برامج إدارة الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Shipwell

shipwell.com

تعد منصة TMS الخاصة بـ Shipwell بمثابة حل شامل لإدارة النقل يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. باستخدام نظام TMS من Shipwell، يمكن للشركات إدارة جميع وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والجو والمحيطات، في منصة واحدة، مما يوفر رؤية موحدة لسلسلة التوريد الخاصة بها. توفر منصة TMS الخاصة بـ Shipwell مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك: إدارة شركات النقل: إدارة شركات النقل واختيارها بسهولة من شبكة شاملة من شركات النقل بناءً على أسعارها وقدرتها ومستويات الخدمة. تحسين المسار: تحسين مسارات الشحن بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، مثل التكلفة ووقت العبور ومتطلبات التسليم. رؤية الشحنة: احصل على رؤية فورية لشحناتك، من الاستلام إلى التسليم، وتتبع الشحنات عبر جميع وسائل النقل. تدقيق الشحن ودفعه: قم بأتمتة عملية تدقيق فواتير الشحن والدفع، مما يضمن إعداد فواتير دقيقة وتقليل مخاطر الشحن الزائد. التقارير والتحليلات: يمكنك الوصول إلى التقارير والتحليلات الشاملة لمراقبة الإنفاق على النقل وأداء شركة النقل والمقاييس الرئيسية الأخرى. كما أن منصة TMS الخاصة بشركة Shipwell قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح للشركات بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتها المحددة والتكامل مع أنظمتها الحالية، مثل WMS وERP. باستخدام منصة TMS الخاصة بـ Shipwell، يمكن للشركات: تحسين الكفاءة: أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء وتحسين المسارات، مما يؤدي إلى عمليات شحن أسرع وأكثر كفاءة. تقليل التكاليف: تحسين اختيار شركة النقل وتقليل أخطاء الشحن وأتمتة تدقيق الشحن والدفع، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل. تعزيز الرؤية: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لجميع الشحنات، عبر جميع وسائل النقل، مما يوفر قدرًا أكبر من التحكم والشفافية عبر سلسلة التوريد