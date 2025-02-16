برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
VEED
veed.io
VEED هي المنصة الكل في واحد للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في التسويق والمبيعات و L&D ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء فيديو 30x أسرع من أي وقت مضى. يضع Veed القوة بين يدي فريقك إلى: * سجل محتوى الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بسهولة * نسخ تلقائيا ننسى تعلم برنامج التحرير العالي والمكلف أو الاعتماد على الوكالات. VEED هو جناحك البديهي من أدوات الفيديو. يمكن للجميع من الرئيس التنفيذي إلى المتدرب استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو Pro ، دون مهارات محترفة. يتيح لك Veed Enterprise: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي * الوصول إلى مكتبة تضم 30،000+ من أصول الوسائط * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه ، و VEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعى لجعل الإنتاج 10x أكثر كفاءة. يتيح لك VEED AI: * تحويل النص إلى مقاطع الفيديو مع تجسد الذكاء الاصطناعي * توليد ترجمات دقيقة تلقائيًا * قم بإزالة خلفيات الفيديو والصورة على الفور * وأكثر VEED هي البرمجيات التي تغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ. * VEED هي منصة تحرير الفيديو التي تقدم ميزات مثل الترجمة التلقائية ، والكشف عن المحتوى ، وخيارات التصميم المختلفة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ، ودقة ميزة الترجمة ، ومجموعة متنوعة من خيارات التصميم التي تسمح بالتحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة المهنية. * عانى المراجعون من مشكلات مثل القيود على الميزات القائمة على مستوى العضوية وأوقات معالجة بطيئة عرضية ورغبة في ميزات أكثر تقدمًا في الخطة الأساسية.
Oxolo
oxolo.com
تقوم Oxolo ببناء منصة تقنية عميقة للوسائط التوليدية القائمة على الذكاء الاصطناعي. باستخدام تقنيتنا، يمكن لأي شخص إنشاء مقاطع فيديو تلقائية، مثل مقاطع فيديو المنتجات والإعلانات ومحتوى الوسائط الاجتماعية وغير ذلك الكثير. نحن نقوم بإضفاء الطابع الافتراضي على أشخاص محددين من خلال إنشاء صور رمزية لروبوتات الدردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن تمييزها عن الواقع وجاهزة للمشاركة والتواصل. تعتمد مجموعتنا التقنية الكاملة على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
WindyBot
windybot.com
WindyBot عبارة عن مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح خدمتنا الأولى لمستخدمي Slack استخدام GPT-3 عبر مساحة عمل Slack. في مساحة عمل Slack الخاصة بك، يعمل WindyBot كمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة وحل المشكلات وتحسين إنتاجيتك.
AKOOL
akool.com
Akool هي منصة AI التوليدية المتقدمة للتسويق البصري المخصص والإعلان. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو تدريب عبر الإنترنت بدون مجهود باستخدام الجسام التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وإمكانيات إبداعية موسعة. مع Akool ، يمكن لمبدعو التسويق والمبتكرين بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين. يسمح Akool للشركات ، على نطاق واسع ، بإنشاء مقاطع فيديو وصور مخصصة ذات جودة تجارية لكل علامة تجارية لكل عميل من خلال موقع الويب وواجهة برمجة التطبيقات ، مع خيارات أمان درجة المؤسسة.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور. ClipDrop عبارة عن مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من أدوات التحرير والإنشاء المرئية، مدعومة بـ Stability AI. يحتوي النظام الأساسي على الكثير من الميزات، بما في ذلك أدوات إزالة الخلفية، وتنظيف الكائنات، ورفع مستوى الصورة، وإعادة الإضاءة، والمزيد. يوفر ClipDrop أيضًا واجهة برمجة تطبيقات لتمكين المطورين من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم الخاصة بسلاسة. تتيح لك إحدى أحدث ميزات ClipDrop، Reimagine XL، إنشاء أشكال مختلفة لا حصر لها من صورك، مما يجعلها مثالية لأعمال التصميم والفن المفاهيمي.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تريد شرحه بها. باستخدام AI Code Mentor، سوف تكتسب فهمًا أعمق لمنطق البرمجة، وستصبح مطورًا أفضل.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe هو النظام الأساسي المستقل للتحقق والإسناد الآلي لإعلانات البودكاست. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي + المراجعة البشرية، نتحقق من أكثر من عشرة عناصر للتأكد من أن إعلانات البودكاست الخاصة بك تعمل بشكل مثالي. تشمل هذه العوامل ما يلي: - الترويجي / URL الصحيح - الانفصال التنافسي - الطول الصحيح - المكان الصحيح (على سبيل المثال، منتصف مقابل ما قبل التشغيل) - غير مكدسة خلف 4 إعلانات أخرى - علامة تجارية آمنة نحن نستخدم أيضًا مزيجنا من الذكاء الاصطناعي + المراجعة البشرية لتوفير درجات أمان العلامة التجارية البشرية الأولى والوحيدة على نطاق واسع في الصناعة (استنادًا إلى معايير IAB/GARM). تمنح هذه النتائج الموثوقة الثقة للمعلنين فيما يتعلق بمشترياتهم، خاصة في ملفات البودكاست الأصغر حجمًا والأقل شهرة. تعرف على كيف يمكننا تحسين عائد استثمار البودكاست/YouTube الخاص بك اليوم، وزيادة كفاءة فريقك الداخلي بمقدار 5 أضعاف، وتخفيف المخاوف المتعلقة بسلامة علامتك التجارية!
