برامج منصات اتصالات العاملين في الخطوط الأمامية - التطبيقات الأكثر شعبية - تنزانيا

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تعمل منصات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية على تعزيز الكفاءة والاتصال والمشاركة لدى الموظفين الذين يعملون خارج البيئات المكتبية أو المكتبية التقليدية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات الاتصال والتعاون الفريدة للعاملين المتفرقين، وهي تلبي احتياجات العاملين في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية وعمليات الخدمة الميدانية والمزيد. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للشركات الحفاظ على اتصالاتها مع القوى العاملة لديها من خلال المراسلة المباشرة والإعلانات ومشاركة المستندات. وبالتالي، فإنها تسد فجوات الاتصال، وتحسن الإنتاجية، وتعزز تجربة العمل الشاملة للموظفين الذين يفتقرون إلى الوصول المستمر إلى أدوات الاتصال المكتبية التقليدية. غالبًا ما يتم دمج أدوات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية ضمن منصات التواصل الشاملة للموظفين، مما يسهل التواصل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. قد تختار بعض الشركات حلولاً مصممة خصيصًا للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين بلا مكاتب، وتتميز بوظائف تلبي الاحتياجات التشغيلية لصناعات معينة.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة على الهاتف المحمول يضم مجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات ذات الفرق بدون مكتب على تحسين التواصل ، والاحتفاظ بالموظفين ، وقيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عمليات أعمالهم على Autopilot والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية ومهنية ورضا. وفر الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة المخصصة للمجتمع والنماذج والتقارير ؛ جدول التحولات وتتبع ساعات العمل مع ساعة وقت GPS ؛ تبسيط اتصال الموظف ، وتعزيز المهارات المهنية ، وإدارة المهام اليومية وأكثر من ذلك بكثير ، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل دخول آمن وسهل للمسؤولين عن النظام مع Active Directory Single On (SSO).
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو حل موحد لمكان العمل الرقمي المصمم لتوصيل وتمكين الموظفين بدون مكتب من خلال منصة واحدة شاملة. تلبي هذه الأداة المبتكرة على وجه التحديد فرق الخطوط الأمامية عبر مختلف الصناعات ، بما في ذلك التجزئة ، والضيافة ، والتصنيع ، والخدمات اللوجستية ، والرعاية الصحية. من خلال تبسيط العمليات وتعزيز التواصل ، يحسن WorkJam الإنتاجية والكفاءة من خلال دمجها بسلاسة مع أنظمة إدارة القوى العاملة الحالية (WFM). تخدم المنصة جمهورًا مستهدفًا متنوعًا ، مع التركيز على المنظمات التي لديها عدد كبير من العمال بدون مكتب الذين يحتاجون إلى أدوات فعالة لإدارة مهامهم اليومية. يعالج WorkJam التحديات الفريدة التي يواجهها هؤلاء الموظفون ، مثل الوصول المحدود إلى المعلومات والموارد ، من خلال توفير مركز مركزي لجميع احتياجاتهم التشغيلية. هذا مفيد بشكل خاص في البيئات سريعة الخطى حيث يكون التواصل وإدارة المهام في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا للنجاح. يشمل WorkJam مجموعة من الميزات التي تلبي الاحتياجات المحددة لعمال الخطوط الأمامية. تتضمن المنصة إدارة المهام لتنظيم المسؤوليات اليومية وأدوات الاتصال للتحديثات والتعاون في الوقت الفعلي وموارد التعلم والتطوير لتسهيل التدريب المستمر. بالإضافة إلى ذلك ، تمكن وظائف الخدمة الذاتية الموظفين من إدارة جداولهم ومهامهم بشكل مستقل ، في حين أن سوق التحول المفتوح الفريد يتيح تبديل وتغطية مرنة. هذه الميزات تعزز تجربة الموظف بشكل جماعي ، مما يعزز الشعور بالملكية والمشاركة بين القوى العاملة. من خلال مواءمة فرق الخطوط الأمامية مع الأهداف التنظيمية ، يقوم WorkJam بتبسيط العمليات اليومية ويعزز المشاركة الشاملة. لا يسهل المنصة فقط إدارة التواصل وإدارة المهام بشكل أفضل ولكن أيضًا يعزز ثقافة التعلم والتطوير المستمر. يمكّن هذا النهج الشامل لإدارة القوى العاملة المؤسسات من زراعة قوة عاملة أكثر سعادة وأكثر إنتاجية ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نجاح الأعمال وتعزيز ولاء العملاء. تبرز Workjam في فئتها من خلال فئتها من خلال تقديم حل متكامل يلبي الاحتياجات المحددة للموظفين المحددة من الموظفين ، تبرز في فئتها من خلال فئتها من خلال فئتها من خلال فئتها من خلال العلامات التجارية العالمية مثل Shell و Starbucks و Ulta و Couche-Tard و TJX و AEO و Woolworths ، تبرز WorkJam في فئتها من خلال تقديم حل متكامل يلبي الاحتياجات المحددة للموظفين المكتظرين. تعد قدرتها على إنشاء تجربة متصلة لعمال الخطوط الأمامية بمثابة تمييز رئيسي ، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها وتمكين قوتها العاملة.
