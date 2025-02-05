برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
إرسال تطبيق جديد
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يتيح للمستخدمين تصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize هي أداة متخصصة في تحويل النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى محتوى يبدو طبيعيًا وشبيهًا بالبشر. وهي مصممة لتجاوز أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء المواد غير قابلة للاكتشاف وغير مقيدة. تحافظ الأداة على سلامة المحتوى عن طريق تجنب الأخطاء النحوية والمصطلحات غير المعتادة، مما يضمن إخراجًا مصقولًا واحترافيًا. يعد AI Humanize مناسبًا لمنشئي المحتوى ومحترفي الأعمال ووكالات التسويق والعلاقات العامة ومتخصصي تحسين محركات البحث والمهنيين الأكاديميين والطلاب ومطوري الويب، ويقدم حلولًا لتحسين تحسين محركات البحث والحفاظ على الأصالة وضمان محتوى عالي الجودة وقابل للقراءة.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen هي أداة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور فريدة من خلال المطالبات النصية. تتمثل مهمة ImgGen في جعل إنشاء الصور أمرًا سهلاً وسريعًا ومتاحًا للجميع. يهدف ImgGen إلى توفير واجهة ويب سهلة الاستخدام للأشخاص لإضفاء الحيوية على أفكارهم المرئية. يستخدم ImgGen تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تبدو أصلية. يتم تدريب نماذجنا على ملايين الصور لالتقاط الأنماط والمفاهيم المرئية. تأسست ImgGen في عام 2023 على يد رامانديب سينغ، وهو مهندس برمجيات ذو خبرة ومقره في الهند. لقد كنت دائمًا شغوفًا بإتاحة إنشاء الصور للتطبيقات الإبداعية اليومية. بعد رؤية التقدم السريع في نماذج صور الذكاء الاصطناعي، قررت إنشاء واجهة ويب سهلة الاستخدام حول هذه النماذج.
Revoicer
revoicer.com
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير التعليق الصوتي القوي. سواء كان الأمر يتعلق بمقاطع فيديو تعليمية أو ملفات صوتية أو إعلانات، فإن الصوت المناسب يمكنه جذب الانتباه ونقل المشاعر وتعزيز الرسالة الشاملة. وهنا يأتي دور Revoicer، العلامة التجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليق الصوتي. تأسست Revoicer في عام 2021، وسرعان ما أصبحت مصدرًا موثوقًا للتعليقات الصوتية عالية الجودة ذات الصوت البشري، حيث تقدم أكثر من 30 لغة ومجموعة كبيرة من الميزات المصممة لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات. يعد إنشاء تعليق صوتي باستخدام Revoicer عملية مباشرة ولا تتطلب أي مهارات تقنية. إنه تطبيق قائم على الويب بالكامل، مما يعني أنه لا يوجد شيء يمكن تنزيله أو تثبيته. وإليك لمحة عن كيفية عمل هذا التطبيق المبتكر: * يقوم المستخدمون ببساطة بلصق النص الذي يريدون تحويله إلى تطبيق Revoicer. * يمكنهم الاختيار من بين أكثر من 80 صوتًا من أصوات الذكاء الاصطناعي بلغات متعددة ويمكنهم معاينة كل صوت. * بنقرة زر "إنشاء"، يتم إنشاء التعليق الصوتي وجاهز للتشغيل. * في حالة الرضا، يمكن للمستخدم تنزيل ملف MP3 لاستخدامه في مشاريع مختلفة.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النثر الإنجليزي. حتى الآن، قدمت GPTZero خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مستخدم حول العالم، وتعمل مع أكثر من 100 منظمة في مجالات التعليم والتوظيف والنشر والشؤون القانونية والمزيد.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer هو مزيل متقدم للكشف عن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل نص الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بشري. يمكنه إضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي باستخدام أساليب الكتابة البشرية الطبيعية لجعله يبدو أصليًا بدرجة كافية لتجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe هو النظام الأساسي المستقل للتحقق والإسناد الآلي لإعلانات البودكاست. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي + المراجعة البشرية، نتحقق من أكثر من عشرة عناصر للتأكد من أن إعلانات البودكاست الخاصة بك تعمل بشكل مثالي. تشمل هذه العوامل ما يلي: - الترويجي / URL الصحيح - الانفصال التنافسي - الطول الصحيح - المكان الصحيح (على سبيل المثال، منتصف مقابل ما قبل التشغيل) - غير مكدسة خلف 4 إعلانات أخرى - علامة تجارية آمنة نحن نستخدم أيضًا مزيجنا من الذكاء الاصطناعي + المراجعة البشرية لتوفير درجات أمان العلامة التجارية البشرية الأولى والوحيدة على نطاق واسع في الصناعة (استنادًا إلى معايير IAB/GARM). تمنح هذه النتائج الموثوقة الثقة للمعلنين فيما يتعلق بمشترياتهم، خاصة في ملفات البودكاست الأصغر حجمًا والأقل شهرة. تعرف على كيف يمكننا تحسين عائد استثمار البودكاست/YouTube الخاص بك اليوم، وزيادة كفاءة فريقك الداخلي بمقدار 5 أضعاف، وتخفيف المخاوف المتعلقة بسلامة علامتك التجارية!