PatentPal
patentpal.com
PatentPal هي شركة برمجيات تأسست في وادي السيليكون وتتخصص في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية إنشاء اللغة لطلبات براءات الاختراع. هدفهم هو تعزيز قدرات محامي براءات الاختراع من خلال تبسيط المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً في صياغة طلبات براءات الاختراع. قامت شركة PatentPal بتطوير برنامج بديهي قائم على الويب يسمح للمستخدمين بما يلي: * قم بتحميل مستند يتضمن مطالبات براءات الاختراع * استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواصفات براءات الاختراع والأشكال والمخططات الانسيابية والمخططات المجمعة والأوصاف التفصيلية تلقائيًا * تصدير المسودة إلى تنسيقات Word وVisio وتتمثل الفوائد الرئيسية في توفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي اللازم لصياغة محتوى طلب براءة الاختراع الميكانيكي. يستطيع برنامج PatentPal إنشاء ما يلي تلقائيًا: * مخططات انسيابية لطرق تسجيل براءات الاختراع * المخططات الكتلية للأنظمة والأجهزة * أوصاف مكتوبة مفصلة لمرافقة المخططات * الملخصات والملخصات التي تتوافق مع المطالبات بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين: * تخصيص النص الذي تم إنشاؤه ليتناسب مع تفضيلاتهم * إنشاء ملفات تعريف متعددة لحفظ التفضيلات * التبديل بين الملفات الشخصية لتغيير أنماط الصياغة على الفور
Writingo
writingo.ai
Writeo هو حل فريد من نوعه مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه ودعمه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن لـ Writeo التعامل بسهولة مع إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى وقتك أو مجهودك.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI هو مكون إضافي لمساعد الذكاء الاصطناعي في WordPress. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل المقالات وأوصاف المنتجات ونسخ موقع الويب في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * كتابة المقالات ومشاركات المدونة والصفحات المقصودة في ثوانٍ * إنشاء أوصاف المنتج لمواقع التجارة الإلكترونية * إنشاء نسخة موقع جذابة للصفحات * إنشاء صور مدمجة لإنشاء صور مخصصة * متوفر كمكون إضافي لـ WordPress وامتداد Chrome * يتكامل مع جميع منشئي الصفحات والموضوعات الرئيسية * يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت الذي يقضيه في إنشاء المحتوى * عدد غير محدود من المستخدمين في الخطط الأعلى * وشملت الملايين من الكلمات شهريا * خطط تسعير شهرية وسنوية بأسعار معقولة * ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام تستفيد Bertha AI من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يشبه الإنسان. وفيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمله: * يزود المستخدم بيرثا بمطالبة المحتوى أو الموضوع أو الفكرة التي يريد إنشاء محتوى لها * تقوم بيرثا بتحليل الموجه وتعتمد على قاعدة بياناتها المعرفية الواسعة لإنشاء محتوى ذي صلة * يتم إرجاع المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى المستخدم في غضون ثوان * يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينه بسهولة قبل النشر تم تدريب بيرثا على مئات المليارات من المعلمات لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة مثل الكاتب البشري. لقد تعلم الذكاء الاصطناعي أساليب كتابة وموضوعات وقواعد لغوية مختلفة والمزيد لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات وسهل القراءة.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Embolden
embolden.co
Embolden هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لدعم أعمال التجارة الإلكترونية. إنه يستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم اللغة لإنشاء محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني وأوصاف المنتج ومنشورات الوسائط الاجتماعية ونسخ الإعلانات واستجابات خدمة العملاء. تبدأ عملية Emboldens بالاختيار من بين أكثر من 60 أداة كتابة لتلبية احتياجات كتابة النصوص المتنوعة للتجارة الإلكترونية، بدءًا من أوصاف المنتجات الملائمة لتحسين محركات البحث وحتى رسائل البريد الإلكتروني الجذابة. تتطلب الأداة بعد ذلك بعض السياق حول العمل والمنتج والأسلوب، وبعد ذلك تقوم بصياغة المخرجات المطلوبة. تقوم الأداة بتنسيق وهيكلة كل المحتوى الذي تم إنشاؤه بحيث يتوافق مع تحسين محركات البحث (SEO) ومُحسَّن لمعايير التحويلات، مما يضمن قيام كاتب الذكاء الاصطناعي بإنشاء نسخة مماثلة لتلك الخاصة بالأعمال التجارية الأكثر نجاحًا. في الجوهر، يقوم Embolden بتحويل عملية إنشاء النسخ من عملية مملة وتستغرق وقتًا طويلاً إلى عملية مبسطة وفعالة. إنه مصمم لتوفير الوقت والمال أثناء إنتاج محتوى عالي الجودة وجذاب وسياقي لشركات التجارة الإلكترونية. على نطاق أوسع، يمكن لـ Embolden إنشاء محتوى لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لعربة التسوق المهجورة، وقوائم منتجات Amazon، وأسماء الأعمال، وإعادة كتابة المحتوى، واستجابات خدمة العملاء، وإعلانات Facebook وGoogle، والتسميات التوضيحية لـ Instagram، والنشرات الصحفية، وأوصاف المنتج، وأكثر.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Trolly.ai
