برامج إدارة الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - تنزانيا

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يساعد برنامج إدارة الشحن الشركات في اختيار خيارات النقل الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. إنها ذات قيمة خاصة للشركات التي لا تمتلك أسطولًا خاصًا بها وتحتاج إلى التعاون مع مقدمي خدمات الشحن. يساعد هذا البرنامج الشركات على جمع معلومات حول شركات النقل المختلفة وخدماتها وتقييم خياراتها واختيار الأنسب لاحتياجات النقل الخاصة بها. يتم استخدامه بشكل شائع من قبل متخصصي الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد المكلفين بضمان تسليم البضائع للعملاء في الوقت المناسب. يمكن تقديم برامج إدارة الشحن كحل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لسلسلة التوريد أو نظام إدارة النقل. قد يكون التكامل مع الأدوات اللوجستية الأخرى، مثل برامج الشحن وأنظمة إدارة الفناء وحلول تخطيط سلسلة التوريد، ضروريًا أيضًا.
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Zencargo
zencargo.com
Zencargo هو وكيل شحن رقمي ومزود للخدمات اللوجستية. تسمح منصتنا للعملاء بحجز وإدارة وتتبع شحناتهم الدولية بالإضافة إلى استخدام التحليلات لدفع قرارات سلسلة التوريد الذكية التي تساعد أعمالهم على الازدهار.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo هو نظام FMS (نظام إدارة الشحن) الرائد المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمصمم خصيصًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. باستخدام SpotGo، يمكن لوكلاء الشحن ومديري النقل الوصول إلى أداة قوية مصممة لتبسيط وتسريع نشر الشحن عبر مختلف بورصات الشحن أو الطلبات الآلية التي تدخل في نظام TMS الخاص بهم. ومن خلال استخدام الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يشهد المستخدمون زيادة كبيرة في الكفاءة، مما يمكنهم من العمل بشكل أسرع بنسبة 30-35% وأكثر فعالية من الطرق التقليدية. يركز SpotGo على هذه المشكلات الثلاث: أولاً، في الواقع، تتم إدارة أكثر من 90% من عمليات الشحن في بورصات الشحن يدويًا. ثانيًا: لا توجد حلول بسيطة ومخصصة لجمع طلبات الشحن وتوزيعها داخل الشركة. ثالثًا: يتم إدخال أكثر من 90% من طلبات الشحن SPOT الموجودة في السوق يدويًا في أنظمة الإدارة.
SeaRates
searates.com
تم إطلاق موقع SeaRates.com في عام 2005 وهو عبارة عن منصة رقمية تمكن العملاء من نقل البضائع حول العالم في بضع خطوات سهلة. أصبحت SeaRates جزءًا من عائلة موانئ دبي العالمية في عام 2020. ونواصل معًا رقمنة وتحسين عملية حركة البضائع. نحن نساعد عملائنا على أن يصبحوا أكثر كفاءة مع زيادة وضوح سلاسل التوريد وإمكانية التنبؤ بها. نحن نعمل على تمكين التجارة الأكثر ذكاءً من خلال التقنيات الرقمية. يقدم موقع SeaRates.com مجموعة واسعة من خيارات التسليم - بدءًا من شحن الحاويات وتجميع البضائع وحتى حمولات السفن الكبيرة. نحن نقدم أسعار الشحن من كبار مقدمي الخدمات اللوجستية وخطوط الشحن والبائعين الآخرين في العالم إلى وجهات حول العالم.
Cargoson
cargoson.com
برنامج إدارة الشحن لشركات الشحن - SAAS. الأداة الوحيدة التي تحتاجها للعمل بسهولة مع العديد من شركات النقل على أساس يومي. لا داعي لمطاردة شحناتك من بوابات النقل المختلفة أو رسائل البريد الإلكتروني. جميع معلومات النقل وجداول الأسعار وأوقات العبور لمقارنة الأسعار وحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتتبع والمستندات ذات الصلة والإحصاءات والإشعارات في برنامج ذكي واحد قائم على السحابة (تطبيق الويب والهاتف المحمول). عمليات تكامل شركات التوصيل والتشغيل - يمكنك الحصول على جميع شركات النقل الحالية التي ترغب في العمل معها وإضافة المزيد بناءً على احتياجاتك المستقبلية.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt عبارة عن منصة لسلسلة التوريد، تقدم مركزًا مركزيًا موحدًا يوفر شفافية وكفاءة لا مثيل لهما تمكن الشركات من التعامل ببراعة مع تعقيدات التجارة العالمية، مما يضمن المرونة والدقة.
