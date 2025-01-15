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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مثل المحترفين من خلال وظائفه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنتاج أعمال فنية فريدة وصور واقعية وتجربة دمج الصور الحقيقية والاصطناعية لإنشاء صور مذهلة. توفر هذه المنصة أيضًا "تحرير الصور المختلطة"، وهي طريقة ديناميكية لمزج الصور المختلفة في تركيبات جذابة، وبالتالي توفير مرونة إبداعية هائلة. يمتد عرض Playground AI إلى ما هو أبعد من تحرير الصور القياسي من خلال السماح للمستخدمين بتوسيع الصور إلى ما هو أبعد من حدودها الأصلية، ودمج الكائنات بسلاسة في مشاهد متنوعة، وتجسيد مفاهيمهم الخيالية في واقع مرئي. كما أنه يعزز الإمكانات التعاونية من خلال توفير ميزات لدمج الأفكار مع الآخرين وبالتالي توسيع نطاق الإبداع. على الرغم من قدراته القوية، يحافظ Playground AI على التزامه بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والشمولية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من المصممين المتمرسين والمبتدئين الذين يغامرون في إنشاء الصور.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
DeepBrain AI
deepbrain.io
توفر أداة DeepBrain AI مجموعة متنوعة من الصور الرمزية الجذابة للذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأنماط لضمان ملاءمة مثالية لأي احتياجات عمل. تقدم AI Studios أيضًا هذه الصور الرمزية بأكثر من 80 لغة، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي في أعراق ومهن متعددة فحسب، بل تتيح هذه الأداة أيضًا تخصيص الصور الرمزية لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory، وText to Video، وPowerPoint to Video، وChatGPT، وFace Swap، وText to Speech. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة DeepBrain AI مفيدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الصور الرمزية لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام، توفر أداة DeepBrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتها في مجال صناعة الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز إستراتيجيتها التسويقية.
Resemble.ai
resemble.ai
يقوم Resemble AI بإنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة باستخدام نماذج التعلم العميق الخاصة التي تنتج محتوى صوتي عالي الجودة تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام تحويل النص إلى كلام وتحويل الكلام إلى كلام. Resemble Localize، أداة التعريب متعددة اللغات لدينا، تترجم النص ويمكنها تحويل صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى ما يصل إلى 100 لغة. Resemble fill هي ميزة التعبئة التوليدية (الرسم الصوتي) التي تمكنك من تعديل الكلام الحالي باستخدام صوت الذكاء الاصطناعي المستنسخ. يمكن استخدام التعبئة لمراجعة الإعلانات الصوتية الآلية، وإدراج الإعلانات المتدفقة الديناميكية (SAI)، والمساعدين الصوتيين، والمزيد. لقد فزنا مؤخرًا بجائزة Webby لعام 2023 عن "أفضل استخدام لتقنية الصوت" لمساهمة الذكاء الاصطناعي الصوتي في يوميات آندي وارهول التي رشحت لجائزة إيمي من Netflix. بالتعاون مع Netflix، نعقد شراكة مع Byju's وThe World Bank Group وBoingo وUniversal Pictures وParamount Pictures وغيرها.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإنشاء المحتوى وتوطينه. تُستخدم تقنيتنا للتعبير عن الكتب الصوتية والمقالات الإخبارية، وتحريك شخصيات ألعاب الفيديو، والمساعدة في مرحلة ما قبل الإنتاج للأفلام، وأتمتة عمليات الترجمة في مجال الترفيه، وإنشاء محتوى صوتي ديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. كما أعادت الأصوات لأولئك الذين فقدوها وساعدت الأفراد في تلبية احتياجات الوصول في حياتهم اليومية.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Narrato
