتجسد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer هي أداة تصميم تعمل بالطاقة AI تساعدك على إنشاء تصميمات وتحرير الصور في ثوانٍ. أطلق العنان لإبداعك - قم بإنشاء وتصميم وتحرير أي شيء يمكن أن تتخيله مع AI. استخدم قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي لإنشاء صور جذابة مع كلماتك ، وتصميم التصميمات على المستوى التالي التي تظهر مثل بطاقات أعياد الميلاد المخصصة ، وبطاقات العطلات ، والخلفيات لهاتفك ، وحتى استخدام AI لتحرير الصور مثل خبير-محو غير مرغوب فيه كائنات من الصور. قم بإنشاء ما تريد ومتى وأين تحتاجه. القدرات الرئيسية: * الصور: قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها. فن الخيال العلمي ، مشاهد سريالية ، صور مضحكة؟ احلم بها ، وصفها ، وقم بإنشائها مع الذكاء الاصطناعي. خيالك لا حدود له! * الملصقات: قم بإنشاء شيء يلتصق. قم بعمل ملصقات مخصصة تساعدك على التغلب على تطبيقات المراسلة والاجتماعية والمزيد. * تحرير مع الذكاء الاصطناعي: اجعل صورك وصورك صورة مثالية مع الذكاء الاصطناعي. * محو التوليد: محو الانحرافات غير المرغوب فيها لجعل الكائنات التي لا تريدها في صورتك تختفي. * إزالة الخلفية: قل وداعا لخلفيات سيئة. قم بإزالة خلفيات الصورة غير المرغوب فيها بسهولة في خطوة واحدة. * خلفية طمس: أحضر ما هو أكثر أهمية في التركيز. طمس خلفية أي صورة لجعل موضوعك البوب. * أضف المرشحات ، وضبط السطوع ، وتغيير حجمها: تخصيص لتناسب رؤيتك الإبداعية ، بما في ذلك تغيير حجمها لتحويل إبداعاتك إلى حجم مربع أو مخصص يناسب تمامًا. * خلفيات/خلفيات: ضع كل شيء على الشاشة. قم بإنشاء خلفية مخصصة أو خلفية لتناسب مزاجك الحالي ، أو الإدلاء ببيان ، أو للحفاظ على مناسبة خاصة في المقدمة والوسط على شاشة هاتفك. * بطاقات المعايدة: صاغ التحية المثالية لأي مناسبة. من بطاقات عيد الميلاد إلى بطاقات العطلات وما بعدها ، قم بإنشاء بطاقة تحية مدروسة مع رسائل وصور مخصصة حتى لو كنت في حيرة من الكلمات. * monograms: اجعل بصمتك. أضف بعض البوب الشخصي إلى حياتك اليومية أو لمناسبة خاصة مثل حفل زفاف مع monograms المصنوعة مخصصة تستخدم الحروف والمزيد لتحديد علامتك. * الدعوات: إنشاء دعوات واو. تخصيص دعواتك لكل مناسبة وأي حدث مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي شيء آخر كبير أو صغير. * الوظائف الاجتماعية: تبرز على الإنترنت. رفع وصياغة منشورك الاجتماعي التالي مع المصمم لإنشاء الصورة والنص المثالي للمشاركة عبر الإنترنت. * أيقونات: عبر عن نفسك بصريًا. قم بإنشاء أيقونات لتوصيل رؤيتك بسهولة وتزيين تصميماتك. * الرموز التعبيرية: التعبير عن نفسك! لديك رد فعل مثالي في متناول اليد مع الرموز التعبيرية المخصصة لتناسب أي مزاج. * صفحات كتاب التلوين: تلوينها واحصل على تدفقك. قم بإنشاء صفحات كتاب تلوين مخصصة لجعل التلوين أكثر إثارة. عظيم لجميع الأعمار. * صورة الإطار: اقلب صورك إلى ذاكرة مؤطرة مخصصة يمكنك مشاركتها في كل مكان. * التصليح: أحضر صورك وأساليبك وأوصافك المفضلة معًا ، قم بإنشاء مجمعة مخصصة من ذكرياتك المفضلة. * لافتات: قم بإنشاء لافتات لرؤوس الرسائل الإخبارية ، والملفات التعليمية الاجتماعية ، وأكثر من ذلك لجذب الانتباه وتبرز.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام أو تحويل التسجيلات الصوتية إلى صوت مختلف باستخدام تقنية التزييف العميق. توفر الخدمة تحويل النص إلى كلام، وتحويل الصوت إلى صوت، ومزامنة الشفاه بالفيديو. يستخدم FakeYou نماذج التعلم العميق المتقدمة التي تم تدريبها على ساعات من بيانات الكلام لتوليد أصوات واقعية وطبيعية. يمكن للمستخدمين إدخال النص أو الصوت وتحديد أحد الخيارات الصوتية المدعومة العديدة مثل المشاهير والرسوم المتحركة وشخصيات الألعاب والمزيد. سيقوم محرك تحويل النص إلى كلام بتحليل النص المُدخل وإنشاء صوت يشبه الإنسان يقرأ النص بصوت عالٍ. يمكن لمحرك تحويل الصوت تحويل التسجيل الصوتي إلى صوت مختلف مثل هومر سيمبسون أو باراك أوباما.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Replit
