برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Texta
texta.ai
Texta.ai هو منشئ مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعي أنه يساعد منشئي المحتوى على كتابة مقالات مدونة بسرعة باستخدام تقنية اللغة الطبيعية وأحدث الخوارزميات. ويقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام لاختبار ميزات البرنامج بما في ذلك إنتاج المحتوى الآلي والواجهة سهلة الاستخدام وأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي. وفقًا لموقع الويب، يمكن للمستخدمين الاستفادة من Texta.ai بعدة طرق مثل إنشاء مقالات مدونة بسرعة للصحفيين، أو إنشاء محتوى للشركات. قد تميز نفسها عن منافسي البرامج المماثلين من خلال تقديم نسخة تجريبية مجانية والاستفادة من أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
Revoicer
revoicer.com
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير التعليق الصوتي القوي. سواء كان الأمر يتعلق بمقاطع فيديو تعليمية أو ملفات صوتية أو إعلانات، فإن الصوت المناسب يمكنه جذب الانتباه ونقل المشاعر وتعزيز الرسالة الشاملة. وهنا يأتي دور Revoicer، العلامة التجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليق الصوتي. تأسست Revoicer في عام 2021، وسرعان ما أصبحت مصدرًا موثوقًا للتعليقات الصوتية عالية الجودة ذات الصوت البشري، حيث تقدم أكثر من 30 لغة ومجموعة كبيرة من الميزات المصممة لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات. يعد إنشاء تعليق صوتي باستخدام Revoicer عملية مباشرة ولا تتطلب أي مهارات تقنية. إنه تطبيق قائم على الويب بالكامل، مما يعني أنه لا يوجد شيء يمكن تنزيله أو تثبيته. وإليك لمحة عن كيفية عمل هذا التطبيق المبتكر: * يقوم المستخدمون ببساطة بلصق النص الذي يريدون تحويله إلى تطبيق Revoicer. * يمكنهم الاختيار من بين أكثر من 80 صوتًا من أصوات الذكاء الاصطناعي بلغات متعددة ويمكنهم معاينة كل صوت. * بنقرة زر "إنشاء"، يتم إنشاء التعليق الصوتي وجاهز للتشغيل. * في حالة الرضا، يمكن للمستخدم تنزيل ملف MP3 لاستخدامه في مشاريع مختلفة.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر مبني على قمة Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ودفاتر ملاحظات على طراز IPython. بالإضافة إلى بناء منصة Databricks، تشارك الشركة في تنظيم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت حول Spark وتدير أكبر مؤتمر حول Spark - Spark Summit.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
في Studio Neiro AI، نقدم القدرة الفريدة لإنشاء صور رمزية للفيديو مشبعة بميزات تشبه الإنسان وتعبيرات دقيقة دقيقة. يمكن لهذه الصور الرمزية أن تمثل السيناريو الخاص بعلامتك التجارية أو الصوت المنطوق بسلاسة، مع إمكانية إضافية لتخصيص صوت الصورة الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتوافق مع شخصية المتحدث الفريدة. استمتع بمستقبل التواصل مع الاستوديو الخاص بنا، حيث تنتظرك الميزات التالية: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو جذابة بأكثر من 150 لغة. اختر من بين مجموعتنا من الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وقم بتخصيص صوتها، وضبط المشاعر المطلوبة للحصول على عرض تقديمي جذاب. * استمتع بتجربة تقنية تركيب الصوت الطبيعي، وهي مثالية لإنشاء تعليقات صوتية واقعية لتحويل النص إلى كلام (TTS) مصممة خصيصًا لتناسب أي متطلبات عمل. * قم بتحميل تسجيل صوتي واستبدال الصوت بسهولة مع الحفاظ على التعبيرات الصوتية الأصلية والعواطف واللهجات بدقة ملحوظة. * قم بتبسيط جهودك التسويقية من خلال إنشاء إعلانات مؤثرة تتواصل بشكل حقيقي مع جمهورك المستهدف، وذلك باستخدام الصور الرمزية المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى كلام.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com هي خدمة استشارات وتحرير في مجال الكتابة الأكاديمية، تربط الطلاب بالمراجعين الخبراء المؤهلين في مجالات الدراسة المختلفة.
