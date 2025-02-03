برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

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تستمر برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي في قيادة الطريق في مجال الابتكار من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وفهم اللغة الطبيعية والحوسبة السحابية لإنشاء بيئات قابلة للتطوير وفعالة وآمنة للتدريب ونشر النماذج التوليدية. تعالج هذه الحلول التحديات الحاسمة في قابلية تطوير النماذج وسرعة الاستدلال والتوافر العالي، مما يسهل تطوير وإنتاج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. والجدير بالذكر أنها تتميز بواجهات سهلة الاستخدام توفر تحكمًا دقيقًا في تخصيص الموارد وإدارة التكلفة وتحسين الأداء. تعمل العديد من هذه الأدوات على تسريع عملية التطوير من خلال تقديم نماذج وواجهات برمجة التطبيقات (API) مدربة مسبقًا. قد تذهب الحلول المتقدمة إلى أبعد من ذلك من خلال دمج ميزات تسلسل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل خطوط أنابيب البيانات، وعمليات النشر السحابية المتعددة، وبالتالي تعزيز قدرات النماذج التوليدية للتفاعل مع الأنظمة الخارجية ومصادر البيانات. غالبًا ما يتم دمج إجراءات الأمان القوية، بما في ذلك تشفير البيانات والتحكم في الوصول على أساس الدور، لضمان التعامل الآمن مع البيانات الحساسة والامتثال لها. بالإضافة إلى قدرات التدريب والاستدلال الأساسية، توفر هذه الحلول عادةً وظائف متقدمة مثل المراقبة في الوقت الفعلي وخيارات الضبط الدقيق والوثائق الشاملة. تعمل هذه الميزات على تبسيط عمليات التكوين والنشر والمراقبة للمطورين وغير المطورين على حد سواء، مما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية أكثر سهولة في الوصول إليها وإدارتها. وبالتالي، تلعب هذه الحلول دورًا حاسمًا في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشركة، خاصة بالنسبة للشركات التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها أو خدماتها أو سير عملها. على عكس منصات الحوسبة السحابية العامة أو أدوات علوم البيانات والتعلم الآلي الأوسع، تتخصص حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية في المتطلبات الفريدة للنماذج التوليدية. إنها توفر مجموعة شاملة من الميزات للتدريب النموذجي والنشر والأمان والتكامل. وهذا ما يميزهم عن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية المعدة مسبقًا، حيث يقومون بتزويد علماء البيانات والمهندسين بالأدوات والبنية التحتية اللازمة لتطوير حلول توليدية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. لكي يتم تضمين المنتج في فئة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * تقديم خيارات قابلة للتطوير للتدريب النموذجي والاستدلال. * توفير نماذج تسعير شفافة ومرنة للموارد الحسابية واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. * تمكين التعامل الآمن مع البيانات من خلال ميزات مثل تشفير البيانات والامتثال للقانون العام لحماية البيانات. * دعم التكامل السلس في خطوط أنابيب البيانات وسير العمل الحالية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو الموصلات المعدة مسبقًا. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تمكين المؤسسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstacart إلى JP Morgan Chase وThe Home Depot - تثق في Voiceflow كمنصة بناء عملاء الذكاء الاصطناعي التعاونية. يتم إقران لوحة منشئ الوكلاء البديهية وقاعدة المعرفة ونظام إدارة المحتوى مع مجموعة أدوات مطور قابلة للتوسيع لشحن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين الذين يمكنهم التوسع عبر تجربة العميل. يقوم أكثر من 250.000 فريق طموح في جميع أنحاء العالم ببناء وكلاء على Voiceflow اليوم.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud عبارة عن منصة تعلم الآلة حائزة على جوائز لأي سحابة تضم أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك NVIDIA وCFA Institute وSnowflake وFlatiron School وNestle والمزيد. إنه حل شامل لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي ونشره وخطوط أنابيب البيانات في السحابة. يمكن للمستخدمين تشغيل جهاز كمبيوتر محمول مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 4 تيرابايت، وإضافة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، والاتصال بمجموعة موزعة من العمال، وإنشاء نماذج لغوية كبيرة، والمزيد في بيئة مستضافة بالكامل. يعمل علماء ومحللو البيانات بشكل أفضل باستخدام الأدوات التي يريدون استخدامها. يمكنك استخدام اللغات وبيئات التطوير المتكاملة ومكتبات التعلم الآلي المفضلة لديك في Saturn Cloud. نحن نقدم تكاملاً كاملاً مع Git، وصورًا مخصصة مشتركة، وتخزينًا آمنًا لبيانات الاعتماد، مما يجعل توسيع نطاق فريقك وبناءه في السحابة أمرًا سهلاً. نحن ندعم دورة حياة التعلم الآلي بأكملها بدءًا من التجربة وحتى الإنتاج بميزات مثل المهام وعمليات النشر. يمكن مشاركة هذه الميزات والأدوات المضمنة بسهولة داخل الفرق، وبالتالي يتم توفير الوقت وتكرار العمل. تتوفر Saturn Cloud على عدة سحابات: AWS، وAzure، وGCP، وOCI. اتصل بنا اليوم للحصول على عرض تجريبي مجاني.
