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برامج منصات اتصالات العاملين في الخطوط الأمامية - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال
تعمل منصات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية على تعزيز الكفاءة والاتصال والمشاركة لدى الموظفين الذين يعملون خارج البيئات المكتبية أو المكتبية التقليدية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات الاتصال والتعاون الفريدة للعاملين المتفرقين، وهي تلبي احتياجات العاملين في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية وعمليات الخدمة الميدانية والمزيد. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للشركات الحفاظ على اتصالاتها مع القوى العاملة لديها من خلال المراسلة المباشرة والإعلانات ومشاركة المستندات. وبالتالي، فإنها تسد فجوات الاتصال، وتحسن الإنتاجية، وتعزز تجربة العمل الشاملة للموظفين الذين يفتقرون إلى الوصول المستمر إلى أدوات الاتصال المكتبية التقليدية. غالبًا ما يتم دمج أدوات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية ضمن منصات التواصل الشاملة للموظفين، مما يسهل التواصل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. قد تختار بعض الشركات حلولاً مصممة خصيصًا للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين بلا مكاتب، وتتميز بوظائف تلبي الاحتياجات التشغيلية لصناعات معينة.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين أيضًا ليكونوا أكثر إنتاجية واحترافية ورضا. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج والتقارير المخصصة للجوال أولاً؛ جدول المناوبات وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعة توقيت GPS؛ يمكنك تبسيط التواصل مع الموظفين وتعزيز المهارات المهنية وإدارة المهام اليومية وغير ذلك الكثير، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل الدخول الآمن والسهل لمسؤولي النظام من خلال تسجيل الدخول الموحد لـ Active Directory (SSO).
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد، يقدم WorkJam كل ما تحتاجه لمواءمة خط المواجهة.
goHappy
gohappyhub.com
تُحدث goHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام والتي لا تحتوي على تطبيقات على الإطلاق. في عالم يعد فيه التواصل المستمر مع العاملين في الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا، أدركت goHappy أن الحلول القائمة على التطبيقات، والمراسلات اليومية، والرسائل على اللوحات التعريفية لا تعمل. مفتاح نجاح goHappy هو تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100% من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام التسجيل الخاص بصاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين يكونون دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم، أو مجموعات محددة، بنصوص قياسية، أو تضمين مقاطع فيديو وصور وروابط واستطلاعات والمزيد - وكلها قابلة للترجمة إلى اللغة التي يختارونها. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا Snagajob - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة المشتركة في مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية، تتمثل مهمة goHappy في مساعدة جميع العاملين في الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم. الإمكانات الكاملة. بفضل القدرات القوية لجمع الرسائل والتعليقات، تقود goHappy تقدم مشاركة العاملين في الخطوط الأمامية وتسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على تحقيق أقصى قدر من هذه المشاركة.
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية، والبريد الإلكتروني، والأدلة الورقية، ولوحات النشرات لم تعد كافية بعد الآن. إنهم يصنعون ما نطلق عليه اسم
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
Konverse
konverse.com
Konverse عبارة عن منصة وتطبيقات اتصالات قوية مصممة لتوحيد الفرق التي لا تعمل مكتبيًا. بفضل ميزات تتراوح من إدارة المهام والتدريب إلى الدردشة المباشرة والاتصالات المؤسسية، تثق مؤسسات مثل Hyatt وRealogy وFollett في Konverse لتوحيد موظفيها وتمكينهم.
Zello
zello.com
Zello هو تطبيق المراسلة الصوتية الرائد بنظام الضغط والتحدث للفرق والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم بتحويل أجهزة iOS وAndroid وWindows إلى أجهزة اتصال لاسلكية تقوم أيضًا بتسجيل الرسائل وتتبع الموقع وإرسال تنبيهات الطوارئ. يقوم مسؤولو الحساب بإضافة الفرق وإزالتها وتجميعها معًا من خلال وحدة تحكم إدارية مركزية قائمة على الويب. تتميز القنوات بالمرونة لتناسب احتياجات كل عميل، وخاصة تلك الموجودة في قطاعات الضيافة والتصنيع والبناء والنقل وتجارة التجزئة. يعد Zello مثاليًا للشركات التي لديها عمال بدون مكاتب، وعمال ميدانيين، وعمال عن بعد، وعمال منفردين. تشمل حالات الاستخدام في هذه الفئة الفنادق التي تضم العديد من الموظفين، وأطقم البناء في مواقع العمل المزعجة، ومندوبي مبيعات التجزئة في طابق المبيعات. انضم إلى الملايين من مستخدمي Zello الذين يتواصلون في الوقت الفعلي عبر أي شبكة لاسلكية أو شبكة بيانات لمشاركة التحديثات والاتصال في حالات الطوارئ وحل المشكلات. يخدم Zello آلاف الشركات ولديه أكثر من 130 مليون مستخدم حول العالم. ومن بين العملاء الحاليين شركة Honda، وRestoreation Hardware، وStarwood/Marriott Hotels، وUniqlo، وWaste Management (WM)، وYRC Freight. تم التعرف على Zello كحل اتصالات موثوق به من قبل مصادر حسنة السمعة مثل Wall Street Journal، وNew York Times، وCBS، وCNBC، وUSA Today، وTechCrunch.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل الاستنزاف وزيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion أحدث التقنيات في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق جوال يحبه الموظفون. تحسين التخطيط: - الرؤى الإستراتيجية - ميزانية العمل - التنبؤ بالطلب - تحسين التنفيذ: - تحسين العمل - الجدولة الآلية - تمكين الموظفين من الوقت والحضور: - اتصالات الخطوط الأمامية - Legion InstantPay - أداء الموظف والمكافآت
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كانوا يعانون من نقص مزمن في الخدمات عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مكان العمل. باستخدام نظام نجاح Frontline الخاص بـ Beekeeper، يمكن للشركات أتمتة العمليات الورقية، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي من أي مكان، وتحسين مشاركة فرق الخطوط الأمامية وإنتاجيتها وسلامتها.
Speakap
speakap.com
توفر Speakap منصات اتصالات ذات علامة تجارية تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفيها في الخطوط الأمامية، لدعم وإعلام العاملين الذين لا يعملون في مكاتبهم من أي مكان وفي أي وقت. يعمل الحل، المتوفر على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، على ربط القوى العاملة وتمكين الموظفين من تقديم تجارب العملاء المثالية. بدءًا من الرسائل والعناصر الإخبارية وحتى المجموعات والأحداث الخاصة، يوفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة وفي الوقت المناسب إلى القوى العاملة لديها ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست Speakap في عام 2011، وقد دخلت في شراكة مع أكثر من 400 منظمة حول العالم في مختلف الصناعات - مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والمزيد - ولها مواقع في نيويورك، ولندن، وأمستردام، وبرشلونة، وكولونيا، وبروكسل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.speakap.com.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك Snowflake وModerna وEurostar وDocuSign وAAA، ويحققون تحسينات قابلة للقياس في مشاركة الموظفين والإنتاجية وتسريع أداء الأعمال.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.