replit.com
REPL.IT هي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو وبيئة تطوير متكاملة عبر الإنترنت (بيئة تطوير متكاملة). يأتي اسمه من الاختصار REPT ، والذي يرمز إلى "قراءة المقرأ - حلقة طباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني Amjad Masad والمصمم الأردني Haya Odeh في عام 2016. يتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات ومواقع ويب باستخدام متصفح. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع من خلال طرق مختلفة. كما أنها تستضيف "مربى" ، مسابقات الترميز بناءً على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقة من ترقية حساب مؤقت أو أموال أو عملات مشفرة أو بطاقة هدايا. A REPL AT REPL.IT هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بلغات البرمجة الأكثر شيوعًا ، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل الكود الخاص بك. في أي استبدال معين ، هناك جزءان رئيسيان - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco ، نفس التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل رمز Visual Studio. على الهاتف المحمول ، المحرر هو ACE. Repl.it لديه طبقة متميزة تسمى خطة المتسلل. يسمح بزيادة مساحة التخزين ، والرمز الخاص ، والمتعاونين غير المحدودين في مشروع ، وتشمل خطة تعليم Github 3 أشهر خالية من خطة المتسللين. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على REPL.IT ، بما في ذلك Python و Ruby و HTML و Java. تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator و Andreessen Horowitz و Bloomberg Beta وغيرها. "لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعي وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى نقاش. يستخدم هذا المنتدى من قبل العديد من المطورين في جميع أنحاء العالم لتبادل إبداعاتهم. يتم الحفاظ على نظافة المنتدى من قبل المشرفين على Repl Talk.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية ، والتعاون في الوقت الفعلي ، والتحرير الدقيق ، والمزيد. جناح إنشاء الفيديو من الجيل التالي. Runway هي شركة أبحاث رائدة في الأدوات الجديدة للخيال البشري. لقد كان في طليعة أنظمة الذكاء الاصطناعى متعددة الوسائط ، مما يضمن أن مستقبل إنشاء المحتوى يمكن الوصول إليه ، ويمكن التحكم فيه ، وتمكين المبدعين. تتمثل مهمة Runway في التأكد من أن أي شخص في أي مكان يمكنه سرد قصصه. وهي تعتقد أن تقنيات التعلم العميق المطبقة على المحتوى السمعي البصري ستغير إلى الأبد أدوات الفن والإبداع والتصميم.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي يمكنه إنشاء مئات الكلمات في غمضة عين. يعد مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، فهو مساعد في عملية عملك، ويد العون لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة لتحسين المحتوى الخاص بك. يختار المستخدمون من بين أكثر من 40 قالبًا و30 نغمة كتابة، ويدخلون بعض الكلمات الرئيسية، ويقوم BAM Friday AI بإنشاء محتوى أصلي جذاب في أقل من ثانية. سواء كنت تكتب مدونات طويلة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلانات، أو قصصًا إبداعية، أو تبحث عن نصائح حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والأوصاف التعريفية لموقعك على الويب، يمكن أن يساعدك Friday AI في إنجاز المهمة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانات التي تتجاوز الإمكانات الأخرى. مساعدو الذكاء الاصطناعي. إن تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة هو جهد مجتمعي؛ إن تعليقاتك واستخدامك لـ Friday AI لا تعمل على تحسين خوارزمية التعلم الآلي لدينا فحسب، بل يتم تقييمها مباشرةً بواسطة فريق التطوير لدينا لتحسينها بناءً على احتياجاتك. الآن، صديقك المبدع ينتظر أن يلهمك. قم بإنشاء المزيد وتحسين سير عملك باستخدام Friday AI!
