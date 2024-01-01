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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - بلجيكا
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
ElevenLabs
elevenlabs.io
برنامج الكلام AI الأكثر واقعية وتنوعًا على الإطلاق. تقدم Eleven الأصوات الأكثر إقناعًا وثراءً وحيوية للمبدعين والناشرين الذين يبحثون عن الأدوات المثالية لسرد القصص.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Jenni AI
jenni.ai
قم بتعزيز ورقتك البحثية القادمة. قم بالبحث واكتب ورقتك البحثية التالية باستخدام JenniAI.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
QuillBot
quillbot.com
يثق الملايين في جميع أنحاء العالم بأداة إعادة الصياغة الخاصة بـ QuillBot لإعادة كتابة الجمل أو الفقرات أو المقالات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Copy.ai
copy.ai
لقد أنشأنا كاتب النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يمكّنك من إنشاء نسخة تسويقية في ثوانٍ!
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
ستوديو وندر. أداة ذكاء اصطناعي تعمل تلقائيًا على تحريك شخصيات CG وإضاءتها وتركيبها في مشهد حي.
Build AI
buildai.space
قم ببناء الذكاء الاصطناعي في عملك. في دقائق. أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن ...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Craiyon
craiyon.com
نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
TypingMind
typingmind.com
استخدم ChatGPT مع الميزات المحسنة مثل البحث في سجل الدردشة والمجلدات وعمليات التكامل والمكتبة الفورية وما إلى ذلك.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذك...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو شريك غير قضائي، موجود دائمًا لقراءة مسودة أخرى، ولا تنفد منه الأفكار أبدًا، حتى في الساعة 3 صباحًا، شريك الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي طالما أردته.️
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
Krater AI
krater.ai
انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل الخاص بنا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع Krater، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام...
Marmof
marmof.com
قم بإنشاء المحتوى بسرعة وسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكن أن تساعدك هذه الأداة في إنشاء منشورات مدونة ومحتوى وسائط اجتماعية ونسخة تسويقية في ثوانٍ معدودة.
Embolden
embolden.co
يتم تدريب كاتب الذكاء الاصطناعي في Embolden على النسخ من الشركات الأفضل تحويلاً والأكثر نجاحًا. وهذا يعني أن النسخة التي كتبها Embolden تم تحسينها للمبيعات والتحويلات وتتبع التنسيقات والأنماط المثبتة.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
HeyGen
heygen.com
أنشئ مقاطع فيديو جذابة بشكل أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على HeyGen - أفضل منصة لتوليد الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لفريقك.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Wo...
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...
WordHero
wordhero.co
اكتشف سبب حب أكثر من 10000 كاتب ومسوق وأصحاب أعمال لـ WordHero. قم بإنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي - بنقرة واحدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ WordHero، يمكنك إنشاء منشورات مدونة أصلية ومحتوى وسائط اجتماعية ورسائل بريد إلكتروني والمزيد - في ثوانٍ معدودة.
ContextMinds
contextminds.com
تساعدك شركة contextMinds على تبادل الأفكار والبحث في الموضوعات لتطوير محتوى محسّن لتحسين محركات البحث والذي سيجعلك مرجعًا في مجال عملك.
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
RenderNet
rendernet.ai
يعد RenderNet AI منشئ صور قويًا يركز على إنشاء شخصيات متسقة والتحكم في وضعها وتكوينها وأسلوبها.
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Wordtune
wordtune.com
أفكارك في الكلمات. قل بالضبط ما تعنيه من خلال الكتابة الواضحة والمقنعة والأصلية.
D-ID
d-id.com
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Craft
craft.do
تم تصميم Craft للأجهزة الرقمية من الألف إلى الياء، مما يعيد متعة الكتابة. Craft هي أداة لإنشاء مستندات وملاحظات جميلة ومشاركة أفكارك. يمكن مشاركة كل ما تقوم بإنشائه في Craft بنقرة واحدة. يدعم Craft تخفيض السعر المضمن، والروابط الخلفية، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والصور، ومقاطع الفيديو، وإرفاق ملف...
Rytr
rytr.me
Rytr هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة، في ثوانٍ معدودة، وبجزء بسيط من التكلفة!
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Paperpal
paperpal.com
تجربة مستقبل الكتابة الأكاديمية. عزز فرص نجاحك من خلال اقتراحات لغوية خاصة بموضوع معين تساعدك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع!
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
GPTZero
gptzero.me
يعد GPTZero، المغطى بأكثر من 100 منفذ وسائط، كاشف الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لـ ChatGPT وGPT-4 وBard. تحقق مما يصل إلى 50000 حرف بحثًا عن الانتحال باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.
Writer
writer.com
Writer هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد كل فرد في فريقك على الكتابة بشكل جيد. قم بصياغة محتوى واضح ومتسق ومتعلق بالعلامة التجارية في كل مكان. جربه مجانا اليوم.