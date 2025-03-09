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تعمل منصات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية على تعزيز الكفاءة والاتصال والمشاركة لدى الموظفين الذين يعملون خارج البيئات المكتبية أو المكتبية التقليدية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات الاتصال والتعاون الفريدة للعاملين المتفرقين، وهي تلبي احتياجات العاملين في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية وعمليات الخدمة الميدانية والمزيد. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للشركات الحفاظ على اتصالاتها مع القوى العاملة لديها من خلال المراسلة المباشرة والإعلانات ومشاركة المستندات. وبالتالي، فإنها تسد فجوات الاتصال، وتحسن الإنتاجية، وتعزز تجربة العمل الشاملة للموظفين الذين يفتقرون إلى الوصول المستمر إلى أدوات الاتصال المكتبية التقليدية. غالبًا ما يتم دمج أدوات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية ضمن منصات التواصل الشاملة للموظفين، مما يسهل التواصل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. قد تختار بعض الشركات حلولاً مصممة خصيصًا للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين بلا مكاتب، وتتميز بوظائف تلبي الاحتياجات التشغيلية لصناعات معينة.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Element
element.io
Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
goHappy
gohappyhub.com
تحدث GoHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع عمال الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام التي تم إنشاؤها على الإطلاق. في عالم يكون فيه التواصل المستمر مع عمال الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا ، أدرك Gohappy أن الحلول القائمة على التطبيق ، والتجمع اليومية ، والرسائل على لوحات PIN لا تعمل. يتمثل مفتاح نجاح Gohappy في تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100 ٪ من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام سجل صاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين هم دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم ، أو مجموعات محددة ، مع النصوص القياسية ، أو تضمين الفيديو أو الصور والروابط والمسوحات وأكثر من ذلك - كلها قابلة للترجمة إلى لغتهم المفضلة. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا سناجاجوب - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يجلب أكثر من 100 عام من تجربة مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية ، تتمثل مهمة Gohappy في مساعدة جميع عمال الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. من خلال إمكانات تجميع المراسلة والتعليقات القوية ، تقود Gohappy تقدم مشاركة العمال في الخطوط الأمامية ويسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على زيادة هذه المشاركة.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Appspace
appspace.com
قم بإنشاء تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل مع أدوات التواصل وإدارة الفضاء البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال ، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يقدم AppSpace حلولًا عالمية ودعمًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم الهجينة في مكان العمل. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل ، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية ، وتعزيز الاتصالات.
Konverse
konverse.com
Konverse عبارة عن منصة وتطبيقات اتصالات قوية مصممة لتوحيد الفرق التي لا تعمل مكتبيًا. بفضل ميزات تتراوح من إدارة المهام والتدريب إلى الدردشة المباشرة والاتصالات المؤسسية، تثق مؤسسات مثل Hyatt وRealogy وFollett في Konverse لتوحيد موظفيها وتمكينهم.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق للتواصل الصوتي من خلال الرسائل الفورية، يحول الهواتف إلى أجهزة اتصال تعمل بتقنية PUSH TO TALK مع ميزات مثل التنبيهات الطارئة.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. يمكّن الشركات من زيادة كفاءة العمل ومشاركة الموظفين في وقت واحد. منصة Legion WFM ذكية وأتمتة وتركز على الموظفين. ثبت أنه يقدم 13x عائد استثمار من خلال تحسين الجدول الزمني ، وتقليل الاستنزاف ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion تقنية متطورة في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول الذي يحب الموظفون. بدعم من Norwest Venture Partners و Stripes و First Round Capital و XYZ Ventures و Webb Investment Network و Workday Ventures و NTT DoComo Ventures ، يتم التعرف على Legion كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا وفقًا لـ 2022 Inc. 5000 و Deloitte 500 تصنيفات. <> التخطيط المحسن: -الرؤى الاستراتيجية -الميزانية لعلاج -التنبؤ <> تحسين التنفيذ: -Labor تحسين -جدولة الجدولة الوقت والحضور <> تمكين الموظف: -اتصالات الاتصالات -legion InstantPay -أداء الموظف والمكافآت
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr هو الإنترانت الحديث الذي يحول تجربة العمل لجميع الموظفين - أينما كانوا يعملون. SIMPPLR هي المنصة الوحيدة التي تعمل على توحيد مشاركة الموظفين وتمكينها وخدماتها ، والاستفادة من نماذج AI الحديثة لتقديم تجربة موظف سلسة ومتماسكة وشخصية. واثق من أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ، بما في ذلك Moderna و Snowflake و Splunk و Penske و Eurostar و AAA ، يحقق عملاء Simpplr تحسنا كبيرًا في إنتاجية موظفيها والاحتفاظ بها والرضا العام.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
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