narrato.io
Narrato عبارة عن منصة محتوى تعمل بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والمبدعين لإنشاء محتوى فائز بشكل تعاوني أسرع وأفضل. يعمل Narrato على تعزيز رحلة إنشاء المحتوى بأكملها - بدءًا من التفكير والتخطيط والإبداع والتحسين والتعاون وحتى النشر. حدد ميزات المنصة: * مساعد إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين * إدارة مشروع المحتوى بما في ذلك تعيين المهام وتتبعها وإدارتها * أتمتة سير عمل المحتوى * محرر محتوى متقدم مزود بمساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنشاء المحتوى وسهولة القراءة والتحسينات النحوية والهيكلية والتحقق من الانتحال * احصل على ملخصات محتوى تحسين محركات البحث الآلية لتوسيع نطاق التصنيفات في SERPs * تقويم المحتوى ومولد أفكار محتوى الذكاء الاصطناعي وميزات التخطيط الأخرى * إنشاء صور AI مذهلة من النص * إنشاء واستخدام قوالب المحتوى المخصصة * تنظيم المحتوى والمشاريع في مجلدات والحفاظ على مستودع المحتوى * أتمتة نشر المحتوى * إدارة المدفوعات لحسابهم الخاص * تسليم محتوى العميل والتعليقات والتعاون لوكالات التسويق * سوق المحتوى لتوظيف الكتاب ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، وبحث مجاني عن الصور، وعمليات تكامل مع ChatGPT وCanva، وعمليات تكامل مخصصة مع Zapier وAPI، وتقارير مخصصة والمزيد.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai هو منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء صور رائعة وواقعية من خلال مطالبات نصية وصور بسيطة. سواء كنت بحاجة إلى صور لمواد تسويقية أو إلهام للتصميم أو صور للتجارة الإلكترونية، فإن موقع Artsmart.ai يوفر لك كل ما تحتاجه. ما عليك سوى تحديد إعداد مسبق يطابق النمط الذي تبحث عنه، مثل الصورة الواقعية أو الانطباعية، وإدخال مطالبة لوصف الصورة التي تريد إنشاءها. مع Artsmart.ai، يمكنك بسهولة رفع مستوى لعبتك التسويقية وإثارة إعجاب جمهورك بمحتوى جذاب بصريًا.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai عبارة عن منصة الكل في واحد للذكاء الاصطناعي. فهو يساعد منشئي المحتوى والشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتغلب على متلازمة الصفحة البيضاء وإنشاء صور أصلية وتكييف المحتوى مع التنسيقات والنغمات واللغات المختلفة. أكثر من 10000 شخص يستخدمون BingBang.ai بالفعل. لماذا لا أنت؟
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا مجموعة شاملة من أدوات تحرير الصور. يتضمن ذلك تغيير الحجم، والاقتصاص، والتعتيم، وزيادة الوضوح، وإضافة نص أو حدود للصور. وبصرف النظر عن التعديلات التقليدية، يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى رسومات أو رسوم متحركة، وإنشاء صور مجمعة، ودمج الصور، وتغيير خلفيات الصور. توفر المنصة أيضًا أدوات لمعالجة ملامح الوجه والصور الراقية وحتى إنشاء ملفات PNG. تمتد قدرات Fotor إلى إنشاء الشعارات والنشرات الإعلانية والملصقات للتسويق، بالإضافة إلى أصول الوسائط الاجتماعية مثل الصور المصغرة على YouTube أو تصميمات منشورات Instagram. تغطي المنصة مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل تحرير النص في الصور، وتلوين الصور، وإزالة الكائنات أو الخلفيات من الصور. بالإضافة إلى تحرير الصور، يقدم Fotor أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة لإنشاء مقاطع فيديو وصور GIF وتحسينها، كما يسمح للمستخدمين بإزالة العلامات المائية أو الكائنات.
