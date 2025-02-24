برامج اللعب - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
في مجال التسويق، تستخدم برامج الألعاب عناصر ألعاب الفيديو المألوفة مثل الشارات والإنجازات والنقاط ولوحات المتصدرين والمزيد لتعزيز استراتيجيات التسويق. أثبت هذا البرنامج فعاليته بالنسبة للمسوقين الذين يهدفون إلى تعزيز ولاء العملاء وتأييدهم ومشاركتهم. عندما تسعى شركة ما إلى تحفيز العملاء على إجراءات محددة، مثل مشاركة المحتوى أو إجراء عملية شراء، فإن برنامج التلعيب يعمل كوسيلة لمراقبة هذه السلوكيات ومكافأتها. إلى جانب التسويق، تجد برامج التلعيب تطبيقات متنوعة في سيناريوهات الأعمال. يمكن لفرق المبيعات، على سبيل المثال، استخدام برامج التلعيب في المبيعات لتعزيز المنافسة الصحية وتوفير دفعة تحفيزية إضافية لممثليهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ميزات اللعب في برامج مشاركة الموظفين ومنصات التعلم المصغر. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو مدمج مع أدوات تسويقية أخرى مثل برامج إدارة الولاء أو برامج الترويج للعلامة التجارية، فإن برامج التلعيب تقدم أداة متعددة الاستخدامات لتعزيز الجوانب المختلفة للعمليات التجارية.
إرسال تطبيق جديد
InAppStory
inappstory.com
تمديد دورة حياة مستخدمي الهاتف المحمول من خلال قنوات الاتصال الأصلية. تقديم محتوى غني والتفاعل عبر مسار التحويل باستخدام القصص! MISSION InAppStory هي شركة برمجيات دولية تربط الشركات الحالية بالعملاء المحتملين والحاليين مما يسمح بتحويلات أعلى ووصول مؤثر وولاء العملاء وتحسين الاتصالات داخل تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بهم عبر القصص. لا توفر شركتنا مجرد منصة بسيطة لإنتاج القصص، بل توفر منتجًا بدون تعليمات برمجية يعمل على إطالة دورة حياة عملاء الهاتف المحمول لديك. نحن نعتبر حل الجيل التالي لتفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم، حيث يستمتع ملايين المستخدمين بتنسيق القصص محليًا. كيف نفعل ذلك؟ تعد سهولة الاستخدام والسرعة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بأي تفاعل عملي مع المستهلك. يحرر حلنا بدون تعليمات برمجية فريقك من تطوير المحتوى سيئ السمعة لكل حالة خاصة عندما ترغب الشركة في التواصل داخل التطبيق. ساعتين مع استراحة لتناول القهوة وسيكون تكاملنا جاهزًا لتقديم محتوى غني أثناء التفاعل مع المستخدمين النهائيين للتواصل داخل التطبيق. يقدر عملاؤنا والشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم جهودنا لمساعدتهم في تحقيق نتائج أفضل: التحويلات وبيانات المنتجات الجديدة ومقاييس الوصول وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، نعمل بشكل كبير على تحسين ولاء عملائهم وزيادة دورة المبيعات مع القصص، والأدوات، والتجارب المفعمة بالألعاب، والمحتوى المخصص، وتقسيم الجمهور، واختبار A/B، واستطلاعات الرأي، وإعداد العملاء، ومحتوى UGC. يستخدم عملاؤنا أيضًا حلنا للتأهيل الداخلي للموظفين والاتصالات والتدريب. النمو بشفافية باستخدام المقاييس التي يساعدها حلنا: -ER -إجمالي الوصول -متوسط طول الجلسة -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -ثبات التطبيق -إجمالي الإيرادات -مرات الظهور -معدل التكرار -إجمالي الزيارات إليك ما يقوله عملاؤنا عن ميزة القصص: "كن مستعدًا لأنه عندما تبدأ في استخدام InAppStory، قريبًا جدًا، سيصبح قناتك الأساسية للتواصل مع العملاء!" الثقافة القوة الدافعة لشركتنا هي الناس. يتم التعامل مع جميع موظفينا على قدم المساواة، ونقدر كل جهد استثمروه في شركتنا. نحن نوفر بيئة داعمة حيث يمكن للجميع تنفيذ أفكارهم وتجربة شيء جديد وتنمية أعمالهم بشكل مطرد. كل شخص لديه قصة مختلفة، ولكن لدينا جميعًا شيء مشترك: نحن نعمل بجد ونعمل بذكاء لبناء مستقبل أفضل معًا.