Cargofive
cargofive.com
منصة إدارة الأسعار التي توفر رؤية كاملة لأسعار الشحن البحري، وتتبع حاويات البضائع وتعقبها مباشرة، وإنشاء عروض الأسعار والمزيد.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare هي الطريقة الحديثة لإدارة سير عمل الشحن السائب. قلل المخاطر واكتسب رؤى باستخدام برنامجنا المستند إلى السحابة والذي يحول البيانات إلى أرباح.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath عبارة عن منصة TMS مركزية واحدة تابعة لشركة 3PL أو وساطة الشحن لتوفير رؤية الشحن الشاملة والتعاون والأتمتة عبر شبكتك بالكامل. 1 | توفر بوابة العملاء وشبكة الشحن لشركات الشحن إمكانية الحجز عبر الإنترنت ذات الخدمة الذاتية والتتبع المباشر والتتبع مع منح شركات النقل قوة الإعداد الآلي لشركة النقل وتطبيق الهاتف المحمول القوي للسائق لتتبع PoDs والتقاطها. 2 | إمكانية رؤية التتبع والتتبع في الوقت الفعلي امنح عملائك رؤية ذاتية الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع فيما يتعلق بشحناتهم من خلال حل التتبع والتتبع القوي من FreightPath. استمتع بخدمة غير محدودة حقًا دون أي رسوم مخفية أو تكاليف لكل شحنة. 3 | الإرسال في أقل من دقيقتين يعمل برنامج الإرسال الخاص بـ FreightPath على تبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لفريقك بحجز وإرسال شحنات معقدة متعددة التوقف بشكل أسرع بفضل الأتمتة والتكامل. 4 | أتمتة الأعمال الورقية الرقمية يمكن لشركة 3PL أو وساطة الشحن الخاصة بك الاستفادة من فواتير الشحن الرقمية وتأكيدات الأسعار الخاصة بـ FreightPath، والفواتير الآلية، وPoDs التي تم التقاطها عبر المسح الضوئي أو التحميل أو التوقيع الإلكتروني لتوفير مئات الساعات كل أسبوع.
WebCargo
webcargo.co
تعد WebCargo® by Freightos منصة شحن عالمية رائدة تربط بين شركات النقل ووكلاء الشحن. على وجه الخصوص، إنها أكبر منصة للحجز الإلكتروني للشحن الجوي، مما يتيح تسعير وحجز بسيط وفعال للشحن بين الآلاف من وكلاء الشحن، بما في ذلك أفضل عشرين وكيل شحن عالميًا، ومئات من شركات الطيران والخطوط البحرية وشركات النقل بالشاحنات. تمثل شركات الطيران الموجودة على المنصة أكثر من ثلث سعة الشحن الجوي العالمية. تقدم WebCargo أيضًا برامج كخدمة لوكلاء الشحن لتسهيل إدارة أسعار الشحن الرقمية، والاقتباس، والمبيعات عبر الإنترنت.
ShipHawk
shiphawk.com
تركز ShipHawk على أتمتة وتحسين العالم خلف زر الشراء™ ومنح الشركات إمكانية الوصول إلى نفس الأدوات والكفاءات التي تستخدمها أكبر الشركات في العالم. تعمل ShipHawk مع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتجارة الإلكترونية ذات الحجم الكبير باستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تقدم ShipHawk أكثر بكثير من مجرد حلول المستودعات والتنفيذ. نحن نقدم خبرة صناعية ماهرة لتحسين عملياتك ونتائجك بشكل كبير. نقوم بذلك من خلال فهم أعمالك وتقديم الأتمتة العملية والكفاءات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين تعقيدات العمل.
DrayNow
draynow.com
يحتاج الشحن إلى شركات النقل الآن. تحتاج شركات النقل إلى الأحمال الآن. أدخل DrayNow، أول منصة لمطابقة الشحن في الصناعة لتلبية سوق الوسائط المتعددة سريع الخطى اليوم. DrayNow هو أول سوق في الوقت الفعلي لربط الشحن متعدد الوسائط وشركات النقل بسلاسة. يوفر DrayNow الفرصة.