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على تبسيط الإدارة وإعداد الفواتير من خلال تمكينك من دعوة عدد غير محدود من الأعضاء إلى حساب مؤسستك. وهذا يوفر عليك المال مع تعزيز الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خطتنا، يمكنك توحيد الفواتير الخاصة بك في حساب واحد لمزيد من الراحة. * الدردشة مع أي ملف PDF أو مستند: بدءًا من الاتفاقيات القانونية وحتى التقارير المالية، يقوم DeftGPT ببث الحياة في مستنداتك. يمكنك طرح الأسئلة وتلقي الملخصات وتحديد موقع المعلومات وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع تنسيقات مختلفة بما في ذلك PDF وtxt وdocx وdoc وحتى eml! * احصل على نتائج تشبه ChatGPT بجوار بحث Google مباشرةً: الأداة المثالية للحصول على نتائج بحث دقيقة وموثوقة إلى جانب Google. قل وداعًا للبيانات غير ذات الصلة، واحصل على إجابات دقيقة من خلال التكامل الذكي الذي نقدمه. تحسين تجربة البحث الخاصة بك مع DeftGPT! * إنشاء محتوى في أي وقت على Chrome: يمكنك إنشاء محتوى استثنائي بسهولة باستخدام Chrome بالضغط على الاختصار المخصص. تتيح لك هذه الطريقة السريعة والسهلة إنتاج محتوى مميز وجذاب أو تعديل النص الحالي لمهام مثل مراجعة السيرة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي أو تكثيف المقالات. يمكنك أيضًا تخصيص الاختصار وفقًا لتفضيلاتك. * استخدم DeftGPT في أي مكان: DeftGPT هي الأداة المفضلة لديك للتكامل السلس عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية. استخدمه في التطبيقات الشائعة مثل Google Docs وعملاء البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تعدد استخداماته، يعمل DeftGPT بسهولة مع منصات مثل Gmail وLinkedIn وTwitter وFacebook والمزيد.
WOMBO Dream
dream.ai
قم بإنشاء عمل فني جميل باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدخل مطالبة، واختر نمطًا فنيًا وشاهد WOMBO Dream وهو يحول فكرتك إلى لوحة فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يأخذ Undetectable.ai المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ويعززه باستخدام الاختلافات الدقيقة والفروق الدقيقة والتناقضات التي تحاكي أنماط الكتابة البشرية. والنتيجة هي نتيجة نهائية لا يمكن تمييزها عن النص الذي كتبه الإنسان.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: إنشاء فيديو وتوزيع بدون جهد مع الذكاء الاصطناعي يقوم Hippo Video بتمكين الشركات من إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة على نطاق واسع ، مما يلغي الحاجة إلى جلسات التسجيل المطولة أو التحرير المعقد. يقوم النظام الأساسي الذي يعمل به الذكاء الاصطناع إلى تبسيط العملية ، مما يتيح لك: * مقاطع الفيديو الاحترافية الحرفية في دقائق: يقدم فيديو Hippo نصًا من النصوصًا ، وإعادة الرمزية البشرية التفاعلية ، وخيارات تسجيل الشاشة وكاميرا الويب لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة بسرعة. * الوصول إلى جمهور أوسع: تخصيص تجارب الفيديو مع خلفيات مخصصة ، CTAs ، والقدرات متعددة اللغات. إشراك المشاهدين على مستوى العالم وتلبية التفضيلات المتنوعة. * زيادة فعالية المشاركة: تجاوز المحتوى الثابت. تتيح مقاطع الفيديو التفاعلية لدينا للمشاهدين اتخاذ إجراءات مع CTAs ، والنماذج ، واستطلاعات الرأي ، والدراسات الاستقصائية ، وإبقائهم آسرهم طوال الوقت. * زيادة الكفاءة: أتمتة إنتاج الفيديو ، وإعادة تشغيل المحتوى الحالي (المدونات ، والمستندات ، والعروض التقديمية) في تنسيقات جذابة ، وتحرير وقت فريقك الثمين. تمكين فرقك عبر الإدارات: * Boost GTM Impact: إنشاء رسائل بريد إلكتروني مؤثرة في الفيديو ، والشرح ، والعروض التوضيحية لرفع استراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك. * تعزيز L&D: تطوير مقاطع فيديو تدريب جذابة وتفاعلية لتجربة تعليمية أكثر فعالية. * تحسين خدمة العملاء: قم بإنشاء مكتبة فيديو شاملة مع الأسئلة الشائعة ومقالات KB وعروض المنتجات ، وتقليل عبء عمل الدعم. * تخصيص التوعية على نطاق واسع: حرفة مقاطع فيديو مخصصة لجمهور أوسع باستخدام قوالب تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعى ، مما يعزز اتصالات أعمق. * تمكين المطورين: دمج إمكانيات الفيديو في النظام الأساسي الحالي مع SDK فيديو Hippo.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النثر الإنجليزي. حتى الآن، قدمت GPTZero خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مستخدم حول العالم، وتعمل مع أكثر من 100 منظمة في مجالات التعليم والتوظيف والنشر والشؤون القانونية والمزيد.
