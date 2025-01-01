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تستمر برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي في قيادة الطريق في مجال الابتكار من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وفهم اللغة الطبيعية والحوسبة السحابية لإنشاء بيئات قابلة للتطوير وفعالة وآمنة للتدريب ونشر النماذج التوليدية. تعالج هذه الحلول التحديات الحاسمة في قابلية تطوير النماذج وسرعة الاستدلال والتوافر العالي، مما يسهل تطوير وإنتاج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. والجدير بالذكر أنها تتميز بواجهات سهلة الاستخدام توفر تحكمًا دقيقًا في تخصيص الموارد وإدارة التكلفة وتحسين الأداء. تعمل العديد من هذه الأدوات على تسريع عملية التطوير من خلال تقديم نماذج وواجهات برمجة التطبيقات (API) مدربة مسبقًا. قد تذهب الحلول المتقدمة إلى أبعد من ذلك من خلال دمج ميزات تسلسل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل خطوط أنابيب البيانات، وعمليات النشر السحابية المتعددة، وبالتالي تعزيز قدرات النماذج التوليدية للتفاعل مع الأنظمة الخارجية ومصادر البيانات. غالبًا ما يتم دمج إجراءات الأمان القوية، بما في ذلك تشفير البيانات والتحكم في الوصول على أساس الدور، لضمان التعامل الآمن مع البيانات الحساسة والامتثال لها. بالإضافة إلى قدرات التدريب والاستدلال الأساسية، توفر هذه الحلول عادةً وظائف متقدمة مثل المراقبة في الوقت الفعلي وخيارات الضبط الدقيق والوثائق الشاملة. تعمل هذه الميزات على تبسيط عمليات التكوين والنشر والمراقبة للمطورين وغير المطورين على حد سواء، مما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية أكثر سهولة في الوصول إليها وإدارتها. وبالتالي، تلعب هذه الحلول دورًا حاسمًا في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشركة، خاصة بالنسبة للشركات التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها أو خدماتها أو سير عملها. على عكس منصات الحوسبة السحابية العامة أو أدوات علوم البيانات والتعلم الآلي الأوسع، تتخصص حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية في المتطلبات الفريدة للنماذج التوليدية. إنها توفر مجموعة شاملة من الميزات للتدريب النموذجي والنشر والأمان والتكامل. وهذا ما يميزهم عن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية المعدة مسبقًا، حيث يقومون بتزويد علماء البيانات والمهندسين بالأدوات والبنية التحتية اللازمة لتطوير حلول توليدية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. لكي يتم تضمين المنتج في فئة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * تقديم خيارات قابلة للتطوير للتدريب النموذجي والاستدلال. * توفير نماذج تسعير شفافة ومرنة للموارد الحسابية واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. * تمكين التعامل الآمن مع البيانات من خلال ميزات مثل تشفير البيانات والامتثال للقانون العام لحماية البيانات. * دعم التكامل السلس في خطوط أنابيب البيانات وسير العمل الحالية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو الموصلات المعدة مسبقًا. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تمكين المؤسسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow هو تطبيق يساعد الفرق في تطوير وكلاء الذكاء الصناعي للمحادثات مثل الروبوتات الصوتية والدردشة بطريقة سلسة وسريعة.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Together AI
together.ai
تطبيق AI معًا يمكّن المطورين من تدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، ويتيح تكامل البيانات في الوقت الحقيقي لتحسين التفاعل مع العملاء.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai هو أداة لبناء chatbot بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة، تتيح لك إنشاء chatbots مخصصة تعتمد على بياناتك الخاصة بسهولة.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
يحافظ تطبيق GPTGuard.ai على خصوصية تفاعلاتك مع ChatGPT عن طريق استبدال البيانات الحساسة ببيانات صناعية دون التأثير على المعنى.
Tune AI
tunehq.ai
تطبيق Tune AI يدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ويقدم تطبيق دردشة TuneChat، ومنصة TuneStudio للمطورين، ومحرك ChainFury المفتوح المصدر.
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ الفرق في الشركات على نشر نماذج اللغة الكبيرة بكفاءة، ورصد أدائها وتحسينها باستمرار من خلال التغذية الراجعة.
Promptly
trypromptly.com
تطبيق Promptly هو منصة منخفضة الكود تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء وإدارة المطالبات لنماذج اللغة الكبيرة بسهولة وكفاءة.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB هو منصة لضبط وتقويم نماذج الذكاء الاصطناعي، تتيح للفرق التقنية إنشاء نماذج مخصصة بسهولة باستخدام بياناتهم الخاصة.
