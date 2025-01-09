برامج منصات اتصالات العاملين في الخطوط الأمامية - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة

goHappy

gohappyhub.com

تُحدث goHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام والتي لا تحتوي على تطبيقات على الإطلاق. في عالم يعد فيه التواصل المستمر مع العاملين في الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا، أدركت goHappy أن الحلول القائمة على التطبيقات، والمراسلات اليومية، والرسائل على اللوحات التعريفية لا تعمل. مفتاح نجاح goHappy هو تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100% من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام التسجيل الخاص بصاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين يكونون دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم، أو مجموعات محددة، بنصوص قياسية، أو تضمين مقاطع فيديو وصور وروابط واستطلاعات والمزيد - وكلها قابلة للترجمة إلى اللغة التي يختارونها. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا Snagajob - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة المشتركة في مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية، تتمثل مهمة goHappy في مساعدة جميع العاملين في الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم. الإمكانات الكاملة. بفضل القدرات القوية لجمع الرسائل والتعليقات، تقود goHappy تقدم مشاركة العاملين في الخطوط الأمامية وتسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على تحقيق أقصى قدر من هذه المشاركة.