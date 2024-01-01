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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعان...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تر...
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنشئ محتوى فريدًا وعالي الجودة مثل النصوص والنسخ والصور. يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-3 لإنشاء محتوى أصلي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم. يهدف Gerwin إلى مساعدة الشركات والمسوقين ومؤلفي النصوص والمبدعين على أتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق توا...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإ...
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind عبارة عن واجهة أمامية لواجهة مستخدم الدردشة تتيح لك استخدام محادثات الذكاء الاصطناعي من جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (ChatGPT، وClaude، وAzure OpenAI، وGemini، وما إلى ذلك). باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) مع الواجهة الأمامية لواجهة...
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإ...
PlayHT
play.ht
PlayHT عبارة عن منصة لتوليد الصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء نص واقعي للغاية لتحويل أصوات الكلام على الفور. يقوم الذكاء الاصطناعي الصوتي بتحويل النص إلى أصوات طبيعية تشبه الأصوات البشرية عبر أي لغة ولهجة. * يستخدم PlayHT تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتي المتقدمة وتقنية التعلم الآلي لإنشاء ...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Origina...
Pipio
pipio.ai
أصبح الآن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بمجرد الكتابة والنقر والسحب. يقدم Pipio أكثر من 100 متحدث افتراضي واقعي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتك. يمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أن تتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة، وتعمل كمصور فيديو شخصي لك ...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة...
Listnr AI
listnr.ai
Listnr هي أداة لتحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة شركة Listnr Inc. والتي تحول النص إلى كلام نابض بالحياة باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * 900+ أصوات في 142 لغة * تعليقات صوتية طبيعية تبدو بشرية * صوت قابل للتخصيص باستخدام درجة الصوت والسرعة و...
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
Viralify
viralify.ai
في Viralify، نحن نؤمن بتمكين المحترفين مثلك لفتح الإمكانات الكاملة لـ LinkedIn. تم تصميم منصتنا المبتكرة لإحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، وتعزيز مشاركتك، ورفع مستوى تواجدك على LinkedIn. * اقتراحات المحتوى المخصص: احصل على أفكار لمشاركات LinkedIn الجذابة بناءً على اهتماماتك واتجاهات الصن...
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات ف...
TheWordsmith.ai
thewordsmith.ai
تم تصميم منصة TheWordsmith خصيصًا للمسوقين الذين يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية لإنجاز المزيد من المهام - بشكل أسرع، ودون المساس بالعلامة التجارية والجودة
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai عبارة عن نظام أساسي قوي يجعل إنشاء محتوى بلغات متعددة أمرًا سهلاً باستخدام أداة تحويل اللغة المضمنة. سواء كنت تقوم بإنشاء مواد تسويقية، أو محتوى موقع ويب، أو منشورات مدونة، أو أكثر، فإن GoZen Content.ai يلبي احتياجاتك.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مث...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Fotor
fotor.com
Fotor's AI Image Generator هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء صور من المطالبات النصية. فهو يسمح للمستخدمين بتصور الأفكار على الفور تقريبًا من خلال إنشاء أعمال فنية وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على المدخلات. بالإضافة إلى ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم Fotor أيضًا م...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من ا...
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباش...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لد...