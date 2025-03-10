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يساعد برنامج إدارة الشحن الشركات في اختيار خيارات النقل الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. إنها ذات قيمة خاصة للشركات التي لا تمتلك أسطولًا خاصًا بها وتحتاج إلى التعاون مع مقدمي خدمات الشحن. يساعد هذا البرنامج الشركات على جمع معلومات حول شركات النقل المختلفة وخدماتها وتقييم خياراتها واختيار الأنسب لاحتياجات النقل الخاصة بها. يتم استخدامه بشكل شائع من قبل متخصصي الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد المكلفين بضمان تسليم البضائع للعملاء في الوقت المناسب. يمكن تقديم برامج إدارة الشحن كحل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لسلسلة التوريد أو نظام إدارة النقل. قد يكون التكامل مع الأدوات اللوجستية الأخرى، مثل برامج الشحن وأنظمة إدارة الفناء وحلول تخطيط سلسلة التوريد، ضروريًا أيضًا.
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Zencargo
zencargo.com
Zencargo هو وكيل شحن رقمي ومزود للخدمات اللوجستية. تسمح منصتنا للعملاء بحجز وإدارة وتتبع شحناتهم الدولية بالإضافة إلى استخدام التحليلات لدفع قرارات سلسلة التوريد الذكية التي تساعد أعمالهم على الازدهار.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo هو نظام FMS (نظام إدارة الشحن) الرائد المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمصمم خصيصًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. باستخدام SpotGo، يمكن لوكلاء الشحن ومديري النقل الوصول إلى أداة قوية مصممة لتبسيط وتسريع نشر الشحن عبر مختلف بورصات الشحن أو الطلبات الآلية التي تدخل في نظام TMS الخاص بهم. ومن خلال استخدام الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يشهد المستخدمون زيادة كبيرة في الكفاءة، مما يمكنهم من العمل بشكل أسرع بنسبة 30-35% وأكثر فعالية من الطرق التقليدية. يركز SpotGo على هذه المشكلات الثلاث: أولاً، في الواقع، تتم إدارة أكثر من 90% من عمليات الشحن في بورصات الشحن يدويًا. ثانيًا: لا توجد حلول بسيطة ومخصصة لجمع طلبات الشحن وتوزيعها داخل الشركة. ثالثًا: يتم إدخال أكثر من 90% من طلبات الشحن SPOT الموجودة في السوق يدويًا في أنظمة الإدارة.
SeaRates
searates.com
منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.
Cargoson
cargoson.com
برنامج إدارة الشحن للشاحنين - SaaS. الأداة الوحيدة التي تحتاجها من أجل العمل بسهولة مع العديد من شركات النقل على أساس يومي. لا حاجة لمطاردة الشحنات الخاصة بك من بوابات ناقلة مختلفة أو رسائل البريد الإلكتروني. جميع معلومات النقل ، وأوراق الأسعار ، وأوقات النقل مقارنة الأسعار ، وحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، والتتبع ، والمستندات ذات الصلة ، والإحصاءات والإشعارات في برنامج ذكي واحد قائم على السحابة (تطبيق الويب والهاتف المحمول). تكاملات شركة الاتصال والتشغيل - يمكنك الحصول على جميع شركات النقل الحالية التي ترغب في العمل معها وإضافة المزيد بناءً على احتياجاتك المستقبلية.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt عبارة عن منصة لسلسلة التوريد، تقدم مركزًا مركزيًا موحدًا يوفر شفافية وكفاءة لا مثيل لهما تمكن الشركات من التعامل ببراعة مع تعقيدات التجارة العالمية، مما يضمن المرونة والدقة.
Cargofive
cargofive.com
منصة إدارة الأسعار التي توفر رؤية كاملة لأسعار الشحن البحري، وتتبع حاويات البضائع وتعقبها مباشرة، وإنشاء عروض الأسعار والمزيد.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare هي الطريقة الحديثة لإدارة سير عمل الشحن السائب. قلل المخاطر واكتسب رؤى باستخدام برنامجنا المستند إلى السحابة والذي يحول البيانات إلى أرباح.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath هو منصة لإدارة الشحن تتميز بمرونة تتبع لحظي، وأتمتة للمعاملات، وتحسين التعاون بين الناقلين والشاحنين.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo هو منصة رقمية لحجوزات الشحن الجوي، تربط بين ناقلي الشحن ووكلاء الشحن، وتوفر أسعار حية وخدمات إدارة الشحن.
