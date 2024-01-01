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برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام
تستمر برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي في قيادة الطريق في مجال الابتكار من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وفهم اللغة الطبيعية والحوسبة السحابية لإنشاء بيئات قابلة للتطوير وفعالة وآمنة للتدريب ونشر النماذج التوليدية. تعالج هذه الحلول التحديات الحاسمة في قابلية تطوير النماذج وسرعة الاستدلال والتوافر العالي، مما يسهل تطوير وإنتاج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. والجدير بالذكر أنها تتميز بواجهات سهلة الاستخدام توفر تحكمًا دقيقًا في تخصيص الموارد وإدارة التكلفة وتحسين الأداء. تعمل العديد من هذه الأدوات على تسريع عملية التطوير من خلال تقديم نماذج وواجهات برمجة التطبيقات (API) مدربة مسبقًا. قد تذهب الحلول المتقدمة إلى أبعد من ذلك من خلال دمج ميزات تسلسل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل خطوط أنابيب البيانات، وعمليات النشر السحابية المتعددة، وبالتالي تعزيز قدرات النماذج التوليدية للتفاعل مع الأنظمة الخارجية ومصادر البيانات. غالبًا ما يتم دمج إجراءات الأمان القوية، بما في ذلك تشفير البيانات والتحكم في الوصول على أساس الدور، لضمان التعامل الآمن مع البيانات الحساسة والامتثال لها. بالإضافة إلى قدرات التدريب والاستدلال الأساسية، توفر هذه الحلول عادةً وظائف متقدمة مثل المراقبة في الوقت الفعلي وخيارات الضبط الدقيق والوثائق الشاملة. تعمل هذه الميزات على تبسيط عمليات التكوين والنشر والمراقبة للمطورين وغير المطورين على حد سواء، مما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية أكثر سهولة في الوصول إليها وإدارتها. وبالتالي، تلعب هذه الحلول دورًا حاسمًا في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشركة، خاصة بالنسبة للشركات التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها أو خدماتها أو سير عملها. على عكس منصات الحوسبة السحابية العامة أو أدوات علوم البيانات والتعلم الآلي الأوسع، تتخصص حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية في المتطلبات الفريدة للنماذج التوليدية. إنها توفر مجموعة شاملة من الميزات للتدريب النموذجي والنشر والأمان والتكامل. وهذا ما يميزهم عن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية المعدة مسبقًا، حيث يقومون بتزويد علماء البيانات والمهندسين بالأدوات والبنية التحتية اللازمة لتطوير حلول توليدية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. لكي يتم تضمين المنتج في فئة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * تقديم خيارات قابلة للتطوير للتدريب النموذجي والاستدلال. * توفير نماذج تسعير شفافة ومرنة للموارد الحسابية واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. * تمكين التعامل الآمن مع البيانات من خلال ميزات مثل تشفير البيانات والامتثال للقانون العام لحماية البيانات. * دعم التكامل السلس في خطوط أنابيب البيانات وسير العمل الحالية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو الموصلات المعدة مسبقًا. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تمكين المؤسسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
Voiceflow
voiceflow.com
يعمل Voiceflow على تمكين الفرق الطموحة من بناء عملاء ذكاء اصطناعي مؤثرين. يساعد Voiceflow، المحبوب من قبل المصممين والمطورين، الفرق على العمل معًا لبناء تجارب الصوت والدردشة واختبارها وإرسالها وقياسها وتحسينها. فرق منتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر السوق المتوسطة وFortune 500 - من ClickUp وInstac...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الك...
Together AI
together.ai
Together AI هي شركة ذكاء اصطناعي تعتمد على الأبحاث. نحن نساهم في قيادة الأبحاث والنماذج ومجموعات البيانات مفتوحة المصدر لتعزيز حدود الذكاء الاصطناعي. تعمل خدماتنا السحابية اللامركزية على تمكين المطورين والباحثين في المؤسسات من جميع الأحجام من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الإبداعية وضبطها ونشرها. نحن...
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ فرق الإنتاج على نشر نماذج لغوية كبيرة على نطاق واسع. تستخدمنا الشركات لإنشاء تطبيقات مدعومة بـ LLM ومراقبتها أثناء الإنتاج. يوفر تطبيقنا أدوات لإنشاء المطالبات ومقارنتها، وتتبع الأداء المباشر، وتحسين النماذج بشكل مستمر من التعليقات البشرية.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai هو منشئ روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. فهو يمكّنك من إنشاء روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة الخاصة بك والمدربة على بياناتك الفريدة. بفضل منصة Insighto البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، فإن إنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي يعد أمرًا خاليًا من...