Pennore
pennore.com
Pennore هي الطريقة السهلة والسريعة للحصول على محتوى ويب عالي الجودة. معنا يمكنك طلب المحتوى لمواقع الويب الخاصة بك في لحظة. الطلب سهل وبسيط للغاية، والمحتوى الخاص بك مكتوب بواسطة كتاب ملتزمين وأكفاء.
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم والمبيعات والتحليلات وإشراك العملاء، تعد Younet أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتقديم تجارب مخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا للاستخدام الشخصي لمعالجة المهام الفكرية. اكتشف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع Younet.
Xzero
xzeroai.com
عزز إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام Xzero AI، النظام الأساسي الرائد للكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتوليد الصور والبرمجة. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة بسهولة لمواقع الويب والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أطلق العنان لقوة أفضل كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج مذهلة
Xerolag
xerolag.com
Xerolag هو تطبيق لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي مدعوم بـ GPT-3، وهو أحدث نموذج لغة متقدم للتعلم العميق. باستخدام Xerolag، يمكنك إنشاء محتوى فريد وعالي الجودة بسرعة وسهولة. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا إنشاء محتوى بأي لغة، ويغطي أي موضوع - بدءًا من منشورات المدونة والمقالات وحتى أوصاف المنتج ومحتوى الويب. احصل على المحتوى الذي تحتاجه بسرعة مع Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
تُعد Write On AI المنصة الأولى لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأفراد والشركات بصياغة المحتوى المكتوب. بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر منصتنا مجموعة من الأدوات المبتكرة المصممة لتحسين إنتاجية الكتابة وجودتها. بدءًا من إنشاء مقالات عالية الجودة وحتى تحسين الكتابة باستخدام الاقتراحات الذكية، تعمل ميزة Write On AI على تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مقنع دون عناء. إن واجهتنا سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص تجعلها الأداة المفضلة للطلاب والمهنيين والشركات على حدٍ سواء.