trolly.ai
مقالات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أسرع مرتين
Twain
twain.ai
Twain هي أداة مساعدة اتصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في صياغة رسائل المبيعات الصادرة وتحسينها. فهو يمتلك القدرة على إنشاء رسائل مخصصة بأسلوب فريد للمستخدم، وبأشكال متنوعة، بدءًا من المباشرة والجريئة وحتى الإبداعية والعادية. تلبي الأداة العديد من القنوات والسيناريوهات الصادرة، مما يسهل التشغيل السهل عبر الأنظمة الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو LinkedIn. ويقدم المساعدة من المقدمة إلى المتابعة لحالات الاقتراح والانفصال. من أجل تحفيز المشاركة، يضمن Twain رسائل موجهة نحو الهدف وموجهة نحو السياق وتعتمد على اللهجة والأهداف والسياق والتاريخ. توفر الأداة أيضًا اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين الرسائل، وتقدم بدائل وتحسينات تفصيلية. بدءًا من صياغة مقدمات قوية وحتى إنشاء رسائل متابعة والتعامل مع التعليقات، يعمل Twain على تبسيط عملية اتصالات المبيعات بشكل فعال. نظرًا لأدائه في إنتاج رسائل واضحة وذات صدى، يقدم Twain خطط تسعير مختلفة وهي خطط فريق مجانية ومحترفة ومخصصة. تم الإشادة به في الغالب من قبل المستخدمين لقدراته في تحسين نغمة الرسائل وبنيتها وطولها وخصائص توفير الوقت والقدرة على العمل بطريقة قابلة للتطوير.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine هي أداة كتابة إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي GPT-3 تمكن المستخدمين من إنشاء نسخة فعالة وعالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النص وإنشاء محتوى جذاب ومقنع ومصمم خصيصًا للجمهور المستهدف للمستخدم. يوفر TypeEngine أيضًا للمستخدمين مكتبة من القوالب تتيح لك إنشاء نسخة لمشروعك بسرعة. باستخدام TypeEngine، يمكنك إنشاء نسخة مقنعة تتحدث إلى جمهورك بطريقة طبيعية وفعالة.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي، استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التدفق وتوفير ساعات العمل. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
Epagestore.AI
epagestore.ai
هل تبحث عن حلول كتابة المحتوى من الدرجة الأولى؟ لا تنظر أبعد من epagestore.ai! تتضمن مجموعة خدماتنا كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى، وكتابة المقالات، وإنشاء المقالات، وغير ذلك الكثير. مع فريق متخصص من الكتاب المهرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، نحن مصدرك المفضل للحصول على محتوى عالي الجودة. سواء كنت تبحث عن كتابة محتوى لتحسين محركات البحث، أو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، أو مجرد كاتب محتوى ماهر، فإن epagestore.ai هنا لمساعدتك!
Write On AI
writeonai.com
تُعد Write On AI المنصة الأولى لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأفراد والشركات بصياغة المحتوى المكتوب. بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر منصتنا مجموعة من الأدوات المبتكرة المصممة لتحسين إنتاجية الكتابة وجودتها. بدءًا من إنشاء مقالات عالية الجودة وحتى تحسين الكتابة باستخدام الاقتراحات الذكية، تعمل ميزة Write On AI على تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مقنع دون عناء. إن واجهتنا سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص تجعلها الأداة المفضلة للطلاب والمهنيين والشركات على حدٍ سواء.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag هو تطبيق لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مدعوم بـ GPT-3، وهو أحدث نموذج لغة متقدم للتعلم العميق. باستخدام Xerolag، يمكنك إنشاء محتوى فريد وعالي الجودة بسرعة وسهولة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا إنشاء محتوى بأي لغة، ويغطي أي موضوع - بدءًا من منشورات المدونة والمقالات وحتى أوصاف المنتج ومحتوى الويب. احصل على المحتوى الذي تحتاجه بسرعة مع Xerolag!
