برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام الذكاء الاصطناعي مجاني. استخدمه لإشراك المحادثات ، واكتساب رؤى ، وأتمتة المهام ، وشاهد مستقبل الذكاء الاصطناعي ، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل عائلة من طرازات AI من Google حتى تتمكن من: - احصل على المساعدة في الكتابة ، العصف الذهني ، التعلم ، والمزيد - تلخيص وإيجاد معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور أثناء الطيران - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة المعروف سابقا باسم بارد.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI عبارة عن محرك بحث يعمل بمحرك AI-CHATBOT ويجيب على استعلامات باستخدام نص تنبؤي اللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022 ، ويقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتشير إلى الروابط ضمن استجابة النص.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك الذكري اليومي. تقوم Microsoft CoPilot بتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ، وإلغاء تأمين الإبداع ، وتساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل مع تجربة الدردشة البسيطة.
Leonardo.AI
leonardo.ai
قم بتوليد أصول جودة الإنتاج لمشاريعك الإبداعية بسرعة وسرعة التناوب.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يتيح للمستخدمين تصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعاني الكثير منهم من اختلافات في التعلم مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بينما يرغب الكثيرون في القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. باستخدام Speechify، يمكنك تحويل أي كتاب أو مستند أو موقع ويب إلى صوت، والاستماع إليه أثناء تواجدك في السيارة، أو القيام بغسيل الملابس، أو تمشية كلبك، أو إعداد العشاء، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو القفز بالمظلات - أيًا كان روتينك اليومي! يعمل Speechify أيضًا على تشغيل Medium وStar Tribune وThe Direct والمزيد. أضف بسهولة تحويل النص إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. قام كليف فايتسمان، رئيسنا التنفيذي الشجاع، بتأسيس Speechify في عام 2017 في غرفة نومه بجامعة براون حتى يتمكن من مشاركة برنامج تحويل النص إلى كلام المذهل الذي كان يعمل عليه مع الآخرين. يعاني كليف من عسر القراءة وكان محبطًا من مقدار الوقت والطاقة التي استغرقها في القراءة. أحدثت تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدمة تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة، إذ أتاحت له إنهاء قراءاته أسرع بثلاث مرات من القارئ العادي وفهم المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أفضل. في Speechify، هدفنا هو ألا تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك عن تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. لقد تطورت Speechify لتوظف أكثر من 100 عضو في الفريق منتشرين في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة فقط. نحن فخورون بالفريق المذهل الذي يضم أعضاء كانوا في السابق قادة وكبار مهندسين في شركات مثل Snapchat وApple وSpotify وAmazon وUber. نحن جميعًا نحب الملكية ونعطيها الأولوية، ونقدم القيمة بسرعة، ونتعلم قدر الإمكان ونجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
AtOnce
atonce.com
AtOnce هو حل متطور للذكاء الاصطناعي يحاول أن يكون جاكًا لجميع السمات. إنه يمكّن المسوقين ومنشئي المحتوى من إنتاج كل شيء بدءًا من أفكار TikTok وإعلانات Facebook إلى منشورات المدونة والفن المخصص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تستخدمه الشركات في جميع أنحاء العالم لمحتوى SEO عالي الجودة، وزيادة معدلات التحويل، وإنشاء المسودة بشكل أسرع، وتخفيف كتلة الكاتب. يتم توفير هذه الخدمات وغيرها بأكثر من 30 لغة، والتي، إلى جانب ميزة الدردشة، تمكن AtOnce من تقديم دعم العملاء لجميع مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسية.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI هي أداة متقدمة لمساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها لتسريع عملية الكتابة وتحسين جودة المحتوى. إنه مصمم لمساعدة المستخدمين على الكتابة بشكل أسرع عبر مجالات مختلفة مثل المدونات وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإعادة الكتابة والمبيعات والإعلانات ومواقع الويب. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها من قبل خبراء الصناعة، مما يضمن أن المحتوى المقدم يمكن أن يساعد في تعزيز التصنيفات وزيادة المبيعات بغض النظر عن الصناعة. وهي متخصصة في إنتاج نسخة عالية الأداء مع اختلافات لا حصر لها بلغات متعددة، مما يسمح للشركات بالانطلاق إلى العالمية دون القلق بشأن الترجمات غير الملائمة. يتميز Craftly.AI أيضًا بأدوات مخصصة وتدريب، ويوفر التتبع والتحليلات والإصدار التلقائي. كما يوفر أيضًا مكان عمل للتعاون وتنظيم المشاريع، بما في ذلك ميزات مراقبة المشاريع وتنظيمها ومشاركتها. يدعم Craftly.AI الكتاب الأفراد والمسوقين والشركات الصغيرة والفرق الكبيرة والطلاب والمعلمين والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. بصرف النظر عن كونها أداة قيمة لمكافحة حصار الكاتب، تتألق Craftly.AI كمورد للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية كتابة النصوص الخاصة بها وتحسين الجودة الشاملة للمحتوى الخاص بها.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai هي أداة عبر الإنترنت يقودها الذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين في إنشاء مجموعة واسعة من العناصر الرقمية. وهي مجهزة بمجموعة من الأدوات المختلفة التي تهدف إلى جوانب مختلفة من التسويق والإنتاج الإبداعي. يتميز المنصة بالدردشة ، مما يوفر نماذج قوية من الذكاء الاصطناعي ؛ AI Draw ، الذي يحول الرسومات إلى فن جذاب بصري ؛ الوجه swapper ، وتقديم تقنيات تبديل الوجه المتطورة ؛ و Imagemaker ، فتح إمكانيات لا حدود لها للإبداع البصري. AI Constr هي أداة لتوليد محتوى تسويقي محسّن لكبار المسئولين الاقتصاديين. يسمح Videomaker بإنشاء مقاطع فيديو فورية لأنواع مختلفة من الحملات ، بينما يوفر Logomaker شعارات العلامة التجارية المصممة من الذكاء الاصطناعي ومجموعات العلامات التجارية. يوفر DesignMaker قوالب ديناميكية للمحتوى المرئي ، ويقوم صانع الكلام بتحويل البرامج النصية النصية إلى أصوات طبيعية. تعد ColourMatcher و GraphicMaker و Font Pair و Calendar أدوات إضافية داخل المنصة التي تساعد في مطابقة الألوان ، وتصميم المتجهات ، وإقران الخط ، وجدولة الأحداث على التوالي. تقدم المنصة أيضًا موارد مثل البرامج التعليمية والمقالات الثاقبة حول الذكاء الاصطناعي والتصميم والتسويق ومجتمع مستخدمين لتوسيع المعرفة والمهارات. تم تصميم مجموعة الأدوات هذه لتوسيع نطاق الإنتاج الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعى ، وتهدف إلى تبسيط العملية وتحسين الكفاءة للمستخدمين.
WordHero
wordhero.co
WordHero هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للكتاب والمسوقين وأصحاب الأعمال. يستغرق الأمر حرفيًا بضع ثوانٍ لإنشاء أشكال مختلفة من المحتوى: المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وأوصاف المنتجات وغير ذلك الكثير بنقرة واحدة فقط. أليس من المدهش أن يكون لديك أداة لإنشاء منشور مدونة طويل لعملك في ثوانٍ؟ يستخدم WordHero قوة GPT-3 من OpenAI، وهو نموذج لغة متقدم يحتوي على 175 مليار معلمة، لتوفير الوقت والجهد في البحث والكتابة. مع WordHero، لديك أكثر من 60 أداة للكتابة تحت تصرفك. يقومون بتصنيف هذه الأدوات إلى 5 فئات عريضة:
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مثل المسوقين رقم 1 في العالم. مما يتيح لك ميزة غير عادلة على منافسيك. * خفض نسبة CAC بنسبة 33% * تحسين معدل التحويل الخاص بك بنسبة 40% * إنشاء إعلانات عالية الأداء تقوم بالتحويل * احصل على تحسين الذكاء الاصطناعي والرؤى. انضم إلى أكثر من 1000 شخص اختاروا Shakespeare.Ai لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية.