Centrical
centrical.com
Contricalis منصة تجربة أداء الموظفين التي تعمل بالنيابة والتي تقود تجارب العملاء الأفضل في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح وكيل الخطوط الأمامية ونموها. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي ، والتكيف الميكروي ، والتدريب الذي يعمل به الذكاء الاصطناعى ، وإدارة الجودة ، و VoE ، من خلال حل مقلوب لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية والمبيعات ، وتقليل التكاليف ، وخفض الاستنزاف ، وزيادة رضا العملاء . تأسست مركزية في عام 2013 وتخدم العملاء في 150 دولة في 40 لغة مختلفة. تشمل Centrical مكاتب في نيويورك و Tel-Aviv و London والعملاء الشركات الرائدة متعددة الجنسيات مثل Microsoft و Teleperformance و Synchrony Financial ، وأكثر من ذلك.
Loquiz
loquiz.com
منصة Gamification للإبداع واللعب والنمو. مثالية لمنظمي الرحلات السياحية للقيام بجولات (صوتية) موجهة ذاتيًا، + لمحترفي الأحداث لإنشاء ألعاب مختلطة لبناء الفريق، + لمديري الموارد البشرية لإنشاء ألعاب تأهيل الموظفين الجدد، + للمعلمين لجعل الطلاب يتعلمون ويتحركون بنشاط.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة بعلامتك التجارية من خلال الزوار - اكتساب المزيد من الاشتراكات باستخدام اللعب
Brame
brame.io
قامت شركة Brame بتطوير حل برمجي يمكنك من خلاله إنشاء حملات الألعاب الخاصة بك بسهولة. على غرار مواقع Wixx أو Jimdoo، يمكنك تجميع لعبتك الخاصة باستخدام النظام المعياري على أساس الاشتراك. غير مكلف وسهل الاستخدام وقابل للتخصيص، دون الحاجة إلى أي أعمال برمجية.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة ومتكاملة تمامًا. - لوحات المعلومات والتقارير - قياس نجاح الابتكار وتحسينه. - عمليات التكامل - التكامل مع Excel وأنظمة إدارة المهام والمشاريع وPower BI وتكامل الأمان لـ SSO.
InteractionUP
web.interactionup.com
منصة المشاركة الجيل 2.0. أضف الحيوية إلى تفاعلك مع منصة المشاركة الفريدة الخاصة بنا.
Gamify Route
gamifyroute.com
إن Gamify Route سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بشكل كبير ويحتوي على مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا، حتى تتمكن الشركات من البدء والتشغيل بسرعة وسهولة 🚀. باستخدام Gamify Route، يمكنك تصميم وإنشاء صفحات ألعاب تفاعلية تحقق أهداف عملك. من الصفحات المقصودة إلى صفحات الاشتراك، وصفحات التحقق من الصحة، وصفحات النتائج، وصفحات المطالبة، وصفحات الشكر، توفر هذه المنصة القوية كل ما تحتاجه لإنشاء حملة ناجحة تعتمد على الألعاب. باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي، يمكنك بسهولة تخصيص تصميم صفحتك وإنشاء مظهر فريد لعلامتك التجارية 💼.