Winston AI
gowinston.ai
تعد Winston AI أداة رائدة في مجال اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه باستخدام ChatGPT وGPT-4 وGoogle Gemini والعديد من نماذج اللغات الكبيرة الأخرى. كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي هو برنامج تم تصميمه لتوفير الوضوح بشأن أصالة النص، وتحديد ما إذا كان نص معين مكتوبًا بواسطة أداة إنشاء نص تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو إذا كان مكتوبًا بواسطة إنسان. تستخدم عمليات اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي مجموعات بيانات كبيرة وعددًا من العوامل الأخرى لتوفير هذا التقييم.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Speechson
speechson.com
مولد صوت AI عبر الإنترنت. تحويل النص إلى كلام بسرعة وسهولة بأصوات واقعية وطبيعية.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هو أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من مطالبات نصية. يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء فن وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى بناءً على الإدخال. بالإضافة إلى ميزة توليد الصور التي تعمل بالنيابة ، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. وتشمل هذه التغييرات في الحجم ، المحاصيل ، عدم وضوح ، شحذ ، وإضافة نص أو حدود إلى الصور. بصرف النظر عن التعديلات التقليدية ، قد يقوم المستخدمون بتحويل الصور إلى رسومات أو رسوم كاريكاتورية ، وإنشاء التصنيفات التصويرية ، ودمج الصور ، وتغيير خلفيات الصور. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات لمعالجة ميزات الوجه ، والصور الراقية ، وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد إمكانيات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات والملصقات للتسويق ، وكذلك أصول وسائل التواصل الاجتماعي مثل صور مصغرة على YouTube أو تصاميم Post Instagram. يغطي النظام الأساسي مجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل تحرير النص في الصور ، وتلوين الصور ، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور ، يقدم Fotor أدوات AI مماثلة لإنشاء وتعزيز مقاطع الفيديو وصور GIF ، مما يتيح للمستخدمين أيضًا إزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Rewording
rewording.io
Rewording.io هو مزود حلول لغوية سريع النمو يقدم خدمات التحرير والتدقيق اللغوي والترجمة والنسخ الاحترافية للعملاء في جميع أنحاء العالم. مع فريق من اللغويين ذوي الخبرة والخبراء في الموضوع، تلتزم Rewording.io بتقديم حلول لغوية عالية الجودة ودقيقة وحساسة ثقافيًا ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل. سواء كنت طالبًا أو باحثًا أو مؤلفًا أو محترفًا في مجال الأعمال، يمكن أن يساعدك Rewording.io في تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بك عن طريق التأكد من أن مستنداتك خالية من الأخطاء ومكتوبة بشكل جيد وتنقل رسالتك بشكل فعال. تم تصميم خدماتهم لتوفير الوقت والجهد، مع تحسين جودة وتأثير المحتوى المكتوب أو المنطوق. يقدم Rewording.io أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد اللغوية المبتكرة، بما في ذلك مدقق الانتحال والمدقق النحوي ومولد الاقتباسات، لمساعدتك على تحسين مهاراتك في الكتابة وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة. منصتهم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء سريع الاستجابة، وخيارات التسعير المرنة تجعل من السهل وبأسعار معقولة الوصول إلى الحلول اللغوية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. بشكل عام، يعد Rewording.io شريكًا موثوقًا به لأي شخص يتطلع إلى تحسين مهارات الاتصال لديه وتحقيق أهدافه المتعلقة باللغة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في التحرير أو التدقيق اللغوي أو الترجمة أو النسخ، فإن Rewording.io لديه الخبرة والموارد لضمان نجاحك.