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
Arvin
arvin.chat
Arvin هو امتداد متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4. قم بالدردشة مع Arvin من أي مكان عبر الإنترنت للبحث الفوري والقراءة والإبداع.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine هو مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسريع وتبسيط تطوير البرامج مع الحفاظ على خصوصية التعليمات البرمجية الخاصة بك وآمنة ومتوافقة. عزز سرعة الهندسة وجودة التعليمات البرمجية وسعادة المطورين من خلال أتمتة سير عمل البرمجة - والوصول إلى السوق بشكل أسرع - باستخدام Tabnine AI.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate، أسرع طريقة لكتابة تعليمات برمجية خالية من الأخطاء. CodeMate هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة المطورين على البرمجة بشكل أسرع 10 مرات عن طريق تصحيح الأخطاء تلقائيًا دون مغادرة بيئتهم. يشبه الأمر وجود مبرمجين متواجدين دائمًا لمساعدتك في تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وتحسينها. الميزات الرئيسية * CodeMateGPT: تعمل هذه الميزة على أتمتة المهام مثل تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وإصلاح الأخطاء والمراجعة والتحسين. يمنحك أفضل نسخة من التعليمات البرمجية المكتوبة الخاصة بك في ثوانٍ. * التصحيح الفوري: يستطيع CodeMate تحليل التعليمات البرمجية الخاصة بك في حالات اختبار متعددة بناءً على أسلوبك وإنشاء إصلاحات تفصيلية بالإضافة إلى وصف الخطأ. * تقرير CodeMate: احصل على تقرير مفصل عن أداء التعليمات البرمجية وجودتها بالإضافة إلى نتيجة البرمجة، مما يساعدك على تحسين مهاراتك في البرمجة لكتابة التعليمات البرمجية على مستوى الصناعة. * دردشة CodeMate: اطرح أي نوع من الأسئلة واحصل على إجابات مخصصة وفقًا لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. توجد وظيفة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل محررك مباشرةً وهي مشفرة بالكامل. * مراجعة تفصيلية للكود: قم بمراجعة الكود الخاص بك وفقًا لأفضل الممارسات التي يجب اتباعها في تطوير البرمجيات من خلال الذكاء الاصطناعي كما لو كان هناك مطور ذو خبرة يجلس بجانبك.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Opnbx.ai
opnbx.ai
يركز Opnbx على استخدام الليزر في تسخير الذكاء الاصطناعي للمبيعات. قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية وذات صلة تنقل القيمة التي تقدمها للعملاء المحتملين بطريقة يفهمونها. الميزات الرئيسية: * تقنية الذكاء الاصطناعي التي تركز على المبيعات: مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مندوبي المبيعات. * إنشاء بريد إلكتروني مخصص: قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية وذات صلة لإشراك العملاء المحتملين. * النهج القائم على البحث: ابق على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات في مجال التواصل مع المبيعات. * موجه نحو التحويل: مصمم لتحويل البريد الإلكتروني الوارد والصادر إلى قنوات لنمو خطوط الأنابيب حالات الاستخدام: * إشراك العملاء المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للتواصل مع المبيعات ذات الصلة. * كن في صدارة المنافسة من خلال تطبيق أحدث أفضل ممارسات البريد الإلكتروني * تحسين معدلات تحويل المبيعات من خلال رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة التي تلقى صدى لدى العملاء المحتملين. * توفير الوقت والجهد من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني فعالة للمبيعات.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Copyfactory
copyfactory.io
Copyfactory عبارة عن منصة لكتابة النصوص B2B مصممة لفرق المبيعات والوكالات. هدفها الرئيسي هو مساعدة المستخدمين على توفير الوقت في مهام كتابة الإعلانات الخاصة بالمبيعات. باستخدام Copyfactory، يمكن للمستخدمين كتابة تسلسلات مبيعات A/B كاملة بأي لغة تقريبًا في ثوانٍ معدودة. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين إنشاء قوالب تخصيص خاصة بهم باستخدام أي بيانات لتحسين معدلات الاستجابة. إحدى الميزات الفريدة لـ Copyfactory هي أنها تمكن المستخدمين من تدريب الذكاء الاصطناعي على الكتابة بأسلوب مشابه لأسلوبهم الخاص. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص لفرق المبيعات والوكالات التي ترغب في توسيع نطاق جهود التخصيص الخاصة بها في تطوير المبيعات. يوفر Copyfactory إمكانية إنشاء تسلسل السحب والإفلات، حيث يمكن للمستخدمين تحديد القوالب والإجابة على بعض الأسئلة وإنشاء التسلسلات بسرعة. يسمح التحرير التعاوني في الوقت الفعلي بالحصول على تعليقات من أعضاء الفريق. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوالب تخصيص فريدة بناءً على أي بحث محتمل، باستخدام أي مصدر بيانات يرغبون فيه. يتكامل Copyfactory بسلاسة مع أدوات المبيعات الأخرى التي قد تستخدمها الفرق بالفعل، مثل Outreach وApollo وSalesloft وHubspot وPipedrive والمزيد.