SuperLikers
superlikers.com
امتلك برنامج الولاء الأكثر فعالية وإدمانًا في مجال عملك واكسب قلوب عملائك
Socialman
socialman.net
Socialman عبارة عن منصة SaaS لإنشاء الهدايا وإدارتها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. إنه تطبيق متعدد المنصات يسمح للمستخدمين بنشر المحتوى على Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وTikTok وPinterest وTelegram وReddit وSpotify وSteam وDiscord وTwitch. تتوفر ميزات إجراءات الإحالة والاختبار والاستطلاع والأسئلة المفتوحة، بالإضافة إلى خيارات لإعادة توجيه المستخدم إلى Google Play وApp Store لتنزيل المحتوى الذي تختاره. Socialman هي أداة للمسوقين والمدونين والعلامات التجارية المهتمة بتحسين المشاركة والتواجد في وسائل التواصل الاجتماعي.
NextBee
web.nextbee.com
يمكن لأدوات إدارة برنامج الدعوة الخاصة بـ NextBee أن تساعد في تسريع الوصول الشفهي للعلامات التجارية من خلال أدوات اجتماعية جذابة ومقنعة وذات علامة تجارية، ومكافآت قابلة للبرمجة وقواعد تقدير، وتحديات جماعية.
Drimify
drimify.com
منصة اللعب. إشراك جمهورك. الوصول إلى أهدافك. تخصيص الخبرات والألعاب في دقائق. مهمتنا اللعب لتغيير العالم الجميع يحب اللعب. إنها جزء من الطبيعة البشرية. في Drimify، اللعب يعني دفع حدود الإبداع والابتكار. هدفنا هو منح الأشخاص في أي مكان القدرة على إنشاء تجارب ألعاب فائقة الشحن لأي جمهور أو فئة عمرية أو قطاع - دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. تتيح منصة Drimify لأي شخص إمكانية استخدام الألعاب بطريقة تتماشى مع قيمنا الأساسية وتعكس هويتنا: مبتكرون ومندفعون ومسؤولون ويمكن الوصول إليهم دائمًا. تكسر التجارب المرحة الحدود وتسمح لنا بالتواصل مع بعضنا البعض بطريقة إيجابية وذات معنى. أينما كنت في العالم وأينما قد تأخذنا الألعاب في المستقبل، فإن Drimify بجانبك. خذ قوى اللعب الخارقة بين يديك لرفع مستوى أهدافك. #اللعب القوى الخارقة
QuizHub
quiz.konfhub.com
تقديم QuizHub: اختبارات مباشرة مع ChatGPT ارفع مستوى تجربة الاختبار لديك مع QuizHub، المنصة النهائية المصممة لجعل الاختبارات عبر الإنترنت جذابة وتفاعلية وسلسة. نظرًا لأنه مزود بمجموعة واسعة من الميزات المبتكرة، فإن QuizHub يأخذ الاختبار إلى آفاق جديدة، سواء كان ذلك للأغراض التعليمية أو تدريب الشركات أو مجرد قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء. اكتشف الميزات المذهلة التي تجعل QuizHub منصة الانتقال للاختبارات الجذابة: + إنشاء أسئلة وأجوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي: إنشاء أسئلة باستخدام ChatGPT! ليست هناك حاجة للقلق أو بذل جهد للتوصل إلى الأسئلة. يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة على الفور حول أي موضوع بنقرة بسيطة! هل أنت من محبي ChatGPT؟ لقد قمنا بدمجها بسلاسة في QuizHub لتبسيط حياتك! + سهولة إنشاء الاختبارات: مع QuizHub، أصبح إنشاء الاختبارات أمرًا في غاية السهولة. تسمح لك واجهتنا البديهية بتصميم الاختبارات وتخصيصها بسهولة مع أنواع مختلفة من الأسئلة، بما في ذلك الاختيار من متعدد، والصواب/الخطأ، والمزيد. صمم اختباراتك لتناسب احتياجاتك وأهدافك المحددة. + تجربة اختبار تفاعلية: قم بإشراك المشاركين من خلال تنسيق الاختبار التفاعلي الخاص بنا. يقدم QuizHub تسجيل النتائج في الوقت الفعلي، ولوحات المتصدرين، وردود الفعل الفورية، مما يخلق جوًا ديناميكيًا وتنافسيًا. يمكن للمشاركين تتبع تقدمهم وتحدي الأصدقاء والسعي للحصول على المركز الأول. + تكامل الوسائط المتعددة: قم بإضفاء الحيوية على الاختبارات باستخدام عناصر الوسائط المتعددة. يدعم QuizHub تكامل الصور والصوت والتعليمات البرمجية والفيديو، مما يتيح لك تحسين الأسئلة بالمحتوى المرئي والسمعي. اجعل اختباراتك أكثر غامرة ومسلية وغنية بالمعلومات. + اختبارات محددة بوقت: قم بتعيين مؤقتات للاختبارات لإضافة عنصر الإلحاح والإثارة. يتيح لك QuizHub تخصيص حدود زمنية لكل سؤال، مما يخلق سباقًا مثيرًا ضد الساعة. مثالية لاختبار المعرفة تحت الضغط أو إضافة ميزة تنافسية إلى اختباراتك. + التحليلات والرؤى: احصل على رؤى قيمة حول أداء المشاركين وفعالية الاختبار باستخدام أدوات التحليل وإعداد التقارير في QuizHub. تتبع معدلات الإكمال، ودقة الأسئلة، وحدد المجالات التي يتفوق فيها المشاركون أو يحتاجون إلى التحسين. استخدم هذه الأفكار لتعزيز الاختبارات المستقبلية وتحسين نتائج التعلم. +آمن وموثوق: يعطي QuizHub الأولوية لأمن البيانات وموثوقيتها. كن مطمئنًا إلى أن اختباراتك وبيانات المشاركين محمية ببروتوكولات تشفير قوية واستضافة آمنة. ركز على تقديم اختبارات جذابة دون القلق بشأن الأخطاء الفنية أو خروقات البيانات. + التكامل السلس: قم بدمج QuizHub بسهولة في الأنظمة الأساسية الموجودة لديك أو أنظمة إدارة التعلم. توفر منصتنا خيارات تكامل سلسة، مما يسمح لك بدمج الاختبارات في مواقع الويب أو التطبيقات أو بيئات التعلم الإلكتروني الخاصة بك دون عناء. +علامة تجارية مخصصة: قم بتخصيص شكل ومظهر اختباراتك لتتوافق مع علامتك التجارية. يقدم QuizHub خيارات للعلامة التجارية، مما يتيح لك إضافة شعارك وألوانك وموضوعاتك المخصصة لإنشاء تجربة اختبار متماسكة واحترافية تعكس هوية علامتك التجارية. +الانضمام إلى الاختبارات بسهولة: أصبح الانضمام إلى الاختبار الآن سهلاً مثل 1..2..3! لم تكن دعوة المشاركين للانضمام إلى الاختبار الخاص بك أسهل من أي وقت مضى. يمكنك الآن دعوة المشاركين بسهولة للانضمام إلى الاختبار الخاص بك باستخدام رمز الاستجابة السريعة أو عنوان URL القصير أو رمز الاختبار. اكتشف الإمكانيات اللامحدودة للاختبارات عبر الإنترنت باستخدام QuizHub. سواء كان الأمر يتعلق بالمؤسسات التعليمية، أو برامج تدريب الشركات، أو مجرد المشاركة في الاختبارات بين الأصدقاء، فإن QuizHub يلبي احتياجاتك. تفضل بزيارة https://quiz.konfhub.com وقم بتحويل تجربة الاختبار الخاصة بك اليوم.
Datagame
datagame.io
تعمل لعبة Datagame على تحسين الاستطلاعات التقليدية عبر الإنترنت أو استبدالها بتجارب تفاعلية متوافقة مع الأجهزة المحمولة. تعمل هذه الاستطلاعات المبنية على الألعاب على تحسين مشاركة المستخدم ومعدلات الاستجابة بشكل كبير، مما يؤدي إلى رؤى متفوقة وأكثر واقعية. يتضمن كتالوج Datagame المتنامي حلولاً لـ MaxDiff واختبار الصور والشعار وأبحاث صحة العلامة التجارية وتعليقات العملاء والمزيد.