Typli.ai
typli.ai
Typli هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الكتاب على إنشاء محتوى منسق جيدًا بشكل أسرع بـ 10 مرات. يأتي مزودًا بقوالب قوية مدمجة لإنشاء محتوى فريد ومبدع ببضع نقرات. يمكن استخدامه لكتابة منشورات المدونة والمقالات والمحتوى التسويقي والنشرات الإخبارية والقصص وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا الحصول على توليد غير محدود لصور الذكاء الاصطناعي، وتعليقات غير محدودة على الصور، وميزات تحويل النص إلى صوت كمكافأة. Typli هو مساعد كتابة ثوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية إنشاء المحتوى للكتاب. بفضل تقنيتها المتقدمة، تمكن Typli الكتّاب من إنشاء محتوى منسق بشكل جيد وبسرعة مذهلة، مما يوفر لهم الوقت والجهد الثمين. إحدى الميزات الرئيسية التي تميز Typli عن غيرها هي مجموعتها الواسعة من القوالب القوية. توفر هذه القوالب نطاقًا واسعًا من الخيارات للاختيار من بينها، بما يلبي احتياجات الكتابة المتنوعة. سواء كنت تكتب منشورًا على مدونة، أو مقالًا، أو محتوى تسويقيًا، أو رسائل إخبارية، أو حتى صياغة قصص جذابة، فإن قوالب Typli موجودة لتوفير أساس متين لرحلة إنشاء المحتوى الخاص بك. بمجرد اختيار قالب، يتمكن الكتّاب من الوصول إلى كنز من أفكار المحتوى الفريدة والإبداعية، مما يريحهم من المهمة المرهقة المتمثلة في العصف الذهني. علاوة على ذلك، فإن Typli يتجاوز مجرد تقديم اقتراحات المحتوى. ويتضمن ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور غير محدودة دون عناء. لا تعمل هذه الميزة على تعزيز المظهر المرئي للمحتوى فحسب، بل توفر على الكتّاب أيضًا متاعب البحث عن الصور المناسبة. باستخدام Typli، يمكن للكتاب دمج العناصر المرئية ذات الصلة والملفتة للنظر بسلاسة في عملهم، مما يعزز المشاركة وتجربة القارئ.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي، استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التدفق وتوفير ساعات العمل. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
Opnbx.ai
opnbx.ai
يركز Opnbx على استخدام الليزر في تسخير الذكاء الاصطناعي للمبيعات. قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية وذات صلة تنقل القيمة التي تقدمها للعملاء المحتملين بطريقة يفهمونها. الميزات الرئيسية: * تقنية الذكاء الاصطناعي التي تركز على المبيعات: مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مندوبي المبيعات. * إنشاء بريد إلكتروني مخصص: قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية وذات صلة لإشراك العملاء المحتملين. * النهج القائم على البحث: ابق على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات في مجال التواصل مع المبيعات. * موجه نحو التحويل: مصمم لتحويل البريد الإلكتروني الوارد والصادر إلى قنوات لنمو خطوط الأنابيب حالات الاستخدام: * إشراك العملاء المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للتواصل مع المبيعات ذات الصلة. * كن في صدارة المنافسة من خلال تطبيق أحدث أفضل ممارسات البريد الإلكتروني * تحسين معدلات تحويل المبيعات من خلال رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة التي تلقى صدى لدى العملاء المحتملين. * توفير الوقت والجهد من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني فعالة للمبيعات.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine هي أداة كتابة إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي GPT-3 تمكن المستخدمين من إنشاء نسخة فعالة وعالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النص وإنشاء محتوى جذاب ومقنع ومصمم خصيصًا للجمهور المستهدف للمستخدم. يوفر TypeEngine أيضًا للمستخدمين مكتبة من القوالب تتيح لك إنشاء نسخة لمشروعك بسرعة. باستخدام TypeEngine، يمكنك إنشاء نسخة مقنعة تتحدث إلى جمهورك بطريقة طبيعية وفعالة.
Twain
twain.ai
Twain هي أداة مساعدة اتصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في صياغة رسائل المبيعات الصادرة وتحسينها. فهو يمتلك القدرة على إنشاء رسائل مخصصة بأسلوب فريد للمستخدم، وبأشكال متنوعة، بدءًا من المباشرة والجريئة وحتى الإبداعية والعادية. تلبي الأداة العديد من القنوات والسيناريوهات الصادرة، مما يسهل التشغيل السهل عبر الأنظمة الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو LinkedIn. ويقدم المساعدة من المقدمة إلى المتابعة لحالات الاقتراح والانفصال. من أجل تحفيز المشاركة، يضمن Twain رسائل موجهة نحو الهدف وموجهة نحو السياق وتعتمد على اللهجة والأهداف والسياق والتاريخ. توفر الأداة أيضًا اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين الرسائل، وتقدم بدائل وتحسينات تفصيلية. بدءًا من صياغة مقدمات قوية وحتى إنشاء رسائل متابعة والتعامل مع التعليقات، يعمل Twain على تبسيط عملية اتصالات المبيعات بشكل فعال. نظرًا لأدائه في إنتاج رسائل واضحة وذات صدى، يقدم Twain خطط تسعير مختلفة وهي خطط فريق مجانية ومحترفة ومخصصة. تم الإشادة به في الغالب من قبل المستخدمين لقدراته في تحسين نغمة الرسائل وبنيتها وطولها وخصائص توفير الوقت والقدرة على العمل بطريقة قابلة للتطوير.