OctoAI
octo.ai
توفر OctoAI بنية تحتية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية وضبطها وتوسيع نطاقها. OctoAI يجعل النماذج تعمل لصالحك، وليس العكس. يحصل المطورون على وصول سهل إلى البنية التحتية الفعالة للذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من تشغيل النماذج التي يختارونها، وضبطها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بهم، والتوسع من التطوير إلى الإنتاج بسلاسة. بفضل أسرع النماذج الأساسية في السوق (بما في ذلك Llama-2 وStable Diffusion وSDXL) وحلول التخصيص المتكاملة وأنظمة التعلم الآلي ذات المستوى العالمي تحت الغطاء، يمكن للمطورين التركيز على إنشاء تطبيقات تبهر عملائهم دون أن يصبحوا خبراء في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. . بدعم من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، يقع المقر الرئيسي للشركة في سياتل، واشنطن. تم تأسيس OctoAI وقيادتها من قبل المبدعين Apache TVM، وهو عبارة عن مكدس ML مفتوح المصدر لأداء النموذج وقابلية النقل.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Vocode
vocode.dev
يوفر Vocode الأدوات والتجريدات لإنشاء أي نوع من التطبيقات الصوتية بالإضافة إلى LLMs. تتضمن أمثلة الأشياء التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Vocode إعداد LLMs للرد على/إجراء المكالمات الهاتفية، والعمل كمساعدين شخصيين، والانضمام إلى اجتماعات Zoom، والمزيد. ما يوفره Vocode: * تجريدات المحادثة (البث المباشر، القائم على الأدوار) * وظيفة المحادثة (نقطة النهاية، تتبع العاطفة) * التكامل مع أفضل موفري خدمة تحويل الكلام إلى نص/تحويل النص إلى كلام * دعم عبر الأنظمة الأساسية (الهاتف، الويب، Zoom)
CalypsoAI
calypsoai.com
ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الصناعات وانتشاره بشكل متزايد في الاستخدام اليومي، فإن المخاطر المرتبطة به ترتفع أيضًا. في CalypsoAI، نحن ندرك هذه المخاطر المتزايدة. من خلال حلول AISec المتقدمة لدينا، تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات أمان رائدة للذكاء الاصطناعي. تقوم هذه المنصات باختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها وحمايتها، وفتح فرص جديدة، وتعزيز عمليات صنع القرار، وتحفيز الابتكار. نحن نمكن المؤسسات من التنقل بثقة في المشهد المعقد لاعتماد الذكاء الاصطناعي. تسعى شركة CalypsoAI جاهدة إلى تشكيل مستقبل تجتمع فيه التكنولوجيا والأمن، مما يؤدي إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات والمساهمة في عالم أفضل.
