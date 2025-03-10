برامج اللعب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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في مجال التسويق، تستخدم برامج الألعاب عناصر ألعاب الفيديو المألوفة مثل الشارات والإنجازات والنقاط ولوحات المتصدرين والمزيد لتعزيز استراتيجيات التسويق. أثبت هذا البرنامج فعاليته بالنسبة للمسوقين الذين يهدفون إلى تعزيز ولاء العملاء وتأييدهم ومشاركتهم. عندما تسعى شركة ما إلى تحفيز العملاء على إجراءات محددة، مثل مشاركة المحتوى أو إجراء عملية شراء، فإن برنامج التلعيب يعمل كوسيلة لمراقبة هذه السلوكيات ومكافأتها. إلى جانب التسويق، تجد برامج التلعيب تطبيقات متنوعة في سيناريوهات الأعمال. يمكن لفرق المبيعات، على سبيل المثال، استخدام برامج التلعيب في المبيعات لتعزيز المنافسة الصحية وتوفير دفعة تحفيزية إضافية لممثليهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ميزات اللعب في برامج مشاركة الموظفين ومنصات التعلم المصغر. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو مدمج مع أدوات تسويقية أخرى مثل برامج إدارة الولاء أو برامج الترويج للعلامة التجارية، فإن برامج التلعيب تقدم أداة متعددة الاستخدامات لتعزيز الجوانب المختلفة للعمليات التجارية.
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InAppStory
inappstory.com
تمديد دورة حياة مستخدمي الهاتف المحمول من خلال قنوات الاتصال الأصلية. تقديم محتوى غني والتفاعل عبر مسار التحويل باستخدام القصص! MISSION InAppStory هي شركة برمجيات دولية تربط الشركات الحالية بالعملاء المحتملين والحاليين مما يسمح بتحويلات أعلى ووصول مؤثر وولاء العملاء وتحسين الاتصالات داخل تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بهم عبر القصص. لا توفر شركتنا مجرد منصة بسيطة لإنتاج القصص، بل توفر منتجًا بدون تعليمات برمجية يعمل على إطالة دورة حياة عملاء الهاتف المحمول لديك. نحن نعتبر حل الجيل التالي لتفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم، حيث يستمتع ملايين المستخدمين بتنسيق القصص محليًا. كيف نفعل ذلك؟ تعد سهولة الاستخدام والسرعة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بأي تفاعل عملي مع المستهلك. يحرر حلنا بدون تعليمات برمجية فريقك من تطوير المحتوى سيئ السمعة لكل حالة خاصة عندما ترغب الشركة في التواصل داخل التطبيق. ساعتين مع استراحة لتناول القهوة وسيكون تكاملنا جاهزًا لتقديم محتوى غني أثناء التفاعل مع المستخدمين النهائيين للتواصل داخل التطبيق. يقدر عملاؤنا والشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم جهودنا لمساعدتهم في تحقيق نتائج أفضل: التحويلات وبيانات المنتجات الجديدة ومقاييس الوصول وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، نعمل بشكل كبير على تحسين ولاء عملائهم وزيادة دورة المبيعات مع القصص، والأدوات، والتجارب المفعمة بالألعاب، والمحتوى المخصص، وتقسيم الجمهور، واختبار A/B، واستطلاعات الرأي، وإعداد العملاء، ومحتوى UGC. يستخدم عملاؤنا أيضًا حلنا للتأهيل الداخلي للموظفين والاتصالات والتدريب. النمو بشفافية باستخدام المقاييس التي يساعدها حلنا: -ER -إجمالي الوصول -متوسط طول الجلسة -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -ثبات التطبيق -إجمالي الإيرادات -مرات الظهور -معدل التكرار -إجمالي الزيارات إليك ما يقوله عملاؤنا عن ميزة القصص: "كن مستعدًا لأنه عندما تبدأ في استخدام InAppStory، قريبًا جدًا، سيصبح قناتك الأساسية للتواصل مع العملاء!" الثقافة القوة الدافعة لشركتنا هي الناس. يتم التعامل مع جميع موظفينا على قدم المساواة، ونقدر كل جهد استثمروه في شركتنا. نحن نوفر بيئة داعمة حيث يمكن للجميع تنفيذ أفكارهم وتجربة شيء جديد وتنمية أعمالهم بشكل مطرد. كل شخص لديه قصة مختلفة، ولكن لدينا جميعًا شيء مشترك: نحن نعمل بجد ونعمل بذكاء لبناء مستقبل أفضل معًا.
Centrical
centrical.com
Contricalis منصة تجربة أداء الموظفين التي تعمل بالنيابة والتي تقود تجارب العملاء الأفضل في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح وكيل الخطوط الأمامية ونموها. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي ، والتكيف الميكروي ، والتدريب الذي يعمل به الذكاء الاصطناعى ، وإدارة الجودة ، و VoE ، من خلال حل مقلوب لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية والمبيعات ، وتقليل التكاليف ، وخفض الاستنزاف ، وزيادة رضا العملاء . تأسست مركزية في عام 2013 وتخدم العملاء في 150 دولة في 40 لغة مختلفة. تشمل Centrical مكاتب في نيويورك و Tel-Aviv و London والعملاء الشركات الرائدة متعددة الجنسيات مثل Microsoft و Teleperformance و Synchrony Financial ، وأكثر من ذلك.