FreightHub
freighthub.nz
تُحدث FreightHub ثورة في مجال الشحن الدولي من خلال رقمنة العمليات وتوفير رؤى في الوقت الفعلي وتوفير الشفافية لعملائها.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse هو حل برمجي لصناعة الشحن. فهو يسمح لوكلاء الشحن بإدارة أعمالهم من البداية إلى النهاية مع تقديم فوائد تجارية سليمة.
OnTruck
ontruck.com
تأسست Ontruck من أجل تطوير التقنيات التي ستجعل تجربة الشحن البري تجربة سلسة وفعالة لكل من سائقي الشاحنات والشركات التي ترسل الشحنات.
OpenTug
opentug.com
OpenTug عبارة عن شبكة شحن رقمية مصممة لربط الشحن بالمراكب والمحطات الطرفية على مستوى البلاد. تسهل المنصة على شركات الشحن توفير المال عن طريق الشحن بشكل مستدام على الممرات المائية الأمريكية مع تبسيط المبيعات للمشغلين. يوفر OpenTug مجموعة ذات علامة تجارية لتمكين الحجز والجدولة وإدارة العملاء لمشغلي الصنادل والبحرية والمحطات الطرفية.
Owlery
owlery.ai
يمكّن Owlery فرق سلسلة التوريد من العمل بشكل أسرع، مع قدر أكبر من الموثوقية، ومع القدرة على تقليل تكلفة البضائع المبيعة مع الحفاظ على ارتفاع OTIF. تعتبر Owlery، التي تحظى بالثقة والمحبة من قبل العلامات التجارية سريعة الحركة، منصة كاملة لسلسلة التوريد - مع عمليات تكامل مجانية للبائعين وتكوينات سهلة لكل شيء بدءًا من الطلب وحتى الاستلام، مما يمنحك إحساسًا مصممًا خصيصًا لسلسلة التوريد الخاصة بك دون كسر البنك.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager عبارة عن منصة شاملة لإدارة عمليات الشحن بالجملة تساعد المستأجرين والوسطاء والمصنعين على تقليل التكلفة والمخاطر والتعقيد. يقوم العملاء مثل Koch Industries وGE وEquinor وOMV وSuzano وGyxis وأكثر من 180 شركة بإدارة عملياتهم بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في بيئة موحدة، وتعمل Voyager على تبسيط العمليات البحرية وتدفقات البيانات عبر المؤسسات، وأتمتة العمليات اليدوية، وتقديم خدمات حقيقية -رؤى الوقت.
Ofload
ofload.com.au
شريك سلسلة التوريد الشامل لحركات الشحن المحلية. تقديم حلول شحن مبتكرة
Truckstop
truckstop.com
تواصل مع شركاء الشحن الذين يمكنك الوثوق بهم، وقم بتسعير كل حمولة لتحقيق الربحية، وقم بعملك بسرعة وثقة لم يسبق لها مثيل. في Truckstop، نحن ملتزمون ببناء شبكة يمكنك الوثوق بها، بدءًا من لوحة التحميل الخاصة بنا ونذهب إلى أبعد من ذلك لنقدم لك حلولًا مبتكرة تساعدك على إدارة أعمال الشحن المربحة وتنميتها وحمايتها. عندما يتعلق الأمر بأمانك، فإننا نبذل قصارى جهدنا من خلال الاستثمار في أدوات الميزات المحسنة التي تساعد في إبعاد الاحتيال عن عملك. نحن نسعى جاهدين في كل منعطف لنظل متقدمين بخطوة على الجهات الفاعلة السيئة وأساليبها المتطورة بشكل متزايد، لذلك تتمتع بحماية أفضل طوال دورة حياة الشحن. اطلع على خيارات لوحة التحميل الخاصة بنا لمعرفة الخطة التي تلبي احتياجاتك، سواء كنت بدأت للتو أو كنت محترفًا متمرسًا. تساعدك حلولنا سهلة الاستخدام على تبسيط كل جانب من جوانب عملك، بما في ذلك تنظيم المكاتب الخلفية ومسك الدفاتر، وتخفيف المخاطر، والمزيد، وكلها مصممة لتوفير الوقت والمال.
Shiprocket
shiprocket.in
أحد أفضل حلول برمجيات التجارة الإلكترونية والشحن. أكثر من 24000+ خدمة COD واستخدم شركاء توصيل متعددين في الهند لتسليم منتجاتك في الوقت المحدد. لا حدود للشحن.
