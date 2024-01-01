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برامج اللعب - التطبيقات الأكثر شعبية - كولومبيا
في مجال التسويق، تستخدم برامج الألعاب عناصر ألعاب الفيديو المألوفة مثل الشارات والإنجازات والنقاط ولوحات المتصدرين والمزيد لتعزيز استراتيجيات التسويق. أثبت هذا البرنامج فعاليته بالنسبة للمسوقين الذين يهدفون إلى تعزيز ولاء العملاء وتأييدهم ومشاركتهم. عندما تسعى شركة ما إلى تحفيز العملاء على إجراءات محددة، مثل مشاركة المحتوى أو إجراء عملية شراء، فإن برنامج التلعيب يعمل كوسيلة لمراقبة هذه السلوكيات ومكافأتها. إلى جانب التسويق، تجد برامج التلعيب تطبيقات متنوعة في سيناريوهات الأعمال. يمكن لفرق المبيعات، على سبيل المثال، استخدام برامج التلعيب في المبيعات لتعزيز المنافسة الصحية وتوفير دفعة تحفيزية إضافية لممثليهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج ميزات اللعب في برامج مشاركة الموظفين ومنصات التعلم المصغر. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو مدمج مع أدوات تسويقية أخرى مثل برامج إدارة الولاء أو برامج الترويج للعلامة التجارية، فإن برامج التلعيب تقدم أداة متعددة الاستخدامات لتعزيز الجوانب المختلفة للعمليات التجارية.
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Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
UpViral
upviral.com
UpViral هي منصة تسويق الإحالة الفيروسية النهائية. فهو يسمح لك بتشغيل حملات مثل اليانصيب والمكافآت وقوائم الانتظار التي سيرغب الأشخاص في مشاركتها مع أقرانهم. بمجرد قيامك بإعداد حملتك الأولى، ستختبر القوة الحقيقية للتناقل الشفهي. توليد حركة المرور وجمع العملاء المتوقعين وتحويل المشتركين إلى عملاء. UpV...
QuizHub
quiz.konfhub.com
تقديم QuizHub: اختبارات مباشرة مع ChatGPT ارفع مستوى تجربة الاختبار لديك مع QuizHub، المنصة النهائية المصممة لجعل الاختبارات عبر الإنترنت جذابة وتفاعلية وسلسة. نظرًا لأنه مزود بمجموعة واسعة من الميزات المبتكرة، فإن QuizHub يأخذ الاختبار إلى آفاق جديدة، سواء كان ذلك للأغراض التعليمية أو تدريب الشركات...
Interacty
interacty.me
المسوقون (الموظفون المستقلون والوكالات) واستوديوهات الإنتاج والناشرون يتيح Interacty للمسوقين إشراك الجماهير وزيادة المبيعات من خلال التجارب والألعاب التفاعلية. يزيد المحتوى التسويقي القائم على الألعاب من التفاعل ووقت الاهتمام ويولد المزيد من العملاء المحتملين. يتيح لك Interactive إنشاء أكثر من 20 ن...
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
Loquiz
loquiz.com
منصة Gamification للإبداع واللعب والنمو. مثالية لمنظمي الرحلات السياحية للقيام بجولات (صوتية) موجهة ذاتيًا، + لمحترفي الأحداث لإنشاء ألعاب مختلطة لبناء الفريق، + لمديري الموارد البشرية لإنشاء ألعاب تأهيل الموظفين الجدد، + للمعلمين لجعل الطلاب يتعلمون ويتحركون بنشاط.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher هي منصة الألعاب الرائدة المصممة للمسوقين والتجارة الإلكترونية والشركات. باستخدام محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام، يمكن للتجار تصميم تجارب العملاء التفاعلية وإعدادها وإدارتها. تم تصميم منصة Scratcher لتحقيق الموثوقية والقوة وسهولة الاستخدام، مما يجعل التكنولوجيا على مستوى المؤسسة متاحة لل...
Socialman
socialman.net
Socialman عبارة عن منصة SaaS لإنشاء الهدايا وإدارتها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. إنه تطبيق متعدد المنصات يسمح للمستخدمين بنشر المحتوى على Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وTikTok وPinterest وTelegram وReddit وSpotify وSteam وDiscord وTwitch. تتوفر ميزات إجراءات الإحالة والاختبار ...
Qualifio
qualifio.com
يمكّن Qualifio العلامات التجارية الكبرى ووسائل الإعلام من إشراك الجماهير عبر القنوات الرقمية عبر أكثر من 50 تنسيقًا تفاعليًا (الاختبارات والمسابقات والاستطلاعات والاختبارات والألعاب المتحركة وما إلى ذلك). مع الالتزام الصارم باللائحة العامة لحماية البيانات، تسمح المنصة بجمع بيانات الطرف الأول الغنية ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مناصريها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برام...
Gamify Route
gamifyroute.com
إن Gamify Route سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بشكل كبير ويحتوي على مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا، حتى تتمكن الشركات من البدء والتشغيل بسرعة وسهولة 🚀. باستخدام Gamify Route، يمكنك تصميم وإنشاء صفحات ألعاب تفاعلية تحقق أهداف عملك. من الصفحات المقصودة إلى صفحات الاشتراك، وصفحات التحقق من الصحة، وصفحات ...
Captain Up
captainup.com
يعمل Captain Up، أول نظام أساسي للمشاركة والاحتفاظ قائم على السحابة في العالم، على زيادة نشاط العملاء وولائهم إلى الحد الأقصى - باستخدام ميكانيكا اللعبة وعلم النفس السلوكي. حل موصى به من قبل العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم - وضع معيار ذهبي في الولاء واللعب.