Loquiz
loquiz.com
Loquiz هو تطبيق لإنشاء ألعاب وجولات تفاعلية، مثالي للسياحة، وبناء الفرق، وتعليم الطلاب.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة بعلامتك التجارية من خلال الزوار - اكتساب المزيد من الاشتراكات باستخدام اللعب
Brame
brame.io
تطبيق برام يتيح للشركات إنشاء حملاتgamification تفاعلية بسهولة وبأسعار معقولة، دون الحاجة لبرمجة، مع دعم متعددة اللغات وتحليلات الأداء.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة ومتكاملة تمامًا. - لوحات المعلومات والتقارير - قياس نجاح الابتكار وتحسينه. - عمليات التكامل - التكامل مع Excel وأنظمة إدارة المهام والمشاريع وPower BI وتكامل الأمان لـ SSO.
InteractionUP
web.interactionup.com
منصة المشاركة الجيل 2.0. أضف الحيوية إلى تفاعلك مع منصة المشاركة الفريدة الخاصة بنا.
Gamify Route
gamifyroute.com
إن Gamify Route سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بشكل كبير ويحتوي على مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا، حتى تتمكن الشركات من البدء والتشغيل بسرعة وسهولة 🚀. باستخدام Gamify Route، يمكنك تصميم وإنشاء صفحات ألعاب تفاعلية تحقق أهداف عملك. من الصفحات المقصودة إلى صفحات الاشتراك، وصفحات التحقق من الصحة، وصفحات النتائج، وصفحات المطالبة، وصفحات الشكر، توفر هذه المنصة القوية كل ما تحتاجه لإنشاء حملة ناجحة تعتمد على الألعاب. باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي، يمكنك بسهولة تخصيص تصميم صفحتك وإنشاء مظهر فريد لعلامتك التجارية 💼.
SuperLikers
superlikers.com
امتلك برنامج الولاء الأكثر فعالية وإدمانًا في مجال عملك واكسب قلوب عملائك
Socialman
socialman.net
تطبيق Socialman هو منصة SaaS لإنشاء وإدارة الهدايا عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. يتيح للنشر والجدولة وتحليل المشاركة.
NextBee
web.nextbee.com
يمكن لأدوات إدارة برنامج الدعوة الخاصة بـ NextBee أن تساعد في تسريع الوصول الشفهي للعلامات التجارية من خلال أدوات اجتماعية جذابة ومقنعة وذات علامة تجارية، ومكافآت قابلة للبرمجة وقواعد تقدير، وتحديات جماعية.
Drimify
drimify.com
دريمي فاي هو منصة للعبة تساعد المستخدمين على إنشاء تجارب تفاعلية بسهولة، تناسب مختلف القطاعات بدون الحاجة إلى مهارات البرمجة.
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية بسهولة ويساعد في تنظيم المنافسات التعليمية والترفيهية مع دعم لعدد كبير من المشاركين.
Datagame
datagame.io
تعمل لعبة Datagame على تحسين الاستطلاعات التقليدية عبر الإنترنت أو استبدالها بتجارب تفاعلية متوافقة مع الأجهزة المحمولة. تعمل هذه الاستطلاعات المبنية على الألعاب على تحسين مشاركة المستخدم ومعدلات الاستجابة بشكل كبير، مما يؤدي إلى رؤى متفوقة وأكثر واقعية. يتضمن كتالوج Datagame المتنامي حلولاً لـ MaxDiff واختبار الصور والشعار وأبحاث صحة العلامة التجارية وتعليقات العملاء والمزيد.
Captain Up
captainup.com
يعمل Captain Up، أول نظام أساسي للمشاركة والاحتفاظ قائم على السحابة في العالم، على زيادة نشاط العملاء وولائهم إلى الحد الأقصى - باستخدام ميكانيكا اللعبة وعلم النفس السلوكي. حل موصى به من قبل العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم - وضع معيار ذهبي في الولاء واللعب.
Socialshaker
socialshaker.com
تقدم Socialshaker للمسوقين مجموعة من 30 آلية لإقامة مسابقات وألعاب هدايا مع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو الهاتف المحمول أو موقع الويب.
Gleam
gleam.io
Gleam هي منصة تسويقية تساعد الشركات على إنشاء مسابقات وهبات وتقديم أدوات للتفاعل مع العملاء وزيادة المشاركة.
myCred
mycred.me
يُسهل myCred إنشاء برنامج ولاء أو إضفاء طابع الألعاب على موقع الويب الخاص بك بحيث يمكنك زيادة متوسط قيمة العميل بجهد تسويقي أقل.
Gametize
gametize.com
Gametize هي منصة تستخدم عناصر اللعبة لتعزيز تفاعل المستخدمين في الأعمال، مع ميزات لإدارة المحتوى والتخصيص والتقارير.