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer هو مزيل متقدم للكشف عن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري. يمكنه إضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي باستخدام أساليب الكتابة البشرية الطبيعية لجعله يبدو أصليًا بدرجة كافية لتجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي المصمم لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإنتاجية عبر الإنترنت. مع أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الذكاء الاصطناعي - نحن نوفر لك كل ما تحتاجه! تم تصميم خدمتنا لمساعدة منشئي المحتوى الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech (تقنية تحويل النص إلى كلام) هي خدمة تقنية نجحت في تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنتجت صوتًا طبيعيًا مثل الإنسان، مع العواطف، مع روح "العقل" ... يتيح حل Vbee TTS للمجتمع إنشاء محتوى رقمي عن طريق الصوت تلقائيًا وسريعًا واقتصاديًا. تحويل النص إلى كلام مع أكثر من 50 لغة وأكثر من 200 صوت (ذكر، أنثى) يجعل من السهل اختيار الصوت المناسب لاستخدامك.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فريدة غير محدودة بناءً على وصف النص الخاص بك. إذا لم يعجبك فن الذكاء الاصطناعي الناتج، فيمكنك إنشاءه مرة أخرى بنفس الوصف النصي للحصول على نتيجة مختلفة أو إضافة توضيحات إضافية إلى المطالبة. باستخدام منشئ الصور Artimator AI، يمكنك تصميم صورك الشخصية بأنماط مختلفة، ومعرفة كيف ستبدو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك في الحياة الواقعية. كما يسمح منشئ الصور AI الخاص بنا بإزالة الأشياء غير الضرورية من صورتك بسهولة، مثل الغرباء. سيوفر منشئ الأعمال الفنية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وقتك في البحث عن صور مجانية وسيوفر لك المال من شرائها في مخزون الصور. عندما تقوم بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ الصور المجاني الخاص بنا، فإنك تتلقى تلقائيًا جميع الحقوق الخاصة بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
HeyGen
heygen.com
يمكن إجراء مقاطع فيديو AI الاحترافية فقط عن طريق الكتابة والنقر فوق وسحب ، هذا كل شيء! من خلال تجربة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص ، يمكن أن تكون AI AI-AI-AIRAINCITION AI-AIGEN هي المتحدثة الرسمية المتحدثة الرسمية التي تتحدث عن أكثر مقاطع الفيديو. لا يوجد طاقم كاميرا أكثر تكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً أو وكالات فيديو أو ممثلين/ممثلة. لديك الآن استوديو فيديو شخصي في يدك! * المنتج هو أداة إنشاء الفيديو التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام AI Avatars ووظائف النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، وجودة الصورة الرمزية ومزامنة الشفاه ، والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع فيديو. * لاحظ المراجعون المشكلات المتعلقة بخدمة العملاء ، والحدود الخفية على المعاينات ، ونظام الائتمان باهظ الثمن ، ومشاكل مع ميزة ترجمة الفيديو.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تقدم أداة Deepbrain AI مجموعة متنوعة من الآلهة الجذابة من الذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مزودة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأساليب لضمان ملاءمة مثالية لأي حاجة تجارية. توفر استوديوهات الذكاء الاصطناعى هذه الرمزية أيضًا أكثر من 80 لغة ، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الآلهة AI فقط في العديد من الأعراق والمهن ، ولكن هذه الأداة تتيح أيضًا تخصيص الآلهة لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory و Text to Video و PowerPoint to Video و ChatGPT ومبادلة الوجه والنص على الكلام. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات ، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة Deepbrain AI مفيدة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الصورة الرمزية لمجموعة من الأغراض ، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام ، توفر أداة Deepbrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتهم من صنع الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص ، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز استراتيجيتها التسويقية.