ShipHawk
shiphawk.com
تركز ShipHawk على أتمتة وتحسين العالم خلف زر الشراء™ ومنح الشركات إمكانية الوصول إلى نفس الأدوات والكفاءات التي تستخدمها أكبر الشركات في العالم. تعمل ShipHawk مع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتجارة الإلكترونية ذات الحجم الكبير باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تقدم ShipHawk أكثر بكثير من مجرد حلول المستودعات والتنفيذ. نحن نقدم خبرة صناعية ماهرة لتحسين عملياتك ونتائجك بشكل كبير. نقوم بذلك من خلال فهم أعمالك وتقديم الأتمتة العملية والكفاءات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين تعقيدات العمل.
DrayNow
draynow.com
يحتاج الشحن إلى حاملات ، الآن. تحتاج شركات النقل إلى الأحمال ، الآن. أدخل DrayNow ، منصة First Industrys Freight Matching لتلبية السوق متعددة الوسائط السريعة. DrayNow هو أول سوق في الوقت الفعلي لربط شحن وحاملات متعددة الوسائط بسلاسة. DrayNow يسلم الفرصة.
FreightHub
freighthub.nz
تُحدث FreightHub ثورة في مجال الشحن الدولي من خلال رقمنة العمليات وتوفير رؤى في الوقت الفعلي وتوفير الشفافية لعملائها.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse هو حل برمجي لصناعة الشحن. فهو يسمح لوكلاء الشحن بإدارة أعمالهم من البداية إلى النهاية مع تقديم فوائد تجارية سليمة.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck هو تطبيق رقمي يسهل عمليات الشحن من خلال ربط شركات النقل بالشفارين، مما يساعد على إدارة الشحنات وتقديم أدوات لتحسين الكفاءة.
OpenTug
opentug.com
OpenTug عبارة عن شبكة شحن رقمية مصممة لربط الشحن بالمراكب والمحطات الطرفية على مستوى البلاد. تسهل المنصة على شركات الشحن توفير المال عن طريق الشحن بشكل مستدام على الممرات المائية الأمريكية مع تبسيط المبيعات للمشغلين. يوفر OpenTug مجموعة ذات علامة تجارية لتمكين الحجز والجدولة وإدارة العملاء لمشغلي الصنادل والبحرية والمحطات الطرفية.
Owlery
owlery.ai
يمكّن Owlery فرق سلسلة التوريد من العمل بشكل أسرع، مع قدر أكبر من الموثوقية، ومع القدرة على تقليل تكلفة البضائع المبيعة مع الحفاظ على ارتفاع OTIF. تعتبر Owlery، التي تحظى بالثقة والمحبة من قبل العلامات التجارية سريعة الحركة، منصة كاملة لسلسلة التوريد - مع عمليات تكامل مجانية للبائعين وتكوينات سهلة لكل شيء بدءًا من الطلب وحتى الاستلام، مما يمنحك إحساسًا مصممًا خصيصًا لسلسلة التوريد الخاصة بك دون كسر البنك.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager عبارة عن منصة شاملة لإدارة عمليات الشحن بالجملة تساعد المستأجرين والوسطاء والمصنعين على تقليل التكلفة والمخاطر والتعقيد. يقوم العملاء مثل Koch Industries وGE وEquinor وOMV وSuzano وGyxis وأكثر من 180 شركة بإدارة عملياتهم بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في بيئة موحدة، وتعمل Voyager على تبسيط العمليات البحرية وتدفقات البيانات عبر المؤسسات، وأتمتة العمليات اليدوية، وتقديم خدمات حقيقية -رؤى الوقت.
Ofload
ofload.com.au
شريك سلسلة التوريد من طرف إلى طرف لحركات الشحن المحلية. توفير حلول شحن مبتكرة
Truckstop
truckstop.com
تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.
Forto
forto.com
Forto هو تطبيق رقمي يعمل على تبسيط عمليات الشحن واللوجستيات عبر أدوات متقدمة لتتبع وإدارة عمليات البضائع بكفاءة.
Emerge
emergemarket.com
يختلف Emerge عن تقنيات شراء الشحن الأخرى حيث أن Emerge يعزز سوقًا فريدًا يسمح لشركات الشحن والناقلين بالتفاعل بشكل مباشر، مع رؤية العملية برمتها مما يسمح لهم باتخاذ القرارات الأكثر تأثيرًا الممكنة للشحن الفوري والتعاقدي. تشجع منصة Emerge على البناء على علاقات طويلة الأمد وذات مغزى وتنميتها بين الأطراف، مع توفير أفضل الأدوات لتبسيط عملية الشراء الخاصة بهم.
uShip
uship.com
تطبيق uShip يربط الأفراد مع شركات النقل لشحن الدراجات النارية والزوارق والبضائع الكبيرة بأسعار تنافسية وسرعة.