Yaara.ai
yaara.ai
توفر Yaara AI أداة قوية لإعادة الصياغة تهدف إلى تحسين تفرد وطلاقة كتابة المستخدمين. توفر الأداة مجموعة واسعة من 49 وضعًا مختلفًا يمكن للمستخدمين من خلالها تخصيص نمط أو نغمة المحتوى الخاص بهم. يتضمن البرنامج ميزات تمكن المستخدمين من إضافة المزيد من العمق والشعور إلى المحتوى الخاص بهم، وتعزيز التأثير العاطفي، وتحسين الوضوح والإيجاز، وتعزيز مستويات التفاصيل. توفر أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ Yaara AI أيضًا خيارات لتعزيز الأصالة، وبالتالي السماح للمستخدمين بإبراز المحتوى الخاص بهم. البرنامج مدعوم بـ GPT-3، مما يضمن فهم سياق النص ومعناه بشكل صحيح وأن تكون إعادة الصياغة التي تم إنشاؤها طبيعية وطلاقة. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى تغيير المفردات في كتاباتهم، مما يسمح بالتخصيص إلى الحد المطلوب. تتيح أداة Yaara AI للمستخدمين إعادة صياغة الجمل أو الفقرات أو المقالات أو المقالات بشكل فعال مع تحسين الجوانب المختلفة مثل الطلاقة والمفردات والأسلوب. وهو يدعم العديد من اللهجات الإنجليزية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكاليفورنيا والاتحاد الأفريقي. تغطي أوضاع إعادة الصياغة المختلفة نطاقًا واسعًا، من "الإبداعي" و"الرسمي" إلى "العاطفي" و"المتعمق". وبالتالي يهدف البرنامج إلى تقديم حل شامل لإعادة كتابة النص يتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل كبير. تقدم المنصة خدمات مثل AI Artwork والدردشة والقوالب والمستندات التي تعمل على تبسيط عملية التسويق وتحسينها. يوفر Jounce حلاً بديهيًا لكتابة النصوص، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى احترافي في بضع خطوات فقط. يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لبدء عملية كتابة الإعلانات. عند إدخال المطالبة أو الإرشادات المطلوبة، يتعامل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jounce مع إنشاء المحتوى، مما يؤدي إلى إنشاء خيارات متعددة ليختارها المستخدم. تشتمل الميزات الإضافية على محرر مستندات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير المواد التسويقية باستخدام التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والتصحيح النحوي. يستوعب البرنامج أيضًا التعاون، مما يسمح لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار وكتابة المحتوى. يقدم أكثر من 70 نموذجًا تسويقيًا لأنواع مختلفة من المحتوى مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ومحتوى موقع الويب وحملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يوفر Jounce ميزات مثل Dark Mode لراحة المستخدم أثناء ساعات العمل المتأخرة في الليل. إنه يخدم احتياجات مختلف المتخصصين في مجال التسويق، بدءًا من منشئي المحتوى وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة.
Molin AI
molin.ai
Molin AI هي شركة ناشئة SaaS متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص به في دقائق. بدون أي خبرة في البرمجة. - يتكامل مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وأي أنواع أخرى من مواقع الويب: Shopify وWoocommerce وWix... مع Molin، ستكون دائمًا موجودًا من أجل عملائك، لذلك سيشعرون بمزيد من الثقة في الشراء والإرجاع حتى تعطيك مراجعة 5 نجوم!
