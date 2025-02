برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

D-ID

d-id.com

D-ID هي رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعى التوليدي ، مما يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية وتجارب تفاعلية يضم أشخاصًا رقميين. تعتبر واجهة برمجة تطبيقاتها القوية فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين توليد الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للتدفق المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يمتد استوديو الواقع الإبداعي للخدمة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول المبتكر لـ D-ID ، مما يؤدي إلى تبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى ، وتجسد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.