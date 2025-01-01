متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - عُمان
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
إرسال تطبيق جديد
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Writey AI
writey.ai
اللغة الأكثر تقدمًا A.I. اكتب منشورات مدونة أصلية تم بحثها في دقائق. جرب مجانا.
Article Rewriter
articlerewriter.net
أداة إعادة كتابة المقالة عبارة عن أداة تدوير المقالات عبر الإنترنت، والتي تولد محتوى فريدًا باستخدام تقنيات إعادة الصياغة الأساسية للذكاء الاصطناعي.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مث...
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن...
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوي...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ...
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Colossyan
colossyan.com
هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمش...
AtOnce
atonce.com
AtOnce هو حل متطور للذكاء الاصطناعي يحاول أن يكون جاكًا لجميع السمات. إنه يمكّن المسوقين ومنشئي المحتوى من إنتاج كل شيء بدءًا من أفكار TikTok وإعلانات Facebook إلى منشورات المدونة والفن المخصص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تستخدمه الشركات في جميع أنحاء العالم لمحتوى SEO عالي الجودة، وزيادة...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإ...
Fliki
fliki.ai
يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت ...
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
Chapple
chapple.ai
Chapple هي أداة إنشاء المحتوى المدعمة بالذكاء الاصطناعي. من خلال إحداث ثورة في طريقة صياغة المحتوى، تجمع منصتنا بين أحدث التقنيات والميزات سهلة الاستخدام، مما يجعل الإبداع في متناول الجميع. * أطلق العنان للإبداع: قل وداعًا لحصار الكاتب! تشمل مولدات تشابل المبتكرة فئات متنوعة، بدءًا من عناوين المدون...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباش...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ...
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero هو كاشف الذكاء الاصطناعي الرائد للتحقق مما إذا كان المستند مكتوبًا بواسطة نموذج لغة كبير مثل ChatGPT. يكتشف GPTZero الذكاء الاصطناعي على مستوى الجملة والفقرة والمستند. تم تدريب نموذج GPTZero على مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص التي كتبها الإنسان والتي أنشأها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ا...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstac...
Vidon.ai
vidon.ai
يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونت...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعان...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا م...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل ...
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حد...
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تر...
ImagineArt
imagine.art
تخيل، مولدًا فنيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات الإبداع التي لا نهاية لها. مع Imagine، يمكنك إنشاء روائع مذهلة بسهولة من خلال رسالة نصية وأسلوب فني مختار. سواء كنت فنانًا متمرسًا أو شخصًا لم يلتقط فرشاة من قبل، يمكن أن يساعدك Imagine على إحياء أفكارك بطرق مذهلة ومبتكرة. * قم بإنشاء عمل فني م...
LongShot
longshot.ai
LongShot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدعم إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير عمل المحتوى، من التخطيط إلى النشر. ينفذ مخطط المحتوى الخاص به بيانات حقيقية لإنشاء أفكار محتوى مخصصة مناسبة للجمهور المستهدف وصناعة معينة. تستخدم ميزة LongShot's AI Workflows أكثر من 50 قالب...