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker هي أداة مجانية لتحويل النص إلى كلام توفر خدمات تركيب الكلام وتدعم لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والكورية والفيتنامية وغيرها، بالإضافة إلى أنماط صوتية متنوعة. يمكنك استخدامه لقراءة النصوص والكتب الإلكترونية بصوت عالٍ، أو تنزيل الملفات الصوتية للاستخدام التجاري (إنه مجاني تمامًا). باعتبارها أداة TTS مجانية ممتازة، يمكن لـ TTSMaker بسهولة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على النثر الإنجليزي. حتى الآن، قدمت GPTZero خدماتها لأكثر من 2.5 مليون مستخدم حول العالم، وتعمل مع أكثر من 100 منظمة في مجالات التعليم والتوظيف والنشر والشؤون القانونية والمزيد.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الواقعي إلى كلام مجانًا، دون الحاجة للتسجيل.
Fliki
fliki.ai
يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت في إنشاء الفيديو، والجودة المرئية العالية لمقاطع الفيديو التي تنتجها. * ذكر المستخدمون مشكلات مثل مواطن الخلل في التعليقات الصوتية، وعدم الوضوح بشأن استخدام "الدقائق"، والأخطاء العرضية في الإصدار المجاني، والقيود في التخصيص وتحرير الفيديو.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Textify
textify.ai
Textify عبارة عن منصة تقنية للذكاء الاصطناعي تم تصميمها لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات عبر الصناعات. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل قوة الذكاء الاصطناعي إلى أدوات بديهية تتمحور حول المستخدم، توصف بأنها "جينات الذكاء الاصطناعي". تم تصميم كل من جينات الذكاء الاصطناعي هذه لحل تحديات الأعمال الفريدة، بهدف تبسيط عمليات العمل وفتح إمكانيات جديدة. هناك حلول متعددة تقدمها المنصة بما في ذلك "Room Genie" لتحسين الخدمات الفندقية و"News Genie" الذي يطبق الذكاء الاصطناعي. في الأسواق المالية لاستخراج الحكمة وتحليل اتجاهات السوق. هناك أيضًا مجموعة من الموارد والمدونات المقدمة لدعم وتثقيف المستخدمين حول مواضيع مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاتجاهات الرقمية. تعمل Textify أيضًا على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. إنهم يسعون جاهدين لجعل العملية في متناول أي شخص، بهدف إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي عالية الجودة يمكن توزيعها واستثمارها من خلال منصة عضوية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وهي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة مع واجهة سهلة الاستخدام، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه "سحر" لمستخدميه.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai هو منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة والمزيد. يتضمن الآلاف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة مثل إنشاء النصوص وروبوتات الدردشة وإنشاء الصور وإدارة سير العمل ومعالجة الدُفعات. تتضمن المنصة أيضًا ميزة Train ChatGPT التي تتيح للمستخدمين تدريب برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم على بياناتهم الخاصة، بالإضافة إلى أداة إنشاء الوكيل التلقائي لإنشاء مساعدين من الذكاء الاصطناعي الذين يقومون تلقائيًا بحل التحديات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بأي خدمة خارجية وتضمين التكنولوجيا الذكية في البرامج الحالية.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
WPCode
wpcode.com
أتمتة موقع وتطبيقات WordPress الخاصة بك. قم بإنشاء عمليات أتمتة متقدمة في دقائق تتصل بالمكونات الإضافية المفضلة لديك ومواقع WordPress الأخرى والتطبيقات غير التابعة لـ WordPress. إنها سهلة وقوية على حد سواء!
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمين بشريين — مباشرة من متصفحك
Write On AI
writeonai.com
تُعد Write On AI المنصة الأولى لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها الأفراد والشركات بصياغة المحتوى المكتوب. بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر منصتنا مجموعة من الأدوات المبتكرة المصممة لتحسين إنتاجية الكتابة وجودتها. بدءًا من إنشاء مقالات عالية الجودة وحتى تحسين الكتابة باستخدام الاقتراحات الذكية، تعمل ميزة Write On AI على تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى مقنع دون عناء. إن واجهتنا سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص تجعلها الأداة المفضلة للطلاب والمهنيين والشركات على حدٍ سواء.
