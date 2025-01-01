خدمات بث الألعاب - التطبيقات الأكثر شعبية

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تُحدث خدمات الألعاب السحابية، والمعروفة أيضًا بمنصات بث الألعاب، ثورة في الطريقة التي يلعب بها الأشخاص ألعاب الفيديو من خلال تحويل قوة المعالجة الموجودة تقليديًا داخل وحدات تحكم الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر إلى خوادم بعيدة. تستفيد هذه المنصات من اتصالات الإنترنت القوية لبث محتوى ألعاب الفيديو مباشرة إلى أجهزة اللاعبين، مما يلغي الحاجة إلى الأجهزة المتطورة ويتيح تجارب الألعاب على مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المنخفضة الجودة. في جوهرها، تعمل خدمات الألعاب السحابية من خلال عرض رسومات اللعبة ومعالجة مدخلات اللاعب على خوادم بعيدة قوية، ونقل الإخراج الصوتي والمرئي الناتج إلى جهاز اللاعب في الوقت الفعلي. يعمل هذا الأسلوب على تقليل زمن الوصول بشكل كبير ويسمح للاعبين بالاستمتاع بتجارب ألعاب عالية الدقة دون الحاجة إلى ترقيات الأجهزة باهظة الثمن.
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Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Xbox Cloud Gaming هي خدمة تتيح لك تشغيل ألعاب Xbox عبر الإنترنت على أجهزة متعددة دون الحاجة لوحدة تحكم.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
تطبيق NVIDIA GeForce NOW يتيح تشغيل ألعاب الكمبيوتر عبر السحابة على أجهزة متعددة، مع دعم دقة عالية ورسومات محسنة.
Amazon Luna
luna.amazon.com
Amazon Luna هي خدمة ألعاب سحابية تتيح للمستخدمين لعب ألعاب متنوعة على أجهزة مختلفة، بدون تنزيلات طويلة.
Shadow PC
shadow.tech
تتيح لك تطبيق Shadow PC الوصول إلى كمبيوتر ويندوز افتراضي عبر الإنترنت، مما يمكنك من تشغيل تطبيقات وألعاب بدون الحاجة لجهاز فعلي.
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