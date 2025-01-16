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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI عبارة عن منصة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أدوات متنوعة لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة بكفاءة. تشمل عروضهم الرئيسية ما يلي: * قوالب الذكاء الاصطناعي - قوالب معدة مسبقًا عبر فئات مختلفة مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك والتي يمكنك تخصيصها بسهولة. * AI Image Generator - أنشئ صورًا فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E 2 وDALL-E 3 وStable Diffusion وما إلى ذلك. * مساعدو الذكاء الاصطناعي - Chatbots مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ويمكنها الاستجابة لاستفسارات العملاء تلقائيًا. * تحويل الكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى نص - تحويل الصوت بدقة إلى نصوص نصية. * AI Voiceover - نص إلى صوت واقعي يشبه صوت الإنسان بأكثر من 100 لغة. * رمز الذكاء الاصطناعي - احصل على اقتراحات التعليمات البرمجية والإكمال التلقائي أثناء الكتابة. يعمل LilybankAI على تبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. اتبع ثلاث خطوات بسيطة: * أدخل الإدخال - قدم أفكار المحتوى الخاصة بك والنصوص النصية والصور وما إلى ذلك. * إنشاء الذكاء الاصطناعي - يقوم LilybankAI بتحليل مدخلاتك وإنشاء مخرجات عالية الجودة باستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. * تقديم المحتوى - توفر لك المنصة محتوى مصقولًا ومخصصًا يلقى صدى لدى جمهورك. يمكنك الحصول على نتائج أسرع 10 مرات دون أي صراع إبداعي. واجهة LilybankAI سهلة الاستخدام تجعل إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً لأي شخص.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم المتحركة.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Shopia
shopia.ai
Shopia هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلول تحسين محركات البحث والمحتوى التسويقي للشركات والمستقلين والوكالات. فهو يوفر إمكانية الوصول إلى فريق يضم أكثر من 80 كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO) الذي يمكنه إنشاء أوصاف المنتج والإعلانات المحسنة ومقالات المدونة الكاملة في ثوانٍ. توفر الأداة مخططًا وكاتبًا للمقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المستخدمين من تخطيط استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وإنشاء مقالات كاملة مع تحسين المحتوى لتحسين محركات البحث. بالإضافة إلى ذلك، توفر Shopia قائمة Amazon AI التي تحلل قوائم المنافسة وتنشئ نسخة تعتمد على البيانات. تتميز الأداة أيضًا بواجهة برمجة التطبيقات (API) التي تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لعلامتهم التجارية. تقدم Shopia حلولاً للتجارة الإلكترونية وكتاب المدونات وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين يساعدون في تصنيف قوائم السوق وإدارة وحدات SKU وإنشاء المقالات وتحسين الإعلانات لتحقيق عائد استثمار أعلى. يحتوي النظام الأساسي على شبكة مواهب تربط المستخدمين بالمترجمين المستقلين ذوي المراجعة العالية الذين يمكنهم المساعدة في تحويل النسخة التي تم إنشاؤها إلى محتوى نهائي. يقدم Shopia أيضًا خارطة طريق وموارد تعليمية، بما في ذلك المقالات ومقاطع الفيديو ومركز المساعدة لتوجيه المستخدمين عبر ميزات التطبيق. بشكل عام، Shopia هي أداة شاملة تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول للشركات والمهنيين الذين يسعون إلى تحسين استراتيجياتهم التسويقية وتحسين محركات البحث.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
LOVO
lovo.ai
LOVO عبارة عن منصة لإنشاء محتوى احترافي مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات تحويل النص إلى كلام المتقدمة لإنشاء محتوى صوتي وفيديو عالي الجودة لأغراض التسويق والإعلان والتعليم الإلكتروني والتأهيل والتوطين. تفتخر LOVO بمكتبة متنامية تضم أكثر من 500 صوتًا عاطفيًا يشبه الإنسان في أكثر من 100 لغة، وتحكمًا صوتيًا دقيقًا، وواجهة سهلة الاستخدام. ولهذا السبب يثق أكثر من مليون متخصص في LOVO فيما يتعلق باحتياجاتهم من محتوى الصوت والفيديو. * LOVO عبارة عن أداة لتحويل النص إلى صوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صوت من النص، وتقدم مجموعة متنوعة من الأصوات واللغات، والقدرة على ضبط الأداء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الصوت الطبيعي لأصوات LOVO، وسهولة استخدامه، وقدرته على توفير الوقت والمال عن طريق إنشاء صوت لفقرات صغيرة أو نصوص كاملة. *أبلغ المستخدمون عن قيود في اختيارات الصوت، ومشكلات تتعلق بالوضوح في بعض الأصوات، ونقص في خيارات "الشعور" أو "العاطفة" في الأداة.
