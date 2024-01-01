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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Rytr
rytr.me
Rytr هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة، في ثوانٍ معدودة، وبجزء بسيط من التكلفة!
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
QuillBot
quillbot.com
يثق الملايين في جميع أنحاء العالم بأداة إعادة الصياغة الخاصة بـ QuillBot لإعادة كتابة الجمل أو الفقرات أو المقالات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
TypingMind
typingmind.com
استخدم ChatGPT مع الميزات المحسنة مثل البحث في سجل الدردشة والمجلدات وعمليات التكامل والمكتبة الفورية وما إلى ذلك.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن ...
Jenni AI
jenni.ai
قم بتعزيز ورقتك البحثية القادمة. قم بالبحث واكتب ورقتك البحثية التالية باستخدام JenniAI.
ElevenLabs
elevenlabs.io
برنامج الكلام AI الأكثر واقعية وتنوعًا على الإطلاق. تقدم Eleven الأصوات الأكثر إقناعًا وثراءً وحيوية للمبدعين والناشرين الذين يبحثون عن الأدوات المثالية لسرد القصص.
Antidote
antidote.info
جميع الأدوات التي تحتاجها لتحسين كتابتك Antidote عبارة عن منصة شاملة ومتعددة الموارد ومن المؤكد أنها ستكون مفيدة لأي شخص يكتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Copy.ai
copy.ai
لقد أنشأنا كاتب النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يمكّنك من إنشاء نسخة تسويقية في ثوانٍ!
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Wo...
Frase
frase.io
قم بزيادة عدد الزيارات العضوية ومعدلات التحويل والإيرادات باستخدام تحسين المحتوى المتكامل وأدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. إنشاء حساب مجاني اليوم.
WriterZen
writerzen.net
حل محتوى شامل لتسهيل احتياجات الكتابة الرقمية الخاصة بك بدءًا من تجميع الكلمات الرئيسية المجهزة بتحسين محركات البحث وحتى نتائج SERP.
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Paperpal
paperpal.com
تجربة مستقبل الكتابة الأكاديمية. عزز فرص نجاحك من خلال اقتراحات لغوية خاصة بموضوع معين تساعدك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع!
Bramework
bramework.com
قم بكتابة المدونات بشكل أسرع 5 مرات مع كاتب Bramework AI! 🤖 مصمم للمدونين والمستقلين والوكالات لتوفير ساعات لكل مشاركة مدونة! جرب مجاناً 👇
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
Wordtune
wordtune.com
أفكارك في الكلمات. قل بالضبط ما تعنيه من خلال الكتابة الواضحة والمقنعة والأصلية.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
TextCortex
textcortex.com
أداة واحدة للذكاء الاصطناعي لكتابة كل المحتوى الخاص بك. نسخة التسويق والمبيعات والموقع الإلكتروني مكتوبة في ثوانٍ. مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. متكاملة في أكثر من 1000 منصة.
nichesss
nichesss.com
هل أنت مستعد للعثور على فكرة عمل أو تطوير فكرة موجودة بالفعل؟ لقد قامت Nichesss بتغطيتك. 💪
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
NovelAI
novelai.net
رواة القصص AI التي تعمل بتقنية GPT. مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قصص فريدة أو حكايات مثيرة أو روايات رومانسية مغرية أو مجرد العبث. كل شيء مباح!
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
AKOOL
content.akool.com
منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.
FakeYou
fakeyou.com
موسيقى الذكاء الاصطناعي، تحويل النص إلى كلام، صوت إلى صوت. قم بإنشاء مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو لشخصياتك المفضلة وهي تقول أي شيء تريده باستخدام تقنية التزييف العميق الخاصة بـ FakeYou.
GravityWrite
gravitywrite.com
قم بتعزيز إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء المدونات ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية والمزيد في ثوانٍ!
Elai.io
elai.io
أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
WriterX
writerx.co
WriterX هو تطبيق شامل لكتابة المحتوى يساعدك على كتابة أفضل محتوى ممكن. إنه يحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء أجزاء محتوى رائجة، كما أن واجهته سهلة الاستخدام تجعل من السهل البدء. مع WriterX، ستكون متأكدًا من السيطرة على الإنترنت!
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Undetectable AI
undetectable.ai
نقوم بتحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي تم الإبلاغ عنه إلى كتابة عالية الجودة تتوافق مع صوت علامتك التجارية وتجعل من الصعب تمييزها عن الأعمال التي كتبها البشر. يضمن حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نتائج لا يمكن تمييزها، مما يترك لك نصًا لا تشوبه شائبة يلقى صدى لدى جمهورك. ثق ...
HyperWrite
hyperwriteai.com
مساعد الكتابة الشخصية الخاص بك. يوفر HyperWrite اقتراحات وإكمالات للجمل لتحسين كتابتك أينما تكتب.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو شريك غير قضائي، موجود دائمًا لقراءة مسودة أخرى، ولا تنفد منه الأفكار أبدًا، حتى في الساعة 3 صباحًا، شريك الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي طالما أردته.️
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الوا...
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Build AI
buildai.space
قم ببناء الذكاء الاصطناعي في عملك. في دقائق. أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة.
Craiyon
craiyon.com
نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!
Friday AI
heyfriday.ai
الكتابة باستخدام Friday AI سهلة مثل بعد ظهر يوم الجمعة. سواء كنت تكتب مدونات ومقالات أو إعلانات سريعة، دع أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا تعمل من أجلك
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.