Defog
defog.ai
Defog.ai هي أداة استعلام عن بيانات باللغة الطبيعية مضمنة في التطبيقات. تتيح الأداة للمستخدمين طرح أسئلة حول البيانات بشكل حر والوصول إلى البيانات من ملفات CSV أو مجموعات البيانات المحددة مسبقًا. يمكن الاستعلام عن البيانات من قواعد البيانات مثل Redshift ومبيعات التذاكر، مع أمثلة مثل مجموعة بيانات نموذجية تسمى Tickit. تتيح الأداة للمستخدمين طرح الأسئلة بأي لغة وتوفر إجابات على الأسئلة الطويلة. على عكس الحلول الأخرى، يتيح Defog قوى خارقة للبيانات دون المساس بالخصوصية، لأنه يحتاج فقط إلى الوصول إلى مخطط قاعدة البيانات، وليس البيانات الفعلية. يتم دعم الأداة بواسطة Y Combinator ولديها عرض توضيحي متاح، مما يسمح للمستخدمين بتضمين القوى العظمى للبيانات في تطبيقاتهم.
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ فرق الإنتاج على نشر نماذج لغوية كبيرة على نطاق واسع. تستخدمنا الشركات لإنشاء تطبيقات مدعومة بـ LLM ومراقبتها أثناء الإنتاج. يوفر تطبيقنا أدوات لإنشاء المطالبات ومقارنتها، وتتبع الأداء المباشر، وتحسين النماذج بشكل مستمر من التعليقات البشرية.
Lakera
lakera.ai
يعمل Lakera Guard على تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات GenAI دون القلق بشأن الحقن الفوري وفقدان البيانات والمحتوى الضار ومخاطر LLM الأخرى. تعتمد قدرات Lakera Guard على قواعد بيانات خاصة تجمع بين الرؤى من تطبيقات LLM، وGandalf، والبيانات مفتوحة المصدر، وأبحاث تعلم الآلة المخصصة لدينا.
MarkovML
markovml.com
MarkovML عبارة عن منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر منصة تعاون لتحليل البيانات والتعلم الآلي. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخزين ومشاركة النماذج والتجارب ومجموعات البيانات. تهدف المنصة إلى تبسيط عملية تحليل البيانات وتطوير النماذج من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة. وتقدم المنصة العديد من الميزات لتعزيز إدارة البيانات وذكائها. وهو يشتمل على كتالوج بيانات ذكي يعمل كمركز مركزي للأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح بإدارة البيانات بسهولة، وتحسين إدارة البيانات، وتحسين فهم البيانات. توفر المنصة أيضًا محللات بيانات غير خاضعة للرقابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تولد رؤى عميقة للبيانات، وتقيس جودة البيانات، وتنشئ تقارير مرئية مفصلة لتحليل الخبراء. تقدم MarkovML أداة إنشاء تطبيقات GenAI بدون تعليمات برمجية، مما يمكّن خبراء المجال من إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الترميز. تسمح واجهة السحب والإفلات البديهية بإنشاء تطبيقات لحالات الاستخدام المختلفة، مثل التلخيص والتصنيف والبحث عن الدلالات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر MarkovML مقيِّمين مسؤولين للذكاء الاصطناعي يساعدون في تقييم التكلفة وتأثير الأعمال وتحيز النماذج. تمكين المؤسسات من تعظيم القيمة من الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وفعالة من حيث التكلفة. تضمن المنصة أيضًا إدارة البيانات والخصوصية والأمان. علاوة على ذلك، توفر MarkovML تعاونًا سلسًا من خلال أداة Snippet الخاصة بها، والتي توفر مساحة عمل مشتركة لمعرفة الفريق والأفكار والمقاييس والتحليل والتعليقات والتصور والمزيد. تهدف هذه الأداة إلى تحسين توافق الفريق وتعظيم إمكانات فرق الذكاء الاصطناعي. بشكل عام، تم تصميم MarkovML لتوفير منصة متكاملة لتحليل البيانات والتعلم الآلي والتعاون، مما يمكّن المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتها وتطوير مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. .