Booth AI
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتجات بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ فرق الإنتاج على نشر نماذج لغوية كبيرة على نطاق واسع. تستخدمنا الشركات لإنشاء تطبيقات مدعومة بـ LLM ومراقبتها أثناء الإنتاج. يوفر تطبيقنا أدوات لإنشاء المطالبات ومقارنتها، وتتبع الأداء المباشر، وتحسين النماذج بشكل مستمر من التعليقات البشرية.
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام المختلفة بما في ذلك الترويج للتسويق وعرض المبيعات المخصص والتعليم الإلكتروني والتدريب والتطوير والشرح وكيفية الاستخدام. أشرطة الفيديو. لا مزيد من طاقم الكاميرا أو وكالات الفيديو أو الممثلين/الممثلات المكلفين والمستهلكين للوقت. لديك الآن استوديو فيديو شخصي بين يديك! * المنتج عبارة عن أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي ووظيفة تحويل النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام وجودة الصور الرمزية ومزامنة الشفاه والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع الفيديو. * لاحظ المراجعون مشكلات تتعلق بخدمة العملاء، والقيود المخفية على المعاينات، ونظام الائتمان باهظ الثمن، ومشاكل في ميزة ترجمة الفيديو.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعاني الكثير منهم من اختلافات في التعلم مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بينما يرغب الكثيرون في القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. باستخدام Speechify، يمكنك تحويل أي كتاب أو مستند أو موقع ويب إلى صوت، والاستماع إليه أثناء تواجدك في السيارة، أو القيام بغسيل الملابس، أو تمشية كلبك، أو إعداد العشاء، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو القفز بالمظلات - أيًا كان روتينك اليومي! يعمل Speechify أيضًا على تشغيل Medium وStar Tribune وThe Direct والمزيد. أضف بسهولة تحويل النص إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. قام كليف فايتسمان، رئيسنا التنفيذي الشجاع، بتأسيس Speechify في عام 2017 في غرفة نومه بجامعة براون حتى يتمكن من مشاركة برنامج تحويل النص إلى كلام المذهل الذي كان يعمل عليه مع الآخرين. يعاني كليف من عسر القراءة وكان محبطًا من مقدار الوقت والطاقة التي استغرقها في القراءة. أحدثت تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدمة تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة، إذ أتاحت له إنهاء قراءاته أسرع بثلاث مرات من القارئ العادي وفهم المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أفضل. في Speechify، هدفنا هو ألا تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك عن تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. لقد تطورت Speechify لتوظف أكثر من 100 عضو في الفريق منتشرين في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة فقط. نحن فخورون بالفريق المذهل الذي يضم أعضاء كانوا في السابق قادة وكبار مهندسين في شركات مثل Snapchat وApple وSpotify وAmazon وUber. نحن جميعًا نحب الملكية ونعطيها الأولوية، ونقدم القيمة بسرعة، ونتعلم قدر الإمكان ونجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يأخذ Undetectable.ai المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ويعززه باستخدام الاختلافات الدقيقة والفروق الدقيقة والتناقضات التي تحاكي أنماط الكتابة البشرية. والنتيجة هي نتيجة نهائية لا يمكن تمييزها عن النص الذي كتبه الإنسان.
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
GPTZero
gptzero.me
GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النثر الإنجليزي. حتى الآن، قدمت GPTZero خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مستخدم حول العالم، وتعمل مع أكثر من 100 منظمة في مجالات التعليم والتوظيف والنشر والشؤون القانونية والمزيد.
