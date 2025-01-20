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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp هو منشئ فنون الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء أعمال فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعادل. تتيح الأداة للمبدعين التحكم في كيفية استخدام أعمالهم الفنية، وما إذا كان ينبغي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات بناءً على محتواها أم لا، وما إذا كان من الممكن إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بأسلوبهم، وما إذا كان يجب أن يُنسب إليهم الفضل عند استخدام أسلوبهم كمصدر إلهام. في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DreamUp. تعمل الأداة على ترقية كافة الصور إلى أعلى مستويات الدقة وتسمح للمستخدمين بإعادة التشغيل باستخدام نفس الموجه، أو ضبط الموجه الأصلي لاتجاه جديد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي DeviantArt DreamUp على وضع علامات تلقائية لـ #AIart ومؤشر DreamUp لجميع الصور المقدمة على النظام الأساسي. يساعد ذلك المستخدمين على التحكم في مقدار أعمال الذكاء الاصطناعي التي يرونها أثناء تصفح DeviantArt. يجب أن تتوافق جميع الصور مع شروط الخدمة وسياسة الآداب. يحصل جميع أعضاء DeviantArt على 5 مطالبات مجانية للبدء.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
WordHero
wordhero.co
WordHero هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للكتاب والمسوقين وأصحاب الأعمال. يستغرق الأمر حرفيًا بضع ثوانٍ لإنشاء أشكال مختلفة من المحتوى: المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وأوصاف المنتجات وغير ذلك الكثير بنقرة واحدة فقط. أليس من المدهش أن يكون لديك أداة لإنشاء منشور مدونة طويل لعملك في ثوانٍ؟ يستخدم WordHero قوة GPT-3 من OpenAI، وهو نموذج لغة متقدم يحتوي على 175 مليار معلمة، لتوفير الوقت والجهد في البحث والكتابة. مع WordHero، لديك أكثر من 60 أداة للكتابة تحت تصرفك. يقومون بتصنيف هذه الأدوات إلى 5 فئات عريضة:
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعاني الكثير منهم من اختلافات في التعلم مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بينما يرغب الكثيرون في القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. باستخدام Speechify، يمكنك تحويل أي كتاب أو مستند أو موقع ويب إلى صوت، والاستماع إليه أثناء تواجدك في السيارة، أو القيام بغسيل الملابس، أو تمشية كلبك، أو إعداد العشاء، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو القفز بالمظلات - أيًا كان روتينك اليومي! يعمل Speechify أيضًا على تشغيل Medium وStar Tribune وThe Direct والمزيد. أضف بسهولة تحويل النص إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. قام كليف فايتسمان، رئيسنا التنفيذي الشجاع، بتأسيس Speechify في عام 2017 في غرفة نومه بجامعة براون حتى يتمكن من مشاركة برنامج تحويل النص إلى كلام المذهل الذي كان يعمل عليه مع الآخرين. يعاني كليف من عسر القراءة وكان محبطًا من مقدار الوقت والطاقة التي استغرقها في القراءة. أحدثت تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدمة تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة، إذ أتاحت له إنهاء قراءاته أسرع بثلاث مرات من القارئ العادي وفهم المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أفضل. في Speechify، هدفنا هو ألا تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك عن تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. لقد تطورت Speechify لتوظف أكثر من 100 عضو في الفريق منتشرين في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة فقط. نحن فخورون بالفريق المذهل الذي يضم أعضاء كانوا في السابق قادة وكبار مهندسين في شركات مثل Snapchat وApple وSpotify وAmazon وUber. نحن جميعًا نحب الملكية ونعطيها الأولوية، ونقدم القيمة بسرعة، ونتعلم قدر الإمكان ونجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
PlayHT
play.ht
PlayHT عبارة عن منصة لتوليد الصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء نص واقعي للغاية لتحويل أصوات الكلام على الفور. يقوم الذكاء الاصطناعي الصوتي بتحويل النص إلى أصوات طبيعية تشبه الأصوات البشرية عبر أي لغة ولهجة. * يستخدم PlayHT تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي المتقدمة وتقنية التعلم الآلي لإنشاء أصوات تشبه أصوات البشر من خلال إدخال النص. * لديهم مكتبة تضم أكثر من 900 صوتًا من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 142 لغة ولهجة. * ما عليك سوى كتابة النص أو لصقه في محرر تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت وسوف يقوم بتجميع الكلام على الفور. * يمكنك تخصيص الصوت والسرعة ودرجة الصوت والنطق والمزيد. * الأصوات واقعية جداً وإنسانية.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يتيح للمستخدمين تصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Magai
magai.co
Magai هي عبارة عن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد منشئي المحتوى على تسريع عملية الإنشاء. تتيح مجموعة أدواتها القوية للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحسينه بسرعة ودقة، وذلك بفضل واجهة الدردشة البديهية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. تغيير طريقة إنشاء المحتوى - Magai هو الحل النهائي لإنشاء المحتوى. Magai هي منصة رائدة تعد بإحداث ثورة في طريقة تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتحريره وإدارته. يحظى Magai بثقة قادة الصناعة ويظهر في العديد من وسائل الإعلام، ولا يوفر نماذج روبوتات دردشة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة كبيرة من الأدوات التي تضيف وظائف مذهلة إلى عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik هي خدمة مبتكرة لتحويل النص إلى كلام (TTS) تعمل على تحويل النص إلى كلام طبيعي باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. بخمس نقرات فقط، يمكن للمستخدمين تحويل أي نص إلى ملفات صوتية عالية الجودة بتنسيق mp3 أو wav. تستخدم شركة Verbatik أحدث خوارزميات التعلم الآلي لإنتاج أصوات واقعية. المستخدمين ببساطة: * اختر من بين أكثر من 600 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 142 لغة ولهجة * إدخال النص في المحرر * تخصيص نغمة الصوت والعاطفة والنطق * اضغط على توليف وتنزيل الصوت تتعامل شركة Verbatik مع النص بأي طول أو تعقيد للحصول على نتائج صوتية طبيعية.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
يقوم AI Studio في Meta بإنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي بناءً على الإلهام والاهتمامات الشخصية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء ذكاء اصطناعي فريد.