Promptly
trypromptly.com
منصة ذكاء اصطناعي توليدية منخفضة التعليمات البرمجية للمؤسسات مما يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud عبارة عن منصة تعلم الآلة حائزة على جوائز لأي سحابة تضم أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك NVIDIA وCFA Institute وSnowflake وFlatiron School وNestle والمزيد. إنه حل شامل لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي ونشره وخطوط أنابيب البيانات في السحابة. يمكن للمستخدمين تشغيل جهاز كمبيوتر محمول مزو...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
حافظ على أمان وخصوصية جميع تفاعلات ChatGPT وتفاعلات LLM الأخرى. تستبدل تقنية GPTGuard البيانات الحساسة في مطالباتك ببيانات تركيبية دون التأثير على السياق. يمكنك الحصول على جميع مزايا ChatGPT دون أي مخاوف تتعلق بالخصوصية أو الأمان.
AICamp
aicamp.so
مع مزيج AICamp الفريد من الميزات مثل دعم Multi-LLM ومساحة العمل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل كل مهمة جماعية أسرع وأسهل وأكثر متعة.
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على مس...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB عبارة عن منصة LLM Ops لضبط وتقييم LLMs، مما يمكّن فرق التكنولوجيا العامة من إنشاء نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي بسهولة.
Chooch
chooch.ai
Chooch هي منصة Vision AI رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ورؤية الكمبيوتر لمساعدة الشركات على أتمتة مهام المراجعة المرئية اليدوية المتكررة، مما يجعل البحث عن بيانات الفيديو أكثر كفاءة ويسمح للشركات بإعادة تخصيص الموارد البشرية للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يمكن لتقنية ImageChat Geneative AI من...
BentoCloud
bentoml.com
سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.
Vext
vextapp.com
Vext: نظام التشغيل LLMOps Vext عبارة عن منصة LLMOps مبتكرة، تقدم تجربة "Zapier for AI" للمستخدمين الذين يرغبون في حظر مسار LLM الخاص بهم بسرعة وعلى نطاق واسع. مع Vext، يمكنك تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسهولة وسرعة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك وبياناتك الفريدة. فهو لا يوفر طريقة...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
يعد Prompt Privacy نظام تشغيل متطور من الجيل الأول للذكاء الاصطناعي تم تطويره خصيصًا لتلبية الحاجة المتزايدة للخصوصية والأمان في عصر الذكاء الاصطناعي. بفضل تصميمها الفريد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية، توفر Prompt Privacy منصة سهلة الاستخدام وبديهية للمحترفين والشركات التجارية والمؤسسات لتسخير ق...
CalypsoAI
calypsoai.com
ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الصناعات وانتشاره بشكل متزايد في الاستخدام اليومي، فإن المخاطر المرتبطة به ترتفع أيضًا. في CalypsoAI، نحن ندرك هذه المخاطر المتزايدة. من خلال حلول AISec المتقدمة لدينا، تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات أمان رائدة للذكا...
Opentune
opentune.ai
Opentune، تطبيق متطور مصمم لعشاق الذكاء الاصطناعي والمطورين والمبتكرين. يقدم Opentune منصة شاملة لإدارة نماذج اللغات الكبيرة وتخصيصها والتفاعل معها. يقدم Opentune دعمًا مخصصًا وبنية تحتية قوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركتك. إعطاء الأولوية للأمن والاستعداد لدفع تطوير أعمالك إلى الأمام.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
OctoAI
octo.ai
توفر OctoAI بنية تحتية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية وضبطها وتوسيع نطاقها. OctoAI يجعل النماذج تعمل لصالحك، وليس العكس. يحصل المطورون على وصول سهل إلى البنية التحتية الفعالة للذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من تشغيل النماذج التي يختارونها، وضبطها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بهم، والتوسع من ...
Aporia
aporia.com
Aporia هي منصة التحكم الرائدة في الذكاء الاصطناعي، وهي موثوقة من قبل كل من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وشركات Fortune 500 المنشأة لضمان خصوصية وأمن وموثوقية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع Aporia، تحصل المؤسسات على حواجز حماية قوية للذكاء الاصطناعي، مما يخفف بشكل فعال من الهلوسة، وتسرب البيانات...