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يعمل استوديو Creative Reality™ Studio ذاتي الخدمة وتطبيقات الهاتف المحمول على توسيع نطاق الوصول المبتكر لـ D-ID، وتبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجسيد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Journalist AI
tryjournalist.com
يعد Journalist AI أداة قوية لإنشاء المدونات تلقائيًا مع نماذج قوية لكل أنواع المدونات التي يمكن تخيلها. يستخدم الذكاء الاصطناعي أفضل ممارسات تحسين محركات البحث، ويوفر صورًا خالية من حقوق الطبع والنشر، ويسمح لك بدمج مقاطع فيديو YouTube، وإنشاء مقالات حول الكلمات الرئيسية، ويتمكن من القيام بذلك بأكثر من 150 لغة. ويتميز بأوضاع مختلفة تتراوح من الصحيح/الواقعي إلى الإبداعي/الأصلي والتي تتضمن صياغة غير رسمية ومقنعة. يمكن نشر المقالات التي تم إنشاؤها مباشرة على موقعك، من خلال التكامل السهل، أو تنزيلها ببساطة كملف .zip. يعد Journalist AI هو المساعد النهائي للكتابة الخفية الذي يساعدك على أتمتة مدونتك بشكل كامل وزيادة كفاءة الكتابة وإخراج المحتوى. كل ما عليك فعله هو تزويده ببعض الكلمات الرئيسية أو العناوين أو ببساطة وصف لنشاطك التجاري، وسيتولى الباقي. يمكن تخصيص الخطوط العريضة وبنية المقالة بالكامل من خلال الارتباط الخارجي والداخلي. يمكن العثور على الأول تلقائيًا وفي الوقت الفعلي، بينما يتم إنشاء الأخير بشكل مستقل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحليله على مستوى الموقع. يمكن إنشاء المقالات بأكثر من 150 لغة، مع عرض المحتوى للصوت الذي تريده. يمكن أن يتراوح الأخير من غير رسمي إلى مقنع بناءً على تفضيلاتك الشخصية. بمجرد أن تكون راضيًا عن المقالات التي تم إنشاؤها، يمكنك ببساطة تنزيلها أو نشرها مباشرةً، وذلك بفضل عمليات التكامل مع منشئي مواقع الويب الرئيسيين، مثل WordPress وShopify وWix والمزيد. لاحظ أنه يمكن تحقيق كل هذا عبر واجهة بسيطة عبر الإنترنت. على الرغم من أن Journalist AI لا يقدم أي خيارات لواجهة برمجة التطبيقات (API) أو ملحقات المتصفح، إلا أنه يتمتع بتكامل سهل الاستخدام وبديهي مع الطرف الثالث. يمكن القول إن هذا التكامل هو أقوى أدواته، لأنه يسمح لك بنشر المقالات على موقعك بسرعة ودون عناء. إن عدم الاضطرار إلى نسخ المحتوى والقلق بشأن تصميمه بشكل صحيح يوفر عليك ساعات لا حصر لها من الصداع.
Copyleaks
copyleaks.com
تكرس Copyleaks جهودها لإنشاء بيئات آمنة تشجع على تبادل الأفكار وتمكين الأصالة. كل يوم، تثق أكبر الشركات والمعاهد التعليمية في العالم وملايين الأفراد في تحليل النص الحصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Copyleaks لتحديد الانتحال المحتمل والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وتوفير الشفافية الكاملة حول اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول، وضمان الكتابة الخالية من الأخطاء، وحماية الملكية الفكرية. وحقوق التأليف والنشر. بناء الثقة الرقمية: إنها طريقة Copyleaks.
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يتيح للمستخدمين تصور الأفكار على الفور تقريبًا عن طريق إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph هي منصة رائدة لذكاء التعليمات البرمجية تُحدث ثورة في كيفية فهم المطورين للتعليمات البرمجية الخاصة بهم وإصلاحها وأتمتتها. في Sourcegraph، نستخدم قوة الذكاء الاصطناعي مع Cody، مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي لدينا، لمساعدة المطورين على فهم التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل أفضل. تسهل تقنيتنا التنقل عبر قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة، والعثور على مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة، والحصول على السياق التاريخي. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدوات البحث عن التعليمات البرمجية والتحليل الخاصة بنا على إصلاح الأخطاء بسرعة وإعادة بناء التعليمات البرمجية وتحسين الأداء - كل ذلك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يستخدم أكثر من مليون مهندس Sourcegraph لتحسين أمان التعليمات البرمجية، وتأهيل المطورين بكفاءة، وتعزيز إعادة استخدام التعليمات البرمجية، وحل الحوادث، وتعزيز صحة التعليمات البرمجية. تعد ذكاء التعليمات البرمجية قدرة بالغة الأهمية تعمل على زيادة سرعة هندسة المؤسسات وجودة البرامج واستقرارها وصحة الفريق. تعتمد الشركات الرائدة مثل Databricks وPlaid وUber وLyft وReddit وGE وDropbox على Sourcegraph لبناء المنتجات التي نعتمد عليها جميعًا. Sourcegraph هي شركة تعمل عن بعد وتدعمها Andreessen Horowitz وSequoia Capital وCraft Ventures وRedpoint Ventures وGoldcrest Capital.