AICamp
aicamp.so
تطبيق AICamp يدعم نماذج لغوية متعددة ويوفر مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهل إنجاز المهام الجماعية بسرعة وسهولة.
Katonic.ai
katonic.ai
تطبيق Katonic.ai يتيح للمؤسسات إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بدون برمجة لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
Saturn Cloud
saturncloud.io
ساتورن كلاود هو منصة متكاملة لتطوير ونشر علوم البيانات والتعلم الآلي في السحابة، تدعم لغات وأدوات مختلفة وتوفر تكامل Git.
Opentune
opentune.ai
أوبنتيون هو تطبيق لإدارة وتخصيص والتفاعل مع نماذج اللغة الكبيرة، يوفر دعمًا مخصصًا وبنية تحتية قوية تلبي احتياجات الشركات.
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI هو تطبيق يعزز أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، يوفر مسحات أمان فعالة لحماية البيانات وتحسين أداء النماذج في مختلف الصناعات.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
تطبيق Robust Intelligence يساعد الشركات على تأمين تحولها في الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن الثغرات وتطبيق الحماية اللازمة.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
تطبيق يهدف إلى حماية المعلومات الحساسة في مطالبات الذكاء الاصطناعي من التسريبات، مع ضمان فعالية الأداء دون التأثير على خصوصية البيانات.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هو أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تنتج نصوص جذابة وصور مخصصة وتسجيلات صوتية وفيديوهات بأفاتار متحركة.
OctoAI
octo.ai
تطبيق OctoAI يوفر بنية تحتية لتشغيل وتكييف وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المطورين من تطوير تطبيقات فعالة بسهولة.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud هو منصة لإدارة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر بنية تحتية فعالة ودعماً لمتطلبات التعلم الآلي المتنوعة.
Vocode
vocode.dev
Vocode هو تطبيق يوفر أدوات لتطوير تطبيقات صوتية باستخدام نماذج اللغة، مثل المكالمات الهاتفية والمساعدين الشخصيين. يدعم تكاملات متعددة.
Chooch
chooch.ai
Chooch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو بغرض تحسين المراقبة والأمان وأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتجزئة.
Vext
vextapp.com
Vext هو منصة لعمليات نماذج لغوية كبيرة، تتيح للمستخدمين تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة بسرعة لتلبية احتياجات الأعمال والبيانات الخاصة بهم.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt هو تطبيق ويب يوفر نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، يتيح للمستخدمين إنشاء محادثات مخصصة وتحرير المحتوى وإدارة المعرفة الشخصية.
Aporia
aporia.com
Aporia هي منصة لمراقبة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وضمان موثوقيتها وأمانها، تساعد المؤسسات على مواجهة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
Predibase
predibase.com
Predibase هو منصة مطورين لتسهيل تدريب وتقديم نماذج التعلم الآلي مفتوحة المصدر بسرعة وفعالية على بنية تحتية سحابية.
Archie
archie.8base.com
تطبيق Archie يساعدك في تحويل أفكارك إلى تصميمات واقعية من خلال تقييم البيانات، تسريع التخيل، وتحسين الإبداع مع إمكانية مشاركة التصاميم.
Autoblocks
autoblocks.ai
تطبيق Autoblocks AI هو مساحة عمل سحابية تتيح لفرق المنتجات تقييم واختبار وتحسين منتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل تعاوني.
Preamble
preamble.com
تقدم تطبيق Preamble منصة سهلة الاستخدام وسوق سياسات للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان والامتثال لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
MarkovML
markovml.com
تطبيق MarkovML هو منصة ذكاء اصطناعي منخفضة الكود لتحليل البيانات وتطوير نماذج التعلم الآلي مع واجهة سهلة الاستخدام للتعاون وإدارة البيانات.
Lakera
lakera.ai
لاكرا هو تطبيق يساعد المؤسسات على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الأمان وتخفيف المخاطر المرتبطة بنماذج اللغة الكبيرة.
Defog
defog.ai
تطبيق Defog.ai هو أداة استعلام بلغة طبيعية تتيح للمستخدمين طرح أسئلة عن البيانات والوصول إلى بيانات من ملفات CSV وقواعد البيانات دون المساس بالخصوصية.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry هو منصة سحابية لتطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، تدعم الفرق في بناء ونشر التطبيقات بسرعة وكفاءة.
Qualetics
qualetics.com
تتيح Qualetics للشركات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وحل المشكلات، مع واجهة سهلة الاستخدام ورصد لحظي لأداء الأعمال.
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