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai عبارة عن منصة الكل في واحد للذكاء الاصطناعي. فهو يساعد منشئي المحتوى والشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتغلب على متلازمة الصفحة البيضاء وإنشاء صور أصلية وتكييف المحتوى مع التنسيقات والنغمات واللغات المختلفة. أكثر من 10000 شخص يستخدمون BingBang.ai بالفعل. لماذا لا أنت؟
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Marmof
marmof.com
Marmof هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى في ثوانٍ معدودة. لقد تم تصميمه لمساعدتك على توفير الوقت في عملية الكتابة، حتى تتمكن من التركيز على جوانب أخرى من عملك. Marmof هي أداة لإنشاء المحتوى مصممة لأي شخص يرغب في إنشاء محتوى بغض النظر عن مهنته أو خبرته في الكتابة. يستخدم الآلاف من الكتاب المحترفين أيضًا المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحسّن لتحسين محركات البحث الذي أنشأته Marmof. فهو يساعدهم على طرح أفكار جديدة، ويوفر الوقت، ويمنحهم نظرة ثاقبة لما يريده جمهورهم. Marmof سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه من أي جهاز. ما عليك سوى إدخال الموضوع الذي تريد الكتابة عنه، وسيقوم Marmof بإنشاء قائمة من الأفكار لتختار من بينها. بمجرد تحديد فكرة ما، سيساعدك Marmof على تجسيدها وإنشاء جزء كامل من المحتوى في دقائق معدودة فقط.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
D-ID
d-id.com
D-ID هي رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعى التوليدي ، مما يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية وتجارب تفاعلية يضم أشخاصًا رقميين. تعتبر واجهة برمجة تطبيقاتها القوية فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين توليد الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للتدفق المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يمتد استوديو الواقع الإبداعي للخدمة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول المبتكر لـ D-ID ، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى ، وتجسد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI هي منصة ثورية شرعت في مهمة إعادة تشكيل الطريقة التي نفكر بها في الحلول اللغوية في مجال المحتوى الرقمي. مع التركيز على الابتكار والجودة، طورت Wavel AI مجموعة من الأدوات المصممة لتمكين الشركات والأفراد من تحقيق أقصى قدر من إمكانات محتوى الصوت والفيديو الخاص بهم عبر لغات متعددة. تتعمق هذه المقالة في الميزات وحالات الاستخدام والفوائد العامة لاستخدام Wavel AI، وتقدم لمحة عن مستقبل توطين المحتوى بسلاسة وفعالية. يعمل Wavel AI كحل لغوي متطور، مما يعمل على تبسيط عملية توطين محتوى الفيديو والصوت. وهي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مثل الدبلجة وتوليد التعليق الصوتي وتحويل النص إلى كلام واستنساخ الصوت وغيرها. فيما يلي نظرة ثاقبة حول كيفية عمل النظام الأساسي: * الدبلجة: يمكّن Wavel AI المستخدمين من دبلجة مقاطع الفيديو بسرعة بأكثر من 20 لغة، مما يوسع نطاق منشئي المحتوى على مستوى العالم. * خدمات التعليق الصوتي: مع القدرة على إنشاء تعليقات صوتية تنقل المشاعر بأكثر من 20 لهجة، تضيف المنصة عمقًا إلى المشاريع السمعية والبصرية. * تقنية تحويل النص إلى كلام: يتوفر أكثر من 250 صوتًا عبر أكثر من 20 لغة على Wavel AI، مما يوفر للمستخدمين العديد من الخيارات لتلبية احتياجات تحويل النص إلى كلام الخاصة بهم. * الترجمات والترجمات والنسخ: لا تتوقف المنصة عند خيارات الصوت فقط؛ كما يوفر أيضًا أدوات لإنشاء ترجمات دقيقة وترجمات آلية احترافية وتسجيلات صوتية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة. * استنساخ الصوت: ميزة متطورة حيث يمكن للمستخدمين استنساخ الأصوات بلغات مختلفة، مما يضيف لمسة شخصية إلى المحتوى الخاص بهم. * ميزات تحرير الفيديو: بدءًا من تحرير النصوص والتسميات التوضيحية وحتى إنشاء الترجمة، يزود Wavel AI المستخدمين بأدوات تحرير الفيديو الأساسية.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية ، والتعاون في الوقت الفعلي ، والتحرير الدقيق ، والمزيد. جناح إنشاء الفيديو من الجيل التالي. Runway هي شركة أبحاث رائدة في الأدوات الجديدة للخيال البشري. لقد كان في طليعة أنظمة الذكاء الاصطناعى متعددة الوسائط ، مما يضمن أن مستقبل إنشاء المحتوى يمكن الوصول إليه ، ويمكن التحكم فيه ، وتمكين المبدعين. تتمثل مهمة Runway في التأكد من أن أي شخص في أي مكان يمكنه سرد قصصه. وهي تعتقد أن تقنيات التعلم العميق المطبقة على المحتوى السمعي البصري ستغير إلى الأبد أدوات الفن والإبداع والتصميم.