Vocode
vocode.dev
يوفر Vocode الأدوات والتجريدات لإنشاء أي نوع من التطبيقات الصوتية بالإضافة إلى LLMs. تتضمن أمثلة الأشياء التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Vocode إعداد LLMs للرد على/إجراء المكالمات الهاتفية، والعمل كمساعدين شخصيين، والانضمام إلى اجتماعات Zoom، والمزيد. ما يوفره Vocode: * تجريدات المحادثة (البث المباشر، ...
Predibase
predibase.com
Predibase هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإنتاج LLMs مفتوحة المصدر. باعتبارها منصة المطورين لتدريب وخدمة LoRA، تسهل Predibase على الفرق الهندسية ضبط وخدمة أي LLM مفتوح المصدر على البنية التحتية الحديثة في السحابة بأقل تكلفة ممكنة. تم تصميم Predibase بواسطة الفريق الذي أنشأ منصات الذكاء الاصطناعي...
MarkovML
markovml.com
MarkovML عبارة عن منصة ذات تعليمات برمجية منخفضة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر منصة تعاون لتحليل البيانات والتعلم الآلي. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتخزين ومشاركة النماذج والتجارب ومجموعات البيانات. تهدف المنصة إلى تبسيط عملية تحليل البيانات وتطوير النماذج من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة. وت...
Defog
defog.ai
Defog.ai هي أداة استعلام عن بيانات باللغة الطبيعية مضمنة في التطبيقات. تتيح الأداة للمستخدمين طرح أسئلة حول البيانات بشكل حر والوصول إلى البيانات من ملفات CSV أو مجموعات البيانات المحددة مسبقًا. يمكن الاستعلام عن البيانات من قواعد البيانات مثل Redshift ومبيعات التذاكر، مع أمثلة مثل مجموعة بيانات نم...
Archie
archie.8base.com
قم بوصف فكرتك ودع Archie ينشئ مخططًا مجانيًا لتصميم المنتج. * علاج عقبة الكاتب: ما عليك سوى وصف فكرتك في جملة أو جملتين وسيبدأ آرتشي على الفور في تقديم نظرة ثاقبة لما يجب بناؤه. * التصور السريع: يعمل المخطط بشكل كبير على تسريع عملية الانتقال من الفكرة إلى مفهوم التصميم الملموس. * التقييم المبني على...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
تمكن تقنية Robust Intelligence المؤسسات من تأمين تحول الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال حل آلي للحماية من تهديدات الأمن والسلامة. تتضمن منصة Robust Intelligence محركًا لاكتشاف نقاط الضعف في النماذج وتقييمها، بالإضافة إلى التوصية وتنفيذ حواجز الحماية اللازمة للتخفيف من التهديدات التي تواجه تطبيقات ا...
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI عبارة عن مساحة عمل قائمة على السحابة تمكن فرق المنتج من التقييم التعاوني واختبار وتحسين منتجات GenAI/LLM الخاصة بهم.
Preamble
preamble.com
توفر Preamble منصة سهلة الاستخدام وسوقًا لسياسات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة LLM التوليدية. نحن نمكن الشركات من فرض حواجز حماية الذكاء الاصطناعي للسلامة والخصوصية والأمن والامتثال. Preable, Inc. هي شركة يقودها المخضرم.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt هو تطبيق ويب يوفر الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية. إنه يفيدك من خلال تقديم إنشاء مخصص، وتبسيط التفاعلات مع نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنحك إمكانية الوصول إلى أفضل النماذج من موفري خدمات متعددين، كل ذلك في مكان واحد.
Lakera
lakera.ai
يعمل Lakera Guard على تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات GenAI دون القلق بشأن الحقن الفوري وفقدان البيانات والمحتوى الضار ومخاطر LLM الأخرى. تعتمد قدرات Lakera Guard على قواعد بيانات خاصة تجمع بين الرؤى من تطبيقات LLM، وGandalf، والبيانات مفتوحة المصدر، وأبحاث تعلم الآلة المخصصة لدينا.
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لج...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry عبارة عن PaaS أصلي في السحابة لفرق التعلم الآلي لبناء ونشر وشحن تطبيقات ML/LLM على السحابة الخاصة بهم/البنية التحتية المحلية بطريقة أسرع وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة مع ضوابط الحوكمة الصحيحة، مما يسمح لهم بتحقيق 90 % وقت أسرع للتقييم من الفرق الأخرى. تلخص TrueFoundry الهندسة ال...