Captain Up
captainup.com
يعمل Captain Up، أول نظام أساسي للمشاركة والاحتفاظ قائم على السحابة في العالم، على زيادة نشاط العملاء وولائهم إلى الحد الأقصى - باستخدام ميكانيكا اللعبة وعلم النفس السلوكي. حل موصى به من قبل العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم - وضع معيار ذهبي في الولاء واللعب.
Socialshaker
socialshaker.com
تقدم Socialshaker للمسوقين مجموعة من 30 آلية لإقامة مسابقات وألعاب هدايا مع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو الهاتف المحمول أو موقع الويب.
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
myCred
mycred.me
يُسهل myCred إنشاء برنامج ولاء أو إضفاء طابع الألعاب على موقع الويب الخاص بك بحيث يمكنك زيادة متوسط قيمة العميل بجهد تسويقي أقل.
Gametize
gametize.com
Gametize عبارة عن منصة للألعاب والمشاركة المجتمعية للشركات من جميع الأحجام. تشتمل عروضها على نظام إدارة محتوى سهل الاستخدام ومليء بالميزات والإنجازات والمكافآت القابلة للتخصيص وآليات متعددة لتحفيز السلوكيات الاجتماعية والتقارير والتحليلات.
Cool Tabs
cool-tabs.com
قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. * قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين بمحتوى تفاعلي بسيط من خلال تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك أو شبكات التواصل الاجتماعي. * قم بتحليل المحادثة الاجتماعية التي يجريها عملاؤك ومستخدموك حول علامتك التجارية على الشبكات الاجتماعية والمنتديات ووسائل الإعلام.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked عبارة عن منصة ألعاب لإنشاء عروض ترويجية تفاعلية لزيادة جذب العملاء المحتملين ومكافأة وتحفيز فرق المبيعات وبناء ولاء العملاء. تحويل العملاء المتوقعين إلى مؤثرين صغار. قم بإشراك جمهورك وتحفيزهم من خلال الحملات والعروض الترويجية المخصصة بغض النظر عن القناة. أنشئ عملاء محتملين ذوي جودة عالية، واجمع الاشتراكات التسويقية، واكتسب الرؤى التي تحتاجها لتحديد عميلك التالي. تحفيز ومكافأة موظفيك وأداء شركاء القناة. قم بتعزيز أداء المبيعات ومكافأة التدريب ومنح التقدير الفوري من خلال مجموعة الحلول التفاعلية لدينا.
Qualifio
qualifio.com
يمكّن Qualifio العلامات التجارية الكبرى ووسائل الإعلام من إشراك الجماهير عبر القنوات الرقمية عبر أكثر من 50 تنسيقًا تفاعليًا (الاختبارات والمسابقات والاستطلاعات والاختبارات والألعاب المتحركة وما إلى ذلك). مع الالتزام الصارم باللائحة العامة لحماية البيانات، تسمح المنصة بجمع بيانات الطرف الأول الغنية التي يمكن دفعها إلى تقنيات العميل الأوسع لإثراء البيانات. تستخدم أكثر من 400 مؤسسة حاليًا Qualifio بما في ذلك TF1 وNestl وPepsiCo وPSG وMediaMarkt وLOral وRTL وغيرها.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما تحتاجه لحل جميع مشكلات الاحتفاظ والمشاركة الحالية لديك. سواء كنت تتطلع إلى التوصية بالمنتجات، أو تقليل حالات الانخفاض في مسار التحويل، أو تحسين المعاملات المتكررة، أو تشجيع اعتماد الميزات، فإن CustomerGlu يلبي احتياجاتك. الميزات الرئيسية: التوصية بمنتج: اطرح سلسلة من الأسئلة لتقديم توصية مخصصة بناءً على إجاباتهم. استبيان مستخدمين جدد: قم بإجراء استبيان على المستخدمين الجدد لمعرفة من أين أتوا ومعرفة القنوات