VEED
veed.io
VEED هي المنصة الكل في واحد للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في التسويق والمبيعات و L&D ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء فيديو 30x أسرع من أي وقت مضى. يضع Veed القوة بين يدي فريقك إلى: * سجل محتوى الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بسهولة * نسخ تلقائيا ننسى تعلم برنامج التحرير العالي والمكلف أو الاعتماد على الوكالات. VEED هو جناحك البديهي من أدوات الفيديو. يمكن للجميع من الرئيس التنفيذي إلى المتدرب استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو Pro ، دون مهارات محترفة. يتيح لك Veed Enterprise: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي * الوصول إلى مكتبة تضم 30،000+ من أصول الوسائط * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه ، و VEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى لجعل الإنتاج 10x أكثر كفاءة. يتيح لك VEED AI: * تحويل النص إلى مقاطع الفيديو مع تجسد الذكاء الاصطناعي * توليد ترجمات دقيقة تلقائيًا * قم بإزالة خلفيات الفيديو والصورة على الفور * وأكثر VEED هي البرمجيات التي تغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ. * VEED هي منصة تحرير الفيديو التي تقدم ميزات مثل الترجمة التلقائية ، والكشف عن المحتوى ، وخيارات التصميم المختلفة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ، ودقة ميزة الترجمة ، ومجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي تسمح بالتحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة المهنية. * عانى المراجعون من مشكلات مثل القيود على الميزات القائمة على مستوى العضوية وأوقات معالجة بطيئة عرضية ورغبة في ميزات أكثر تقدمًا في الخطة الأساسية.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تقدم أداة Deepbrain AI مجموعة متنوعة من الآلهة الجذابة من الذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مزودة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأساليب لضمان ملاءمة مثالية لأي حاجة تجارية. توفر استوديوهات الذكاء الاصطناعى هذه الرمزية أيضًا أكثر من 80 لغة ، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الآلهة AI فقط في العديد من الأعراق والمهن ، ولكن هذه الأداة تتيح أيضًا تخصيص الآلهة لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory و Text to Video و PowerPoint to Video و ChatGPT ومبادلة الوجه والنص على الكلام. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات ، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة Deepbrain AI مفيدة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الصورة الرمزية لمجموعة من الأغراض ، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام ، توفر أداة Deepbrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتهم من صنع الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص ، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز استراتيجيتها التسويقية.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هي أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام توفر خدمات تركيب الكلام وتدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والكورية والفيتنامية وغيرها، بالإضافة إلى أنماط صوتية متنوعة. يمكنك استخدامه لقراءة النصوص والكتب الإلكترونية بصوت عالٍ، أو تنزيل الملفات الصوتية للاستخدام التجاري (إنه مجاني تمامًا). باعتبارها أداة TTS مجانية ممتازة، يمكن لـ TTSMaker بسهولة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
PicLumen
piclumen.com
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال طرق تحويل النص إلى صورة وصورة إلى صورة. إبداعات غير محدودة ومجانية وخالية من العلامات المائية بأنماط مختلفة.