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Build AI
buildai.space
أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم ببناء واجهات الذكاء الاصطناعي في دقائق. ما عليك سوى وصف تطبيقك والسماح لمنصتنا بالقيام بالباقي. لا حاجة للترميز!
Revoicer
revoicer.com
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير التعليق الصوتي القوي. سواء كان الأمر يتعلق بمقاطع فيديو تعليمية أو ملفات صوتية أو إعلانات، فإن الصوت المناسب يمكنه جذب الانتباه ونقل المشاعر وتعزيز الرسالة الشاملة. وهنا يأتي دور Revoicer، العلامة التجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليق الصوتي. تأسست Revoicer في عام 2021، وسرعان ما أصبحت مصدرًا موثوقًا للتعليقات الصوتية عالية الجودة ذات الصوت البشري، حيث تقدم أكثر من 30 لغة ومجموعة كبيرة من الميزات المصممة لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات. يعد إنشاء تعليق صوتي باستخدام Revoicer عملية مباشرة ولا تتطلب أي مهارات تقنية. إنه تطبيق قائم على الويب بالكامل، مما يعني أنه لا يوجد شيء يمكن تنزيله أو تثبيته. وإليك لمحة عن كيفية عمل هذا التطبيق المبتكر: * يقوم المستخدمون ببساطة بلصق النص الذي يريدون تحويله إلى تطبيق Revoicer. * يمكنهم الاختيار من بين أكثر من 80 صوتًا من أصوات الذكاء الاصطناعي بلغات متعددة ويمكنهم معاينة كل صوت. * بنقرة زر "إنشاء"، يتم إنشاء التعليق الصوتي وجاهز للتشغيل. * في حالة الرضا، يمكن للمستخدم تنزيل ملف MP3 لاستخدامه في مشاريع مختلفة.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات مثل TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. اختياريًا، يمكن مراجعة كل بكرة بواسطة الإنسان قبل النشر. تتضمن جميع البكرات اسم عملك وشعارك. * إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي: يقوم بإنشاء نصوص برمجية من مطالبات نصية مختلفة أو فئات مثل الحقائق والإحصائيات والتوافه والرؤى والترويج وغيرها. * الذكاء الاصطناعي والسرد الصوتي المستنسخ: اختر من بين مكتبة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو انسخ صوتك للحصول على لمسة فريدة. * وضع الطيار الآلي لإنشاء البكرات: أتمتة عملية الإنشاء والنشر لبكراتك. * النشر التلقائي على منصات التواصل الاجتماعي: النشر مباشرة على TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. * القدرة على العلامة التجارية: قم بدمج اسم علامتك التجارية أو شعارك في البكرات. * خيارات القالب المتنوعة: اختر من بين مجموعة من القوالب التي تناسب نمط المحتوى الخاص بك. * واجهة مستخدم بسيطة: تصميم سهل الاستخدام لجميع مستويات المستخدمين. * تحليلات الأداء: الوصول إلى الأدوات المضمنة لتتبع وتحليل أداء بكراتك.
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالميًا. يوجد في قلب عروض Dubverse.ai محرك قوي للوسائط الاصطناعية الذي يعمل على تضخيم الإبداع البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. العملية بسيطة لكنها قوية: * ترجمات الذكاء الاصطناعي: يتم إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا بلغات مختلفة، مما يعزز مشاركة المشاهد واستيعابه. * تحويل النص إلى كلام: تحويل النص إلى تعليقات صوتية طبيعية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر ديناميكية ويمكن الوصول إليها من قبل جمهور أوسع. يحتوي Dubverse.ai على مجموعة من الوظائف المصممة لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى المتنوعة: * دعم متعدد اللغات: مع دعم أكثر من 60 لغة، يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إلى جمهور عالمي دون قيود لغوية. * مجموعة مختارة من مكبرات الصوت: اختر من بين مجموعة واسعة من أصوات الذكاء الاصطناعي للعثور على التطابق المثالي مع نغمة وأسلوب الفيديو الخاص بك. * محرر البرامج النصية: يعمل محرر البرامج النصية البديهي مع الترجمة في الوقت الفعلي على تبسيط عملية التحرير. * أصوات تشبه أصوات البشر: يوفر محرك تحويل النص إلى كلام في Dubverse.ai أصواتًا تبدو طبيعية وجذابة. * المشاركة المضمنة: التعاون بسهولة مع الآخرين وجمع التعليقات في مكان واحد. * ترجمات قابلة للتنزيل: عزز تحسين محركات البحث للفيديو الخاص بك وإمكانية الوصول إليه من خلال ترجمات متعددة اللغات.