Content at Scale
contentatscale.ai
المحتوى في Scale's RankWell هو أول كاتب محتوى AI SEO غير قابل للاكتشاف على الإطلاق، تم تصميمه لتوسيع نطاق تسويق المحتوى عن طريق استبدال الحاجة إلى توظيف فريق من الكتاب دون فقدان الجودة أو المخاطرة بالسمعة. انتقل من الكلمة الرئيسية إلى مشاركة المدونة الكاملة (العنوان، الوصف التعريفي، المقدمة إلى الخاتمة) دون أي تدخل بشري.
Build AI
buildai.space
أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم ببناء واجهات الذكاء الاصطناعي في دقائق. ما عليك سوى وصف تطبيقك والسماح لمنصتنا بالقيام بالباقي. لا حاجة للترميز!
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر مبني على قمة Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ودفاتر ملاحظات على طراز IPython. بالإضافة إلى بناء منصة Databricks، تشارك الشركة في تنظيم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت حول Spark وتدير أكبر مؤتمر حول Spark - Spark Summit.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمين بشريين — مباشرة من متصفحك
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info هي أداة لإعادة الصياغة عبر الإنترنت تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الجمل. تقوم الأداة باستبدال الكلمات ذات المعاني المتشابهة وتعديل بنية الجملة مع الاحتفاظ بالمعنى الأصلي للنص. يمكن استخدامها لأغراض مختلفة مثل كتابة منشورات مدونة وإنشاء مقالات فريدة وكتابة الإعلانات للتسويق. توفر الأداة أوضاعًا مختلفة لإعادة الصياغة، بما في ذلك الطلاقة والقياسي والإبداعي والذكي والرسمي، مما يسمح للمستخدمين باختيار النمط الأنسب محتواها. وهو يدعم لغات متعددة، مما يمكّن المستخدمين من إعادة صياغة النص بلغات مختلفة. إلى جانب مساعدة الكتاب المستقلين والمهنيين في تعزيز حياتهم المهنية في الكتابة، يمكن لأداة إعادة الصياغة هذه أيضًا أن تساعد في إشراك الجماهير من خلال إنشاء محتوى فريد وعالي الجودة. فهو يساعد في زيادة تفاعل المستخدم على مواقع الويب ويوفر ميزة تنافسية. تجد الأداة تطبيقات في التعليم والبحث والكتابة والصحافة. يمكن للطلاب الاعتماد عليه لإنتاج مهام خالية من السرقة الأدبية ودقيقة نحويًا. يمكن للمدرسين الاستفادة منه في ملاحظات الدراسة والتقارير والاختبارات. يمكن للصحفيين إعادة صياغة النص بطريقة واضحة وموجزة، مع تجنب النسخ الحرفي من المصادر. ويستفيد الباحثون من قدرة الأداة على تلخيص وتجميع البيانات المعقدة من مصادر متعددة. في الكتابة، تساعد الأداة في إنتاج منشورات مدونة خالية من الانتحال وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين، وكتابة السيناريوهات الجذابة، وكتابة النصوص المقنعة، وتوليد محتوى غير محدود. تشتهر Rephrase.info بنصوصها المعاد صياغتها عالية الجودة والمتماسكة والصحيحة نحويًا. إنه يوفر حدًا مرتفعًا لعدد الكلمات واستخدامًا يوميًا غير محدود مقارنة بالأدوات الأخرى. تدعم المنصة مجموعة واسعة من اللغات، مما يضمن إمكانية الوصول إليها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هي أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام توفر خدمات تركيب الكلام وتدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والكورية والفيتنامية وغيرها، بالإضافة إلى أنماط صوتية متنوعة. يمكنك استخدامه لقراءة النصوص والكتب الإلكترونية بصوت عالٍ، أو تنزيل الملفات الصوتية للاستخدام التجاري (إنه مجاني تمامًا). باعتبارها أداة TTS مجانية ممتازة، يمكن لـ TTSMaker بسهولة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
Corrector App
corrector.app
تطبيق Corrector هو أفضل مدقق نحوي، وهو متوفر بالعديد من اللغات! لا حاجة إلى حساب أو تنزيل. قل وداعا للأخطاء النحوية!