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes هي أداة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تلخيص أي نص يمكنك تحديده في متصفح الويب الخاص بك على الفور - بنفس سهولة النسخ واللصق. نحن نوفر لك الوقت لقراءة المزيد، ومعرفة المزيد، والقيام بالمزيد باستخدام أحدث خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية لاستخراج أي جزء من النص وفهمه وإعادة كتابته لتسليط الضوء على التفاصيل المهمة وإزالة الزغب. احصل على جوهر المقالة الإخبارية في 30% من الوقت. اقرأ النتائج الرئيسية لتقرير المحلل في فقرتين. قم بإزالة جميع التفاصيل غير الضرورية من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي، استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التدفق وتوفير ساعات العمل. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
CuantumAI
cuantum.ai
CuantumAI هو برنامج لإنشاء المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مستندات وصور ومحادثات فريدة ووسائط متعددة أخرى. توفر المنصة أدوات إنشاء وقوالب مخصصة لأتمتة إنتاج المحتوى. وهو يدعم لغات متعددة.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine هي أداة كتابة إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي GPT-3 تمكن المستخدمين من إنشاء نسخة فعالة وعالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النص وإنشاء محتوى جذاب ومقنع ومصمم خصيصًا للجمهور المستهدف للمستخدم. يوفر TypeEngine أيضًا للمستخدمين مكتبة من القوالب تتيح لك إنشاء نسخة لمشروعك بسرعة. باستخدام TypeEngine، يمكنك إنشاء نسخة مقنعة تتحدث إلى جمهورك بطريقة طبيعية وفعالة.
unbound
unboundml.com
Unbound هي أداة ذكاء اصطناعي تُحدث ثورة في إنشاء المحتوى من خلال إنشاء صور احترافية للمنتج في ثوانٍ. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء صور لتناسب قنوات التسويق المختلفة، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مواقع الويب، باستخدام الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وأدوات قوية مثل خيارات الخلفية وميزات التحرير، يعمل Unbound على تبسيط عملية إنشاء المحتوى للشركات والمؤثرين والمدونين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Unbound إمكانات كتابة فائقة للتغلب على حصار الكاتب وإنشاء نسخة جذابة دون عناء. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب والإعدادات المسبقة لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية بكفاءة. تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Unbound باستمرار لتوفير رؤى جديدة وتحسين المحتوى وتحسين سير العمل، مما يجعلها أداة قيمة للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
Twain
twain.ai
Twain هي أداة مساعدة اتصالات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في صياغة رسائل المبيعات الصادرة وتحسينها. فهو يمتلك القدرة على إنشاء رسائل مخصصة بأسلوب فريد للمستخدم، وبأشكال متنوعة، بدءًا من المباشرة والجريئة وحتى الإبداعية والعادية. تلبي الأداة العديد من القنوات والسيناريوهات الصادرة، مما يسهل التشغيل السهل عبر الأنظمة الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو LinkedIn. ويقدم المساعدة من المقدمة إلى المتابعة لحالات الاقتراح والانفصال. من أجل تحفيز المشاركة، يضمن Twain رسائل موجهة نحو الهدف وموجهة نحو السياق وتعتمد على اللهجة والأهداف والسياق والتاريخ. توفر الأداة أيضًا اقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين الرسائل، وتقدم بدائل وتحسينات تفصيلية. بدءًا من صياغة مقدمات قوية وحتى إنشاء رسائل متابعة والتعامل مع التعليقات، يعمل Twain على تبسيط عملية اتصالات المبيعات بشكل فعال. نظرًا لأدائه في إنتاج رسائل واضحة وذات صدى، يقدم Twain خطط تسعير مختلفة وهي خطط فريق مجانية ومحترفة ومخصصة. تم الإشادة به في الغالب من قبل المستخدمين لقدراته في تحسين نغمة الرسائل وبنيتها وطولها وخصائص توفير الوقت والقدرة على العمل بطريقة قابلة للتطوير.
