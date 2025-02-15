برامج إدارة الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

cargo.one

cargo.one

تقوم شركة Cargo.one بربط وكلاء الشحن مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الآخرين في منصة واحدة، مما يسمح لهم بعرض أسعار الشحنات في دقائق، بدلاً من ساعات، وكسب المزيد من الأعمال. مع شركة Cargo.one، يمكن لوكلاء الشحن مقارنة أسعار الشحن الجوي على الفور من أكثر من 100 شركة طيران، والحصول على رسوم المنشأ أو الوجهة من وكلاء موثوقين في جميع أنحاء العالم لأي مصطلح تجاري تجاري، وإنشاء عروض أسعار احترافية لعملائهم بسهولة. بمجرد الفوز بالشحنة، يمكن لمستخدمي Cargo.one حجزها ببساطة بنقرة واحدة فقط، وتأمين السعة والأسعار على الفور. تشتمل مجموعة منتجاتنا أيضًا على واجهة متجر رقمية، والتي تسمح لوكلاء الشحن بإتاحة أسعار البيع لشركائهم والفوز بأعمال جديدة، وتحليلات جاهزة لفهم سبب الفوز بعروض الأسعار أو خسارتها، وطرق تكامل TMS لتبسيط العمليات، والحلول المخصصة لوكلاء الشحن المؤسسيين لتسريع تحولهم الرقمي. أكثر من 20.000 وكيل شحن، بما في ذلك 19 من أفضل 20 شركة على مستوى العالم وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يختارون شركة Cargo.one لعرض أسعار الشحن الجوي وحجزه. لقد اكتسبت سهولة استخدام المنصة وبيانات الأسعار الموثوقة وخدمة العملاء ذات المستوى العالمي ثقة واسعة النطاق وجوائز متعددة على مر السنين. وتشمل هذه الجوائز جائزة "مزود أنظمة تكنولوجيا المعلومات الدولية للعام 2023"، و"أفضل منصة حجز البضائع للعام" في جوائز Payload Asia 2023، و"تكنولوجيا المعلومات لصناعة الشحن الجوي" في جوائز الشحن الجوي العالمية 2022 و2021. Cargo.one هو المكان الذي يتم فيه الفوز بالشحنات. ابدأ مجانًا اليوم.