Cool Tabs
cool-tabs.com
قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. * قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين بمحتوى تفاعلي بسيط من خلال تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك أو شبكات التواصل الاجتماعي. * قم بتحليل المحادثة الاجتماعية التي يجريها عملاؤك ومستخدموك حول علامتك التجارية على الشبكات الاجتماعية والمنتديات ووسائل الإعلام.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked هي منصة رقمية لإنشاء ترويج تفاعلي وزيادة التفاعل مع العملاء من خلال بطاقات خدش رقمية قابلة للتخصيص.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio هو تطبيق يمكّن العلامات التجارية من التفاعل مع الجمهور عبر تنسيقات تفاعلية، مع جمع بيانات تتعلق بالعملاء. متوافق مع GDPR.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما تحتاجه لحل جميع مشكلات الاحتفاظ والمشاركة الحالية لديك. سواء كنت تتطلع إلى التوصية بالمنتجات، أو تقليل حالات الانخفاض في مسار التحويل، أو تحسين المعاملات المتكررة، أو تشجيع اعتماد الميزات، فإن CustomerGlu يلبي احتياجاتك. الميزات الرئيسية: التوصية بمنتج: اطرح سلسلة من الأسئلة لتقديم توصية مخصصة بناءً على إجاباتهم. استبيان مستخدمين جدد: قم بإجراء استبيان على المستخدمين الجدد لمعرفة من أين أتوا ومعرفة القنوات التي يجب الاستثمار فيها. تقليل حالات الانقطاع في مسار التحويل: تحسين التحويلات من خلال إظهار تدوير العجلة على صفحة سلة التسوق للفوز بقسيمة/ جائزة. تكرار المعاملات: عرض بطاقة خدش بعد قيام المستخدم بتقديم طلب لتحسين معدلات التكرار. سلسلة الطلبات: قم بتقديم الطلبات بشكل متتابع كل أسبوع/يوم واكتسب عادة التعامل مع المنصة. اعتماد الميزات: امنح العملاء الحاليين تحديًا محددًا زمنيًا لتجربة الميزات ومكافأتهم عليها. وإذا لم تجد ما تبحث عنه بالضبط، فلا تقلق - يمكنك إنشاء القوالب الخاصة بك من البداية لتناسب احتياجاتك على أفضل وجه. مع CustomerGlu، الاحتمالات لا حصر لها. لماذا تثق في CustomerGlu؟ إن حماية بيانات المستخدم هي مسؤوليتنا الأساسية ونحن مدفوعون لاتباع معايير الامتثال العالمية. من خلال اتباع نهج شامل ومستمر لخصوصية البيانات وأمانها، يتم ضمان خصوصيتك مع CustomerGlu.
myQuiz
myquiz.org
myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.
Interacty
interacty.me
تطبيق Interacty يتيح للمسوقين إنشاء تجارب تفاعلية وألعاب لزيادة التفاعل والمبيعات بسهولة عبر أدوات مرنة وقوالب جاهزة.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج الولاء والإحالة الأكثر تقدمًا، يتيح لك SaaSquatch مكافأة مؤيديك على أي سلوك تختاره، ثم تمكينهم من المساعدة في تنمية قاعدة عملائك من خلال الإحالات. يتيح لك محرك المكافآت الخاص بنا وضع شروط فريدة للكسب، وإنشاء مستويات للمكافآت، وتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت المختلفة لإنشاء البرنامج المخصص المثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات التكامل الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات واكتشاف الاحتيال والدعم متعدد اللغات القوة وقابلية التوسع للتوسع معك. استفد من بيانات العملاء المتوفرة لديك بالفعل لتشغيل الحملات التي توفر تجربة مستخدم مخصصة، وتزيد من ولاء العملاء، وتحسن معدلات الاحتفاظ. قم بزيادة اعتماد ميزات المنتج الجديدة وإشراك المستخدمين في جميع مراحل دورة حياة العميل حتى لا تفوت أي فرصة للنمو.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher هي منصة الألعاب الرائدة المصممة للمسوقين والتجارة الإلكترونية والشركات. باستخدام محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام، يمكن للتجار تصميم تجارب العملاء التفاعلية وإعدادها وإدارتها. تم تصميم منصة Scratcher لتحقيق الموثوقية والقوة وسهولة الاستخدام، مما يجعل التكنولوجيا على مستوى المؤسسة متاحة للشركات من جميع الأحجام. من خلال تقديم المنتجات أو الخدمات بطريقة تفاعلية، يمكن للشركات إشراك جمهورها باستخدام تنسيقات الألعاب ورفع مستوى تجربة عملائها لرؤية عملاء محتملين متزايدين ومعدلات تحويل أعلى وعملاء نشطين. يقوم Scratcher بتشغيل أكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم ونفذ أكثر من 5000 حملة ألعاب بمتوسط معدل تحويل يبلغ 40%.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep أداة تساعد العلامات التجارية في إنشاء وإدارة العروض الترويجية الرقمية مثل اليانصيب والهبات والمسابقات.
UpViral
upviral.com
UpViral هو منصة تسويق إحالي تسمح بإدارة حملات مثل المسابقات والهبات، وتشجع المستخدمين على مشاركة المحتوى لزيادة التفاعل وجذب العملاء.
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