goHappy
gohappyhub.com
تحدث GoHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع عمال الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام التي تم إنشاؤها على الإطلاق. في عالم يكون فيه التواصل المستمر مع عمال الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا ، أدرك Gohappy أن الحلول القائمة على التطبيق ، والتجمع اليومية ، والرسائل على لوحات PIN لا تعمل. يتمثل مفتاح نجاح Gohappy في تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100 ٪ من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام سجل صاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين هم دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم ، أو مجموعات محددة ، مع النصوص القياسية ، أو تضمين الفيديو أو الصور والروابط والمسوحات وأكثر من ذلك - كلها قابلة للترجمة إلى لغتهم المفضلة. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا سناجاجوب - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يجلب أكثر من 100 عام من تجربة مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية ، تتمثل مهمة Gohappy في مساعدة جميع عمال الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. من خلال إمكانات تجميع المراسلة والتعليقات القوية ، تقود Gohappy تقدم مشاركة العمال في الخطوط الأمامية ويسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على زيادة هذه المشاركة.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
Konverse
konverse.com
Konverse عبارة عن منصة وتطبيقات اتصالات قوية مصممة لتوحيد الفرق التي لا تعمل مكتبيًا. بفضل ميزات تتراوح من إدارة المهام والتدريب إلى الدردشة المباشرة والاتصالات المؤسسية، تثق مؤسسات مثل Hyatt وRealogy وFollett في Konverse لتوحيد موظفيها وتمكينهم.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم إدارية مركزية قائمة على الويب. تتميز القنوات بالمرونة لتناسب احتياجات كل عميل، وخاصة تلك الموجودة في قطاعات الضيافة والتصنيع والبناء والنقل وتجارة التجزئة. يعد Zello مثاليًا للشركات التي لديها عمال بدون مكاتب، وعمال ميدانيين، وعمال عن بعد، وعمال منفردين. تشمل حالات الاستخدام في هذه الفئة الفنادق التي تضم العديد من الموظفين، وأطقم البناء في مواقع العمل المزعجة، ومندوبي مبيعات التجزئة في طابق المبيعات. انضم إلى الملايين من مستخدمي Zello الذين يتواصلون في الوقت الفعلي عبر أي شبكة لاسلكية أو شبكة بيانات لمشاركة التحديثات والاتصال في حالات الطوارئ وحل المشكلات. يخدم Zello آلاف الشركات ولديه أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم. ومن بين العملاء الحاليين شركة Honda، وRestoreation Hardware، وStarwood/Marriott Hotels، وUniqlo، وWaste Management (WM)، وYRC Freight. تم التعرف على Zello كحل اتصالات موثوق به من قبل مصادر حسنة السمعة مثل Wall Street Journal، وNew York Times، وCBS، وCNBC، وUSA Today، وTechCrunch.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. يمكّن الشركات من زيادة كفاءة العمل ومشاركة الموظفين في وقت واحد. منصة Legion WFM ذكية وأتمتة وتركز على الموظفين. ثبت أنه يقدم 13x عائد استثمار من خلال تحسين الجدول الزمني ، وتقليل الاستنزاف ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion تقنية متطورة في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول الذي يحب الموظفون. بدعم من Norwest Venture Partners و Stripes و First Round Capital و XYZ Ventures و Webb Investment Network و Workday Ventures و NTT DoComo Ventures ، يتم التعرف على Legion كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا وفقًا لـ 2022 Inc. 5000 و Deloitte 500 تصنيفات. <> التخطيط المحسن: -الرؤى الاستراتيجية -الميزانية لعلاج -التنبؤ <> تحسين التنفيذ: -Labor تحسين -جدولة الجدولة الوقت والحضور <> تمكين الموظف: -اتصالات الاتصالات -legion InstantPay -أداء الموظف والمكافآت
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo هي منصة تجربة الموظف (EXP) التي تبسط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين للسماع ومساعدة الجميع على الشعور ، بغض النظر عن مكان عملهم. تقوم المنصة بتوحيد اتصالات الموظفين ، والمشاركة ، والإنترانت ، وميزات القياس في تطبيق موظف حديث واحد يلتقط ضربات القلب من المنظمة ويجعل ثقافتها في الحياة. بفضل تصميمه البسيط ، يمكن للموظفين استخدام WorkVivo بسهولة للبقاء على اطلاع ومشاركة وتوصيل. ونتيجة لذلك ، يكتسب قادة الشركة إشرافًا أفضل وقناة مباشرة غير مفيدة للوصول إلى الناس والتواصل معهم ويشعرون حقًا بنبض الشركة والطاقة. مع النمو السنوي الذي يزيد عن 200 ٪ على أساس سنوي ، و 3 ملايين مستخدم+ في أكثر من 93 دولة ، وعملاء يتراوحون من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة التكنولوجية ، فإن Workvivo في مهمة-لرفع تجربة الموظف للجميع.