التي يجب الاستثمار فيها. تقليل حالات الانقطاع في مسار التحويل: تحسين التحويلات من خلال إظهار تدوير العجلة على صفحة سلة التسوق للفوز بقسيمة/ جائزة. تكرار المعاملات: عرض بطاقة خدش بعد قيام المستخدم بتقديم طلب لتحسين معدلات التكرار. سلسلة الطلبات: قم بتقديم الطلبات بشكل متتابع كل أسبوع/يوم واكتسب عادة التعامل مع المنصة. اعتماد الميزات: امنح العملاء الحاليين تحديًا محددًا زمنيًا لتجربة الميزات ومكافأتهم عليها. وإذا لم تجد ما تبحث عنه بالضبط، فلا تقلق - يمكنك إنشاء القوالب الخاصة بك من البداية لتناسب احتياجاتك على أفضل وجه. مع CustomerGlu، الاحتمالات لا حصر لها. لماذا تثق في CustomerGlu؟ إن حماية بيانات المستخدم هي مسؤوليتنا الأساسية ونحن مدفوعون لاتباع معايير الامتثال العالمية. من خلال اتباع نهج شامل ومستمر لخصوصية البيانات وأمانها، يتم ضمان خصوصيتك مع CustomerGlu.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase ، التجربة هي كل شيء! في الأصل مستوحاة من صيد الزبال ، تعتبر Goosechase منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمؤسسات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتفعيلها وتثقيفها. تم إنشاؤه عبر الإنترنت ولكنه لعب في العالم الواقعي ، ويجعل Goosechase المجتمعات إلى الحياة من خلال التحديات التفاعلية الجذابة المصممة لدعم المنظمات. تجعل المنصة البديهية من السهل جعل التأثير المتكرر والممتع والإيجابي على أي مجتمع. منذ الفقس في كندا في عام 2011 ، عملت Goosechase على مئات الآلاف من تجارب الفرق العالمية والتدريب وجمع التبرعات والتعليمية والسياحية والترفيهية.
Interacty
interacty.me
المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 نشاطًا مختلفًا للعبة. يمكنك إنشاء اختبار، وذاكرة، ولعبة مطابقة، ولعبة أشياء مخفية، وتحديد الفرق، واللغز، وقبل وبعد، والأبراج، وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالثروة، وعرض الشرائح، والمزيد في أي وقت من خلال اشتراك واحد. يمكنك إنشاء مشروعك أو لعبتك في دقائق باستخدام كتل المحتوى باستخدام محرر سهل الاستخدام ومرن. تقدم Interacty مجموعة واسعة من قوالب الأعمال الموفرة للوقت، بالإضافة إلى أنها مكتبة أفكار رائعة - فمن المؤكد أنك ستجد مفهومًا لحملتك التسويقية التالية هنا. يتكامل Interacty مع Unsplash، مما يتيح لك الوصول إلى آلاف الصور المجانية. من السهل تضمين المشروع النهائي على موقع الويب الخاص بك من خلال عملية نسخ ولصق بسيطة. يمكنك أيضًا استخدام رابط لمشاركة مشروعك على الشبكات الاجتماعية. يدعم Interacty CNAME وWhitelabel، وتساعد خيارات التصميم الإضافية مع أنماط CSS في الحفاظ على الوعي بعلامتك التجارية. يمكنك إنشاء عملاء متوقعين باستخدام نماذج محتوى تفاعلية تتكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يسمح لك Interacty بدمج نماذج العملاء المحتملين مباشرة في اللعبة، لذا فإن جمع معلومات العميل يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية. يمكنك إعداد إعادة توجيه تلقائية بعد إكمال اللعبة، مما يزيد التحويل بشكل ملحوظ. يمكنك إنشاء لعبة ليدربورد وإضافة مؤقت أو عد تنازلي للعبتك لتحفيز جمهورك للحصول على أفضل نتيجة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا عند إجراء مسابقة أو سحب جوائز أو إنشاء ألعاب للأحداث. إذا كنت متحدثًا في حدث ما، أضف لعبة في نهاية خطابك، وسيتذكر الجمهور عنوانك. يمكنك عرض إحصائيات كل لعبة وتنزيل قوائم العملاء المحتملين من لوحة التحكم الخاصة بك، بينما يتيح لك التكامل مع أدوات التسويق مثل Mailchimp إرسال العملاء المحتملين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. تتيح ميزات اللعب في Interacty للمسوقين إشراك المستخدمين وتحقيق نتائج أعمال عالية.