Trolly.ai
trolly.ai
مقالات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أسرع مرتين
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes هي أداة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تلخيص أي نص يمكنك تحديده في متصفح الويب الخاص بك على الفور - بنفس سهولة النسخ واللصق. نحن نوفر لك الوقت لقراءة المزيد، ومعرفة المزيد، والقيام بالمزيد باستخدام أحدث خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية لاستخراج أي جزء من النص وفهمه وإعادة كتابته لتسليط الضوء على التفاصيل المهمة وإزالة الزغب. احصل على جوهر المقالة الإخبارية في 30% من الوقت. اقرأ النتائج الرئيسية لتقرير المحلل في فقرتين. قم بإزالة جميع التفاصيل غير الضرورية من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة.
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger عبارة عن مجموعة من الأدوات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعدك على أتمتة عمليتك الإبداعية. يمكن للأدوات إنشاء محتوى بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغات النادرة مثل الأيرلندية. يمكن أيضًا كتابة المحتوى من وجهات نظر مختلفة، أو تقصيره، أو توسيعه، أو إعادة كتابته، أو إعادة صياغته، أو تقسيمه إلى أسئلة شائعة، أو قوائم، أو نصوص أخرى. هناك أيضًا أدوات تركز على تحسين محركات البحث يمكنها مساعدتك في تحسين عنوانك وإنشاء وصف بعيد المدى والبحث عن الكلمات الرئيسية. بمجرد دمجها مع وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم البريد الإلكتروني البارد، ستحصل على العاصفة الإبداعية المثالية.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
AI Majic
aimajic.com
مستقبل الكتابة، إجابات الأسئلة الشائعة، منشئ المقالات، محسن المحتوى، أقسام المدونة، أفكار المدونة وغيرها الكثير! اسمح للذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى للمدونات والمقالات ومواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد
unbound
unboundml.com
Unbound هي أداة ذكاء اصطناعي تُحدث ثورة في إنشاء المحتوى من خلال إنشاء صور احترافية للمنتج في ثوانٍ. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء صور لتناسب قنوات التسويق المختلفة، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مواقع الويب، باستخدام الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وأدوات قوية مثل خيارات الخلفية وميزات التحرير، يعمل Unbound على تبسيط عملية إنشاء المحتوى للشركات والمؤثرين والمدونين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Unbound إمكانات كتابة فائقة للتغلب على حصار الكاتب وإنشاء نسخة جذابة دون عناء. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب والإعدادات المسبقة لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية بكفاءة. تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Unbound باستمرار لتوفير رؤى جديدة وتحسين المحتوى وتحسين سير العمل، مما يجعلها أداة قيمة للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me هو تطبيق ويب يساعد المستخدمين على ترقية مهارات الاتصال لديهم بسهولة. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء رسائل احترافية ورسائل تعريفية وصيغ Excel معقدة ببضع نقرات فقط. تهدف الخدمة إلى تبسيط التواصل وتوفير وقت المستخدمين. تعمل الخدمة من خلال مطالبة المستخدمين بإدخال بعض المعلومات الأساسية حول الرسالة أو الخطاب أو الصيغة التي يحتاجون إلى إنشائها. يقوم المستخدمون بتحديد نغمة الرسائل ولغتها وطولها. بالنسبة للرسائل التعريفية، يقدم المستخدمون معلومات حول الدور والشركة. بالنسبة لصيغ Excel، يصف المستخدمون ما يحتاجون إلى الصيغة لحسابه. يستخدم برنامج Professionalize It To Me الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء اتصالات احترافية بناءً على مدخلات المستخدم. تم تصميم الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى باللغة الطبيعية يشبه الإنسان.
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