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام أو تحويل التسجيلات الصوتية إلى صوت مختلف باستخدام تقنية التزييف العميق. توفر الخدمة تحويل النص إلى كلام، وتحويل الصوت إلى صوت، ومزامنة الشفاه بالفيديو. يستخدم FakeYou نماذج التعلم العميق المتقدمة التي تم تدريبها على ساعات من بيانات الكلام لتوليد أصوات واقعية وطبيعية. يمكن للمستخدمين إدخال النص أو الصوت وتحديد أحد الخيارات الصوتية المدعومة العديدة مثل المشاهير والرسوم المتحركة وشخصيات الألعاب والمزيد. سيقوم محرك تحويل النص إلى كلام بتحليل النص المُدخل وإنشاء صوت يشبه الإنسان يقرأ النص بصوت عالٍ. يمكن لمحرك تحويل الصوت تحويل التسجيل الصوتي إلى صوت مختلف مثل هومر سيمبسون أو باراك أوباما.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.
Conch
getconch.ai
Conch AI هو مساعد كتابة جديد للمساعدة في تحويل أفكارك إلى كلمات. استخدم Conch لإنشاء جمل وفقرات جديدة. استخدم إعادة الكتابة لإعادة صياغة النص. استخدم ميزة الجملة التالية في Google Docs وGmail لإنشاء الجملة التالية. يمكن أن تساعدك القوقعة على القراءة أيضًا. باستخدام أداة Summarizer، لا يمكنك تلخيص النص فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه لتحويل نصوص معقدة إلى جمل سهلة الفهم. سمات - إعادة الكتابة: تسليط الضوء على الجمل والفقرات وإعادة كتابتها - الملخص: تلخيص النص المحدد من ملفات PDF والكتب والمقالات - محارة: أجب عن أي أسئلة أو قم بإنشاء أي نوع من المحتوى - القوالب: إنشاء مقدمات ومخططات تفصيلية وغير ذلك الكثير. - Humanizer: أعد كتابة النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتمرير أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي - Finder: اطرح أسئلة حول موقع الويب الحالي أو أي مقالة أو أي ملف PDF وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عن الإجابات. أفضل بـ 10 مرات من البحث الافتراضي.
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الواقعي إلى كلام مجانًا، دون الحاجة للتسجيل.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النثر الإنجليزي. حتى الآن، قدمت GPTZero خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مستخدم حول العالم، وتعمل مع أكثر من 100 منظمة في مجالات التعليم والتوظيف والنشر والشؤون القانونية والمزيد.
Winston AI
gowinston.ai
تعد Winston AI أداة رائدة في مجال اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من محتوى الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه باستخدام ChatGPT وGPT-4 وGoogle Gemini والعديد من نماذج اللغات الكبيرة الأخرى. كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي هو برنامج تم تصميمه لتوفير الوضوح بشأن أصالة النص، وتحديد ما إذا كان نص معين مكتوبًا بواسطة أداة إنشاء نص تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو إذا كان مكتوبًا بواسطة إنسان. تستخدم عمليات اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي مجموعات بيانات كبيرة وعددًا من العوامل الأخرى لتوفير هذا التقييم.
Free text to speech
text-to-speech.online
يعد Free Text to Speech أداة قوية ومجانية عبر الإنترنت لتحويل النص إلى كلام تقوم بتحويل النص إلى صوت بشري طبيعي وسلس مع مجموعة متنوعة من التخصيصات. فهو يوفر أكثر من 100 مكبر صوت ليختار المستخدمون من بينها، ويدعم اللغات واللهجات المتعددة، ويمكنه أيضًا المزج بين اللغة الصينية والإنجليزية. كما أنه مرن من حيث تكوين معلمات الصوت، مما يسمح للمستخدمين بضبط معدل الكلام ودرجة الصوت والتعبير والتوقف المؤقت والمزيد. تُستخدم هذه الأداة على نطاق واسع في قراءة الأخبار، وملاحة السفر، والأجهزة الذكية، وبث الإشعارات، ويمكنها أيضًا تحويل محتوى النص إلى ملفات MP3 للتنزيل والحفظ. علاوة على ذلك، فهو يوفر مجموعة متنوعة من أصوات الشبكة العصبية عبر 129 لغة ومتغيرات، مما يسهل الوصول إلى جمهور عالمي. وهو مدعوم في جميع المتصفحات الرئيسية، مثل Chrome وFirefox وEdge، بالإضافة إلى WeChat. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة تجربة استخدام Chrome وFirefox والإصدار الجديد من Edge.