Trolly.ai
trolly.ai
مقالات مُحسَّنة لتحسين محركات البحث تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أسرع مرتين
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
DinuAI
dinuai.com
DinuAI هي منصة SaaS مبتكرة تستغل قوة تقنية OpenAI للذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بمجموعة من الميزات الاستثنائية. DinuAI، يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى وصور فريدة وخالية من الانتحال بسهولة، مع الاستفادة من اللغات المتعددة لتعزيز تعدد الاستخدامات. إنها منصة SaaS متكاملة لإنشاء محتوى وصور ورموز ذكاء اصطناعي. لقد تم تصميمه لمساعدتك في إنشاء نصوص عالية الجودة على الفور للجميع مثل المسوقين ومؤلفي الإعلانات والصحفيين ومحترفي التجارة الإلكترونية والمعلمين ومديري الوسائط الاجتماعية والمدونين وخبراء تحسين محركات البحث وكاتب المحتوى ووكلاء الدعم وكاتب الأغاني والمزيد. يمكنك أيضًا تعديل النتيجة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تصديرها أو نقلها أو نشرها بسهولة.
Draftsmith
draftsmith.ai
يعمل Draftsmith، وهو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في Microsoft Word، على تغيير الطريقة التي يقوم بها المحترفون بتحسين محتواهم. فهو يدعم بشكل فريد المرحلة المتوسطة الحاسمة من الكتابة، بين المسودة الأولى والصقل النهائي، مما يقلل وقت المراجعة. باستخدام أدوات مثل تقليل عدد الكلمات، واقتراحات اللغة البسيطة، والمساعدة في إتقان اللغة الإنجليزية، يقدم Draftsmith اقتراحات على مستوى الجملة لتحسين المحتوى الحالي. أنت في مقعد القيادة. يوفر Draftsmith اقتراحات الجمل فقط عند الطلب، مما يضمن تجربة موجهة للمستخدم. تعمل شركة Draftsmith بشكل آمن على خدمة Azure OpenAI من Microsoft، وتحترم خصوصية البيانات، وتقدم حلاً موثوقًا وأخلاقيًا للذكاء الاصطناعي من أجل كتابة فائقة ومراجعات أسرع. سواء كنت تعمل على تحسين نسخة تسويقية مقنعة، أو تبسيط استجابة مقترحة معقدة، أو العمل خارج لغتك الأولى، فإن Draftsmith يتكامل بسلاسة مع سير عملك، مما يجلب قوة الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى Word، مما يسمح لك بالتركيز على إنشاء قارئ مؤثر ومتعاطف محتوى ودود. احتضن أداة تتفهم الفروق الدقيقة في الكتابة الاحترافية وتحترم صوتك الفريد. إن Draftsmith هنا لمساعدتك في تحويل المسودات الكافية إلى عمل استثنائي، حتى عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة. احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام الآن على Draftsmith.ai
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووسائل الاتصال الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وهو يعمل كملحق لمتصفح Chrome أو تطبيق ويب ويتكامل مع صندوق الوارد الخاص بك في Gmail وOutlook وLinkedIn والأنظمة الأساسية الأخرى. يستخدم Flowrite تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لإنشاء اقتراحات كتابة عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. وإليك كيف يعمل: * أعطِ Flowrite بضع كلمات أو عبارات قصيرة لتوفير السياق * انقر على زر Flowrite لإنشاء الاقتراحات * قم بمراجعة الاقتراحات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واختر المفضلة لديك * قم بالتكرار إذا لزم الأمر - يوفر Flowrite خيارات متعددة يأخذ الذكاء الاصطناعي تعليماتك وتفاصيل المستلم في الاعتبار لصياغة رسائل مخصصة وذات صلة في ثوانٍ.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.