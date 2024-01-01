برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستمر برامج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي في قيادة الطريق في مجال الابتكار من خلال الاستفادة من التعلم الآلي وفهم اللغة الطبيعية والحوسبة السحابية لإنشاء بيئات قابلة للتطوير وفعالة وآمنة للتدريب ونشر النماذج التوليدية. تعالج هذه الحلول التحديات الحاسمة في قابلية تطوير النماذج وسرعة الاستدلال والتوافر العالي، مما يسهل تطوير وإنتاج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. والجدير بالذكر أنها تتميز بواجهات سهلة الاستخدام توفر تحكمًا دقيقًا في تخصيص الموارد وإدارة التكلفة وتحسين الأداء. تعمل العديد من هذه الأدوات على تسريع عملية التطوير من خلال تقديم نماذج وواجهات برمجة التطبيقات (API) مدربة مسبقًا. قد تذهب الحلول المتقدمة إلى أبعد من ذلك من خلال دمج ميزات تسلسل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل خطوط أنابيب البيانات، وعمليات النشر السحابية المتعددة، وبالتالي تعزيز قدرات النماذج التوليدية للتفاعل مع الأنظمة الخارجية ومصادر البيانات. غالبًا ما يتم دمج إجراءات الأمان القوية، بما في ذلك تشفير البيانات والتحكم في الوصول على أساس الدور، لضمان التعامل الآمن مع البيانات الحساسة والامتثال لها. بالإضافة إلى قدرات التدريب والاستدلال الأساسية، توفر هذه الحلول عادةً وظائف متقدمة مثل المراقبة في الوقت الفعلي وخيارات الضبط الدقيق والوثائق الشاملة. تعمل هذه الميزات على تبسيط عمليات التكوين والنشر والمراقبة للمطورين وغير المطورين على حد سواء، مما يجعل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية أكثر سهولة في الوصول إليها وإدارتها. وبالتالي، تلعب هذه الحلول دورًا حاسمًا في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشركة، خاصة بالنسبة للشركات التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها أو خدماتها أو سير عملها. على عكس منصات الحوسبة السحابية العامة أو أدوات علوم البيانات والتعلم الآلي الأوسع، تتخصص حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدية في المتطلبات الفريدة للنماذج التوليدية. إنها توفر مجموعة شاملة من الميزات للتدريب النموذجي والنشر والأمان والتكامل. وهذا ما يميزهم عن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية المعدة مسبقًا، حيث يقومون بتزويد علماء البيانات والمهندسين بالأدوات والبنية التحتية اللازمة لتطوير حلول توليدية مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. لكي يتم تضمين المنتج في فئة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب أن يستوفي المنتج معايير محددة: * تقديم خيارات قابلة للتطوير للتدريب النموذجي والاستدلال. * توفير نماذج تسعير شفافة ومرنة للموارد الحسابية واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات. * تمكين التعامل الآمن مع البيانات من خلال ميزات مثل تشفير البيانات والامتثال للقانون العام لحماية البيانات. * دعم التكامل السلس في خطوط أنابيب البيانات وسير العمل الحالية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو الموصلات المعدة مسبقًا. من خلال تلبية هذه المعايير، تعمل برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تمكين المؤسسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.