Opentune
opentune.ai
Opentune، تطبيق متطور مصمم لعشاق الذكاء الاصطناعي والمطورين والمبتكرين. يقدم Opentune منصة شاملة لإدارة نماذج اللغات الكبيرة وتخصيصها والتفاعل معها. يقدم Opentune دعمًا مخصصًا وبنية تحتية قوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركتك. إعطاء الأولوية للأمن والاستعداد لدفع تطوير أعمالك إلى الأمام.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt هو تطبيق ويب يوفر الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية. إنه يفيدك من خلال تقديم إنشاء مخصص، وتبسيط التفاعلات مع نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنحك إمكانية الوصول إلى أفضل النماذج من موفري خدمات متعددين، كل ذلك في مكان واحد.
Preamble
preamble.com
توفر Preamble منصة سهلة الاستخدام وسوقًا لسياسات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة LLM التوليدية. نحن نمكن الشركات من فرض حواجز حماية الذكاء الاصطناعي للسلامة والخصوصية والأمن والامتثال. Preable, Inc. هي شركة يقودها المخضرم.
Predibase
predibase.com
Predibase هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإنتاج LLMs مفتوحة المصدر. باعتبارها منصة المطورين لتدريب وخدمة LoRA، تسهل Predibase على الفرق الهندسية ضبط وخدمة أي LLM مفتوح المصدر على البنية التحتية الحديثة في السحابة بأقل تكلفة ممكنة. تم تصميم Predibase بواسطة الفريق الذي أنشأ منصات الذكاء الاصطناعي الداخلية في Apple وUber، وهو سريع وفعال وقابل للتطوير لأي حجم من المهام. يجمع Predibase بين واجهة تعريفية سهلة الاستخدام وسعة وحدة معالجة الرسومات المتطورة على الأشعة تحت الحمراء المدارة بدون خادم للتدريب والخدمة، مما يوفر للمهندسين حلاً لدورة حياة ML الكاملة. والأهم من ذلك، أن Predibase مبني على أسس مفتوحة المصدر، بما في ذلك Ludwig وLoRAX، ويمكن نشره في السحابة الخاصة بك بحيث تظل جميع بياناتك ونماذجك تحت سيطرتك. في الإنتاج مع كل من شركات Fortune 500 والشركات ذات النمو المرتفع، تساعد Predibase الفرق الهندسية على تقديم قيمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى مؤسساتهم في أيام، وليس أشهر.
Promptly
trypromptly.com
منصة ذكاء اصطناعي توليدية منخفضة التعليمات البرمجية للمؤسسات مما يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
يعد Prompt Privacy نظام تشغيل متطور من الجيل الأول للذكاء الاصطناعي تم تطويره خصيصًا لتلبية الحاجة المتزايدة للخصوصية والأمان في عصر الذكاء الاصطناعي. بفضل تصميمها الفريد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية، توفر Prompt Privacy منصة سهلة الاستخدام وبديهية للمحترفين والشركات التجارية والمؤسسات لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي دون المساس بالبيانات الحساسة.
Vext
vextapp.com
Vext: نظام التشغيل LLMOps Vext عبارة عن منصة LLMOps مبتكرة، تقدم تجربة "Zapier for AI" للمستخدمين الذين يرغبون في حظر مسار LLM الخاص بهم بسرعة وعلى نطاق واسع. مع Vext، يمكنك تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسهولة وسرعة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك وبياناتك الفريدة. فهو لا يوفر طريقة سلسة للتغلب على قيود تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية فحسب، بل إنه يعمل أيضًا على تسريع قدرتك على نشر حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، مما يمنحك ميزة تنافسية في السوق.
BentoCloud
bentoml.com
سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.
