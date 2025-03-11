برامج اللعب - التطبيقات الأكثر شعبية

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في مجال التسويق، تستخدم برامج الألعاب عناصر ألعاب الفيديو المألوفة مثل الشارات والإنجازات والنقاط ولوحات المتصدرين والمزيد لتعزيز استراتيجيات التسويق. أثبت هذا البرنامج فعاليته بالنسبة للمسوقين الذين يهدفون إلى تعزيز ولاء العملاء وتأييدهم ومشاركتهم. عندما تسعى شركة ما إلى تحفيز العملاء على إجراءات محددة، مثل مشاركة المحتوى أو إجراء عملية شراء، فإن برنامج التلعيب يعمل كوسيلة لمراقبة هذه السلوكيات ومكافأتها. إلى جانب التسويق، تجد برامج التلعيب تطبيقات متنوعة في سيناريوهات الأعمال. يمكن لفرق المبيعات، على سبيل المثال، استخدام برامج التلعيب في المبيعات لتعزيز المنافسة الصحية وتوفير دفعة تحفيزية إضافية لممثليهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ميزات اللعب في برامج مشاركة الموظفين ومنصات التعلم المصغر. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو مدمج مع أدوات تسويقية أخرى مثل برامج إدارة الولاء أو برامج الترويج للعلامة التجارية، فإن برامج التلعيب تقدم أداة متعددة الاستخدامات لتعزيز الجوانب المختلفة للعمليات التجارية.
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Gleam
gleam.io
Gleam هي منصة تسويقية تساعد الشركات على إنشاء مسابقات وهبات وتقديم أدوات للتفاعل مع العملاء وزيادة المشاركة.
myQuiz
myquiz.org
myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية بسهولة ويساعد في تنظيم المنافسات التعليمية والترفيهية مع دعم لعدد كبير من المشاركين.
Interacty
interacty.me
تطبيق Interacty يتيح للمسوقين إنشاء تجارب تفاعلية وألعاب لزيادة التفاعل والمبيعات بسهولة عبر أدوات مرنة وقوالب جاهزة.
Socialman
socialman.net
تطبيق Socialman هو منصة SaaS لإنشاء وإدارة الهدايا عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. يتيح للنشر والجدولة وتحليل المشاركة.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep أداة تساعد العلامات التجارية في إنشاء وإدارة العروض الترويجية الرقمية مثل اليانصيب والهبات والمسابقات.
UpViral
upviral.com
UpViral هو منصة تسويق إحالي تسمح بإدارة حملات مثل المسابقات والهبات، وتشجع المستخدمين على مشاركة المحتوى لزيادة التفاعل وجذب العملاء.
Loquiz
loquiz.com
Loquiz هو تطبيق لإنشاء ألعاب وجولات تفاعلية، مثالي للسياحة، وبناء الفرق، وتعليم الطلاب.
Scratcher
scratcher.io
تطبيق Scratcher هو منصة تفاعلية لتسويق المنتجات والخدمات، يتيح للمتاجر تصميم وإدارة تجارب العملاء بطريقة الألعاب.
Gamify Route
gamifyroute.com
تطبيق Gamify Route يسمح بإنشاء صفحات تفاعلية للألعاب بسهولة، مع قوالب جاهزة وأداة تصميم بالسحب والإفلات لتخصيص الصفحات.
Datagame
datagame.io
تطبيق Datagame يحسن أو يستبدل الاستطلاعات التقليدية بتجارب تفاعلية وألعاب على الهواتف المحمولة، مما يزيد من تفاعل المستخدمين ومعدلات الاستجابة.
Gametize
gametize.com
Gametize هي منصة تستخدم عناصر اللعبة لتعزيز تفاعل المستخدمين في الأعمال، مع ميزات لإدارة المحتوى والتخصيص والتقارير.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio هو تطبيق يمكّن العلامات التجارية من التفاعل مع الجمهور عبر تنسيقات تفاعلية، مع جمع بيانات تتعلق بالعملاء. متوافق مع GDPR.
