برامج اللعب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

InAppStory

inappstory.com

تمديد دورة حياة مستخدمي الهاتف المحمول من خلال قنوات الاتصال الأصلية. تقديم محتوى غني والتفاعل عبر مسار التحويل باستخدام القصص! MISSION InAppStory هي شركة برمجيات دولية تربط الشركات الحالية بالعملاء المحتملين والحاليين مما يسمح بتحويلات أعلى ووصول مؤثر وولاء العملاء وتحسين الاتصالات داخل تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بهم عبر القصص. لا توفر شركتنا مجرد منصة بسيطة لإنتاج القصص، بل توفر منتجًا بدون تعليمات برمجية يعمل على إطالة دورة حياة عملاء الهاتف المحمول لديك. نحن نعتبر حل الجيل التالي لتفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم، حيث يستمتع ملايين المستخدمين بتنسيق القصص محليًا. كيف نفعل ذلك؟ تعد سهولة الاستخدام والسرعة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بأي تفاعل عملي مع المستهلك. يحرر حلنا بدون تعليمات برمجية فريقك من تطوير المحتوى سيئ السمعة لكل حالة خاصة عندما ترغب الشركة في التواصل داخل التطبيق. ساعتين مع استراحة لتناول القهوة وسيكون تكاملنا جاهزًا لتقديم محتوى غني أثناء التفاعل مع المستخدمين النهائيين للتواصل داخل التطبيق. يقدر عملاؤنا والشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم جهودنا لمساعدتهم في تحقيق نتائج أفضل: التحويلات وبيانات المنتجات الجديدة ومقاييس الوصول وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، نعمل بشكل كبير على تحسين ولاء عملائهم وزيادة دورة المبيعات مع القصص، والأدوات، والتجارب المفعمة بالألعاب، والمحتوى المخصص، وتقسيم الجمهور، واختبار A/B، واستطلاعات الرأي، وإعداد العملاء، ومحتوى UGC. يستخدم عملاؤنا أيضًا حلنا للتأهيل الداخلي للموظفين والاتصالات والتدريب. النمو بشفافية باستخدام المقاييس التي يساعدها حلنا: -ER -إجمالي الوصول -متوسط ​​طول الجلسة -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -ثبات التطبيق -إجمالي الإيرادات -مرات الظهور -معدل التكرار -إجمالي الزيارات إليك ما يقوله عملاؤنا عن ميزة القصص: "كن مستعدًا لأنه عندما تبدأ في استخدام InAppStory، قريبًا جدًا، سيصبح قناتك الأساسية للتواصل مع العملاء!" الثقافة القوة الدافعة لشركتنا هي الناس. يتم التعامل مع جميع موظفينا على قدم المساواة، ونقدر كل جهد استثمروه في شركتنا. نحن نوفر بيئة داعمة حيث يمكن للجميع تنفيذ أفكارهم وتجربة شيء جديد وتنمية أعمالهم بشكل مطرد. كل شخص لديه قصة مختلفة، ولكن لدينا جميعًا شيء مشترك: نحن نعمل بجد ونعمل بذكاء لبناء مستقبل أفضل معًا.