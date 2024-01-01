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برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
TypingMind
typingmind.com
استخدم ChatGPT مع الميزات المحسنة مثل البحث في سجل الدردشة والمجلدات وعمليات التكامل والمكتبة الفورية وما إلى ذلك.
QuillBot
quillbot.com
يثق الملايين في جميع أنحاء العالم بأداة إعادة الصياغة الخاصة بـ QuillBot لإعادة كتابة الجمل أو الفقرات أو المقالات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Jenni AI
jenni.ai
قم بتعزيز ورقتك البحثية القادمة. قم بالبحث واكتب ورقتك البحثية التالية باستخدام JenniAI.
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن ...
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
ElevenLabs
elevenlabs.io
برنامج الكلام AI الأكثر واقعية وتنوعًا على الإطلاق. تقدم Eleven الأصوات الأكثر إقناعًا وثراءً وحيوية للمبدعين والناشرين الذين يبحثون عن الأدوات المثالية لسرد القصص.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
HeyGen
heygen.com
أنشئ مقاطع فيديو جذابة بشكل أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على HeyGen - أفضل منصة لتوليد الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لفريقك.
Opus Clip
opus.pro
يقوم Opus Clip بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع سريعة الانتشار وعالية الجودة لتتمكن من مشاركتها على TikTok وYouTube Shorts وReels لزيادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Copy.ai
copy.ai
لقد أنشأنا كاتب النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم والذي يمكّنك من إنشاء نسخة تسويقية في ثوانٍ!
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...
neuroflash
neuroflash.com
منشئ النصوص والصور المفضل لديك بتقنية الذكاء الاصطناعي.
Wordtune
wordtune.com
أفكارك في الكلمات. قل بالضبط ما تعنيه من خلال الكتابة الواضحة والمقنعة والأصلية.
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
MetaVoice
themetavoice.xyz
مغير صوت الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لـ Metaverse. تحدث بثقة ودع مشاعرك تتألق من خلال معدّلات الصوت الفريدة والواقعية للغاية التي تشبه الصوت البشري.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
TextCortex
textcortex.com
أداة واحدة للذكاء الاصطناعي لكتابة كل المحتوى الخاص بك. نسخة التسويق والمبيعات والموقع الإلكتروني مكتوبة في ثوانٍ. مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. متكاملة في أكثر من 1000 منصة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو شريك غير قضائي، موجود دائمًا لقراءة مسودة أخرى، ولا تنفد منه الأفكار أبدًا، حتى في الساعة 3 صباحًا، شريك الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي طالما أردته.️
Narakeet
narakeet.com
أنشئ تعليقات صوتية بسهولة باستخدام تحويل النص إلى كلام واقعي. توقف عن إضاعة الوقت في تسجيل صوتك وتحرير الأخطاء ومزامنة الصورة مع الصوت. ما عليك سوى كتابة البرنامج النصي أو تحميله، واختيار واحد من أكثر من 500 صوت لدينا، والحصول على صوت أو فيديو احترافي في دقائق. جرب تطبيق Narakeet لتحويل النص الوا...
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Fliki
fliki.ai
أنشئ مقاطع فيديو من نصوص برمجية أو منشورات مدونة باستخدام أصوات واقعية في دقيقتين!
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Magai
magai.co
المساعد الفائق المدعوم من ChatGPT. قم بتحويل الطريقة التي تنشئ بها المحتوى وتنقحه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الثورية من Magai وواجهة الدردشة البديهية المدعومة بواسطة ChatGPT + GPT-4.
NeuronWriter
neuronwriter.com
قم بتحسين محتوى موقع الويب الخاص بك حتى يعشقه Google. محرر محتوى متقدم مع النماذج الدلالية (NLP)، وتحليل Google SERP، وبيانات المنافسة. يساعدك NEURONwriter على تخطيط المحتوى وتحسينه مع وضع نية المستخدم في الاعتبار!
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
WriteTextAI
writetext.ai
قم بتبسيط كتابة النصوص الخاصة بالتجارة الإلكترونية باستخدام WriteText.ai، وهو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومتكامل مع النظام الأساسي الخاص بك. لهجة قابلة للتخصيص والأسلوب والجمهور.
iMyFone
filme.imyfone.com
نحن iMyfone، مجموعة ديناميكية من الأشخاص المتحمسين لما نقوم به. مهمتنا هي تطوير برامج مبتكرة وسهلة الاستخدام وصديقة للميزانية لتجديد تجربتك. منتج النجم: 1. iMyFone D-Back: يمكنك استرداد أكثر من 18 نوعًا من الملفات بما في ذلك WhatsApp وViber وWeChat وKik وLine والصور ومقاطع الفيديو والرسائل وجهات الا...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموع...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
NovelAI
novelai.net
رواة القصص AI التي تعمل بتقنية GPT. مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قصص فريدة أو حكايات مثيرة أو روايات رومانسية مغرية أو مجرد العبث. كل شيء مباح!
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
D-ID
d-id.com
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.