Forto
forto.com
خدمات شحن البضائع والخدمات اللوجستية الرقمية مدعومة بالتكنولوجيا المبتكرة التي تعمل على رفع مستوى عمليات سلسلة التوريد لديك.
Emerge
emergemarket.com
يختلف Emerge عن تقنيات شراء الشحن الأخرى حيث أن Emerge يعزز سوقًا فريدًا يسمح لشركات الشحن والناقلين بالتفاعل بشكل مباشر، مع رؤية العملية برمتها مما يسمح لهم باتخاذ القرارات الأكثر تأثيرًا الممكنة للشحن الفوري والتعاقدي. تشجع منصة Emerge على البناء على علاقات طويلة الأمد وذات مغزى وتنميتها بين الأطراف، مع توفير أفضل الأدوات لتبسيط عملية الشراء الخاصة بهم.
uShip
uship.com
تجعل uShip شحن الدراجات النارية والقوارب وغيرها من العناصر الكبيرة سريعًا وبأسعار معقولة من خلال ربطك بشبكة شركات النقل لدينا التي تتنافس على شحنتك.
GoRamp
goramp.com
حلول برمجيات إدارة سلسلة التوريد الرقمية والبسيطة. تعمل حلول البرامج الشاملة من GoRamp على إعادة تعريف الخدمات اللوجستية والمستودعات وإدارة الفناء من خلال غرس الابتكار الرقمي مع بساطة لا مثيل لها. استمتع بتجربة المعيار الجديد للكفاءة اللوجستية عبر سلسلة التوريد بأكملها.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon يعيش ويتنفس ويحلم بالنقل والخدمات اللوجستية. تعمل منصة إدارة النقل الخاصة بنا على تشغيل الشبكة الأكثر خبرة من شركات الشحن ووكلاء الشحن والناقلين وتجار التجزئة ومستلمي التحميل في العالم. من خلال مراكز التطبيقات لدينا، يمكنك رقمنة عمليات إدارة النقل الشاملة لديك - بدءًا من الشراء وحتى التسوية - وكل شيء بينهما. انضم إلى شبكة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً والتي تضم أكثر من 1300 شركة شحن متصلة، وأكثر من 145000 شركة نقل، وأكثر من 100 بائع تجزئة.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل بالشاحنات. Rose Rocket هو نظام إدارة النقل (TMS) الشامل الأعلى تقييمًا والحائز على جوائز والذي يساعد الآلاف من شركات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية (الوسطاء وشركات النقل والشاحنين) على تبسيط أعمالهم وأتمتتها. Rose Rocket هو برنامج إدارة النقل (TMS) المفضل لدى Unigroup وUnited Van Lines وGulf Relay وCanada Cartage وMayflower وآلاف آخرين لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات وكفاءة الطلب، والحصول على أفضل الأسعار لعملائهم، والتوزيع بسلاسة، وزيادة مسار ELD إلى أقصى حد وتتبع الرؤية، وتقليل الوقت اللازم للصرف، والتكامل بشكل آمن مع عمليات تكامل سير العمل الحالية.
Convoy
convoy.com
نحن نستخدم التكنولوجيا لجعل الشحن أكثر كفاءة، وخفض تكاليف شركات الشحن، وزيادة أرباح شركات النقل، والقضاء على انبعاثات الكربون من كوكبنا.
Cargobase
cargobase.com
تأسست شركة Cargobase في عام 2013، وهي شركة برمجيات لوجستية عالمية تتمثل مهمتها في تبسيط الخدمات اللوجستية للجميع. الحل: "البرامج اللوجستية التي تعمل". تقدم Cargobase TMS lite، وهو نظام إدارة النقل (TMS) الذي يصل إلى جوهر ما يريده متخصصو الخدمات اللوجستية - تعدد الاستخدامات لإدارة تدفقات سلسلة التوريد المختلفة من البداية إلى النهاية، إلى جانب الرؤية لاتخاذ قرارات أفضل من اليوم الأول. يتم استخدام TMS lite في 50 دولة من قبل الشركات المدرجة وشركات الشحن الرائدة عبر قطاعات السيارات والإلكترونيات وأشباه الموصلات والأزياء والنفط والغاز والطيران والزراعة.