GoRamp
goramp.com
GoRamp هو برنامج لإدارة النقل يساعد الشركات على تحسين العمليات اللوجستية من خلال تتبع الشحنات وتوفير رؤية شاملة في الوقت الفعلي.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Rose Rocket
roserocket.com
تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
Convoy
convoy.com
Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.
Cargobase
cargobase.com
تأسست شركة Cargobase في عام 2013، وهي شركة برمجيات لوجستية عالمية تتمثل مهمتها في تبسيط الخدمات اللوجستية للجميع. الحل: "البرامج اللوجستية التي تعمل". تقدم Cargobase TMS lite، وهو نظام إدارة النقل (TMS) الذي يصل إلى جوهر ما يريده متخصصو الخدمات اللوجستية - تعدد الاستخدامات لإدارة تدفقات سلسلة التوريد المختلفة من البداية إلى النهاية، إلى جانب الرؤية لاتخاذ قرارات أفضل من اليوم الأول. يتم استخدام TMS lite في 50 دولة من قبل الشركات المدرجة وشركات الشحن الرائدة عبر قطاعات السيارات والإلكترونيات وأشباه الموصلات والأزياء والنفط والغاز والطيران والزراعة.
Shipwell
shipwell.com
تعد منصة TMS الخاصة بـ Shipwell بمثابة حل شامل لإدارة النقل يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. باستخدام نظام TMS من Shipwell، يمكن للشركات إدارة جميع وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والجو والمحيطات، في منصة واحدة، مما يوفر رؤية موحدة لسلسلة التوريد الخاصة بها. توفر منصة TMS الخاصة بـ Shipwell مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك: إدارة شركات النقل: إدارة شركات النقل واختيارها بسهولة من شبكة شاملة من شركات النقل بناءً على أسعارها وقدرتها ومستويات الخدمة. تحسين المسار: تحسين مسارات الشحن بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، مثل التكلفة ووقت العبور ومتطلبات التسليم. رؤية الشحنة: احصل على رؤية فورية لشحناتك، من الاستلام إلى التسليم، وتتبع الشحنات عبر جميع وسائل النقل. تدقيق الشحن ودفعه: قم بأتمتة عملية تدقيق فواتير الشحن والدفع، مما يضمن إعداد فواتير دقيقة وتقليل مخاطر الشحن الزائد. التقارير والتحليلات: يمكنك الوصول إلى التقارير والتحليلات الشاملة لمراقبة الإنفاق على النقل وأداء شركة النقل والمقاييس الرئيسية الأخرى. كما أن منصة TMS الخاصة بشركة Shipwell قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح للشركات بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتها المحددة والتكامل مع أنظمتها الحالية، مثل WMS وERP. باستخدام منصة TMS الخاصة بـ Shipwell، يمكن للشركات: تحسين الكفاءة: أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء وتحسين المسارات، مما يؤدي إلى عمليات شحن أسرع وأكثر كفاءة. تقليل التكاليف: تحسين اختيار شركة النقل وتقليل أخطاء الشحن وأتمتة تدقيق الشحن والدفع، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل. تعزيز الرؤية: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لجميع الشحنات، عبر جميع وسائل النقل، مما يوفر قدرًا أكبر من التحكم والشفافية عبر سلسلة التوريد
FreightPOP
freightpop.com
يجعل FreightPOP الخدمات اللوجستية بسيطة من خلال تسجيل دخول واحد لجميع إدارة النقل، بما في ذلك إدارة الشحن الداخلي والخارجي عبر الطرود والشحن LTL وTL والمحيطات والجو الدولي. يوفر FreightPOP تكاملًا سلسًا في مجموعتك التقنية الحالية (ERP وWMS وCRM) وهو قابل للتكوين بدرجة كبيرة ليناسب سير العمل والعمليات الحالية لديك دون الحاجة إلى أشهر من الإعداد. من خلال الاتصال بأكثر من 300 شركة نقل، وERP، وWMS، وأسواق الأسعار، يمكن تحقيق الحصول على أفضل الأسعار وتحسين عمليات الشحن بسهولة. دعم العملاء الأفضل في فئته - متاح من خلال الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف. موثوق به من قبل مستخدمين مثل Forever21، وNewEgg، وToshiba، وأكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة نقل قوي ومعتمد على السحابة، صممه خبراء الصناعة لإحداث ثورة في الكفاءة لشركات النقل والوسطاء والشركات الهجينة. يعمل هذا النظام الأساسي الشامل على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة التحميل وبرامج التشغيل وحتى الإرسال والمحاسبة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل سلسة (مضمنة في كل اشتراك)، يقوم Alvys بتوحيد جميع أنظمتك في سير عمل واحد بديهي، مما يزيل التجزئة والأخطاء والحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات. الميزات الرئيسية: - اتصال EDI سلس - محاسبة بنقرة واحدة مع عمليات فحص إلكترونية آلية - إنشاء تحميل تلقائي - أدوات متقدمة للحماية من الاحتيال والسلامة - تحليلات وتقارير شاملة - عقود مرنة وتأهيل مجاني نتائج مثبتة من مستخدمين حقيقيين: - متوسط زيادة في حجم التحميل بنسبة 22% في غضون 4 أشهر - تم تقليل وقت إنشاء التحميل بما يزيد عن 12 دقيقة لكل تحميل - وفورات سنوية بقيمة 120 ألف دولار أمريكي في انخفاض النفقات العامة - تم ضم الموظفين الجدد في أسبوع واحد فقط من خلال الجمع بين أحدث التقنيات السحابية وتكامل EDI السهل وعقود من الخبرة الصناعية، تعمل Alvys على تمكين شركات النقل بالشاحنات مع حل موحد وفعال من حيث التكلفة لتحسين العمليات وتسريع النمو. تجربة مستقبل إدارة النقل. اطلب عرض Alvys التجريبي المجاني اليوم على Alvys.com!
GoComet
gocomet.com
GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.
cargo.one
cargo.one
تقوم شركة Cargo.one بربط وكلاء الشحن مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الآخرين في منصة واحدة، مما يسمح لهم بعرض أسعار الشحنات في دقائق، بدلاً من ساعات، وكسب المزيد من الأعمال. مع شركة Cargo.one، يمكن لوكلاء الشحن مقارنة أسعار الشحن الجوي على الفور من أكثر من 100 شركة طيران، والحصول على رسوم المنشأ أو الوجهة من وكلاء موثوقين في جميع أنحاء العالم لأي مصطلح تجاري تجاري، وإنشاء عروض أسعار احترافية لعملائهم بسهولة. بمجرد الفوز بالشحنة، يمكن لمستخدمي Cargo.one حجزها ببساطة بنقرة واحدة فقط، وتأمين السعة والأسعار على الفور. تشتمل مجموعة منتجاتنا أيضًا على واجهة متجر رقمية، والتي تسمح لوكلاء الشحن بإتاحة أسعار البيع لشركائهم والفوز بأعمال جديدة، وتحليلات جاهزة لفهم سبب الفوز بعروض الأسعار أو خسارتها، وطرق تكامل TMS لتبسيط العمليات، والحلول المخصصة لوكلاء الشحن المؤسسيين لتسريع تحولهم الرقمي. أكثر من 20.000 وكيل شحن، بما في ذلك 19 من أفضل 20 شركة على مستوى العالم وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يختارون شركة Cargo.one لعرض أسعار الشحن الجوي وحجزه. لقد اكتسبت سهولة استخدام المنصة وبيانات الأسعار الموثوقة وخدمة العملاء ذات المستوى العالمي ثقة واسعة النطاق وجوائز متعددة على مر السنين. وتشمل هذه الجوائز جائزة "مزود أنظمة تكنولوجيا المعلومات الدولية للعام 2023"، و"أفضل منصة حجز البضائع للعام" في جوائز Payload Asia 2023، و"تكنولوجيا المعلومات لصناعة الشحن الجوي" في جوائز الشحن الجوي العالمية 2022 و2021. Cargo.one هو المكان الذي يتم فيه الفوز بالشحنات. ابدأ مجانًا اليوم.
Bridge LCS
lcsbridge.com
الحل الكامل لجميع الصناعات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي (منطقة الخليج). المساعدة في إدارة ومراقبة الأعمال اللوجستية. برنامج Bridge LCS هو أحد حلول SAAS التي تم تطويرها لمساعدة وكلاء الشحن والتخليص الجمركي والناقلين على إدارة العمليات اللوجستية للبضائع الخاصة بهم.
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