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برامج منصات اتصالات العاملين في الخطوط الأمامية - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
تعمل منصات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية على تعزيز الكفاءة والاتصال والمشاركة لدى الموظفين الذين يعملون خارج البيئات المكتبية أو المكتبية التقليدية. تم تصميم هذه المنصات لتلبية احتياجات الاتصال والتعاون الفريدة للعاملين المتفرقين، وهي تلبي احتياجات العاملين في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية وعمليات الخدمة الميدانية والمزيد. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للشركات الحفاظ على اتصالاتها مع القوى العاملة لديها من خلال المراسلة المباشرة والإعلانات ومشاركة المستندات. وبالتالي، فإنها تسد فجوات الاتصال، وتحسن الإنتاجية، وتعزز تجربة العمل الشاملة للموظفين الذين يفتقرون إلى الوصول المستمر إلى أدوات الاتصال المكتبية التقليدية. غالبًا ما يتم دمج أدوات التواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية ضمن منصات التواصل الشاملة للموظفين، مما يسهل التواصل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. قد تختار بعض الشركات حلولاً مصممة خصيصًا للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين بلا مكاتب، وتتميز بوظائف تلبي الاحتياجات التشغيلية لصناعات معينة.
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Element
element.io
Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
Connecteam
connecteam.com
إدارة موظفيك مع حل واحد. يمكنك التواصل مع موظفيك غير المكتبيين وإدارتهم وتدريبهم باستخدام تطبيق الشركة الشامل من Connecteam. سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، وسهل القياس.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Legion
legion.co
تعمل منصة إدارة القوى العاملة الرائدة في الصناعة من Legion على زيادة كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد.
Beekeeper
beekeeper.io
المنصة الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية منصة متنقلة للقوى العاملة المتنقلة. التواصل بشكل أفضل. التنسيق بشكل أسرع. أنجز المزيد.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Zello
zello.com
حل اتصالات الأعمال الشامل، الذي يربط 150 مليون مستخدم عالمي. قم بتمكين القوى العاملة لديك بصوت فوري وقابل لإعادة التشغيل.
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Simpplr
simpplr.com
تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.
WorkStep
workstep.com
لأصحاب العمل: يساعد برنامج WorkStep الشركات على توظيف القوى العاملة في الخطوط الأمامية والاحتفاظ بها عبر سلسلة التوريد. للباحثين عن عمل: شبكة الوظائف للأشخاص الذين يقومون بتصنيع الأشياء وتسليمها وتحميلها وإصلاحها وإنجازها. الحصول على التعاقد. تعلم مهارات جديدة. بناء مهنة.
goHappy
gohappyhub.com
تُحدث goHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام والتي لا تحتوي على تطبيقات على الإطلاق. في عالم يعد فيه التواصل المستمر مع العاملين في الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا، أدركت goHappy أن الحلول القائمة ع...
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية...
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
Konverse
konverse.com
إشراك وتمكين الموظفين والمقاولين غير المكتبيين. قم بتوحيد القوى العاملة لديك باستخدام تطبيق يقوم بكل شيء.