Elai.io
elai.io
Elai.io هي منصة توليد الفيديو من الذكاء الاصطناعى الكل في واحد لتعلم الشركات. يثق لك أكثر من 2000 عميل ، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل Fujitsu و Beiersdorf و Generali وآخرون ، يسمح لك Elai بإنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق ، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خضراء. مع Elai ، يمكنك: * إنشاء مقاطع فيديو تدريب من نص أو مدخلات عنوان URL. * ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 75 لغة في ثوان. * البرامج النصية للتدريب الحرفية من الصفر مع لوحة القصة القصيرة. * إضافة اختبارات تفاعلية وسير عمل إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. * الوصول إلى مكتبة من 80+ تجسيم عالية الجودة. * قم بإنشاء صور شخصية رقمية مخصصة من مقاطع الفيديو أو الصور. * استنساخ صوتك في 28+ لغة. * إضافة تجسدات متعددة للمحادثات الديناميكية والتعلم القائم على السيناريو. * إنشاء محتوى فيديو مخصص مع API وأكثر من ذلك بكثير!
Hour One
hourone.ai
تقوم الساعة الأولى بإحداث ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع تدفقات سير العمل في منصة واحدة تعمل بالنيابة. نحن نتباهى بأكثر تجسيدات السوق في السوق ، والتي تتميز بحركات طبيعية تنشط رسائل عملك بوضوح. قوالبنا ، التي يمكن تخصيصها لأي علامة تجارية ، تمكن الفرق من صياغة المحتوى الشخصي على نطاق واسع - لا توجد مهارات تصميم أو تحرير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، مع التقديم السريع والأمان من الدرجة الأولى ، تبرز ساعة One كنظام تشغيل المحتوى الرئيسي المصمم لمتطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق شهورًا ، يستغرق الآن دقائق فقط وينتج مشاركة أعلى ... العمل أكثر ذكاءً ، وليس أكثر صعوبة مع الساعة الأولى وإنتاج مقاطع فيديو تجارية مخصصة تدفع التأثير. * HouRENE هي أداة إنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية تسويقية مع مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، ومجموعة الأصوات والأحرف للاختيار من بينها ، وعملية سريعة ووقت التنزيل ، والدعم من فريق نجاح العملاء. * عانى المراجعون من مشكلات مثل ميزة نصية من النصوص الروبوتية ، وخيارات الصورة الرمزية المحدودة ، ومنحنى تعليمي للمستخدمين غير العاديين ، وقدرات العلامات التجارية المحدودة ، ووقت التحميل البطيء ، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في دقائق مع Desk AI، يمكنك الآن: * استيراد عروض #PowerPoint الحالية * أضف مقدمي العروض بتقنية الذكاء الاصطناعي، حتى استنساخك الرقمي! * دمج الاختبارات التفاعلية * تصدير إلى SCORM لتتبع نظام إدارة التعلم (LMS) بسلاسة
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