Archie
archie.8base.com
قم بوصف فكرتك ودع Archie ينشئ مخططًا مجانيًا لتصميم المنتج. * علاج عقبة الكاتب: ما عليك سوى وصف فكرتك في جملة أو جملتين وسيبدأ آرتشي على الفور في تقديم نظرة ثاقبة لما يجب بناؤه. * التصور السريع: يعمل المخطط بشكل كبير على تسريع عملية الانتقال من الفكرة إلى مفهوم التصميم الملموس. * التقييم المبني على البيانات: سيقدم Archie تقييمًا أوليًا لفكرتك من عدة وجهات نظر مختلفة. * الإبداع المعزز: سوف يكتشف Archie الأشياء التي ربما لم تفكر فيها ويقدم اقتراحات لتعزيز قيمة مشروعك وسلامته. * اجعل فكرتك اجتماعية: شارك مخططك مع أصحاب المصلحة الأوائل لجمع رؤى ودعم إضافي (اختياري).
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai هو منشئ روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. فهو يمكّنك من إنشاء روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة الخاصة بك والمدربة على بياناتك الفريدة. بفضل منصة Insighto البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، فإن إنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي يعد أمرًا خاليًا من المتاعب على الإطلاق. كل ما عليك فعله هو استيراد البيانات وتخصيص مظهر برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وتضمينه بسلاسة على موقع الويب الخاص بك.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
حافظ على كل ما تبذلونه من chatgpt وتفاعلات LLM الأخرى آمنة وخاصة. تحل تقنية GPTGuard محل البيانات الحساسة في المطالبات الخاصة بك بالبيانات الاصطناعية دون التأثير على السياق. تحصل على جميع فوائد chatgpt دون أي مخاوف خصوصية أو أمنية.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB عبارة عن منصة LLM Ops لضبط وتقييم LLMs، مما يمكّن فرق التكنولوجيا العامة من إنشاء نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي بسهولة.
AICamp
aicamp.so
مع مزيج AICamp الفريد من الميزات مثل دعم Multi-LLM ومساحة العمل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل كل مهمة جماعية أسرع وأسهل وأكثر متعة.
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على مستوى المؤسسة. * 50+ ماجستير في القانون للاختيار من بينها * تدربت على البيانات الخاصة بك، مع حواجز الحماية الخاصة بك.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
تمكن تقنية Robust Intelligence المؤسسات من تأمين تحول الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال حل آلي للحماية من تهديدات الأمن والسلامة. تتضمن منصة Robust Intelligence محركًا لاكتشاف نقاط الضعف في النماذج وتقييمها، بالإضافة إلى التوصية وتنفيذ حواجز الحماية اللازمة للتخفيف من التهديدات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. يتيح ذلك للشركات تلبية معايير السلامة والأمن الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تكامل واحد، والعمل تلقائيًا في الخلفية لحماية التطبيقات من التطوير إلى الإنتاج. تحظى Robust Intelligence بدعم من Sequoia Capital وTiger Global، وتحظى بثقة الشركات الرائدة بما في ذلك ADP وJPMorgan Chase وExpedia وDeloitte وCisco ووزارة الدفاع الأمريكية لتحرير مهمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لجمع البيانات ومعالجتها من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي العميقة مثل التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية ورؤية الكمبيوتر وتحليلات النص وما إلى ذلك. يتم بعد ذلك تقديم جميع الرؤى التحليلية القابلة للتنفيذ إلى فريقك بطريقة سهلة -لفهم لوحة القيادة، تقدم رؤى على المستوى الأعلى والمستوى الجزئي. لا تسهل عليك Qualetics الحصول على رؤى البيانات الصحيحة فحسب، بل تسهل أيضًا على فريقك فهمها واتخاذ الإجراءات بشأنها. تعد منصة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) من Qualetics عبارة عن مجموعة من الأدوات اللازمة للمساعدة في توجيه البيانات الواردة من قنوات متعددة إلى أنظمة التعلم الآلي المعقدة وتقديم الرؤى بطريقة واضحة وسلسة لتستهلكها الشركات.