Socialshaker
socialshaker.com
تقدم Socialshaker للمسوقين مجموعة من 30 آلية لإقامة مسابقات وألعاب هدايا مع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو الهاتف المحمول أو موقع الويب.
Cool Tabs
cool-tabs.com
قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. * قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين بمحتوى تفاعلي بسيط م...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep هي أداة برمجية تساعد العلامات التجارية على إنشاء عروض ترويجية للتسويق الرقمي وتشغيلها وإدارتها مثل اليانصيب والهدايا والمسابقات والمكاسب الفورية وحملات الإحالة والمزيد. توفر مجموعة البرامج ميزات مثل اختبار A/B لتحسين العروض الترويجية، وعمليات التكامل القوية للتوصيل إلى مجموعة التسويق الحا...
Datagame
datagame.io
تعمل لعبة Datagame على تحسين الاستطلاعات التقليدية عبر الإنترنت أو استبدالها بتجارب تفاعلية متوافقة مع الأجهزة المحمولة. تعمل هذه الاستطلاعات المبنية على الألعاب على تحسين مشاركة المستخدم ومعدلات الاستجابة بشكل كبير، مما يؤدي إلى رؤى متفوقة وأكثر واقعية. يتضمن كتالوج Datagame المتنامي حلولاً لـ MaxD...
InAppStory
inappstory.com
تمديد دورة حياة مستخدمي الهاتف المحمول من خلال قنوات الاتصال الأصلية. تقديم محتوى غني والتفاعل عبر مسار التحويل باستخدام القصص! MISSION InAppStory هي شركة برمجيات دولية تربط الشركات الحالية بالعملاء المحتملين والحاليين مما يسمح بتحويلات أعلى ووصول مؤثر وولاء العملاء وتحسين الاتصالات داخل تطبيق الهات...
Gametize
gametize.com
Gametize عبارة عن منصة للألعاب والمشاركة المجتمعية للشركات من جميع الأحجام. تشتمل عروضها على نظام إدارة محتوى سهل الاستخدام ومليء بالميزات والإنجازات والمكافآت القابلة للتخصيص وآليات متعددة لتحفيز السلوكيات الاجتماعية والتقارير والتحليلات.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked عبارة عن منصة ألعاب لإنشاء عروض ترويجية تفاعلية لزيادة جذب العملاء المحتملين ومكافأة وتحفيز فرق المبيعات وبناء ولاء العملاء. تحويل العملاء المتوقعين إلى مؤثرين صغار. قم بإشراك جمهورك وتحفيزهم من خلال الحملات والعروض الترويجية المخصصة بغض النظر عن القناة. أنشئ عملاء محتملين ذوي جودة عالية، و...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما تحتاجه لحل...
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo عبارة عن منصة منبثقة للألعاب تتيح لك إنشاء حملات بطاقات خدش مخصصة لموقعك على الويب. لتبسيط خدمتنا، نحن نقدم فقط "بطاقات الخدش". فلماذا تستخدم بطاقة الصفر على موقع الويب الخاص بك؟ الأمر سهل أيضًا: - تعزيز التزام الزوار - زيادة المبيعات والعملاء المحتملين من الزوار المحتملين - زيادة المعرفة ...
Brame
brame.io
قامت شركة Brame بتطوير حل برمجي يمكنك من خلاله إنشاء حملات الألعاب الخاصة بك بسهولة. على غرار مواقع Wixx أو Jimdoo، يمكنك تجميع لعبتك الخاصة باستخدام النظام المعياري على أساس الاشتراك. غير مكلف وسهل الاستخدام وقابل للتخصيص، دون الحاجة إلى أي أعمال برمجية.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission عبارة عن منصة ابتكار تستخدمها المؤسسات لجمع الأفكار (الحملات والمجالس) وإدارة الأفكار وإدارة المحفظة ولوحة المعلومات. نحن متميزون بسبب: - التلعيب - إشراك المستخدمين من خلال الاستخدام السري ولوحات المتصدرين والأهداف والإشعارات الذكية - منصة متكاملة - جميع أدوات الابتكار في منصة واحدة و...
InteractionUP
web.interactionup.com
منصة المشاركة الجيل 2.0. أضف الحيوية إلى تفاعلك مع منصة المشاركة الفريدة الخاصة بنا.
SuperLikers
superlikers.com
امتلك برنامج الولاء الأكثر فعالية وإدمانًا في مجال عملك واكسب قلوب عملائك
NextBee
web.nextbee.com
يمكن لأدوات إدارة برنامج الدعوة الخاصة بـ NextBee أن تساعد في تسريع الوصول الشفهي للعلامات التجارية من خلال أدوات اجتماعية جذابة ومقنعة وذات علامة تجارية، ومكافآت قابلة للبرمجة وقواعد تقدير، وتحديات جماعية.
Drimify
drimify.com
منصة اللعب. إشراك جمهورك. الوصول إلى أهدافك. تخصيص الخبرات والألعاب في دقائق. مهمتنا اللعب لتغيير العالم الجميع يحب اللعب. إنها جزء من الطبيعة البشرية. في Drimify، اللعب يعني دفع حدود الإبداع والابتكار. هدفنا هو منح الأشخاص في أي مكان القدرة على إنشاء تجارب ألعاب فائقة الشحن لأي جمهور أو فئة عمرية أ...
myCred
mycred.me
يُسهل myCred إنشاء برنامج ولاء أو إضفاء طابع الألعاب على موقع الويب الخاص بك بحيث يمكنك زيادة متوسط قيمة العميل بجهد تسويقي أقل.