WorkStep
workstep.com
WorkStep هو حل برامج مشاركة الموظفين الرائد المصمم لمساعدة الموارد البشرية والعمليات على تقليل دوران الموظفين ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة المشاركة في القوى العاملة بالساعة. يوفر WorkStep برنامج مشاركة الموظفين الذين يعملون بذات منظمة العفو الدولية مصممة خصيصًا لفرق الخطوط الأمامية. من خلال تمكين قادة الموارد البشرية وقادة العمليات الذين لديهم رؤى في الوقت الفعلي ، يساعد WorkStep في تحديد المخاطر ومعالجتها قبل أن تصبح مشكلات مكلفة ، وتبقي العمليات تعمل بسلاسة. يوفر حل تجربة الموظف في WorkStep الاستماع الشامل للموظفين والمشاركة وصوت الموظف ووظائف الاتصال بما في ذلك: *ملاحظات الموظفين: يجمع WorkStep رؤى في الوقت الفعلي من الموظفين من خلال نبض Milestone ، ودائمًا ، ومسوحات سنوية ، وقنوات التغذية المرتدة ثنائية الاتجاه. *تقارير الموظفين: يوفر التقارير قادة الموارد البشرية و OPS بيانات عن سلوك الموظف والتي يمكن تقسيمها بواسطة مختلف المرشحات بما في ذلك نوع الأدوار والموقع والعلامات السكانية والحيازة ، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تؤثر على الاحتفاظ بها *التحليلات التنبؤية: يستخدم WorkStep التعلم الآلي لتحديد أفضل مجالات التحسين ، في التسهيل أو مستوى الدور ، واقتراح إجراءات عالية التأثير للحد من دوران الموظفين *تحليل التأثير: يمكن لأصحاب العمل قياس نجاح أي مبادرة يتم تنفيذها من خلال تتبع التغيير في معنويات الموظفين والاحتفاظ بها عبر السكان المتأثرين *التواصل: يمكن للقادة الرد على التعليقات والتنبيهات العاجلة مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويته أو التواصل على نطاق واسع إلى شرائح من القوى العاملة لجذب الانتباه إلى برامج جديدة ، ومشاركة التحديثات الهامة ، أو الاحتفال بالفرق ، أو التماس التعليقات. من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والتحليلات التي تعمل بالنيابة وأدوات الاتصال المدمجة ، يساعد عمل WorkStep قادة EHR والعمليات في تحديد الفرص في عملياتهم المواجهة ومعالجتها مباشرة. وهذا يؤدي إلى تحسين معدلات الاحتفاظ وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
Beekeeper
beekeeper.io
يمكّن Beekeeper أعمال الخطوط الأمامية وعمالهم من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجون إليها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست في عام 2012 ، تم تصميم منصة Beekeeper الأولى للهواتف المحمولة وبناءها للموظفين بدون مكتب والذين-على الرغم من تمثيل 80 ٪ من القوى العاملة العالمية-كانت محرومة بشكل مزمن عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مكان العمل. مع نظام النجاح في الخطوط الأمامية في Beekeeper ، يمكن للشركات أتمتة العمليات الورقية ، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي من أي مكان ، وتحسين المشاركة والإنتاجية وسلامة فرق الخطوط الأمامية.
Speakap
speakap.com
يوفر SpeakAP منصات الاتصالات ذات العلامات التجارية التي تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفي الخطوط الأمامية ، لدعم وإبلاغ عمالها بدون مكتب من أي مكان في أي وقت. يربط الحل ، المتوفر على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب ، القوى العاملة ويمكّن الموظفين من توفير تجارب العملاء المثلى. من الرسائل والأخبار إلى المجموعات والأحداث الخاصة ، توفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة في الوقت المناسب إلى قواعدها العاملة ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست في عام 2011 ، وشاركت شركة SpeakAP مع أكثر من 400 منظمة في جميع أنحاء العالم عبر مختلف الصناعات - مثل الضيافة ، وتجارة التجزئة ، والتصنيع ، وأكثر من ذلك - ولها مواقع في نيويورك ولندن وأمستردام وبرشلونة وكولونيا وبروكسل.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr هو الإنترانت الحديث الذي يحول تجربة العمل لجميع الموظفين - أينما كانوا يعملون. SIMPPLR هي المنصة الوحيدة التي تعمل على توحيد مشاركة الموظفين وتمكينها وخدماتها ، والاستفادة من نماذج AI الحديثة لتقديم تجربة موظف سلسة ومتماسكة وشخصية. واثق من أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ، بما في ذلك Moderna و Snowflake و Splunk و Penske و Eurostar و AAA ، يحقق عملاء Simpplr تحسنا كبيرًا في إنتاجية موظفيها والاحتفاظ بها والرضا العام.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
Blink
joinblink.com
Blink هي منصة تجربة الموظفين المحمولة التي تربط موظفيك وأنظمتك وثقافتك في تطبيق واحد فائق. إنه يسد الفجوة الرقمية بين العمال بدون مكتب ومكتب ، وتواصل الموظفين الفائقين والمشاركة في الشركات الرائدة في الصناعة مثل McDonald's و Nokia و Domino's و JD Sports و Ratp Dev و Stagecoach.
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