Replit
replit.com
REPL.IT هي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو وبيئة تطوير متكاملة عبر الإنترنت (بيئة تطوير متكاملة). يأتي اسمه من الاختصار REPT ، والذي يرمز إلى "قراءة المقرأ - حلقة طباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني Amjad Masad والمصمم الأردني Haya Odeh في عام 2016. يتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات ومواقع ويب باستخدام متصفح. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع من خلال طرق مختلفة. كما أنها تستضيف "مربى" ، مسابقات الترميز بناءً على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقة من ترقية حساب مؤقت أو أموال أو عملات مشفرة أو بطاقة هدايا. A REPL AT REPL.IT هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بلغات البرمجة الأكثر شيوعًا ، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل الكود الخاص بك. في أي استبدال معين ، هناك جزءان رئيسيان - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco ، نفس التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل رمز Visual Studio. على الهاتف المحمول ، المحرر هو ACE. Repl.it لديه طبقة متميزة تسمى خطة المتسلل. يسمح بزيادة مساحة التخزين ، والرمز الخاص ، والمتعاونين غير المحدودين في مشروع ، وتشمل خطة تعليم Github 3 أشهر خالية من خطة المتسللين. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على REPL.IT ، بما في ذلك Python و Ruby و HTML و Java. تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator و Andreessen Horowitz و Bloomberg Beta وغيرها. "لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعي وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى نقاش. يستخدم هذا المنتدى من قبل العديد من المطورين في جميع أنحاء العالم لتبادل إبداعاتهم. يتم الحفاظ على نظافة المنتدى من قبل المشرفين على Repl Talk.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI Stockimg AI هي أداة مبتكرة للتصميم وإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتبسيط عملية إنشاء المحتوى المرئي والمكتوب. يعد Stockimg AI مثاليًا للشركات والمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ويتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات مذهلة بسرعة وكفاءة.
BeautyPlus
beautyplus.com
تم تصميم محرر الصور BeautyPlus AI لتحرير الصور بسهولة. إنه تطبيق لتحرير الصور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الصور وتحريرها تلقائيًا للحصول على جودة أفضل.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind عبارة عن واجهة أمامية لواجهة مستخدم الدردشة تتيح لك استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي من جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (ChatGPT، وClaude، وAzure OpenAI، وGemini، وما إلى ذلك). باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) مع الواجهة الأمامية لواجهة مستخدم الدردشة مثل Typing Mind، يمكنك فتح المزايا التالية: * أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه (بدلاً من الاشتراك الشهري مثل ChatGPT Plus) * لن يتم استخدام محادثة الدردشة الخاصة بك للتدريب بواسطة OpenAI/Claude/إلخ. * الدردشة مع نماذج متعددة بشكل ملائم ضمن واجهة موحدة * استمتع بواجهة مستخدم احترافية ومتقدمة للدردشة مع الكثير من الميزات * كتابة العقل غير متصل بالإنترنت أولاً وبشكل افتراضي. يتم تخزين جميع بياناتك ورسائلك ومفاتيح API محليًا على جهازك، ولا يمكن لأحد رؤيتها غيرك.
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصياغة، وإعادة كتابة الفقرة، ومولد عنوان المدونة، ومولد الوصف، ومولد الأشخاص أيضًا، ومولد وصف المنتج، ومولد الشعار، ومولد الملخص، ومولد عرض القيمة، وإعادة كتابة الجملة. . تم تصميم كل أداة لأنواع مختلفة من المحتوى ويمكن استخدامها لإنشاء محتوى فريد وجذاب بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Frase مجموعة من الموارد، بما في ذلك الإرشادات المباشرة للمنتج والمدونة والدورة التدريبية المكثفة ومركز المساعدة. مع Frase، أصبح إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
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