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry عبارة عن PaaS أصلي في السحابة لفرق التعلم الآلي لبناء ونشر وشحن تطبيقات ML/LLM على السحابة الخاصة بهم/البنية التحتية المحلية بطريقة أسرع وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة مع ضوابط الحوكمة الصحيحة، مما يسمح لهم بتحقيق 90 % وقت أسرع للتقييم من الفرق الأخرى. تلخص TrueFoundry الهندسة المطلوبة وتقدم مسرعات GenAI - LLM PlayGround، LLM Gateway، LLM Deploy، LLM Finetune، RAG Playground وقوالب التطبيقات التي يمكنها تمكين المؤسسة من تسريع تخطيط إطار عمل GenAI/LLMOps الشامل الخاص بها. يمكن للمؤسسات توصيل وتشغيل هذه المسرعات مع أنظمتها الداخلية بالإضافة إلى البناء على المسرعات لدينا لتمكين منصة LLMOps التي يختارونها لمطوري GenAI. TrueFoundry عبارة عن وحدات معيارية ومعتمدة بالكامل على واجهة برمجة التطبيقات (API)، ولديها تكامل أصلي مع الأدوات الشائعة في السوق مثل LangChain وVectorDBs وGuardRails وما إلى ذلك. تعمل TrueFoundry مع أكثر من 25 شركة من شركات Fortune 500 بالإضافة إلى شركات السوق المتوسطة عالية التقنية بما في ذلك مثل WadhwaniAI وWhatFix و2 Fortune 100 للرعاية الصحية وGames24x7 وAvisoAI وما إلى ذلك. يتم دعم TrueFoundry بواسطة Sequoia وEniac & Angels مثل Naval Ravikant وAnthony Goldbloom وأكثر من 50 من قادة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أفضل شركات التكنولوجيا وFortune 500 CXOs ومؤسسي Unicorns مثل AlphaSense وInnovaccer وWhatFix وRubrik وما إلى ذلك.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Together AI
together.ai
Together AI هي شركة ذكاء اصطناعي تعتمد على الأبحاث. نحن نساهم في قيادة الأبحاث والنماذج ومجموعات البيانات مفتوحة المصدر لتعزيز حدود الذكاء الاصطناعي. تعمل خدماتنا السحابية اللامركزية على تمكين المطورين والباحثين في المؤسسات من جميع الأحجام من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الإبداعية وضبطها ونشرها. نحن نؤمن بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي المفتوحة والشفافة ستقود الابتكار وتخلق أفضل النتائج للمجتمع.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI عبارة عن مساحة عمل قائمة على السحابة تمكن فرق المنتج من التقييم التعاوني واختبار وتحسين منتجات GenAI/LLM الخاصة بهم.
Chooch
chooch.ai
Chooch هي منصة Vision AI رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ورؤية الكمبيوتر لمساعدة الشركات على أتمتة مهام المراجعة المرئية اليدوية المتكررة، مما يجعل البحث عن بيانات الفيديو أكثر كفاءة ويسمح للشركات بإعادة تخصيص الموارد البشرية للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يمكن لتقنية ImageChat Geneative AI من Chooch الاستعلام بشكل منهجي باستخدام بيانات الفيديو والصورة التقنية السريعة لمراقبة مرئيات أو إجراءات محددة وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي عند اكتشافها لبدء المزيد من الإجراءات. يتم استخدام Chooch عبر العديد من التطبيقات المختلفة بما في ذلك اكتشاف سرقة التجزئة، ومراقبة السلامة في مكان العمل، والكشف عن الأسلحة، ومراقبة الفحص الذاتي، وإدارة الأصول الرقمية، والمزيد.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
Aporia
aporia.com
Aporia هي منصة التحكم الرائدة في الذكاء الاصطناعي، وهي موثوقة من قبل كل من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وشركات Fortune 500 المنشأة لضمان خصوصية وأمن وموثوقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع Aporia، تحصل المؤسسات على حواجز حماية قوية للذكاء الاصطناعي، مما يخفف بشكل فعال من الهلوسة، وتسرب البيانات، والهجمات السريعة في الوقت الفعلي. يقع Aporia Labs في قلب محرك الكشف عن حواجز الحماية، وهو فريق مكون من متخصصين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. هذا الفريق مخصص للبحث المستمر وتطوير الأساليب المتطورة لتحديد وتخفيف الهلوسة والهجمات السريعة، مما يضمن حماية سمعة علامتك التجارية وثقة المستخدمين لديك.
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