Shipwell
shipwell.com
تعد منصة TMS الخاصة بـ Shipwell بمثابة حل شامل لإدارة النقل يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. باستخدام نظام TMS من Shipwell، يمكن للشركات إدارة جميع وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والجو والمحيطات، في منصة واحدة، مما يوفر رؤية موحدة لسلسلة التوريد الخاصة بها. توفر منصة TMS الخاصة بـ Shipwell مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك: إدارة شركات النقل: إدارة شركات النقل واختيارها بسهولة من شبكة شاملة من شركات النقل بناءً على أسعارها وقدرتها ومستويات الخدمة. تحسين المسار: تحسين مسارات الشحن بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، مثل التكلفة ووقت العبور ومتطلبات التسليم. رؤية الشحنة: احصل على رؤية فورية لشحناتك، من الاستلام إلى التسليم، وتتبع الشحنات عبر جميع وسائل النقل. تدقيق الشحن ودفعه: قم بأتمتة عملية تدقيق فواتير الشحن والدفع، مما يضمن إعداد فواتير دقيقة وتقليل مخاطر الشحن الزائد. التقارير والتحليلات: يمكنك الوصول إلى التقارير والتحليلات الشاملة لمراقبة الإنفاق على النقل وأداء شركة النقل والمقاييس الرئيسية الأخرى. كما أن منصة TMS الخاصة بشركة Shipwell قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح للشركات بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتها المحددة والتكامل مع أنظمتها الحالية، مثل WMS وERP. باستخدام منصة TMS الخاصة بـ Shipwell، يمكن للشركات: تحسين الكفاءة: أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء وتحسين المسارات، مما يؤدي إلى عمليات شحن أسرع وأكثر كفاءة. تقليل التكاليف: تحسين اختيار شركة النقل وتقليل أخطاء الشحن وأتمتة تدقيق الشحن والدفع، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل. تعزيز الرؤية: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لجميع الشحنات، عبر جميع وسائل النقل، مما يوفر قدرًا أكبر من التحكم والشفافية عبر سلسلة التوريد
FreightPOP
freightpop.com
يجعل FreightPOP الخدمات اللوجستية بسيطة من خلال تسجيل دخول واحد لجميع إدارة النقل، بما في ذلك إدارة الشحن الداخلي والخارجي عبر الطرود والشحن LTL وTL والمحيطات والجو الدولي. يوفر FreightPOP تكاملًا سلسًا في مجموعتك التقنية الحالية (ERP وWMS وCRM) وهو قابل للتكوين بدرجة كبيرة ليناسب سير العمل والعمليات الحالية لديك دون الحاجة إلى أشهر من الإعداد. من خلال الاتصال بأكثر من 300 شركة نقل، وERP، وWMS، وأسواق الأسعار، يمكن تحقيق الحصول على أفضل الأسعار وتحسين عمليات الشحن بسهولة. دعم العملاء الأفضل في فئته - متاح من خلال الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف. موثوق به من قبل مستخدمين مثل Forever21، وNewEgg، وToshiba، وأكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.
Alvys
alvys.com
Alvys هو نظام إدارة نقل قوي ومعتمد على السحابة، صممه خبراء الصناعة لإحداث ثورة في الكفاءة لشركات النقل والوسطاء والشركات الهجينة. يعمل هذا النظام الأساسي الشامل على تبسيط كل شيء بدءًا من إدارة التحميل وبرامج التشغيل وحتى الإرسال والمحاسبة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل سلسة (مضمنة في كل اشتراك)، يقوم Alvys بتوحيد جميع أنظمتك في سير عمل واحد بديهي، مما يزيل التجزئة والأخطاء والحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات. الميزات الرئيسية: - اتصال EDI سلس - محاسبة بنقرة واحدة مع عمليات فحص إلكترونية آلية - إنشاء تحميل تلقائي - أدوات متقدمة للحماية من الاحتيال والسلامة - تحليلات وتقارير شاملة - عقود مرنة وتأهيل مجاني نتائج مثبتة من مستخدمين حقيقيين: - متوسط زيادة في حجم التحميل بنسبة 22% في غضون 4 أشهر - تم تقليل وقت إنشاء التحميل بما يزيد عن 12 دقيقة لكل تحميل - وفورات سنوية بقيمة 120 ألف دولار أمريكي في انخفاض النفقات العامة - تم ضم الموظفين الجدد في أسبوع واحد فقط من خلال الجمع بين أحدث التقنيات السحابية وتكامل EDI السهل وعقود من الخبرة الصناعية، تعمل Alvys على تمكين شركات النقل بالشاحنات مع حل موحد وفعال من حيث التكلفة لتحسين العمليات وتسريع النمو. تجربة مستقبل إدارة النقل. اطلب عرض Alvys التجريبي المجاني اليوم على Alvys.com!
