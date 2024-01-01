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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - تشيلي
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Copy.ai
copy.ai
لقد أنشأنا كاتب النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يمكّنك من إنشاء نسخة تسويقية في ثوانٍ!
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
ElevenLabs
elevenlabs.io
برنامج الكلام AI الأكثر واقعية وتنوعًا على الإطلاق. تقدم Eleven الأصوات الأكثر إقناعًا وثراءً وحيوية للمبدعين والناشرين الذين يبحثون عن الأدوات المثالية لسرد القصص.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
HeyGen
heygen.com
أنشئ مقاطع فيديو جذابة بشكل أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على HeyGen - أفضل منصة لتوليد الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لفريقك.
QuillBot
quillbot.com
يثق الملايين في جميع أنحاء العالم بأداة إعادة الصياغة الخاصة بـ QuillBot لإعادة كتابة الجمل أو الفقرات أو المقالات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الوا...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Jenni AI
jenni.ai
قم بتعزيز ورقتك البحثية القادمة. قم بالبحث واكتب ورقتك البحثية التالية باستخدام JenniAI.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
TextCortex
textcortex.com
أداة واحدة للذكاء الاصطناعي لكتابة كل المحتوى الخاص بك. نسخة التسويق والمبيعات والموقع الإلكتروني مكتوبة في ثوانٍ. مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. متكاملة في أكثر من 1000 منصة.
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
FakeYou
fakeyou.com
موسيقى الذكاء الاصطناعي، تحويل النص إلى كلام، صوت إلى صوت. قم بإنشاء مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو لشخصياتك المفضلة وهي تقول أي شيء تريده باستخدام تقنية التزييف العميق الخاصة بـ FakeYou.
Fliki
fliki.ai
أنشئ مقاطع فيديو من نصوص برمجية أو منشورات مدونة باستخدام أصوات واقعية في دقيقتين!
Andi
andisearch.com
Andi هو بحث الجيل القادم - محادثة، مجهولة المصدر وخالية من الإعلانات. إنه أفضل بشكل جذري لأنه يحارب البريد العشوائي ويحميك من تكنولوجيا الإعلانات.
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI مدعوم من تحويل النص إلى كلام. قم بإنشاء صوت واقعي لتحويل النص إلى كلام (TTS) باستخدام AI Voice Generator وأفضل الأصوات الاصطناعية. قم بتحويل النص على الفور إلى كلام يبدو طبيعيًا وقم بتنزيله كملفات صوتية MP3 وWAV.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Undetectable AI
undetectable.ai
نقوم بتحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي تم الإبلاغ عنه إلى كتابة عالية الجودة تتوافق مع صوت علامتك التجارية وتجعل من الصعب تمييزها عن الأعمال التي كتبها البشر. يضمن حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نتائج لا يمكن تمييزها، مما يترك لك نصًا لا تشوبه شائبة يلقى صدى لدى جمهورك. ثق ...
Smodin
smodin.io
Smodin في مهمة لجعل التطبيقات اليومية متاحة لكل لغة. نحن نركز في المقام الأول على مساعدة الطلاب والكتاب والمعلمين والعاملين الافتراضيين في عملهم اليومي.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
PlayHT
play.ht
نص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمولد الصوت. قم بإنشاء صوت واقعي لتحويل النص إلى كلام (TTS) باستخدام AI Voice Generator عبر الإنترنت وأفضل الأصوات الاصطناعية. قم بتحويل النص على الفور إلى كلام يبدو طبيعيًا وقم بتنزيله كملفات صوتية MP3 وWAV.
Wavel AI
wavel.ai
توفر Wavel أفضل الحلول الصوتية لتحويل النص إلى كلام لمقاطع الفيديو والتعريب. أصواتنا طبيعية وواضحة ودقيقة، ومنصتنا سهلة الاستخدام.
dupdub
dupdub.com
DupDub هو أفضل مولد صوت يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت لإنشاء أصوات واقعية لتحويل النص إلى كلام. قم بتحويل أكثر من 400+ من الأصوات الشبيهة بالإنسان على الفور إلى تحويل النص إلى كلام باستخدام مغير/محول الصوت الخاص بنا اليوم!
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
Artblast AI
artblastai.com
اصنع الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي. كفريق واحد مع منظمة العفو الدولية! استخدم أفكارك ورسوماتك وصورك الخاصة لإنشاء فن فريد من نوعه.
ODIN
getodin.ai
Get Odin AI هي الأداة المثالية المصممة لزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان لإمكانياتك للمحترفين والمؤسسات.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات...
Moonbeam
gomoonbeam.com
ابدأ مدونتك الرائعة التالية باستخدام Moonbeam: مساعد الذكاء الاصطناعي للكتابة الطويلة.
AI2sql
ai2sql.io
باستخدام AI2sql، يمكن للمهندسين وغير المهندسين كتابة استعلامات SQL فعالة وخالية من الأخطاء بسهولة دون معرفة SQL.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
مساعد كتابة كود الذكاء الاصطناعي لعلماء البيانات والمهندسين والمحللين. احصل على استكمالات التعليمات البرمجية والاقتراحات أثناء الكتابة. * يكتب تعليمات برمجية مصممة خصيصًا لأسلوب التعليمات البرمجية وحالات الاستخدام * يكتب وظائف معقدة عن طريق تحديد خطوات متعددة *يشرح الكود * يترجم اللغة إلى استعلامات...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Wordtune
wordtune.com
أفكارك في الكلمات. قل بالضبط ما تعنيه من خلال الكتابة الواضحة والمقنعة والأصلية.
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.