Captain Up
captainup.com
تطبيق Captain Up هو منصة سحابية تهدف لزيادة نشاط العملاء وولائهم من خلال استخدام عناصر اللعب والنفسية السلوكية.
Socialshaker
socialshaker.com
تقدم تطبيق Socialshaker للمسوقين 30 آلية لإعداد مسابقات وألعاب سحب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك والمواقع الإلكترونية.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked هي منصة رقمية لإنشاء ترويج تفاعلي وزيادة التفاعل مع العملاء من خلال بطاقات خدش رقمية قابلة للتخصيص.
CustomerGlu
customerglu.com
تطبيق CustomerGlu هو منصة لت gamification تساعد في تحسين تجربة المستخدم وزيادة التفاعل والاحتفاظ بالعملاء من خلال قوالب جاهزة وأدوات مخصصة.
Brame
brame.io
تطبيق برام يتيح للشركات إنشاء حملاتgamification تفاعلية بسهولة وبأسعار معقولة، دون الحاجة لبرمجة، مع دعم متعددة اللغات وتحليلات الأداء.
Drimify
drimify.com
دريمي فاي هو منصة للعبة تساعد المستخدمين على إنشاء تجارب تفاعلية بسهولة، تناسب مختلف القطاعات بدون الحاجة إلى مهارات البرمجة.
InAppStory
inappstory.com
InAppStory هو تطبيق يمكّن المطورين من دمج القصص والرسائل التفاعلية في تطبيقاتهم لتعزيز مشاركة المستخدم وتحسين معدلات الاستبقاء.
Cool Tabs
cool-tabs.com
تطبيق Cool Tabs يساعد في إدارة الحملات التسويقية عبر الشبكات الاجتماعية والمواقع، ويتيح تحليل المحادثات حول العلامة التجارية وحصد العملاء المحتملين.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج تسويق للإحالة والولاء يساعد الشركات على تعزيز ولاء العملاء وزيادة الإيرادات من خلال برامج مخصصة للإحالة والمكافآت.
Accept Mission
acceptmission.com
تطبيق Accept Mission يجمع الأفكار، يديرها، ويوفر لوحات تحكم وتقارير لقياس النجاح، ويجمع أدوات الابتكار في منصة واحدة.
NextBee
web.nextbee.com
تساعد أدوات إدارة برامج المناصرة في NextBee على زيادة انتشار العلامات التجارية من خلال عناصر واجهة اجتماعية وجوائز وقواعد اعتراف قابلة للبرمجة.
myCred
mycred.me
تساعد تطبيق myCred الشركات على إنشاء وإدارة برامج الولاء بسهولة، مع ميزات مخصصة وأنظمة نقاط لتعزيز التفاعل مع المستخدمين.
InteractionUP
web.interactionup.com
تطبيق InteractionUP يعزز التعاون داخل المؤسسات من خلال منصة للتواصل ومشاركة الموارد والمعلومات بين الموظفين.
SuperLikers
superlikers.com
تطبيق SuperLikers هو برنامج ولاء يهدف إلى تعزيز ولاء العملاء وزيادة تفاعلهم مع العلامة التجارية بشكل فعال.
Centrical
centrical.com
Contricalis منصة تجربة أداء الموظفين التي تعمل بالنيابة والتي تقود تجارب العملاء الأفضل في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح وكيل الخطوط الأمامية ونموها. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي ، والتكيف الميكروي ، والتدريب الذي يعمل به الذكاء الاصطناعى ، وإدارة الجودة ، و VoE ، من خلال حل مقلوب لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية والمبيعات ، وتقليل التكاليف ، وخفض الاستنزاف ، وزيادة رضا العملاء . تأسست مركزية في عام 2013 وتخدم العملاء في 150 دولة في 40 لغة مختلفة. تشمل Centrical مكاتب في نيويورك و Tel-Aviv و London والعملاء الشركات الرائدة متعددة الجنسيات مثل Microsoft و Teleperformance و Synchrony Financial ، وأكثر من ذلك.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة بعلامتك التجارية من خلال الزوار - اكتساب المزيد من الاشتراكات باستخدام اللعب
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