GoComet
gocomet.com
GoComet عبارة عن منصة رؤية النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الخدمات اللوجستية الشاملة للشركات العالمية. من خلال مجموعة من المنتجات السحابية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تغطي GoComet أوضاعًا متعددة في شحنة واحدة، من المستودع إلى عتبة المرسل إليه النهائي. تحل GoComet أربع مشاكل لوجستية رئيسية: الافتقار إلى الشفافية في شراء أسعار الشحن، والافتقار إلى الرؤية الشاملة في حركة البضائع، والاتصالات المجزأة، والمدفوعات الزائدة بسبب عدم دقة الفواتير. تحظى GoComet بثقة أكثر من 230 علامة تجارية عالمية في 35 دولة، ومن بين عملاء GoComet شركات عالمية رائدة مثل Sun Pharma وSapmer وGlenmark وUnilever. يمكن الوصول إلى تطبيقات المشاركة مفتوحة المصدر، مثل أداة ازدحام المنافذ وأداة الجدولة الذكية مجانًا، وتوفر حالة ازدحام المنافذ المباشرة وأسعار الشحن المعيارية وأداء شركة النقل. من خلال المقر الرئيسي في نيوارك، نيو جيرسي، لدينا حضور في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وقد نمت GoComet بسرعة منذ تأسيسها في عام 2016، مع أكثر من 200 موظف يعملون في مواقع متعددة حول العالم.
cargo.one
cargo.one
تقوم شركة Cargo.one بربط وكلاء الشحن مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الآخرين في منصة واحدة، مما يسمح لهم بعرض أسعار الشحنات في دقائق، بدلاً من ساعات، وكسب المزيد من الأعمال. مع شركة Cargo.one، يمكن لوكلاء الشحن مقارنة أسعار الشحن الجوي على الفور من أكثر من 100 شركة طيران، والحصول على رسوم المنشأ أو الوجهة من وكلاء موثوقين في جميع أنحاء العالم لأي مصطلح تجاري تجاري، وإنشاء عروض أسعار احترافية لعملائهم بسهولة. بمجرد الفوز بالشحنة، يمكن لمستخدمي Cargo.one حجزها ببساطة بنقرة واحدة فقط، وتأمين السعة والأسعار على الفور. تشتمل مجموعة منتجاتنا أيضًا على واجهة متجر رقمية، والتي تسمح لوكلاء الشحن بإتاحة أسعار البيع لشركائهم والفوز بأعمال جديدة، وتحليلات جاهزة لفهم سبب الفوز بعروض الأسعار أو خسارتها، وطرق تكامل TMS لتبسيط العمليات، والحلول المخصصة لوكلاء الشحن المؤسسيين لتسريع تحولهم الرقمي. أكثر من 20.000 وكيل شحن، بما في ذلك 19 من أفضل 20 شركة على مستوى العالم وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يختارون شركة Cargo.one لعرض أسعار الشحن الجوي وحجزه. لقد اكتسبت سهولة استخدام المنصة وبيانات الأسعار الموثوقة وخدمة العملاء ذات المستوى العالمي ثقة واسعة النطاق وجوائز متعددة على مر السنين. وتشمل هذه الجوائز جائزة "مزود أنظمة تكنولوجيا المعلومات الدولية للعام 2023"، و"أفضل منصة حجز البضائع للعام" في جوائز Payload Asia 2023، و"تكنولوجيا المعلومات لصناعة الشحن الجوي" في جوائز الشحن الجوي العالمية 2022 و2021. Cargo.one هو المكان الذي يتم فيه الفوز بالشحنات. ابدأ مجانًا اليوم.
Bridge LCS
lcsbridge.com
الحل الكامل لجميع الصناعات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي (منطقة الخليج). المساعدة في إدارة ومراقبة الأعمال اللوجستية. برنامج Bridge LCS هو أحد حلول SAAS التي تم تطويرها لمساعدة وكلاء الشحن والتخليص الجمركي والناقلين على إدارة العمليات اللوجستية للبضائع الخاصة بهم.
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