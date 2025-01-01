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برامج اللعب - التطبيقات الأكثر شعبية

في مجال التسويق، تستخدم برامج الألعاب عناصر ألعاب الفيديو المألوفة مثل الشارات والإنجازات والنقاط ولوحات المتصدرين والمزيد لتعزيز استراتيجيات التسويق. أثبت هذا البرنامج فعاليته بالنسبة للمسوقين الذين يهدفون إلى تعزيز ولاء العملاء وتأييدهم ومشاركتهم. عندما تسعى شركة ما إلى تحفيز العملاء على إجراءات محددة، مثل مشاركة المحتوى أو إجراء عملية شراء، فإن برنامج التلعيب يعمل كوسيلة لمراقبة هذه السلوكيات ومكافأتها. إلى جانب التسويق، تجد برامج التلعيب تطبيقات متنوعة في سيناريوهات الأعمال. يمكن لفرق المبيعات، على سبيل المثال، استخدام برامج التلعيب في المبيعات لتعزيز المنافسة الصحية وتوفير دفعة تحفيزية إضافية لممثليهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ميزات اللعب في برامج مشاركة الموظفين ومنصات التعلم المصغر. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو مدمج مع أدوات تسويقية أخرى مثل برامج إدارة الولاء أو برامج الترويج للعلامة التجارية، فإن برامج التلعيب تقدم أداة متعددة الاستخدامات لتعزيز الجوانب المختلفة للعمليات التجارية.

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Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam هي منصة تسويقية تساعد الشركات على إنشاء مسابقات وهبات وتقديم أدوات للتفاعل مع العملاء وزيادة المشاركة.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

QuizHub

QuizHub

quiz.konfhub.com

QuizHub هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية بسهولة ويساعد في تنظيم المنافسات التعليمية والترفيهية مع دعم لعدد كبير من المشاركين.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.

Interacty

Interacty

interacty.me

تطبيق Interacty يتيح للمسوقين إنشاء تجارب تفاعلية وألعاب لزيادة التفاعل والمبيعات بسهولة عبر أدوات مرنة وقوالب جاهزة.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep أداة تساعد العلامات التجارية في إنشاء وإدارة العروض الترويجية الرقمية مثل اليانصيب والهبات والمسابقات.

Socialman

Socialman

socialman.net

تطبيق Socialman هو منصة SaaS لإنشاء وإدارة الهدايا عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. يتيح للنشر والجدولة وتحليل المشاركة.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral هو منصة تسويق إحالي تسمح بإدارة حملات مثل المسابقات والهبات، وتشجع المستخدمين على مشاركة المحتوى لزيادة التفاعل وجذب العملاء.

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Loquiz هو تطبيق لإنشاء ألعاب وجولات تفاعلية، مثالي للسياحة، وبناء الفرق، وتعليم الطلاب.

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

تطبيق Scratcher هو منصة تفاعلية لتسويق المنتجات والخدمات، يتيح للمتاجر تصميم وإدارة تجارب العملاء بطريقة الألعاب.

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize هي منصة تستخدم عناصر اللعبة لتعزيز تفاعل المستخدمين في الأعمال، مع ميزات لإدارة المحتوى والتخصيص والتقارير.

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

تطبيق Gamify Route يسمح بإنشاء صفحات تفاعلية للألعاب بسهولة، مع قوالب جاهزة وأداة تصميم بالسحب والإفلات لتخصيص الصفحات.

Datagame

Datagame

datagame.io

تطبيق Datagame يحسن أو يستبدل الاستطلاعات التقليدية بتجارب تفاعلية وألعاب على الهواتف المحمولة، مما يزيد من تفاعل المستخدمين ومعدلات الاستجابة.

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio هو تطبيق يمكّن العلامات التجارية من التفاعل مع الجمهور عبر تنسيقات تفاعلية، مع جمع بيانات تتعلق بالعملاء. متوافق مع GDPR.

Captain Up

Captain Up

captainup.com

تطبيق Captain Up هو منصة سحابية تهدف لزيادة نشاط العملاء وولائهم من خلال استخدام عناصر اللعب والنفسية السلوكية.

Socialshaker

Socialshaker

socialshaker.com

تقدم تطبيق Socialshaker للمسوقين 30 آلية لإعداد مسابقات وألعاب سحب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك والمواقع الإلكترونية.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked هي منصة رقمية لإنشاء ترويج تفاعلي وزيادة التفاعل مع العملاء من خلال بطاقات خدش رقمية قابلة للتخصيص.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

تطبيق CustomerGlu هو منصة لت gamification تساعد في تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل والاحتفاظ بالعملاء من خلال قوالب جاهزة وأدوات مخصصة.

Brame

Brame

brame.io

تطبيق برام يتيح للشركات إنشاء حملاتgamification تفاعلية بسهولة وبأسعار معقولة، دون الحاجة لبرمجة، مع دعم متعددة اللغات وتحليلات الأداء.

Drimify

Drimify

drimify.com

دريمي فاي هو منصة للعبة تساعد المستخدمين على إنشاء تجارب تفاعلية بسهولة، تناسب مختلف القطاعات بدون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

InAppStory

InAppStory

inappstory.com

InAppStory هو تطبيق يمكّن المطورين من دمج القصص والرسائل التفاعلية في تطبيقاتهم لتعزيز مشاركة المستخدم وتحسين معدلات الاستبقاء.

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

تطبيق Cool Tabs يساعد في إدارة الحملات التسويقية عبر الشبكات الاجتماعية والمواقع، ويتيح تحليل المحادثات حول العلامة التجارية وحصد العملاء المحتملين.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

تطبيق Accept Mission يجمع الأفكار، يديرها، ويوفر لوحات تحكم وتقارير لقياس النجاح، ويجمع أدوات الابتكار في منصة واحدة.

NextBee

NextBee

web.nextbee.com

تساعد أدوات إدارة برامج المناصرة في NextBee على زيادة انتشار العلامات التجارية من خلال عناصر واجهة اجتماعية وجوائز وقواعد اعتراف قابلة للبرمجة.

myCred

myCred

mycred.me

تساعد تطبيق myCred الشركات على إنشاء وإدارة برامج الولاء بسهولة، مع ميزات مخصصة وأنظمة نقاط لتعزيز التفاعل مع المستخدمين.

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

تطبيق InteractionUP يعزز التعاون داخل المؤسسات من خلال منصة للتواصل ومشاركة الموارد والمعلومات بين الموظفين.

SuperLikers

SuperLikers

superlikers.com

تطبيق SuperLikers هو برنامج ولاء يهدف إلى تعزيز ولاء العملاء وزيادة تفاعلهم مع العلامة التجارية بشكل فعال.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical هو تطبيق يدعم تحسين أداء الموظفين من خلال إدارة الأداء الفوري، التعلم الموجّه، والتدريب، ويهدف لزيادة رضا العملاء والإنتاجية.

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

تطبيق Enrichigo يتيح إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك الإلكتروني لتعزيز التفاعل وزيادة المبيعات وتحسين معرفة العلامة التجارية.

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