Xzero
xzeroai.com
عزز إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام Xzero AI، النظام الأساسي الرائد للكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور والبرمجة. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة بسهولة لمواقع الويب والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أطلق العنان لقوة أفضل كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج مذهلة
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم والمبيعات والتحليلات وإشراك العملاء، تعد Younet أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتقديم تجارب مخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا للاستخدام الشخصي لمعالجة المهام الفكرية. اكتشف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع Younet.
Pennore
pennore.com
Pennore هي الطريقة السهلة والسريعة للحصول على محتوى ويب عالي الجودة. معنا يمكنك طلب المحتوى لمواقع الويب الخاصة بك في لحظة. الطلب سهل وبسيط للغاية، والمحتوى الخاص بك مكتوب بواسطة كتاب ملتزمين وأكفاء.
Arvin
arvin.chat
Arvin هو امتداد متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4. قم بالدردشة مع Arvin من أي مكان عبر الإنترنت للبحث الفوري والقراءة والإبداع.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
يعد Conversion Maker AI منصة رائدة لتحسين النص وإنشائه. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء نسخ تسويقية احترافية يتم بيعها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء نص واقتراحه في ثوانٍ معدودة. تقدم الخدمة وحدة فريدة لتحسين النص تم تطويرها من عدد لا يحصى من اختبارات A/B، مما يوفر نصائح احترافية حول سهولة القراءة والجمهور المستهدف ومعدل التحويل والمزيد. فهو يتكامل بسلاسة مع المتاجر عبر الإنترنت مثل Shopify أو Shopware أو Google Analytics، ويتكيف مع أسلوب كتابتك للحصول على اقتراحات نصية أفضل. تدعم الأداة حالات استخدام متنوعة، بما في ذلك إنشاء أوصاف المنتج، ومنشورات المدونات، ورسائل البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد، مما يجعلها مثالية لأصحاب المتاجر ومؤلفي النصوص والوكالات وغيرهم.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP عبارة عن منصة عبر الإنترنت توفر أدوات متنوعة لمساعدتك في التغلب على حصار الكاتب وإنشاء محتوى سهل في وقت قصير. سواء كنت بحاجة إلى أفكار لموضوعات جديدة، أو عناوين جذابة، أو فقرات جذابة، فإن BlogNLP ستلبي احتياجاتك. يمكنك أيضًا استخدام BlogNLP لتحسين المحتوى الخاص بك لتحسين محركات البحث وسهولة القراءة، مما يضمن تصنيف منشورات مدونتك جيدًا في محركات البحث وجذب المزيد من القراء. تعمل BlogNLP باستخدام خوارزميات ذكية تحلل أسلوبك في الكتابة وتقترح الكلمات الرئيسية والعبارات ذات الصلة وحتى الفقرات بأكملها بناءً على اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات. كل ما عليك فعله هو إدخال فكرة أو موضوع، وسيتولى BlogNLP الباقي نيابةً عنك. يمكنك أيضًا تخصيص المحتوى الخاص بك عن طريق اختيار النغمة والطول والتنسيق الذي يناسب احتياجاتك.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI، منصة مساعدة لمحتوى الذكاء الاصطناعي للتسويق والمبيعات. من خلال مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة والميزات المبتكرة، تُحدث Beebzi.AI ثورة في الطريقة التي تنشئ بها الشركات المحتوى وتحقق نتائج غير مسبوقة. توفر منصة Beebzi.AI أكثر من 90 قالبًا، تم تصميم كل منها بدقة لتلبية كل حالة استخدام يمكن تخيلها. لقد تم تدريب هذه القوالب خصيصًا لإنشاء محتوى لم يسبق له مثيل من قبل، مما يضمن أن تكون جهود التسويق والمبيعات الخاصة بك دائمًا في طليعة الابتكار. بدءًا من منشورات المدونة الجذابة وحتى التسميات التوضيحية المقنعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تمكّنك Beebzi.AI من إنشاء محتوى جذاب يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.
Automateed
automateed.com
Automateed هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية قائمة على السحابة تساعد في إنشاء محتوى وأغلفة الكتب الإلكترونية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). يساعد البرنامج المستخدمين على إنشاء مغناطيسات رئيسية وكتب إلكترونية من Kindle ومنتجات معلوماتية على واجهة مركزية. فهو يوفر ميزات مثل البحث المتخصص وإنشاء العناوين والمخطط التفصيلي والتنسيق المخصص.
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