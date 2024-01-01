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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك بحث ومحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات باستخدام النص التنبؤي باللغة الطبيعية. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، وتقوم بإنشاء إجابات باستخدام المصادر من الويب وتستشهد بالروابط داخل الاستجابة النصية.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المسا...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Copyleaks
copyleaks.com
تكرس Copyleaks جهودها لإنشاء بيئات آمنة تشجع على تبادل الأفكار وتمكين الأصالة. كل يوم، تثق أكبر الشركات والمعاهد التعليمية في العالم وملايين الأفراد في تحليل النص الحصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Copyleaks لتحديد الانتحال المحتمل والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وتوفير الشفافية الكاملة حول اع...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs هي شركة متخصصة في أبحاث ونشر الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم فريق البحث لدينا بتطوير نماذج صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تولد تأثيرات صوتية وصوتية واقعية ومتعددة الاستخدامات ومدركة للسياق. يجعل فريق المنتج لدينا هذه النماذج في متناول المستخدمين العاديين والمستهلكين والشركات لإ...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...
LocalBot AI
localbot.ai
يعمل LocalBot.ai على تمكين أصحاب الأعمال المحليين من توفير الوقت والمال الثمين من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. يستخدم LocalBot.AI نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا مثل GPT وDall-E وAda لإنشاء النصوص والصور والتعليمات البرمجية والمزيد في غضون ثوانٍ. العملية بسيطة. كل ما عليك...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباش...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لد...
Voicemaker
voicemaker.in
يقوم برنامج تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت بتحويل النص إلى أصوات بشرية تمامًا مثل أصوات الذكاء الاصطناعي الطبيعية. يمكنك تنزيل أصواتك بتنسيق الصوت MP3 وWAV. لدينا أكثر من 1000 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة حول العالم.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon هو نموذج للذكاء الاصطناعي يمكنه رسم الصور من أي نص موجه!
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المع...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI هي أداة مجانية لإنشاء الصور عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الإبداعية المختلفة بما في ذلك إنشاء الأعمال الفنية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات ومقاطع الفيديو والشعارات والمزيد. فهو يوفر طريقة سهلة للمبتدئين لتحرير الصور مث...
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة ع...
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دق...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor عبارة عن أداة لشرح التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمساعدة المطورين من جميع المستويات، وخاصة المبتدئين، على فهم كيفية عمل التعليمات البرمجية عبر مجموعة متنوعة من لغات البرمجة. هذه الأداة بديهية، كل ما عليك فعله هو إدخال الرمز الذي يهمك واختيار الطريقة التي تر...
Writerly
writerly.ai
Writerly هو برنامج إنتاجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج قوي وليس طاغيًا. نحن نحظى بثقة أكثر من 500000 من المنظمات والمبدعين الأكثر ابتكارًا في العالم، ونحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز نتائج الأعمال. اكتب بشكل أسرع وأفضل: عزز التحويلات وقم بأتمتة تسويق المحتوى الخاص بك باستخد...
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعان...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته بواسطة مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من ا...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الوسائط تعمل على تطوير أداة إنتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسمح لصانعي الأفلام المستقلين بتقديم مؤثرات بصرية على مستوى ضخم بجزء بسيط من الميزانية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لأنماط نماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL عبارة عن منصة إبداعية للذكاء الاصطناعي للتسويق والإعلان المرئي المخصص. مع AKOOL، يمكن لمبدعي ومبتكري التسويق بناء تجارب مخصصة وجذابة تجذب الأشخاص داخل العلامة التجارية بطريقة تحولهم إلى عملاء مخلصين.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ...
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai – الحل النهائي لأي شخص يريد استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التعرض لخطر وضع علامة عليه على أنه مصطنع بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Undetectable.ai، يمكنك أن تطمئن إلى أن كل كاشف للذكاء الاصطناعي في السوق سوف ينظر إلى كتابتك على أنها إنسانية...
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى ...
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام أو تحويل التسجيلات الصوتية إلى صوت مختلف باستخدام تقنية التزييف العميق. توفر الخدمة تحويل النص إلى كلام، وتحويل الصوت إلى صوت، ومزامنة الشفاه بالفيديو. يستخدم FakeYou نماذج التعلم العميق المتقدمة التي تم تدريبها على ...
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي الخاص بك أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل ...
Fliki
fliki.ai
يساعدك Fliki على إنشاء محتوى صوتي وفيديو على نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * Fliki هي أداة لإنشاء الفيديو تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من الأفكار المقدمة من المستخدم أو روابط منتجات أمازون. * يقدر المراجعون واجهة Fliki سهلة الاستخدام، وقدرتها على توفير الوقت ...
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstac...
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI هو تطبيق ويب استثنائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وإضفاء الحيوية على أفكارهم الفنية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام، فهو يتيح للمستخدمين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، إنشاء أعمال فنية مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام مفاهيمهم ورسوماتهم وصورهم الفوتوغرافية. من...
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذك...
Good AI
the-good-ai.com
The Good AI هو مساعد كتابة متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة مقالات عالية الجودة بسرعة. فهو يوفر كاتب مقالات مجانيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، وملخصًا لمقالات الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة أخرى لترقية مهاراتك. ويهدف The Good AI، الذي يحظى بثقة أكثر من مليوني كاتب، إلى إتاحة الوصول إلى...
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger عبارة عن مجموعة من الأدوات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعدك على أتمتة عمليتك الإبداعية. يمكن للأدوات إنشاء محتوى بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغات النادرة مثل الأيرلندية. يمكن أيضًا كتابة المحتوى من وجهات نظر مختلفة، أو تقصيره، أو توسيعه، أو إعادة كتابته، أو إعادة ص...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...