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خدمات بث الألعاب - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند
تُحدث خدمات الألعاب السحابية، والمعروفة أيضًا بمنصات بث الألعاب، ثورة في الطريقة التي يلعب بها الأشخاص ألعاب الفيديو من خلال تحويل قوة المعالجة الموجودة تقليديًا داخل وحدات تحكم الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر إلى خوادم بعيدة. تستفيد هذه المنصات من اتصالات الإنترنت القوية لبث محتوى ألعاب الفيديو مباشرة إلى أجهزة اللاعبين، مما يلغي الحاجة إلى الأجهزة المتطورة ويتيح تجارب الألعاب على مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المنخفضة الجودة. في جوهرها، تعمل خدمات الألعاب السحابية من خلال عرض رسومات اللعبة ومعالجة مدخلات اللاعب على خوادم بعيدة قوية، ونقل الإخراج الصوتي والمرئي الناتج إلى جهاز اللاعب في الوقت الفعلي. يعمل هذا الأسلوب على تقليل زمن الوصول بشكل كبير ويسمح للاعبين بالاستمتاع بتجارب ألعاب عالية الدقة دون الحاجة إلى ترقيات الأجهزة باهظة الثمن.
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Xbox Cloud Gaming
xbox.com
استمتع بتجربة الجيل الجديد من الألعاب ووسائل الترفيه مع Xbox. استكشف وحدات التحكم وألعاب Xbox الجديدة والقديمة والملحقات لبدء مجموعتك أو إضافتها.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
تقوم GeForce NOW على الفور بتحويل أي كمبيوتر محمول أو سطح مكتب أو Mac أو SHIELD TV أو جهاز Android أو iPhone أو iPad إلى جهاز ألعاب الكمبيوتر الشخصي الذي طالما حلمت به. العب على الفور ألعاب الكمبيوتر الأكثر تطلبًا والعب بسلاسة عبر أجهزتك.
Amazon Luna
luna.amazon.com
نقدم لكم Luna، خدمة الألعاب السحابية من أمازون حيث يسهل ممارسة ألعاب رائعة على الأجهزة التي تمتلكها بالفعل. لا داعي لانتظار التنزيلات أو التحديثات المطولة - ما عليك سوى اللعب.
Shadow PC
shadow.tech
جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows كامل بنقرة واحدة فقط. Shadow PC هو جهاز كمبيوتر قوي يعمل بنظام Windows يمكنك الوصول إليه عن بعد من خلال تطبيق أو متصفح. ابدأ بعروضنا الجديدة القادمة بقدرات متزايدة.