برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

Journalist AI

tryjournalist.com

يعد Journalist AI أداة قوية لإنشاء المدونات تلقائيًا مع نماذج قوية لكل أنواع المدونات التي يمكن تخيلها. يستخدم الذكاء الاصطناعي أفضل ممارسات تحسين محركات البحث، ويوفر صورًا خالية من حقوق الطبع والنشر، ويسمح لك بدمج مقاطع فيديو YouTube، وإنشاء مقالات حول الكلمات الرئيسية، ويتمكن من القيام بذلك بأكثر من 150 لغة. ويتميز بأوضاع مختلفة تتراوح من الصحيح/الواقعي إلى الإبداعي/الأصلي والتي تتضمن صياغة غير رسمية ومقنعة. يمكن نشر المقالات التي تم إنشاؤها مباشرة على موقعك، من خلال التكامل السهل، أو تنزيلها ببساطة كملف .zip. يعد Journalist AI هو المساعد النهائي للكتابة الخفية الذي يساعدك على أتمتة مدونتك بشكل كامل وزيادة كفاءة الكتابة وإخراج المحتوى. كل ما عليك فعله هو تزويده ببعض الكلمات الرئيسية أو العناوين أو ببساطة وصف لنشاطك التجاري، وسيتولى الباقي. يمكن تخصيص الخطوط العريضة وبنية المقالة بالكامل من خلال الارتباط الخارجي والداخلي. يمكن العثور على الأول تلقائيًا وفي الوقت الفعلي، بينما يتم إنشاء الأخير بشكل مستقل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحليله على مستوى الموقع. يمكن إنشاء المقالات بأكثر من 150 لغة، مع عرض المحتوى للصوت الذي تريده. يمكن أن يتراوح الأخير من غير رسمي إلى مقنع بناءً على تفضيلاتك الشخصية. بمجرد أن تكون راضيًا عن المقالات التي تم إنشاؤها، يمكنك ببساطة تنزيلها أو نشرها مباشرةً، وذلك بفضل عمليات التكامل مع منشئي مواقع الويب الرئيسيين، مثل WordPress وShopify وWix والمزيد. لاحظ أنه يمكن تحقيق كل هذا عبر واجهة بسيطة عبر الإنترنت. على الرغم من أن Journalist AI لا يقدم أي خيارات لواجهة برمجة التطبيقات (API) أو ملحقات المتصفح، إلا أنه يتمتع بتكامل سهل الاستخدام وبديهي مع الطرف الثالث. يمكن القول إن هذا التكامل هو أقوى أدواته، لأنه يسمح لك بنشر المقالات على موقعك بسرعة ودون عناء. إن عدم الاضطرار إلى نسخ المحتوى والقلق بشأن تصميمه بشكل صحيح يوفر عليك ساعات لا حصر لها من الصداع.