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI هو برنامج لإنشاء المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مستندات وصور ومحادثات فريدة ووسائط متعددة أخرى. توفر المنصة أدوات إنشاء وقوالب مخصصة لأتمتة إنتاج المحتوى. وهو يدعم لغات متعددة.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
DinuAI
dinuai.com
DinuAI هي منصة SaaS مبتكرة تستغل قوة تقنية OpenAI للذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بمجموعة من الميزات الاستثنائية. DinuAI، يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى وصور فريدة وخالية من الانتحال بسهولة، مع الاستفادة من اللغات المتعددة لتعزيز تعدد الاستخدامات. إنها منصة SaaS متكاملة لإنشاء محتوى وصور ورموز ذكاء اصطناعي. لقد تم تصميمه لمساعدتك في إنشاء نصوص عالية الجودة على الفور للجميع مثل المسوقين ومؤلفي الإعلانات والصحفيين ومحترفي التجارة الإلكترونية والمعلمين ومديري الوسائط الاجتماعية والمدونين وخبراء تحسين محركات البحث وكاتب المحتوى ووكلاء الدعم وكاتب الأغاني والمزيد. يمكنك أيضًا تعديل النتيجة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تصديرها أو نقلها أو نشرها بسهولة.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
1MillionResume
1millionresume.com
ارفع مستوى مسيرتك المهنية باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي: أنشئ سيرتك الذاتية التي تحلم بها في دقائق تم تصميم AI Resume Builder الخاص بنا لتمكينك من إنشاء السيرة الذاتية المثالية لوظيفة أحلامك. مع 1millionresume، فأنت لا تقوم فقط ببناء سيرة ذاتية؛ أنت تبني مستقبلًا أكثر إشراقًا. * أنشئ سيرة ذاتية في أقل من 30 دقيقة باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية لدينا قل وداعًا لقضاء ساعات أو حتى أيام في محاذاة النص وتنسيقه. يعمل برنامج AI Resume Builder الخاص بنا على تحسين عملية إنشاء السيرة الذاتية، مما يسمح لك بصياغة سيرة ذاتية استثنائية في أقل من 30 دقيقة. سواء كنت خريجًا حديثًا يبحر في رحلتك المهنية أو محترفًا متمرسًا يتطلع إلى التحول الوظيفي، فقد تم تصميم أداة إنشاء السيرة الذاتية لدينا لتلبية احتياجاتك والقيود الزمنية. * قوالب احترافية متنوعة لكل مسار وظيفي يمكن لجمالية السيرة الذاتية أن تصنع أو تكسر انطباعك الأول لدى أصحاب العمل المحتملين. لهذا السبب يقدم موقع 1millionresume مجموعة واسعة من القوالب المصممة بشكل احترافي والمصممة خصيصًا لمختلف الصناعات والمراحل المهنية. بدءًا من التصميم الإبداعي وصولاً إلى الشركة، ابحث عن قالب يتوافق تمامًا مع مسارك الوظيفي الفريد. * تجربة ميزة الذكاء الاصطناعي في بناء السيرة الذاتية تخيل أن مساعد الذكاء الاصطناعي يفهم مهاراتك وخبراتك وأهدافك المهنية، ثم يترجمها إلى سيرة ذاتية مصممة بشكل احترافي. هذا هو بالضبط ما يفعله منشئ السيرة الذاتية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، جعلنا عملية بناء السيرة الذاتية ليست فقط فعالة وفعالة، ولكنها أيضًا مجزية بشكل لا يصدق. * خذ سيرتك الذاتية إلى آفاق جديدة في سوق العمل المتغير اليوم، تعد السيرة الذاتية المصممة بشكل جيد هي تذكرتك الذهبية لفرص جديدة. يمكن أن تكون الطرق التقليدية لإنشاء السيرة الذاتية مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يعيق نموك المهني. مع 1millionresume، نحن نجمع بين التكنولوجيا المتطورة وشغف التقدم الوظيفي لنقدم لك حلاً مبتكرًا.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI هو مكون إضافي لمساعد الذكاء الاصطناعي في WordPress. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل المقالات وأوصاف المنتجات ونسخ موقع الويب في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * كتابة المقالات ومشاركات المدونة والصفحات المقصودة في ثوانٍ * إنشاء أوصاف المنتج لمواقع التجارة الإلكترونية * إنشاء نسخة موقع جذابة للصفحات * إنشاء صور مدمجة لإنشاء صور مخصصة * متوفر كمكون إضافي لـ WordPress وامتداد Chrome * يتكامل مع جميع منشئي الصفحات والموضوعات الرئيسية * يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت الذي يقضيه في إنشاء المحتوى * عدد غير محدود من المستخدمين في الخطط الأعلى * وشملت الملايين من الكلمات شهريا * خطط تسعير شهرية وسنوية بأسعار معقولة * ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام تستفيد Bertha AI من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يشبه الإنسان. وفيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمله: * يزود المستخدم بيرثا بمطالبة المحتوى أو الموضوع أو الفكرة التي يريد إنشاء محتوى لها * تقوم بيرثا بتحليل الموجه وتعتمد على قاعدة بياناتها المعرفية الواسعة لإنشاء محتوى ذي صلة * يتم إرجاع المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى المستخدم في غضون ثوان * يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينه بسهولة قبل النشر تم تدريب بيرثا على مئات المليارات من المعلمات لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة مثل الكاتب البشري. لقد تعلم الذكاء الاصطناعي أساليب كتابة وموضوعات وقواعد لغوية مختلفة والمزيد لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات وسهل القراءة.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer هي أداة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء ملخصات موجزة لأنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك المقالات والمدونات والمقالات. تحافظ الأداة على السياق الأصلي للمعلومات ودقتها مع إبراز النقاط الرئيسية للمادة المدخلة. من خلال واجهة المستخدم الخاصة بها، تسمح هذه الأداة للمستخدمين بتعيين طول الملخص المطلوب. يقوم الملخص أيضًا باستخراج "أفضل سطر" من المحتوى، مما يوفر فهمًا فوريًا للنقطة الرئيسية للنص. لا تتم عملية الإكمال بلغة واحدة فحسب، بل يمكنها تقديم ملخصات بلغات متعددة دون الحاجة إلى الترجمة قبل التلخيص. تعمل الأداة على تعزيز سهولة القراءة من خلال تقديم خيار الحصول على المحتوى الملخص في شكل نقاط أو سطر واحد أفضل . فهو يضمن سلامة البيانات، ويؤكد للمستخدمين أنه لا يقوم بتخزين أي بيانات شخصية. يتميز AI Summarizer بأسلوب سهل الاستخدام: يقوم المستخدمون بكتابة النص أو تحميله، وتأكيد اختبار reCAPTCHA، ثم النقر فوق زر لإنشاء الملخص. يمكن تنزيل المحتوى الملخص أو نسخه إلى الحافظة أو مسحه لجولة جديدة من التلخيص. تضيف الأداة إلى راحة المستخدم من خلال الاستخدام المجاني والإدخالات اليومية غير المحدودة. أثبت AI Summarizer أنه مفيد للأفراد في مختلف المهن من خلال تزويدهم بملخص دقيق لأي نص.
Twain
twain.ai
Twain هي أداة مساعدة اتصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في صياغة رسائل المبيعات الصادرة وتحسينها. فهو يمتلك القدرة على إنشاء رسائل مخصصة بأسلوب فريد للمستخدم، وبأشكال متنوعة، بدءًا من المباشرة والجريئة وحتى الإبداعية والعادية. تلبي الأداة العديد من القنوات والسيناريوهات الصادرة، مما يسهل التشغيل السهل عبر الأنظمة الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو LinkedIn. ويقدم المساعدة من المقدمة إلى المتابعة لحالات الاقتراح والانفصال. من أجل تحفيز المشاركة، يضمن Twain رسائل موجهة نحو الهدف وموجهة نحو السياق وتعتمد على اللهجة والأهداف والسياق والتاريخ. توفر الأداة أيضًا اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين الرسائل، وتقدم بدائل وتحسينات تفصيلية. بدءًا من صياغة مقدمات قوية وحتى إنشاء رسائل متابعة والتعامل مع التعليقات، يعمل Twain على تبسيط عملية اتصالات المبيعات بشكل فعال. نظرًا لأدائه في إنتاج رسائل واضحة وذات صدى، يقدم Twain خطط تسعير مختلفة وهي خطط فريق مجانية ومحترفة ومخصصة. تم الإشادة به في الغالب من قبل المستخدمين لقدراته في تحسين نغمة الرسائل وبنيتها وطولها وخصائص توفير الوقت والقدرة على العمل بطريقة قابلة للتطوير.
Engram
engram.us
Engram هو مدقق نحوي وإعادة صياغة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن للمتحدثين باللغة الإنجليزية غير الأصليين. يوفر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، جنبًا إلى جنب مع ChatGPT، تعديلات متطورة قائمة على السياق للحصول على نص يبدو أكثر طبيعية
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