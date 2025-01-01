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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - عُمان

يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...

Claude

Claude

claude.ai

Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...

Writey AI

Writey AI

writey.ai

اللغة الأكثر تقدمًا A.I. اكتب منشورات مدونة أصلية تم بحثها في دقائق. جرب مجانا.

Article Rewriter

Article Rewriter

articlerewriter.net

أداة إعادة كتابة المقالة عبارة عن أداة تدوير المقالات عبر الإنترنت، والتي تولد محتوى فريدًا باستخدام تقنيات إعادة الصياغة الأساسية للذكاء الاصطناعي.

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مث...

HeyGen

HeyGen

heygen.com

يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...

VEED

VEED

veed.io

VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن...

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوي...

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ...

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمش...

AtOnce

AtOnce

atonce.com

AtOnce هو حل متطور للذكاء الاصطناعي يحاول أن يكون جاكًا لجميع السمات. إنه يمكّن المسوقين ومنشئي المحتوى من إنتاج كل شيء بدءًا من أفكار TikTok وإعلانات Facebook إلى منشورات المدونة والفن المخصص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تستخدمه الشركات في جميع أنحاء العالم لمحتوى SEO عالي الجودة، وزيادة...

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإ...

Fliki

Fliki

fliki.ai

يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت ...

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!

Chapple

Chapple

chapple.ai

Chapple هي أداة إنشاء المحتوى المدعمة بالذكاء الاصطناعي. من خلال إحداث ثورة في طريقة صياغة المحتوى، تجمع منصتنا بين أحدث التقنيات والميزات سهلة الاستخدام، مما يجعل الإبداع في متناول الجميع. * أطلق العنان للإبداع: قل وداعًا لحصار الكاتب! تشمل مولدات تشابل المبتكرة فئات متنوعة، بدءًا من عناوين المدون...

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباش...

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

Undetectable AI

Undetectable AI

undetectable.ai

Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...

Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ...

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ا...

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstac...

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونت...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعان...

Intercom

Intercom

intercom.com

يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...

Podium

Podium

podium.com

Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا م...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...

Craft

Craft

craft.do

تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل ...

Reface

Reface

reface.ai

Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.

Monica

Monica

monica.im

Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حد...

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تر...

ImagineArt

ImagineArt

imagine.art

تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني م...

LongShot

LongShot

longshot.ai

LongShot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدعم إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير عمل المحتوى، من التخطيط إلى النشر. ينفذ مخطط المحتوى الخاص به بيانات حقيقية لإنشاء أفكار محتوى مخصصة مناسبة للجمهور المستهدف وصناعة معينة. تستخدم ميزة LongShot's AI Workflows أكثر من 50 قالب...

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