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج الولاء والإحالة الأكثر تقدمًا، يتيح لك SaaSquatch مكافأة مؤيديك على أي سلوك تختاره، ثم تمكينهم من المساعدة في تنمية قاعدة عملائك من خلال الإحالات. يتيح لك محرك المكافآت الخاص بنا وضع شروط فريدة للكسب، وإنشاء مستويات للمكافآت، وتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت المختلفة لإنشاء البرنامج المخصص المثالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر عمليات التكامل الأصلية والأمان على مستوى المؤسسات واكتشاف الاحتيال والدعم متعدد اللغات القوة وقابلية التوسع للتوسع معك. استفد من بيانات العملاء المتوفرة لديك بالفعل لتشغيل الحملات التي توفر تجربة مستخدم مخصصة، وتزيد من ولاء العملاء، وتحسن معدلات الاحتفاظ. قم بزيادة اعتماد ميزات المنتج الجديدة وإشراك المستخدمين في جميع مراحل دورة حياة العميل حتى لا تفوت أي فرصة للنمو.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher هي منصة الألعاب الرائدة المصممة للمسوقين والتجارة الإلكترونية والشركات. باستخدام محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام، يمكن للتجار تصميم تجارب العملاء التفاعلية وإعدادها وإدارتها. تم تصميم منصة Scratcher لتحقيق الموثوقية والقوة وسهولة الاستخدام، مما يجعل التكنولوجيا على مستوى المؤسسة متاحة للشركات من جميع الأحجام. من خلال تقديم المنتجات أو الخدمات بطريقة تفاعلية، يمكن للشركات إشراك جمهورها باستخدام تنسيقات الألعاب ورفع مستوى تجربة عملائها لرؤية عملاء محتملين متزايدين ومعدلات تحويل أعلى وعملاء نشطين. يقوم Scratcher بتشغيل أكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم ونفذ أكثر من 5000 حملة ألعاب بمتوسط معدل تحويل يبلغ 40%.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep هي أداة برمجية تساعد العلامات التجارية على إنشاء عروض ترويجية للتسويق الرقمي وتشغيلها وإدارتها مثل اليانصيب والهدايا والمسابقات والمكاسب الفورية وحملات الإحالة والمزيد. توفر مجموعة البرامج ميزات مثل اختبار A/B لتحسين العروض الترويجية، وعمليات التكامل القوية للتوصيل إلى مجموعة التسويق الحالية الخاصة بك، ومنع الاحتيال/البريد العشوائي للمشتركين، وإدارة المستخدم للتعامل مع العلامات التجارية المتعددة، وإدخالات ترويجية إضافية عبر الإجراءات الاجتماعية، وتفاصيل مفصلة تحليلات معلومات المشاركين.
UpViral
upviral.com
UpViral هي منصة تسويق الإحالة الفيروسية النهائية. فهو يسمح لك بتشغيل حملات مثل اليانصيب والمكافآت وقوائم الانتظار التي سيرغب الأشخاص في مشاركتها مع أقرانهم. بمجرد قيامك بإعداد حملتك الأولى، ستختبر القوة الحقيقية للتناقل الشفهي. توليد حركة المرور وجمع العملاء المتوقعين وتحويل المشتركين إلى عملاء. UpViral هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 14 يومًا اليوم!
© 2025 WebCatalog, Inc.