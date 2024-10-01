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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأردن
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإ...
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغو...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI هي منصة ثورية شرعت في مهمة إعادة تشكيل الطريقة التي نفكر بها في الحلول اللغوية في مجال المحتوى الرقمي. مع التركيز على الابتكار والجودة، طورت Wavel AI مجموعة من الأدوات المصممة لتمكين الشركات والأفراد من تحقيق أقصى قدر من إمكانات محتوى الصوت والفيديو الخاص بهم عبر لغات متعددة. تتعمق هذه المق...
Synthesys
synthesys.io
تم تطوير منصة Synthesys بواسطة ممثلي الصوت والفيديو الموسميين جنبًا إلى جنب مع المتخصصين اللغويين والذكاء الاصطناعي الذين أدركوا الحاجة إلى إنتاج محتوى سمعي بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نؤمن بأن المحتوى المخصص والوسائط الاصطناعية هما مستقبل المحتوى. يعد إنشاء ثقافة يتم من خلالها مشاركة المحت...
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
SpeechEasy
speecheasyapp.com
SpeechEasy هو حل صوتي اصطناعي يتيح للمستخدمين إنشاء صوت عالي الجودة وسهل الفهم من النص. وهو يعمل عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، ويوفر الدعم لسطح المكتب والهاتف المحمول، مع ما يقرب من اثني عشر صوتًا اصطناعيًا عالي الجودة للاختيار من بينها. إنه سهل الاستخدام وبديهي، مع نهج الخصوصية أولاً لحماية معلوما...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مث...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
DeepBrain AI
deepbrain.io
توفر أداة DeepBrain AI مجموعة متنوعة من الصور الرمزية الجذابة للذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأنماط لضمان ملاءمة مثالية لأي احتياجات عمل. تقدم AI Studios أيضًا هذه الصور الرمزية بأكثر من 80 لغة، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات ...
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في ...
AfforAI
afforai.com
Afforai عبارة عن روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها. Afforai هو عقلك الثاني، حيث يساعدك على استخلاص المعرفة ...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Origina...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات...
ContextMinds
contextminds.com
تعد contextMinds أداة مجانية تساعدك على تبادل الأفكار والبحث وتخطيط مشاريع المحتوى في مكان واحد. يمكنك إنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى أو ملخصات أو حتى استراتيجية كاملة باستخدام قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي القوية التي تضمن عدم نفاد الأفكار أبدًا والعثور دائمًا على الكلمات الرئيسية المناسبة للمحتوى ال...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai هو منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لأتمتة المهام وإنشاء المحتوى والإجابة على الأسئلة والمزيد. يتضمن الآلاف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا لحالات الاستخدام المختلفة مثل إنشاء النصوص وروبوتات الدردشة وإنشاء الصور ...
Vidon.ai
vidon.ai
يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونت...
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة ...
Flick
flick.social
بدءًا من التسميات التوضيحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وحتى جدولة المحتوى الخاص بك، يساعد Flick المسوقين والمبدعين والشركات الصغيرة على إنجاز المزيد كل يوم. Flick عبارة عن أداة للذكاء الاصطناعي والهاشتاج والجدولة والتحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي. فهو يساعدك على تبادل الأفكار حول المحتوى والتس...
AISEO
aiseo.ai
عزز تصنيفاتك على Google باستخدام محتوى الذكاء الاصطناعي غير القابل للاكتشاف! عزز سلطتك الموضعية، وارفع درجة E-E-A-T الخاصة بك، وقم بتحسين تحسين محركات البحث (SEO) على الصفحة والتقني، وسيطر على مكانتك من خلال المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي لا يمكن تمييزه عن المقالات المكتوبة بو...
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls هو مساعد كتابة قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لدعم إنشاء المحتوى عبر مجموعة من المجالات. فهو يساعد في إنشاء منشورات مدونة وإعلانات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والمقالات عالية الجودة والمزيد. يوضح LogicBalls الوظائف في فئات مختلفة. وتشمل هذه الأمور العامة...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Content at Scale
contentatscale.ai
المحتوى في Scale's RankWell هو أول كاتب محتوى AI SEO غير قابل للاكتشاف على الإطلاق، تم تصميمه لتوسيع نطاق تسويق المحتوى عن طريق استبدال الحاجة إلى توظيف فريق من الكتاب دون فقدان الجودة أو المخاطرة بالسمعة. انتقل من الكلمة الرئيسية إلى مشاركة المدونة الكاملة (العنوان، الوصف التعريفي، المقدمة إلى الخا...
Headlime
headlime.com
تبرز Headlime كأداة ثورية مصممة لتغيير الطريقة التي يقوم بها المسوقون وأصحاب الأعمال ومؤلفو النصوص بإنشاء نسخة مقنعة. في عالم حيث الوقت هو المال، تظهر Headlime كحل للمهمة الصعبة والمستهلكة للوقت في كثير من الأحيان المتمثلة في صياغة نسخة تسويقية فعالة. بدأ Headlime، الذي أسسه داني بوستما، كجدول بيانا...
Content Guardian
contentguardian.ai
لا تعتمد على مدقق واحد يعمل بالذكاء الاصطناعي ولا يمكن لمدقق واحد أن يضمن الثقة الكاملة. نحن نتكامل مع أجهزة الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي الرائدة لمنح ثقة لا مثيل لها في أن المحتوى الخاص بك يبدو وكأنه مكتوب بواسطة إنسان.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعان...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا م...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...